Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Сельскохозяйственное поле

1. Как правильно картировать сельскохозяйственное поле? Особенно, если учесть, что поля обычно ещё и на сегменты поделены.

2. Как правильно картировать, если такое поле окружено забором, но между забором и собственно поле имеются ещё лесопосадки?

К слову, речь идёт о конкретном объекте, который к тому же находится на территории, на которой не сформирован земельный участок.

P. S. Частное мнение знакомого модератора по дорогам — поля не картируются вообще. Мнение «начальника транспортного цеха» ожидаем.

10 комментариев
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kon22054233
27 августа, 12:46
Поля не картируются.
Поля, луга и другие объекты растительности, не относящиеся к используемым типам объектов (Лесной массив, Парк, сквер, Заповедник, Газон, Сад, Кладбище; подробнее см. в разделе 3.9.2. Правила атрибутирования объектов растительности), например степные или тундровые ландшафты (области горных тундр, арктических тундр и т. п.), рисуются только в том случае, если принадлежат типу «Заповедник» (то есть относятся к природоохранным территориям). В противном случае подобные объекты растительности не рисуются.
Обновлено 27 августа, 12:47
Сергей akbars
Сотрудник Яндекса27 августа, 12:46
1. Поля отдельными объектами, действительно, не картируем
2. Заборы вокруг полей с точки зрения норм картирования не отличаются от всех остальных заборов, они картируются, как следствие.
3. Лесопосадки внутри таких заборов с точки зрения норм картирования также не отличаются от всех остальной растительности, они картируются, как следствие.
kon22054233
27 августа, 12:48
Сергей akbars,
В мессенджер посмотрите, пожалуйста. Там написал Вам.
SchAA
27 августа, 12:56
Специально для автора, из правил

3.9.1.6
Границы газонов должны быть выделены на местности (бордюром, поребриком, забором). Контур объекта рисуется по физической границе участка с травяным покровом. Например:
Правильно Неправильно

На карте рисуются только благоустроенные газоны. Участки с поврежденным или отсутствующим травяным покровом рисовать не следует.
К данному типу не относят поля, луга и пустыри — эти объекты не рисуются на Народной карте.
decorum
27 августа, 12:58
Поля под злаковые и иже с ними с/х культуры не картируются, но поля с фруктовыми деревьями картируются садами. В Краснодарском крае таких полно. Рисовал как-то один модератор рисовые поля, долго рисовал, участками резал, болотами обводил контуры. В общем все по красоте, не учел только того, что эти вещи не картируются, в итоге сотрудники все удалили) Аж жалко стало человека
Роман Чиянов
27 августа, 13:51
Поля не картируются
sagel1805
28 августа, 18:44
Я думаю эти ограничения будут снимать, и поля тоже будут картировать. 
MaXsus sl
28 августа, 20:34
sagel1805,
я жду этого уже 10 лет. :) пока никак.
SchAA
30 августа, 13:58
sagel1805,
какую функциональность это принесет в карты? 
Владимир aka VOV
31 августа, 11:16
SchAA,
Будет меньше белых мест.
Как с рисовыми полями выше постом. Они не мешали никому, если человек сделал аж со структурой "болот", думаю было красиво. Это оценит лишь человек на месте. Но теперь там пустота и белая мгла.