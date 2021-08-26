1. Как правильно картировать сельскохозяйственное поле? Особенно, если учесть, что поля обычно ещё и на сегменты поделены.

2. Как правильно картировать, если такое поле окружено забором, но между забором и собственно поле имеются ещё лесопосадки?

К слову, речь идёт о конкретном объекте, который к тому же находится на территории, на которой не сформирован земельный участок.

P. S. Частное мнение знакомого модератора по дорогам — поля не картируются вообще. Мнение «начальника транспортного цеха» ожидаем.