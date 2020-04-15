Этот пост касается одного аспекта в именовании объектов на территории Китая (включая Гонконг, Макао и Тайвань), Японии и Кореи. Когда-нибудь придёт время писать региональные правила и для этих территорий, но пока хотелось бы донести мнение хотя бы до нынешних модераторов этих регионов.

Ши (市) по-китайски значит «город». По-японски пишется так же, и в русской транскрипции это будет «си», по-корейски тоже «си», но пишется (시), потому что хангыль. По-китайски «город Пекин» будет 北京市 [Бэйцзин-ши], «город Шанхай» будет 上海市 [Шанхай-ши]. То же самое и в Японии: «город Осака» — 大阪市 [О:сака-си]. Это очень регулярная штука, и так можно сказать про любой город.

Однако если мы будем писать так про каждый город, то наша карта покроется слоем иероглифов 市. Разумеется, они не нужны, и потому обычно их не пишут. Более того — и не произносят. Мы знаем эти города как Пекин, Шанхай, Токио, Осаку, Пусан — без суффикса про город.

Понятная аналогия — New York City. Есть город Нью-Йорк, а есть штат Нью-Йорк. И чтобы их различать, часто говорят и пишут New York City. Тем не менее, на карте мы не пишем City, потому что это очевидно, что точкой мы обозначили именно город (населённый пункт), а не штат.

В интерфейсе НЯК есть отдельные поля «официальное название» и «для подписи на карте». В первое мы пишем «город Москва», а во второе — просто «Москва». То же самое, считаю я, следует делать и на китайском: «北京市» официальное, а для подписи на карте — просто «北京». Именно так я и делаю всегда. После чего правки зависают на пару месяцев, а потом некоторые из них отменяются модераторами.

Есть и другие типы населенных пунктов, которые, по идее, тоже не нужно показывать. Это городок (town): 鎮/镇 — «чжэнь» на китайском, «тин» на японском или «джин» (진) на корейском (ещё на вьетнамском то же самое бывает, но тут я не так уверен). И деревня: 村 — «цунь» на китайском, «тён» или «мура» на японском и «чхон» (촌) на корейском. Если эти слова стоят не входят в название населённого пункта, а просто стоят в конце слова, то их стоит выкидывать из названия «для подписи».

А вот прочие родовые слова (река, озеро, провинция, район) я обычно оставляю. Во-первых, потому что они часто и входят в название на русском (река Хуанхэ, озеро Тайху, провинция Канвондо). Во-вторых, потому что иногда надо отличать город от одноимённой административной сущности: город Гирин (Цзилинь-ши) и провинцию Гирин (Цзилинь-шэн). Всё-таки города для людей первичны, а административное деление вторично.

Как это делают другие ребята

На карте гугла бардак — у известных городов КНР «ши» поубирали, а у более мелких никто не следит. Когда карту приближаешь, у всех городов 市 появляется.

Такой же подход на китайской карте Байду: на удалении все города подписаны без 市, но когда приближаешь город, его название удлиняется (на один иероглиф), а вокруг появляются подробности в виде районов города.

Карта Байду

На другой китайской карте AutoNavi все города подписаны кратко, и написание на «распространяется» даже при увеличении (оно просто пропадает).

На главной корейской карте Naver названия корейских городов тоже без 시, но при приближении оно дописывается.

В общем, я считаю, что на карте не нужно писать лишних, очевидных, очень часто повторяющихся и даже не произносимых в быту родовых суффиксов населённых пунктов. Для этого у нас и поле отдельное — для подписи на карте.