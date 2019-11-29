Схемы помещений

Столкнулся с недочетом на Яндекс.Картах. Если под зданием ТЦ находятся остановки, то они накладываются на этаж и закрывают собой информацию. Вот один из примеров: под зданием находится Мосгортранс и конечная остановка для автобусов. На 0,1 и 2 этажах отображение корректное:

Но на 3 этаже находится парковка, под которой эти остановки расположены:

Как с этим бороться? Может для схем помещений нужно придумать какое-нибудь ближайшее поэтажное отображение объектов? Тыкаешь на 3 этаж — и остановки исчезают. А отображение настраивает модератор.

Какие есть предложения?