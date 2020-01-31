Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Сквозные подъезды

Всем ещё раз привет!

У меня вопрос. А как быть со сквозными подъездами?

Если я правильно понимаю, то подъезды вообще придумали для сервиса Я.Такси. Полезная и популярная штука оказалась. И обратная связь через неточности постоянно приходит: добавить или подвинуть подъезды. Одно из популярных обращений.

Сейчас всё больше новостроек появлется со сквозными подъездами, с дворами «без машин» и т. д. Они и раньше встречались. Особенно в СПб.

Я тут как то наткнулся на интересную особенность при заказе такси. Набивая адрес и выбирая подъезд бывает трудно понять, что это сквозной подъезд и их 2 с одинаковым номером, но с разной маршрутизацией к ним.

И по каким признакам выбирается один, а не другой?

Насколько важно как-то обозначить и подробнее описать эти подъезды?

Какие могут быть критерии? Внутренний, наружный, во двор, северный, южный, основной и т. д.

Поможет ли это в навигации по незнакомым районам водителям? Наверное, да.

Что думаете?

14 комментариев
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konkovmihail
сегодня, 13:11
Водителям поможет только то, что человек, заказавший такси, сам сообщит куда именно нужно подъехать. Более никак. Про данную особенность в правилах ни слова. У меня есть один такой подъезд на памяти, но его разметил только с одной стороны, где и остальные подъезды.
Кстати, жители таких подъездов очень жалуются на то, что их подъезд зачастую используют как проход во внутренний двор (а это постоянная грязь и непонятные личности в подъезде). Поэтому они явно не будут в восторге от этой идеи)
dspos
сегодня, 14:01
konkovmihail,
Проблема грязи и личностей в подъезде решаются домофоном, а не картой. По практике могу сказать, что большинство сквозных подъездов на карту таки наносится. И это логично, раз подъезд сквозной, почему бы эту реальность не перенести на карту?
Постом я пытаюсь поднять вопрос как решить вопрос с правильной маршрутизацией или правильным выбором одного из двух подъездов с одним номером.
Антон
сегодня, 13:22
Очень правильно сформулировали вопрос, меня это тоже давно волнует. Считаю, что нужно ставить точку подъезда только одну и с той стороны, где к ней возможен подъезд на авто. Кстати, это не только для такси, еще курьеры всевозможные, включая Яндекс.Еду, ну и даже самому в некоторых случаях удобнее построить в Навигаторе маршрут до подъезда.
Павел
сегодня, 13:57
Антон,
У меня можно и во двор и  с улицы подъехть. Сосед с окнами на одну сторону, я на другую. Подъезжаем и ставим машины соответственно на разные стороны. И маршруты нам строить удобнее разные. А доставка обычно спрашивает с какой стороны подъехать.
Антон
сегодня, 14:05
Павел,
Разве Яндекс не ставит точку «в никуда», если в здании 2 входа с одинаковым номером?
Павел
сегодня, 14:14
Антон,
У себя вторую точку ставлю без номера. Жилец( и я в том числе) сам выберет к какой точке привязаться.
dspos
сегодня, 14:46
Антон,
Неа. Специально перепроверил в приложении Я.Такси. Строит маршрут к одному из, если указаны подъезды с одним номером. И приложение само выбирает к какому, а не пользователь. 
Sch.AA
сегодня, 13:24
Видимо нужен дополнительный атрибут для таких подъездов улица / двор
Павел
сегодня, 13:51
Sch.AA,
Согласен, очень нужен.
dspos
сегодня, 13:55
Sch.AA,
Это будет самый распространённый сценарий. А как быть с исключениями типа сквозных подъездов улица/улица?
Павел
сегодня, 14:25
✐dspos,
Есть вариант еще интересней. Мой дом буквой П. Основной вход  соответственно располагается с разных сторон у разных крыльев здания. И если основной вход наносится по правилам со двора, а жители,пешеходы и не только, предпочитают дополнитьльный вход. Отсюда фидбек вход расположен неправильно.
Павел
сегодня, 14:10
Фидбеки очень субъективны- мне удобно на эту сторону, а сосед может иметь противоположное мнение, но не знает или не умеет пользоваться сервисом.
Так что я за нанесение обоих входов с добавлением какого либо индекса.
На свой вход поставил 2 точки и в навигаторе привязал кнопку Домой к нужной мне точке.
dspos
сегодня, 14:32
Павел,
Согласен 100%
И доставку мебели или вызов такси можно будет более точно сориентировать.
Улица Пушкина 1, подъезд 2(двор/улица; север/юг; критерий под вопросом).
И сам получаешь нужный маршрут к дому и различные сервисы имеешь возможность сориентировать без дополнительных звонков водителю/курьеру.
fnaq
сегодня, 15:11
Я с такой проблемой, оказывается, живу всю жизнь: подъезды по фасаду обозначены уже в нескольких геосервисах, но таксисты и курьеры продолжают искать их во дворе дома. 
Во всех приложениях для такси и доставки я заполняю подсказки, до их переустановки горя не знаю: 
https://i.imgur.com/CYRqVhR.jpg

https://i.imgur.com/8Gx8VtO.jpg