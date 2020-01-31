Сквозные подъезды

Всем ещё раз привет!

У меня вопрос. А как быть со сквозными подъездами?

Если я правильно понимаю, то подъезды вообще придумали для сервиса Я.Такси. Полезная и популярная штука оказалась. И обратная связь через неточности постоянно приходит: добавить или подвинуть подъезды. Одно из популярных обращений.

Сейчас всё больше новостроек появлется со сквозными подъездами, с дворами «без машин» и т. д. Они и раньше встречались. Особенно в СПб.

Я тут как то наткнулся на интересную особенность при заказе такси. Набивая адрес и выбирая подъезд бывает трудно понять, что это сквозной подъезд и их 2 с одинаковым номером, но с разной маршрутизацией к ним.

И по каким признакам выбирается один, а не другой?

Насколько важно как-то обозначить и подробнее описать эти подъезды?

Какие могут быть критерии? Внутренний, наружный, во двор, северный, южный, основной и т. д.

Поможет ли это в навигации по незнакомым районам водителям? Наверное, да.

Что думаете?