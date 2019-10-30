Слой «Дорожная ситуация» в НЯК

Всем привет!

Актуальность карты сейчас — один из самых важных показателей ее качества. И, наверное, в наибольшей степени касается это слоя дорог, где то или иное изменение (открытие нового участка или перекрытие существующего) затрагивает сразу очень большое количество людей.

В Яндекс.Картах есть два основных формата работы со строящимися и перекрытыми дорогими:

выставление у участка дороги атрибута «В стадии строительства» (и одновременно отключение доступности всем видам транспорта): на этапе строительства новых участков дорог на период длительных ремонтов дорог, связанных с изменениями конфигурации дорожной сети

выставление сотрудниками картографического производства перекрытий на дорогах с помощью специального инструмента: на период кратковременных перекрытий на период кратковременных ремонтов на период ремонтов, не связанных с изменением конфигурации дорожной сети для строящихся дорог непосредственно перед их открытием (чтобы была возможность открыть дорогу для пользователей Карт и Навигатора максимально оперативно, сразу после реального запуска дорожного движения).



Несмотря на функциональное разделение этих двух способов, иногда «на стыке» между ними возникает путаница. С учетом того, что перекрытия выставляются не в Народной карте, а в отдельном инструменте, бывает сложно оперативно понять при редактировании слоя дорог или при его модерации — перекрыта дорога или оправдано «включить строительство» в Народной карте .

Для того, чтобы разбираться в таких ситуациях было проще, мы добавили возможность включить в Народной карте дополнительный слой «Дорожная ситуация» (он же — слой пробок). Это тот же слой, что видят пользователи в Картах и Навигаторе. На нем перекрытые участки дорог отображаются черным цветом. При клике на иконку кирпича можно прочитать информацию о перекрытии.

Также косвенно по этому слою можно судить о наличии или отсутствии движения на дорогах 1-7 классов без перекрытий в настоящий момент (работает только в местах, где достаточно много пользователей Карт и Навигатора, и, как следствие, достаточно данных).

Включить слой «Дорожная ситуация» можно в блоке дополнительных слоев по нажатию кнопки «Слои».