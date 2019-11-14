Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Снимки с видеорегистраторов на Яндекс.Картах

Хотим рассказать про обновление, которое вышло на Яндекс.Картах. На сервисе появился новый раздел — «Зеркала». В нем собраны фотографии, которые вы делали, проезжая по дорогам России и Казахстана. Теперь можно построить маршрут и увидеть его таким, каким совсем недавно видели его народные картографы и другие пользователи мобильной Народной карты.

Важное нововведение в привычном просмотре фото — при построении маршрута фотографии объединяются в видео, на котором может посмотреть весь проезд, совершенный автором съемки. С его помощью любой сможет оценить качество дороги между двумя деревнями в глубинке, а начинающие водители — узнать, как проехать сложную развязку.

Фотографии для нового раздела по-прежнему собираются с помощью мобильной Народной Карты.

За этот год мы получили снимки почти 300 тысяч километров дорог. Благодаря фотографиям на Карты было внесено более 200 тысяч дополнений. Для сравнения: за все время существования панорам в Яндекс.Картах снимки охватили 140 тысяч километров дорог России.

Свежие снимки появляются в Картах, как и в НЯК, почти сразу после съемки: если вы проедете и снимете участок дороги, то другие пользователи увидят его уже через несколько часов.

4 комментария
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mercator2111
сегодня, 17:43
Реплеер нужен и в самой НЯК.
qr2100 (AS VLG)
сегодня, 18:29
Жаль только что в моей области за пределами города почти нет съёмки.
Владимир aka VOV
сегодня, 18:31
Прикольно ощутить всё заново :)))
Только авторство Яндекс :) 
akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 19:24
Владимир aka VOV,
с авторством Яндекс ситуация двоякая.
С одной стороны - часть снимков делается, действительно, по заказу Яндекса (как правило, это разовые съемки в отдельных городах).
С другой стороны - категорически против варианта с указанием ников пользователей (авторов фото) высказались многие народные картографы, в том числе те, кто по числу снимков в приложении "Народная карта" находится в лидерах.
Поэтому пока - все фото "авторства Яндекса" - в качестве простого временного решения. Надеемся со временем дать желающим возможность "показать" свое авторство (примерно как это сделано сейчас в слое фотографий на Яндекс.Картах).