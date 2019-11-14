Снимки с видеорегистраторов на Яндекс.Картах

Хотим рассказать про обновление, которое вышло на Яндекс.Картах. На сервисе появился новый раздел — «Зеркала». В нем собраны фотографии, которые вы делали, проезжая по дорогам России и Казахстана. Теперь можно построить маршрут и увидеть его таким, каким совсем недавно видели его народные картографы и другие пользователи мобильной Народной карты.

Важное нововведение в привычном просмотре фото — при построении маршрута фотографии объединяются в видео, на котором может посмотреть весь проезд, совершенный автором съемки. С его помощью любой сможет оценить качество дороги между двумя деревнями в глубинке, а начинающие водители — узнать, как проехать сложную развязку.

Фотографии для нового раздела по-прежнему собираются с помощью мобильной Народной Карты.

За этот год мы получили снимки почти 300 тысяч километров дорог. Благодаря фотографиям на Карты было внесено более 200 тысяч дополнений. Для сравнения: за все время существования панорам в Яндекс.Картах снимки охватили 140 тысяч километров дорог России.

Свежие снимки появляются в Картах, как и в НЯК, почти сразу после съемки: если вы проедете и снимете участок дороги, то другие пользователи увидят его уже через несколько часов.