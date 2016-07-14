Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Сотрудники yndx-tnс

Доброго времени суток! :)

В этом посте мы хотим рассказать вам о сотрудниках Яндекса, которые работают  под логинами yndx-tnс и ответить на ряд вопросов, которые вы нам задавали.

 Кто это?

Это наши коллеги, сотрудники Яндекса, которые занимаются отдельными от модерации правок задачами. Поэтому вы не знаете их как модераторов или пользователей конкретной территории и случается, что можете видеть одного и того же сотрудника в самых разных регионах.

Что они делают?

Коллеги выполняют разные и важные задачи. Часто это рутинные задачи, которые не интересны народными картографам или задачи до которых не могут «дотянуться» другие сотрудники, которых вы знаете как картографов отвественных за регионы.

Также это могут быть работы связанные с улучшением полноты карты в тех регионах, где живут пользователи Яндекса, которые хотят решать свои задачи с помощью карт, но пока не имеют такой возможности.

К сожалению есть территории, где карты нуждаются в пополнении данных, а народных картографов в этих регионах мало или пока вообще нет:(

Почему они не отвечают на сообщения?

По вышеописанным причинам сотрудники под этими логинами не отвечают на сообщения пользователей. Это не входит в их обязанности в первую очередь для того, чтобы не отвлекать коллег от их задач. Мы просим вас относится к этому в пониманием и постараемся сами отвечать на вопросы по правкам yndx-tnс.

Что делать если я вижу, что сотрудник вносит правки ошибочно?

Для того, чтобы дать обратную связь на правкам yndx-tnс, заполните эту форму обратной связи. По вашей заявке будет сформировано обращение в саппорт.

Для того, чтобы сбор вашего фидбека и предложений был более эффективным, мы просим вас:

1.      Давать ссылки на объекты

2.      Если речь идет о личной переписке, пожалуйста прикладываете скриншоты

3.      Если вы хотите сообщить об ошибке сотрудника yndx-tnс, пожалуйста ссылайтесь на правки не старше одного месяца.

Обещаем ничего не потерять и принять к сведению. И конечно давайте жить дружно! :)

25 комментариев
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nogo1986
14 июля 2016, 08:48
А как расшифровывается это "ТНЦ"?
Сергей
14 июля 2016, 13:30
nogo1986,
+1
Дальневосточник
4 ноября 2017, 02:39
nogo1986,
Я сам не знаю, но есть предположение, что Temporary Narodny Cartographer (временный народный картограф). Могу ошибаться)
Комментарий удалён
NetFarmer
14 июля 2016, 09:19
Чэшырскі К^_^Т,
Домики, однако, они рисуют здорово - аккуратнее 90% пользователей. Я с ошибками встречался скорее как с исключениями и тогда расстраивало отсутствие обратной связи. Ощущение, что это какие-то карто-зомби не покидает :)
Sanchez
14 июля 2016, 09:55
NetFarmer,
Обижаешь.. 
https://pp.vk.me/c633831/v633831576/3a887/-QFWlyq_50E.jpg

, https://pp.vk.me/c633520/v633520576/4cbec/pXu-4qowF8c.jpg , https://pp.vk.me/c633520/v633520576/4cbf5/iV6VN4Tk2PM.jpg , https://pp.vk.me/c633520/v633520576/4cbfd/LPh2DCVcXqs.jpg , https://pp.vk.me/c633520/v633520576/4cc06/nHCAkeUwOLI.jpg
NetFarmer
14 июля 2016, 10:08
Sanchez,
Я ведь про 90% сказал, а не 100 )
Если бы так всё рисовали. Посмотрите хотя бы на ЦАО Москвы - эти авгиевы конюшни ещё ни один год разгребаться будут.
yndx-totoschka
14 июля 2016, 11:51
NetFarmer,
да, примерно такого рода работу они и выполняют.
kuma
14 июля 2016, 09:47
Как я понял, иногда tnc выдают определённую задачу для массового редактирования чуть ли не во всех регионах. Зимой это было замена "сокращённых" названий на "синонимы". Потом в клубе пояснили зачем так делали. Сейчас по подпискам вижу, что сотрудник yndx-tnc7 удаляет привязку транспортной линии у вокзалов и остановочных пунктов ж/д, но в клубе об этом ничего не сказали (или я пропустил?). Зачем/для чего это делается?
nogo1986
14 июля 2016, 09:48
kuma,
Пропустили. Правила по вокзалам поменялись. Теперь у них не должно быть не только названия, но и привязки к линии. Только у самих станций.
kuma
14 июля 2016, 09:54
nogo1986,
спасибо, я как раз отсутствовал последнюю неделю, думал что ничего серьёзного не пропустил, но ошибся
НЯК Сызрань
14 июля 2016, 10:12
Помню, как они "атаковали" карту Сызрани перед Новым годом, натворив немало плохих дел. 
NetFarmer
14 июля 2016, 11:22
А можно поделиться массовой задачей ещё, до которой не у всех руки доходят?
Во многих местах (особенно пром. застройки) ещё со старой карты тянется, видимо, у внутриквартальных проездов сняты атрибуты доступности для транспорта кроме пешеходов и велосипедов. Сейчас правильно на въездах ставить знаки запретов и разрешать всё, что реально разрешено. Но подобным образом неверно отрибутированных проездов тьма.
NetFarmer
14 июля 2016, 12:26
А иногда эти атрибуты сняты вообще необоснованно во дворах - видимо, как попытка некоторых редакторов запретить транзитный трафик мимо своего дома.
yndx.akbars
14 июля 2016, 16:36
NetFarmer,
транзитные маршруты по внутриквартальным проездам не строятся, так что таким образом пытаться увеличивать "чистоту" своего двора - не очень эффективно.
NetFarmer
14 июля 2016, 17:31
yndx.akbars,
Я это понимаю, где могу исправляю. Это было лишь моё предположение по мотивации картографов делавших такие правки.
Дивер
15 июля 2016, 08:04
Так как расшифровывается tnc в логине? Или это в честь разъема с резьбовым соединением?)
Anna Kolomenskaya
15 июля 2016, 08:53
★Дивер,
Просто буквы. Придумывать расшифровку думаю ни к чему)
Sanchez
15 июля 2016, 09:10
★Дивер,
это почти заправка :)
Yet another Forrest
15 июля 2016, 12:50
★Дивер,
лично для меня это "The new collaborator" =)
Семён Федотов
15 июля 2016, 15:16
Yet another Forrest,
tрудовая nаёмная cила)) Ещё варианты?
Семён Федотов
3 ноября 2017, 17:26
★Дивер,
temporary national cartographer
Falcon
18 июля 2016, 17:13
Молодцы!!
Tigran
1 апреля 2017, 08:19
куда теперь писать ?
Libero Mason (electric land).
13 ноября 2017, 18:06
У верен ответа не будет - но, всё же:  что же Вы спрашиваете - если знаете что ответа не будет? Просто смешно - что вы делаете: зная о том что я физически Вам ответить не могу. И забранен я на НЕОПРЕДЕЛЁННОЕ ВРЕМЯ, ТО ЕСТЬ ПОКА МОДЕРАТОР НЕ УМРЁТ (возможно это очень странно звучит но это так.  До встречи Влад.  https://youtu.be/sd3mBll5rm8     - Всё началось не сейчас и не сразу, уверяю Вас... Прощай на этом Влад.
Fleget
Сотрудник Яндекса13 ноября 2017, 18:18
Libero Mason (electric land).,
Напишите в Клуб пост на премодерацию. Попробуем там решить возникшую проблему. 