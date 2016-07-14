Сотрудники yndx-tnс

Доброго времени суток! :)

В этом посте мы хотим рассказать вам о сотрудниках Яндекса, которые работают под логинами yndx-tnс и ответить на ряд вопросов, которые вы нам задавали.

Кто это?

Это наши коллеги, сотрудники Яндекса, которые занимаются отдельными от модерации правок задачами. Поэтому вы не знаете их как модераторов или пользователей конкретной территории и случается, что можете видеть одного и того же сотрудника в самых разных регионах.

Что они делают?

Коллеги выполняют разные и важные задачи. Часто это рутинные задачи, которые не интересны народными картографам или задачи до которых не могут «дотянуться» другие сотрудники, которых вы знаете как картографов отвественных за регионы.

Также это могут быть работы связанные с улучшением полноты карты в тех регионах, где живут пользователи Яндекса, которые хотят решать свои задачи с помощью карт, но пока не имеют такой возможности.

К сожалению есть территории, где карты нуждаются в пополнении данных, а народных картографов в этих регионах мало или пока вообще нет:(

Почему они не отвечают на сообщения?

По вышеописанным причинам сотрудники под этими логинами не отвечают на сообщения пользователей. Это не входит в их обязанности в первую очередь для того, чтобы не отвлекать коллег от их задач. Мы просим вас относится к этому в пониманием и постараемся сами отвечать на вопросы по правкам yndx-tnс.

Что делать если я вижу, что сотрудник вносит правки ошибочно?

Для того, чтобы дать обратную связь на правкам yndx-tnс, заполните эту форму обратной связи. По вашей заявке будет сформировано обращение в саппорт.

Для того, чтобы сбор вашего фидбека и предложений был более эффективным, мы просим вас:

1. Давать ссылки на объекты

2. Если речь идет о личной переписке, пожалуйста прикладываете скриншоты

3. Если вы хотите сообщить об ошибке сотрудника yndx-tnс, пожалуйста ссылайтесь на правки не старше одного месяца.

Обещаем ничего не потерять и принять к сведению. И конечно давайте жить дружно! :)