Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Совместное редактирование в Торжокском районе

Приглашаю всех на совместное редактирование Торжокского района в Тверской области. Данный район выбран не просто так. В Торжокском районе много крупных сельских поселений, которые нуждаются в отрисовке.

  • Пару слов о данном районе. 

Административный центр — город областного значения Торжок, образующий отдельный городской округ, не входящий в состав района. В Торжокский район, с точки зрения административно-территориального устройства области, входят 14 поселений.

Так, как Торжокский район представляет из себя очень большую территорию, то я решил выделить самые важные точки для отрисовки.

  • Основные точки отрисовки.

деревня Большое Святцоводеревня Борисцеводеревня Будовопосёлок Высокоедеревня Грузиныдеревня Рудниковосело Страшевичисело Таложняпоселок Быльцынопосёлок Красный Торфяникдеревня Новое Борисцеводеревня Челядино.

Выше указаны основные точки отрисовки, это значит, что на них нужно делать основной упор. Так же будем рады если вы, будете сами находить места для отрисовки. Ведь совред ведется по всему Торжокскому району.

Для того, чтобы народные картографы могли знать где и кто уже занял данную территорию для от рисовки, была создана карта совреда. Нашли подходящий для себя объект и решили, что будете его отрисовывать? Пишите в комментариях об этом, я обязательно запишу этот объект за вами.

Сайт района | Прямой эфир 

4 комментария
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Эос
сегодня, 10:13
В Торжокском районе не деревни надо редактировать, а для начала границы "населенных пунктов" - читай огородов, коих немерено "плюнуто" на карту.
นթนለለ
сегодня, 10:28
Эос,
Приветствую, совместное редактирование предполагает в себе наведение порядка на выделенной территории, в нашем случае - Торжокский район. Это: редактирование АТД, адреса, здания и так далее. Я же не говорю, что нужно только домики рисовать и все, нет, я имею в виду, что нужно весь район приводить в порядок общими усилиями, для этого совред и создается.)
МВА
сегодня, 11:03
Эос,
Редактирование я понимаю так: взялся за территорию или категорию и доведи её до ума. А Вам Ольга предлагаю тогда заняться АТД не за кардоном , а в Тверской области которую вы внесли в профиль. А что будет не получаться спрашивайте всегда поможем. И почему бы вам не стать экспертом в категории АТД. И в помощь вам на исправление границ НП видео https://www.youtube.com/watch?v=ER2DWmgUaNE&t=35s
Обновлено сегодня, 11:04
МВА
сегодня, 11:09
МВА,
P.S. А вот для чего это зелёная стрелка на получение прямой ссылки не знаю!!!