Совместное редактирование в Торжокском районе

Приглашаю всех на совместное редактирование Торжокского района в Тверской области. Данный район выбран не просто так. В Торжокском районе много крупных сельских поселений, которые нуждаются в отрисовке.

Пару слов о данном районе.

Административный центр — город областного значения Торжок, образующий отдельный городской округ, не входящий в состав района. В Торжокский район, с точки зрения административно-территориального устройства области, входят 14 поселений.

Так, как Торжокский район представляет из себя очень большую территорию, то я решил выделить самые важные точки для отрисовки.

Основные точки отрисовки.

деревня Большое Святцово, деревня Борисцево, деревня Будово, посёлок Высокое, деревня Грузины, деревня Рудниково, село Страшевичи, село Таложня, поселок Быльцыно, посёлок Красный Торфяник, деревня Новое Борисцево, деревня Челядино.

Выше указаны основные точки отрисовки, это значит, что на них нужно делать основной упор. Так же будем рады если вы, будете сами находить места для отрисовки. Ведь совред ведется по всему Торжокскому району.

Для того, чтобы народные картографы могли знать где и кто уже занял данную территорию для от рисовки, была создана карта совреда. Нашли подходящий для себя объект и решили, что будете его отрисовывать? Пишите в комментариях об этом, я обязательно запишу этот объект за вами.

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