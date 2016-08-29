Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Совместные редактирования на Народной карте v.2.0

Снова начался сбор фидбэка. Спасибо за ожидание и понимание :)

______________________________________________________________________________________________

  • Вам нравится рисовать, но Вы не знаете где Ваша помощь сейчас актуальнее всего?
  • В Вашем районе появился новый спутниковый снимок и Вам нужна помощь в отрисовке?
  • Для приведения в порядок населенного пункта или территории не хватает своих сил?​

Если хотя бы на один из вопросов ответ положительный, то этот пост для вас

Что такое «Совместные редактирования»?

Совместные редактирования на Народной карте существуют уже давно. Сокращённо мы называем их совредами. Чаще всего местные пользователи приглашают народных картографов для помощи в рисовании и редактировании объектов на конкретной территории. Обычно речь идет о правках, для которых не нужно знание местности, а достаточно наличия подробного спутникового снимка и знания Правил рисования.

Почему v.2.0?

Специально для совредов прикреплен пользователь Publising Forest, следящий за постами, обновляющий информацию по ним, и именно ему следует задавать вопросы по таким мероприятиям.

Старый пост о совредах теперь является архивом.

Посты по совместным редактированиям имеют комбинацию тегов news и совместные редактирования

Как это работает?

В этом посте я буду собирать и обновлять информацию о планируемых, идущих и завершенных совредах. 

В этом посте Вы можете:

  • написать, какой населенный пункт нуждается в отрисовке или исправлениях;
  • сами порисовать, просто перейдя по ссылкам в списке;
  • посмотреть, какие населенные пункты уже отрисованы и отправлены в архив.

Некоторые из этих городов нуждаются лишь в незначительных доработках. Другие наоборот, могут быть отрисованы достаточно слабо и Вы сможете порисовать объекты самых разных категорий, что называется, "с нуля".

Чтобы вам было проще сориентироваться, я дам Карту совреда, где Вы сможете закрепить за собой определённый участок!

Список совредов доступен при клике по изображению выше =)

А что потом?

Список совредов обновляется раз в две недели. Я подвожу итоги работы совместных редактирований за прошедшие 14 дней и добавляю новые населенные пункты в список.

После модерации правок, все объекты, созданные в рамках совреда, появятся на Яндекс.Картах

Приглашаю вас принять участие в совместных редактированиях различных населённых пунктах Они находятся в разных уголках России, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ, и ждут абсолютно разной помощи от вас - народных картографов.

Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу"!

Желаю Вам приятного редактирования!

P.S. При редактировании на местности рекомендую воспользоваться нашим приложением Блокнот картографа, которое связано с Вашим аккаунтом и поможет ускорить процесс редактирования. В функционале приложения - запись GPS-треков и создание точек с возможностью добавления фотографии. Подробнее о Блокноте можно почитать, нажав на картинку =)

95 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
akbars
29 августа 2016, 13:07
Со своей стороны от лица команды сервиса я приветствую и поддерживаю инициативу с координацией совредов в клубе (особенно совредов, инициированных пользователями, где помощь может быть особенно полезной).
Интерес Ярослава к теме совредов известен читателям клуба, опыт проведения таковых у него также есть - так что остается только пожелать успехов! Мы же постараемся помогать и поддерживать.
Наше старе село
29 августа 2016, 13:39
Добавлю новое задание для совреда: создание адресов домов сел и пгт Харьковского района. Источники данных: 2gis.ua/kharkov/lang/uk, maps.visicom.ua/
Бегущий Forest
29 августа 2016, 13:55
Наше старе село,
совместные редактирования проводятся по населенным пунктам, а не по целым районам, и тем более странам. Пришлите, пожалуйста, ссылки на конкретные населенные пункты, чтобы было понятно что и где нужно править.
Также, нужно отметить, что с добавлением адресов могут возникать трудности. Это всё-таки не тот слой, который можно править, руководствуясь только спутниковым снимком.
akbars
29 августа 2016, 15:53
Бегущий Forest,
ну почему же только по населённым пунктам? Можно вспомнить совреды в Липецкой области:)
Территории большие, чем район области, действительно, кажутся слишком большими, а вот район, особенно если речь идет о совреде в 1-2 слоях - совершенно нормально.
Наше старе село
29 августа 2016, 15:58
Бегущий Forest,
Да, знаю, что будут пролемы с адресами, но ничего, со временем адреса станут точными.

Нужнаются в отрисовке адресов населенные пункты Харьковского района:
Песочин, Олешки, Коротич, Березовка, Рай-Еленовка, Першотравеневое, Буды, Высокий, Пивденное, Новая Березовка, Бабаи, Покотиловка, Мерефа, Ржавец, Затишное, Хорошево, Васищево, Котляры, Молчаны, Докучаевское, Прелестное, Байрак, Бобровка, Момотово, Кутузовка, Утковка, Манченки
Бегущий Forest
29 августа 2016, 16:06
Наше старе село,
взял в работу. Спасибо за фидбек :)
Бегущий Forest
29 августа 2016, 16:16
akbars,
всё же, в Липецкой области была привязка к населенным пунктам во всех совредах, начиная со 2-го :)
akbars
29 августа 2016, 16:33
Бегущий Forest,
привязка - да, это нормально, а ограничение по масштабу одним населённым пунктом - нет.
Но мне кажется, что мы друг друга поняли сейчас и проблем не будет.
akbars
29 августа 2016, 15:52
Наше старе село,
хочу обратить внимание, что переносить данные с карт альтернативных сервисов, нарушая при этом их Пользовательские соглашения - нельзя. Тем более давайте не будем призывать этому всех в Клубе сервиса.
nogo1986
29 августа 2016, 15:57
akbars,
и не только юридически нельзя. При переносе полезной информации, мы перенесем и все их ошибки.
akbars
29 августа 2016, 16:36
nogo1986,
это так, и это касается переноса данных из любых источников (даже тек, которые допускают свободное использование данных), кроме личного знания. Тут всегда нужно быть осторожным, никакой источник абсолютной гарантии не обеспечивает.
Но юридические ограничения я оговорил специально - они именно что запрещают перенос (а не ограничивают его).
GT
30 августа 2016, 08:49
akbars,
хочу добавить, что по правилам кадастровый карты их информация так же предназначена только для некоммерческого использования 
Бегущий Forest
30 августа 2016, 08:58
GT,
на мой взгляд, никто не нарушает Пользовательское соглашение ПКК =) Ситуация выглядит следующим образом: мне интересно узнать адреса в Энске - я открываю ПКК и смотрю их. Теперь информация об адресах в Энске - и моя информация тоже. А потом я, зная адреса в Энске, вношу их на карту - ведь я же их знаю =)
Всё это звучит немного странновато, но всё же неким аргументом, думаю, считать можно =)
Наше старе село
29 августа 2016, 13:43
Еще задание: создание карты адресов домов сел Украины. Источник информации: https://yandex.ru/blog/narod-karta/kak-uznat-adresa-domov-na-kadastrovoy-karte-ukrainy
Alexxegorov
29 августа 2016, 14:28
Наше старе село,
такой совред по Украине ничем не будет отличаться от отсутствия совреда вовсе. Невозможно совредом нарисовать всю страну. Цель совреда - сложить усилия в конкретном месте карты в ограниченное время, чтобы актуализировать данные. Редактировать всю страну, пусть даже только адреса - это слишком большой кусок деятельности, который потребует огромных сроков, а по сути своей мало чем отличается от текущей деятельности народных картографов на Украине.
Бегущий Forest
29 августа 2016, 16:07
Alexxegorov,
спасибо за ответ. Полностью согласен с Вашим комментарием :)
Gustavbäst
29 августа 2016, 14:01
Допустим город Кристиансанн, Норвегия
Бегущий Forest
29 августа 2016, 16:12
Gustavbäst,
не уверен, что совред в стране, данные по которой не импортируются на Яндекс.Карты, целесообразен. Взял время на обсуждение с коллегами из Команды сервиса. 
Бегущий Forest
7 сентября 2016, 18:55
Gustavbäst,
сейчас приоритетнее совреды по странам, где Яндекс имеет собственные карты, т.е. импортирует правки с Народной карты в свои географические сервисы. Пока что СР по Кристиансанну менее приоритетен, и откладывается на поздний срок. Но, уверяю Вас, совред имеет место быть, и будет проведён, но не в обозримом будущем. Спасибо за Ваше предложение =)
Комментарий удалён
Alexxegorov
29 августа 2016, 14:28
Чэшырскі К^_^Т,
Мрак!
ogati
29 августа 2016, 15:11
Город Бирск. Южная часть города почти полностью не отрисована(
Бегущий Forest
29 августа 2016, 16:08
ogati,
взял в работу. Спасибо за фидбек :)
Фёдор Рогозин
29 августа 2016, 17:17
Город Поронайск и город Углегорск (Сахалинская область) [сейчас с телефона, ссылку скинуть не могу] там нужно дорисовывать частный сектор и исправлять гидрографию в Поронайске, а в Углегорске вообще беда
Фёдор Рогозин
29 августа 2016, 17:20
В нашей области вообще много есть по рисовать🙈😎
Бегущий Forest
29 августа 2016, 16:24
Фёдор Рогозин,
взял в работу. Спасибо за фидбек :)
Котик
29 августа 2016, 17:01
Это уже "монополия" называется, которой и так очень много. Вы создадите свой список, все к нему привыкнут, и организованные не вами совреды уже никому не будут нужны - а зачем они, если есть ОДИН огромный список участков на любой вкус?
Бегущий Forest
29 августа 2016, 17:57
Котик,
не вижу здесь ничего монополистичного. Моя цель - помочь пользователям, желающим порисовать, скоординировать их действия, дать пищу для работы, так сказать, и вовсе не то, о чём Вы повествуете.
И если вдруг какой-либо пользователь захочет сам провести совред - никто препятмтвовать не будет, а даже наоборот! В Клубе приветствуется любая активность, кроме вандальной, конечно :)
Котик
29 августа 2016, 21:09
Бегущий Forest,
и вам тоже никто не мешает организовывать совреды. Но список зачем? Если в вашем списке будет 1000 совредов на любой вкус, кому будет нужен 1 совред не со списка???
Бегущий Forest
29 августа 2016, 21:52
Котик,
возможно, Вы что-то не так поняли. Я не знаю, застали ли Вы времена, когда Татьяна от имени Команды сервиса каждую пятницу обновляла список совредов, добавляла новые населенные пункты, отрисованные отправляла в архив и прочее... Если Вы тогда читали Клуб, то уверяю Вас - по стилю проведения таких мероприятий изменений почти не будет! Вот те самые различия:
- теперь новости по совредам публикуются раз в 2 недели, без привязки ко дню недели, Раньше обновления были каждую неделю по пятницам.
- сейчас для каждого нас.пункта будет карта совреда. Раньше карта совреда была только у СР в Ярцеве.
- фидбек на занесение населённого пункта в список собирает не Команда сервиса, а Publishing Forest
Это всё. Никаких противостояний с совредами народных картографов нет и не будет! Давайте не будем паниковать? =)
Котик
29 августа 2016, 22:06
Бегущий Forest,
только если список будет для всех совредов, а не только для организованных вами, то нормально.


Тот список был официальным от админов, а ваш - неофициальный, это разное. Официальный один, а неофициальный может каждый пользователь создать. Но удачным из них будет только первый, не равенство получается.
akbars
29 августа 2016, 20:29
Котик,
как показывает практика, немало пользователей хочет просить о помощи в отрисовке того или иного места. При этом не всегда хватает времени и сил. к примеру, удобно разделить населённый пункт на участки, напомнить о совреде через неделю после его начала, смотреть, что уже отрисовано, а что ещё нет. 
Ровно в таких вопросам помощь и предлагает автор поста. Ну и в том, конечно, чтобы собрать пожелания по местам совредов воедино. Это вовсе не означает, что именно он целиком полностью совред проводит. 
Ну и конечно, совершенно точно никто не мешает всё это сделать самому:)
Так что страхи о монополизации - явно преждевременные. 
Котик
29 августа 2016, 20:35
akbars,
сделать не мешает. Другое дело - будет ли этот совред популярный, если он не заявлен в популярном списке? Кто-то будет постоянно занят совредами со списка, а на другие у него времени не хватит.
Станислав
29 августа 2016, 16:33
Здравствуйте! А можно Блокнот картографа не называть приложением, пока не сделали отдельное приложение. А то ассоциация есть с приложением... я на радости давай тыкать... а там всё та же страничка в браузере! :(
Давайте называть его "удобной страницей в браузере "Блокнот картографа"" например?
Заранее спасибо!
А по поводу совреда в регионе - жаль что нельзя. Вот в Крыму все города отрисованы (более или менее), а вот сёла в большинстве - пустые. Я конечно могу их перечислить все, но это же огромный список.
Но всё равно приглашаю в Севастополь - править (много домов, особенно в частных секторах, отрисованы плохо). Да - вот такие границы у города, хотя знаки у дороги показывают другие границы - но мне объяснили, что они не в счёт.
Бегущий Forest
29 августа 2016, 17:51
Станислав,
попробую подобрать другое, синонимичное определение для Блокнота.
Вы немного неправильно поняли - сёла и деревни можно и нужно предлагать для совредов. Не все сразу, конечно, а пару-тройку. После отрисовки этих добавим в список другие, отрисованные хуже :) Севастополь взял в работу. Город большой. Думаю, нужно будет уделить ему отдельные две недели. Спасибо за фидбек! :)
Сергей
29 августа 2016, 20:12
Бегущий Forest,
Приветствую земляка Ярослава! ;-)
Ростовская область, Дубовский район, хутор Мирный и хутор Присальский.
Но там снимки ужас просто. 
Пробовал рисовать дома Дмитрий 297 все бракует. 
Хоть дороги появились, а то раньше ппц было.
akbars
29 августа 2016, 20:20
Сергей,
хотелось бы уточнить, бракует - в смысле откатывает?
Сергей
29 августа 2016, 21:18
akbars,
Отменяет.
Нарисовал три дома. Первый из них школа. Нарисовал по геометрии, выставил высоту 6 метров так как этажа 2 поставил отметку что школа образование и так далее. Дмитрий взял и изменил это на тип жилое здание.. После двух моих писем все таки вернул статус школы и образования этому зданию. Слева и справа нарисовал также 2-х этажные дома. В этих двух зданиях был также установлен статус заброшено. Здания стоят на замках с разбитыми стеклами (На июль 2016) но здание физически стоят на свое месте. Просто в них нет ничего! Первое здание бывший интернат. Второе здание местный спорткомлекс но не работает уже 15 дел так как нет воды. Оба откатил. Вот больше там и не рисую. Ибо снимки не позволят, эти три здания их и так видно, а с остальным беда, и после этой истории как то не охото рисовать если это будет отменено.
Бегущий Forest
29 августа 2016, 21:55
Сергей,
я Вас тоже приветствую, Сергей =)
Я предлагаю подождать подробный снимок для этих населенных пунктов, чтобы отрисовка была более качественной и полной.
Сергей
29 августа 2016, 22:10
Бегущий Forest,
Понятное дело) Ну это так на будущее)
akbars
29 августа 2016, 20:23
Станислав,
знаки показывают в ряде случаев не административные границы населённых пунктов, а начало и конец территории, на которой действуют нормы ПДД для населённых пунктов (либо же наоборот, тот факт, что эти нормы не действуют в данном населённом пункте).
Сергей
29 августа 2016, 21:20
akbars,
Наблюдал как то картину в "прямом эфире" как в населенном пункте рисовались дороги с ограничений в 90..
При чем был это модератор.
Комментарий удалён
Котик
29 августа 2016, 22:11
Сергей,
значит там стоял синий знак с названием. Или какой-то другой, зависит от страны.
Сергей
29 августа 2016, 22:11
Котик,
Обычно такие знаки ставят когда трасса проходит рядом с населенным пунктом. В самом же населенном пункте я первый раз о таком слышу
Станислав
30 августа 2016, 09:16
akbars,
спасибо, мне так и объяснили. Упомянул об этом - чтоб "умельцы" не переделали границы города.
Станислав
30 августа 2016, 09:23
Сергей,
модераторы - тоже люди, могут ошибаться или лениться. Наблюдал недавно как после новичка, криво рисовавшего здания, прошёлся модератор и поодобрял правки не изменяя геометрию. Уже писал просьбу о том, чтоб видеть - кто одобрил правку, дабы спросить - чем руководствовался модератор - правилами или ленью. По мне так: если не хочешь исправлять - оставь, исправит тот кому не лень. А так получается вредительство: и сам не исправил, и другие модераторы не увидят. И наставить на "путь истинный" не получится - ведь и не известно кто...
Котик
30 августа 2016, 10:34
Сергей,
возможно, там граница была нарисована неправильно. Или модератор ошибся, и следующей правкой исправил.
Ну кто его знает. Теоретически - всякое может быть.
Сергей
30 августа 2016, 14:14
Станислав,
Не все модераторы отвечают на письма..
Станислав
30 августа 2016, 16:22
Сергей,
а если морозится и продолжает вредить на просторах НЯК, то можно пожаловаться сотрудникам Яндекса. А если морозится, но после сообщения исправился (можно последить за ним), то и Бог с ним - может посчитал не нужным отвечать. А то в связке новичёк-кривые-руки и модератор-лентяй можно такую карту разрисовать, как я в возрасте 3-6лет играя в "ведущего прогноза погоды" изрисовал атлас СССР... ;)
Сергей
30 августа 2016, 18:59
Станислав,
Согласен. 
sc1a
29 августа 2016, 18:58
Тройка ближайших к Минску городов по трассе М1 Москва-Минск:
1) Борисов. Вначале лета несколько человек помогали с прорисовкой дорог и территорий (и другого по мелочи). Но в большинстве город остается довольно плохо прорисованным, кроме дорог и кое-где зданий больше практически ничего нет, да и даже дорог на самых окраинах не хватает. 
2) Жодино. Примерно та же ситуация что и с Борисовом. Но сам город поменьше и какие-то районы отрисованы хорошо, а какие-то совсем нет.
3) Крупки. Совсем небольшой город, где нужна помощь в основном с зданиями и названиям дорог, ну и растительностью. Остальное все более менее отрисовано.


Источники: кадастровая карта, реестр названий дорог на двух языках (для отображения всех улиц в городе нужно ввести "___")
Бегущий Forest
29 августа 2016, 19:26
sc1a,
спасибо за такой развёрнутый фидбек. Взял в работу :)
relmonov
29 августа 2016, 23:11
Марачевка, Бачмановка, села в Славутском районе, Хмельницкой области, Украина.
relmonov
29 августа 2016, 23:12
relmonov,
Спасибо!
Бегущий Forest
30 августа 2016, 07:12
relmonov,
взял в работу. Спасибо за фидбек =)
AlexPS
30 августа 2016, 14:20
Чайковский.
Здесь отрисованы лишь дороги, а добавлять одному дома слишком долго
Сергей
30 августа 2016, 15:38
Воспользовался бы Блокнотом.. Если бы такая возможность была. У меня Windows 10 Mobile((((
AlexPS
30 августа 2016, 17:10
Сергей,
Это веб-приложение и открывать надо в браузере. Вот ссылка 
Сергей
30 августа 2016, 18:57
AlexPS,
то есть можно зайти через любой браузер (Не обязательно как я думал через Яндекс браузер?) и сохранять заметки?
AlexPS
30 августа 2016, 20:29
Сергей,
Да, через через любой браузер
AlexPS
30 августа 2016, 20:29
Сергей,
и заметки тоже
Сергей
30 августа 2016, 20:36
AlexPS,
отлично
AlexPS
30 августа 2016, 20:42
Сергей,
Не забывайте постоянно отправлять заметки в облако, ибо авто. загрузки до сих пор нет
Картограф от Бога
30 августа 2016, 17:57
Хочу предложить пользователям из Украины (а если и кто-то из других стран поддержит - будет круто) сделать совред по дорожному графу одного или нескольких районов какой-то из областей.
Во многих местах не так давно появились первые спутниковые снимки и дорожный граф в этих местах в очень плохом стостоянии, неверно указаны подъездные дороги к селам, да и вообще дорог нету в самих селах. Так-же очень криво нарисованы основные магистрали.
Такая-задача для совреда мне кажется более приоритетной, чем, к примеру, нарисовать одно-два села, в которых у нас нету активных пользователей и неоткуда взять данные про номера домов и ПОИ (реестр не в счет).
Если будут желающие - предлагаю тут или в личку в НЯК обсудить возможные зоны редактирования.


Вот пример такого места.
Бегущий Forest
30 августа 2016, 18:44
Картограф от Бога,
очень приятно, что в этой теме звучат предложения сотрудников Яндекса. Давайте обсудим это здесь? :)
Ваше предложение довольно резонное. Со своей стороны, хочу сразу отметить, что карта совреда, на мой взгляд, для таких целевых СР на больших территориях помощи не окажет, а даже наоборот. Давайте включим такие совреды в отдельный список "Совреды по слоям", обновляющиеся раз в месяц с подведением мини-итога? Надеюсь услышать Ваше мнение по моему встречному предложению. И хочу сразу спросить, Вы, как модератор этой территории, можете оказать помощь с поиском мест, нуждающихся в отрисовке, и сбором данных для небольшой статистики к итогам?
Картограф от Бога
31 августа 2016, 15:41
Бегущий Forest,
Можем и здесь)
Не думаю, что данное мероприятие не окажет помощи, но согласен, что можно такие задачи выделить в отдельный список.
В целом я готов помочь с организацией и поддержать пользователей с проведением таких мероприятий в Украине.

Бегущий Forest
31 августа 2016, 20:28
Картограф от Бога,
я имел в виду, что карта совреда не поможет в таком мероприятии. В принципе, можно начать собирать фидбек, но старт целевого СР по дорожному графу я планирую не в этом месяце, сейчас очень много работы с совредами по отдельных нас.пунктах. Возможно, обновятся другие территории с неподробными снимками, и данных о плохоотрисованных местах будет больше =)
Если Вы хотите скорректировать предварительный план реализации - давайте обсудим =)
Роман Чиянов
сегодня, 17:09
Картограф от Бога,
если не возражаете возьму на отрисовку видимых домов?
(можно надеюсь?)
nogo1986
31 августа 2016, 09:01
В связи с новыми снимками в очередь на совред можно записать Заполярный.
Бегущий Forest
31 августа 2016, 09:09
nogo1986,
фидбек принят =)
Теперь у нас есть много мест с "хромающей" отрисовкой. Думаю, фидбека собранного за эти дни хватит на долго =)
AlexPS
31 августа 2016, 17:35
nogo1986,
Лучше?
nogo1986
1 сентября 2016, 10:12
AlexPS,
гораздо :)
AlexPS
1 сентября 2016, 10:23
nogo1986,
Осталось добавить дома
nogo1986
14 сентября 2016, 16:21
Аргун сегодня обновил спутниковые снимки, а в городе не нарисовано ни одного домика. Достоин включения в очередь.
Бегущий Forest
16 сентября 2016, 19:45
nogo1986,
записал. Спасибо =)
Манъ
27 сентября 2016, 09:31
Балтач (татарстан) - частично отрисован.
Юрья (кировская область)
Бегущий Forest
27 сентября 2016, 15:07
Манъ,
спасибо, записал в очередь :)
AlexPS
3 октября 2016, 16:09
станица Кущёвская очень много не отрисовано, станица достаточно большая, возможно придётся отрисовать поэтапно
Бегущий Forest
3 октября 2016, 20:41
AlexPS,
записал в блокнот. Спасибо за фидбек :)
AlexPS
3 октября 2016, 22:38
Бегущий Forest,
Забыл, есть еще село Александровка и село Песчанокопское по размерам то же большие и также не отрисованы

UPD: Город Чуднов тоже нуждается в отрисовке
AlexPS
7 октября 2016, 20:53
поселок Грицев вообще не прорисован, ни домов, ни дорог
Бегущий Forest
18 октября 2016, 16:47
AlexPS,
спасибо за фидбек. Записал.
aАskaniy
18 октября 2016, 15:12
Места для совреда: деревня Новожилово и другие посёлки вокруг него.


(По адресу: "деревня Новожилово, Сосновское сельское поселение, Приозерский район, Ленинградская область, Россия")
(Или по координатам: 60.510, 30.160)
Бегущий Forest
18 октября 2016, 16:47
aАskaniy,
спасибо за фидбек. Посмотрю, что можно сделать.
Служба Кадастра и Картографии РО
18 октября 2016, 16:06
требуется совред в Неклиновском районе Ростовской области
Бегущий Forest
18 октября 2016, 16:47
Служба Кадастра и Картографии РО,
спасибо за фидбек. Посмотрю, что и как здесь организовать.
Служба Кадастра и Картографии РО
18 октября 2016, 16:59
Бегущий Forest,
 Форест, также на данный момент мне бы пару опытных спецов для завершения Матвеево-Курганского района, я полрайона уже прочесал в одиночку, иначе я его к НГ только завершу
Павел 1985
20 октября 2016, 01:58
Прошу помощи в отрисовке частного сектора города Слоним (Беларусь). Сам уже закапываюсь...
AlexPS
22 октября 2016, 10:44
город Новоазовск. Пусто что ужас + есть уже размеченная карта Визиком, правда насколько свежие данные не ясно
AlexPS
29 октября 2016, 18:57
город Норильск. Всё съехало, не привязаны организации и дома без высоты. Часть города уже отрисовал, но одному делать долго и сложно
Бегущий Forest
29 октября 2016, 19:14
Сбор фидбека временно приостановлен.
Прошу прощения за возникшие неудобства.
Бегущий Forest
22 ноября 2016, 21:21
Снова жду ваши заявки :)
Фёдор Рогозин
9 декабря 2016, 05:42
Бегущий Forest,
Давайте уже исключайте из списка отрисованные и дальше по очереди)
Бегущий Forest
9 декабря 2016, 06:53
Фёдор Рогозин,
сейчас не могу запустить совред - у нас уже есть два активных совместных редактирования. После завершения совреда от Котика продолжим.
Максим Антоненко
19 января 2017, 22:03
Здравствуйте.  Только что закончил отрисовку села Скрипниково Калачеевскаго района Воронежской области России https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/53048016?z=14&ll=41.380625%2C50.257406&l=nk%23sat. Просьба проверить что можна добавить и отрисовать. 
Бегущий Forest
5 февраля 2017, 18:49
Максим Антоненко,
здравствуйте! Посмотрел отрисовку населённого пункта. В целом неплохо, проделана немалая работа! Вы молодец! :)
Ещё можно отрисовать растительность и хозяйственные постройки на приусадебных участках, если будет время и желание :)
Спасибо за Ваш вклад в развитие Яндекс.Карт :)