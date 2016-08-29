Совместные редактирования на Народной карте v.2.0

Снова начался сбор фидбэка. Спасибо за ожидание и понимание :)

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Вам нравится рисовать, но Вы не знаете где Ваша помощь сейчас актуальнее всего?

В Вашем районе появился новый спутниковый снимок и Вам нужна помощь в отрисовке?

Для приведения в порядок населенного пункта или территории не хватает своих сил?​

Если хотя бы на один из вопросов ответ положительный, то этот пост для вас!

Что такое «Совместные редактирования»?



Совместные редактирования на Народной карте существуют уже давно. Сокращённо мы называем их совредами. Чаще всего местные пользователи приглашают народных картографов для помощи в рисовании и редактировании объектов на конкретной территории. Обычно речь идет о правках, для которых не нужно знание местности, а достаточно наличия подробного спутникового снимка и знания Правил рисования.

Почему v.2.0?

Специально для совредов прикреплен пользователь Publising Forest, следящий за постами, обновляющий информацию по ним, и именно ему следует задавать вопросы по таким мероприятиям.

Старый пост о совредах теперь является архивом.

Посты по совместным редактированиям имеют комбинацию тегов news и совместные редактирования

Как это работает?

В этом посте я буду собирать и обновлять информацию о планируемых, идущих и завершенных совредах.

В этом посте Вы можете:

написать, какой населенный пункт нуждается в отрисовке или исправлениях;

сами порисовать, просто перейдя по ссылкам в списке;

посмотреть, какие населенные пункты уже отрисованы и отправлены в архив.

Некоторые из этих городов нуждаются лишь в незначительных доработках. Другие наоборот, могут быть отрисованы достаточно слабо и Вы сможете порисовать объекты самых разных категорий, что называется, "с нуля".

Чтобы вам было проще сориентироваться, я дам Карту совреда, где Вы сможете закрепить за собой определённый участок!

Список совредов доступен при клике по изображению выше =)

А что потом?

Список совредов обновляется раз в две недели. Я подвожу итоги работы совместных редактирований за прошедшие 14 дней и добавляю новые населенные пункты в список.

После модерации правок, все объекты, созданные в рамках совреда, появятся на Яндекс.Картах!

Приглашаю вас принять участие в совместных редактированиях различных населённых пунктах Они находятся в разных уголках России, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ, и ждут абсолютно разной помощи от вас - народных картографов.

Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу"!

Желаю Вам приятного редактирования!

P.S. При редактировании на местности рекомендую воспользоваться нашим приложением Блокнот картографа, которое связано с Вашим аккаунтом и поможет ускорить процесс редактирования. В функционале приложения - запись GPS-треков и создание точек с возможностью добавления фотографии. Подробнее о Блокноте можно почитать, нажав на картинку =)