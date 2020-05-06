Совред в Боровском районе

Всем добрый день! Приглашаю принять участие в совместном редактировании Боровского района Калужской области.
Боровский район находится в северо-восточной части Калужской области, граничит с Московской областью. В Боровске находится немало достопримечательностей, среди которых можно выделить Пафнутьево-Боровский монастырь и музей-квартиру К. Циолковского. Город Балабаново является достаточно крупным промышленным городом, здесь находится деревообрабатывающий завод «Плитспичпром», в прошлом являвшийся одним из крупнейших производителей спичек.
Несмотря на такой промышленный и культурный потенциал территории, в настоящий момент карта района оставляет желать лучшего. Во многих населенных пунктах не отмечены даже основные адреса.
Что нужно сделать?
В районе расположены три города: Балабаново, Боровск и Ермолино. Предлагаю начать с них.
Ермолино — требуется коррекция геометрии зданий, простановка адресов и организаций.
Балалбаново — редактирование зданий частного сектора, простановка адресов и организаций.
Боровск — коррекция геометрии зданий и адресов, простановка организаций.
Особого внимания требует территории, расположенные возле достопримечательностей: Боровского монастыря, музея К. Циолоковского, живописи на стенах домов Боровска.
Также можно рисовать прочие населенные пункты района, крупнейшие из них показаны на карте совреда.
Полезные ссылки:
Чат Telegram, посвященный совместным редактированиям
Чат картографов Калужской области в Telegram
Администрация Боровского района
Администрация города Балабаново
Список организаций Боровского района
Интерактивная карта достопримечательностей Калужской области
Желаю удачи в редактировании!