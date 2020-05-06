Совред в Боровском районе

Всем добрый день! Приглашаю принять участие в совместном редактировании Боровского района Калужской области.

Боровский район находится в северо-восточной части Калужской области, граничит с Московской областью. В Боровске находится немало достопримечательностей, среди которых можно выделить Пафнутьево-Боровский монастырь и музей-квартиру К. Циолковского. Город Балабаново является достаточно крупным промышленным городом, здесь находится деревообрабатывающий завод «Плитспичпром», в прошлом являвшийся одним из крупнейших производителей спичек.

Несмотря на такой промышленный и культурный потенциал территории, в настоящий момент карта района оставляет желать лучшего. Во многих населенных пунктах не отмечены даже основные адреса.

Что нужно сделать?

В районе расположены три города: Балабаново, Боровск и Ермолино. Предлагаю начать с них.

Ермолино — требуется коррекция геометрии зданий, простановка адресов и организаций.

Балалбаново — редактирование зданий частного сектора, простановка адресов и организаций.

Боровск — коррекция геометрии зданий и адресов, простановка организаций.

Особого внимания требует территории, расположенные возле достопримечательностей: Боровского монастыря, музея К. Циолоковского, живописи на стенах домов Боровска.

Также можно рисовать прочие населенные пункты района, крупнейшие из них показаны на карте совреда.

Полезные ссылки:

Карта совреда

Чат Telegram, посвященный совместным редактированиям

Чат картографов Калужской области в Telegram

Telegram автора совреда

Администрация Боровского района

Администрация города Балабаново

Администрация города Боровск

Администрация города Ермолино

Список организаций Боровского района

Интерактивная карта достопримечательностей Калужской области

Желаю удачи в редактировании!