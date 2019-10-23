Совред в городе Ровно завершён

В редактировании приняли участие 100 народных картографов, которые вместе сделали 20461 правку.

Сравнить карту города до и после совреда можно по ссылке.

Лидерами по их количеству стали: Vovan244 (4778), Mystery.of.the.white.tiger (3447), Котик (2005), Scrydg (1196), linnik007 (1186), GsaKLII2020NEW YEAR (1137), Японский Востоковед (1053).

Конечно, карту города нельзя назвать идеальной, поэтому предлагаю всем желающим порисовать вне совреда.



Карта совреда по состоянию на день его завершения

Распределение правок по слоям получилось традиционным.

Больше всего правок было сделано в первую неделю совреда — в среднем больше 1500 за день. За последние 10 дней их было совсем мало — именно поэтому совред и завершился.