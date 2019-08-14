Совред в Грибановском районе

Дорогие друзья!

Приглашаю вас на совместное редактирование в рп. Грибановский и Грибановского района Воронежской области в целом.

Грибановский — посёлок городского типа в Воронежской области России.

Административный центр Грибановского района и Грибановского городского поселения.

Основан в 1703 как село Большая Грибановка в составе Тамбовского уезда. Название селу дал Пётр I в честь реки Грибань, река была судоходная, на данный момент обмелела и высохла, оставив после себя сеть оврагов и прудов.

В 1898 году в Грибановском была построена каменная церковь Богоявления Господня, сохранившаяся до наших дней.

Статус посёлка городского типа — с 1957 года.

В посёлке родился Герой Советского Союза П. Н. Кононыхин.

Население посёлка — 14888 чел. (2018 г.)

На данный момент, Воронежская область в целом прорисована хорошо, однако Грибановский район имеет слабоинформативную карту.

В первую очередь, следует проставить адреса у зданий (импортированных адресов немного), отрисовать здания, проставить организации. Позже можно заняться гидрографией и растительностью, а когда карта уже станет более-менее детализованной, заняться небольшими объектами вроде подъездов, заборов и т.д

Прежде всего нуждается в отрисовке сам посёлок Грибановский, также наиболее крупные населённые пункты Верхний Карачан, Средний Карачан, Нижний Карачан, Большие и Малые Алабухи, , а также прочие деревни и сёла, каждые их которых отмечен на карте совреда.

На данный момент карта центра Грибановского выглядит как-то вот так, причём это еще сравнительно неплохо.

В целом, думаю, совред не займёт много времени, сам район не особо большой, качество снимков сносное, справочной информации предостаточно.

Полезные ссылки:

Всем удачи! Надеюсь, все пройдёт быстро, а карта станет максимально точной.