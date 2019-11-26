Совред в Южском районе

Всем привет!
Приглашаю всех желающих порисовать Южский район, который находится на юге Ивановской области. В районе необходимо нарисовать сельские поселения и поправить сам город — Южа.
О районе
Центр Южского района — город Южа в котором проживает около 12000 человек. А в самом районе проживает 23000 человек. В районе также есть и сельские поселения, их всего 5.
1. Хотимльское сельское поселение — нас. 794
2. Холуйской сельское поселение — нас. 1402
3. Новоклязьминское сельское поселение — нас. 985
4. Талицко-Мугреевское сельское поселение — нас. 6130
5. Мугреево-Никольское сельское поселение — нас. 653
Южа
Информация
Карта совреда (красное — не отрисовано, оранжевое — дома адреса проставлены, зелёное — полностью отрисовано)
P.S: Желательно писать в комментариях про нарисованные участки.
Желаю всем удачного редактирования!