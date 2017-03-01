Совреды. Как их лучше делать

Всем привет!
Начало 2017 года на сервисе выделилось целой серией удачных пользовательских совредов. Одни народные картографы взялись за организацию, другие поддержали участием. Как результат на карте появляются новые населенные пункты и это здорово!
На модерацию в Клуб приходят всё новые заявки на объявление совместных редактирований, но содержание и оформление у таких постов-заявок разнится очень сильно. Одновременно с этим видно, что подход организаторов части недавних совредов, когда большое внимание уделяется удобству участников, пришелся по вкусу народным картографам и положительно влияет на процесс и результат совреда.
В этом посте мы хотим обобщить имеющийся положительный опыт для желающих организовать совред. Надеемся, что наша памятка поможет не забыть о важном и совред пройдёт на отлично!
А чтобы никто не забыл про саму памятку, ссылка на этот текст размещена в заглавном посте.
Итак, предполагается, что автор не только заявляет совред, но и заботится о его участниках и поддерживает совред информационно. Поддержка включает в себя стартовый пост, проведение промежуточных итогов и закрывающий пост с итогами.
1. Открытие совреда
По опыту, хороший стартовый пост, включает в себя:
- Приглашение поучаствовать
- Рассказ о том, какая именно помощь понадобиться, со ссылками на конкретные участки местности. В том числе - на отдельные районы/кварталы, на которые нужно обратить внимание. Помните - большинство участников совреда сами не знают местность.
- Ссылки на источники информации, при этом очень важно проверить, что использование данных не нарушает авторские права и нормы использования данных. Одного только спутникового снимка обычно недостаточно, чтобы нарисовать подробную карту, практичную в использовании.
- Карту совреда. Такую карту можно сделать используя, к примеру Конструктор карт. Карта поможет любому пользователю взять участок работ, посильный для себя, и довести работу на нем до конца (в одном или всех слоях)
- Скриншот населённого пункта, чтобы в дальнейшем можно было наглядно оценивать ход совреда.
2. Промежуточные итоги
Для проведения промежуточных итогов подойдет пост с информацией, которая поможет оценить масштабы как уже сделанного, так и предстоящего рисования . Участники присоединяются к совреду и в процессе, поэтому им важно иметь не только стартовую картину, но и актуальное представление о происходящем.
Это может быть:
- Информация о количестве промодерированных правок (такой информацией может поделиться модератор местности)
- Статистика (поможет команда сервиса, важно понимать, о каких именно цифрах хочется написать)
- Скриншоты Яндекс.Карт, если часть правок уже опубликована, или со схемы Народной карты, если правки еще ждут релиза
- Актуальная карта совреда
- Список участков местности, где наиболее нужна помощь
- Ну и конечно не забудьте поблагодарить и подбодрить коллег! :)
3. Закрытие совреда
Закрывая совред, обязательно подвести его итоги.
- Отметьте коллег, которые участовали в совреде
- Добавьте в финальный пост скриншоты карт до и после совреда. Всегда приятно видеть, какие чудеса за короткое время творит совместная работа :)
Ещё несколько советов для организатора:
- Участвуйте в совреде не только как организатор, но и как народный картограф. Странно звать коллег на помощь и не рисовать самому ;)
- Не забывайте о важности этапа модерации. Перед совредом свяжитесь с народным модератором этой местности. Если вы уже модератор - присоединяйтесь к модерации этого региона, хотя бы на время проведения совреда. Во время совместного рисования число правок в районе часто возрастает относительно обычного уровня в разы, а то и в десятки раз.
- Попробуйте привлечь к рисованию местных жителей. Например, написать о нём в локальных группах или форумах. У новичков скорее всего не будет опыта рисования на карте, но будет знание местности.
А мы (команда сервиса), сделаем "прямой эфир" совреда, поможем со статистикой для подведения итогов и конечно напишем про совред в группе Вконтакте и разместим ссылку в "шапке" Клуба.
Удачи!