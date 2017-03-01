Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Совреды. Как их лучше делать

Всем привет!

Начало 2017 года на сервисе выделилось целой серией удачных пользовательских совредов. Одни народные картографы взялись за организацию, другие поддержали участием. Как результат на карте появляются новые населенные пункты и это здорово! 

На модерацию в Клуб приходят всё новые заявки на объявление совместных редактирований, но содержание и оформление у таких постов-заявок разнится очень сильно. Одновременно с этим видно, что подход организаторов части недавних совредов, когда большое внимание уделяется удобству участников, пришелся по вкусу народным картографам и положительно влияет на процесс и результат совреда.

В этом посте мы хотим обобщить имеющийся положительный опыт для желающих организовать совред. Надеемся, что наша памятка поможет не забыть о важном и совред пройдёт на отлично!

А чтобы никто не забыл про саму памятку, ссылка на этот текст размещена в заглавном посте.

Итак, предполагается, что автор не только заявляет совред, но и заботится о его участниках и поддерживает совред информационно. Поддержка включает в себя стартовый пост, проведение промежуточных итогов и закрывающий пост с итогами. 

1. Открытие совреда

По опыту, хороший стартовый пост, включает в себя:

  • Приглашение поучаствовать
  • Рассказ о том, какая именно помощь понадобиться, со ссылками на конкретные участки местности. В том числе - на отдельные районы/кварталы,  на которые нужно обратить внимание. Помните - большинство участников совреда сами не знают местность.
  •  Ссылки на источники информации,  при этом очень важно проверить, что использование данных не нарушает авторские права и нормы использования данных. Одного только спутникового снимка обычно  недостаточно, чтобы нарисовать подробную карту, практичную в использовании.
  • Карту совреда.  Такую карту можно сделать используя, к примеру Конструктор карт. Карта поможет любому пользователю взять участок работ, посильный для себя, и довести работу на нем до конца (в одном или всех слоях) 

  •  Скриншот населённого пункта, чтобы в дальнейшем можно было наглядно оценивать ход совреда.

2.   Промежуточные итоги


Для проведения промежуточных итогов подойдет пост с информацией, которая поможет оценить масштабы как уже сделанного, так и предстоящего рисования . Участники присоединяются к совреду и в процессе, поэтому им важно иметь не только стартовую картину, но и актуальное представление о происходящем. 

Это может быть:

  • Информация о количестве промодерированных правок (такой информацией может поделиться модератор местности)
  • Статистика (поможет команда сервиса, важно понимать, о каких именно цифрах хочется написать)
  • Скриншоты Яндекс.Карт, если часть правок уже опубликована, или со схемы Народной карты, если правки еще ждут релиза
  • Актуальная карта совреда
  • Список участков местности, где наиболее нужна помощь
  • Ну и конечно не забудьте поблагодарить и подбодрить коллег! :)

3.   Закрытие совреда

Закрывая совред, обязательно подвести его итоги.

  • Отметьте коллег, которые участовали в совреде
  •  Добавьте в финальный пост скриншоты карт до и после совреда. Всегда приятно видеть, какие чудеса за короткое время творит совместная работа :) 

Ещё несколько советов для организатора:

  • Участвуйте в совреде не только как организатор, но и как народный картограф. Странно звать коллег на помощь и не рисовать самому ;)
  • Не забывайте о важности этапа модерации. Перед совредом свяжитесь с народным модератором этой местности. Если вы уже модератор - присоединяйтесь к модерации этого региона, хотя бы на время проведения совреда. Во время совместного рисования число правок в районе часто возрастает относительно обычного уровня в разы, а то и в десятки раз.
  • Попробуйте привлечь к рисованию местных жителей. Например, написать о нём в локальных группах или форумах. У новичков скорее всего не будет опыта рисования на карте, но будет знание местности.

А мы  (команда сервиса), сделаем "прямой эфир" совреда, поможем со статистикой для подведения итогов и конечно напишем про совред в группе Вконтакте и разместим ссылку в "шапке" Клуба.

Удачи!

19 комментариев
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akbars
1 марта 2017, 18:50
Одновременно мы надеемся, что приведённые в посте рекомендации не будут ограничивать свободу творчества организаторов совредов - ведь придумать для своего совреда свою "изюминку" - это всегда правильно.
Yet another Forrest
1 марта 2017, 18:55
akbars,
спасибо за такой полезный пост! Очень актуально в последнее время :)
tavsura
1 марта 2017, 19:00
Надеюсь организаторы будущих и действующих  совредов учтут это.
akbars
2 марта 2017, 15:25
☣tavsura,
на уровне модерации постов-заявок мы при необходимости попросим доработать пост в сторону его удобства для потенциальных участников совреда.
Павел 1985
1 марта 2017, 20:53
Активно рисовал в своём совреде, пока не вышел из строя дома комп. Сейчас могу комментировать с мобильного, а рисую, если на работе удаётся дорваться до компа. Надеюсь, через неделю буду со своим компом :)
Манъ
1 марта 2017, 22:08
Павел 1985,
Вот это усердие! Машина не выдержала. Не то что некоторые, созвали совред и смываются, а появившись, минут на десять, лениво переправляют созданные объекты, словно правки набивают.
Павел 1985
2 марта 2017, 13:00
Манъ,
Да ладно, комп - это просто форс-мажор :-)
Tigran
2 марта 2017, 14:14
я говорил с многими модераторами, все говорят нет, но мне интересно. Можно ли устроить совред в Армении только для домиков и для дорог 1-6 ого класса, потому что все дороги 7-8 класса мы сами нарисовали уже.
akbars
2 марта 2017, 17:40
Tigran,
совред по всей Армении по домикам - это как раз типичный пример "неподъемного" по объему редактирования.
А про дороги 1-6 класса нооборот - как кажется, это формат не совреда, в целевого приведения дорог в порядок, причем тут нужен большой опыт, но не нужно большое количество пользователей - работа с высокими классами - одна из самых сложных на сервисе. Тут я исхожу из того, что сама геометрия уже отрисована, если уж и 7-8 классы вы пишете что готовы.
Tigran
3 марта 2017, 10:03
akbars,
 а как можно устроить такое :) - целевого приведения дорог в порядок .А можно совред по домиков в канкретном селе или в городе?
akbars
7 марта 2017, 02:18
Tigran,
можно, конечно. Но нужно понимать, что от домиков без адресов - пользы в разы меньше, чем от зданий с адресами.
Павел 1985
27 марта 2017, 22:23
Tigran,
пытался участвовать в совреде в Астане, нарисовал почти сотню домиков, с адресами и названиями улиц разобраться так и не смог, в результате мне сказали, что это вообще дачи! Так что рисую там, где примерно ориентируюсь...
Служба Кадастра и Картографии РО
23 марта 2017, 19:46
Необходим совред в Ростове-на-Дону, цель корректирровка зданий частного сектора а также адресных точек - в городе много лишних зданий в частном секторе (разговаривал с таксистами Яндекс-такси, те буквально огнем дышат, навигатор заводит невесть куда).
Ходатайствую перед администрацией проекта об организации совреда в Ростове-на-дону
Павел 1985
30 марта 2017, 00:09
данного Недавно столкнулся с проблемой, что некоторые пользователи, кстати, модераторы в своём регионе, при рисовании в незнакомом регионе отмечают жилыми зданиями большинство построек на участке, мотивируя это тем, что те постройки также огорожены забором. Данные постройки поправил, после некоторых словесных прений, надеюсь, пришли к общему мнению. Я описал основные признаки жилых/хозяйственных построек в нашей местности,  надеюсь, человек читает и сейчас на меня не в обиде ;) А вообще, данное общение натолкнуло меня на мысль об обмене опытом не только между новичками и опытными картографами, но и между картографами, хорошо знакомыми с некоторыми областями, но при этом новичками в других. Согласитесь, традиции постройки домов и сараев в Беларуси, и в Саратовской области, и на Сахалине совершенно разные! Поэтому и думаю, что человек, знакомый со спецификой данного региона, даже новичок , может помочь картографу, даже более опытному, в отрисовке района, в котором тот сам слабо ориентируется.
Надеюсь, данный пост подвигнет к сотрудничеству многих людей, в том числе упомянутых мной выше. Ведь все мы можем учиться друг у друга, каждый что-то знает лучше, а что-то хуже. Когда я приду в чью-то область рисовать, я сначала буду консультироваться у модератора. Опять же, не в обиду картографу, о котором я упомянул выше :)
Простите, я под градусом, слова попёрли... Кстати, товарищ модератор, я думаю, Вы в курсе, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, я а вообще ВСЕГДА говорю то, что думаю, это мой главный минус. Ну или в крайнем случае, расскажу всё, но это если уж совсем хоть увольняйся... Данного сервиса это не касается...
Подвожу итог.
Думаю, чтобы в данном посте комментировали не только "учителя"  и "новички", но и люди, которые уже чего-то достигли, но которым родной местности уже мало, и они хотят рисовать больше!
Как пример, я немножко сам участвовал в совреде по Астане, отрисовал пару улиц в квартале как жилые дома, но не смог поставить адреса. В результате мне сказали, что это вообще не жилой квартал, а дачный посёлок! Вывод - консультируйтесь со специалистом!
Павел 1985
30 марта 2017, 00:20
Недавно столкнулся с проблемой, что некоторые пользователи, кстати, модераторы в своём регионе, при рисовании в незнакомом регионе отмечают жилыми зданиями большинство построек на участке, мотивируя это тем, что те постройки также огорожены забором. Данные постройки поправил, после некоторых словесных прений, надеюсь, пришли к общему мнению. Я описал основные признаки жилых/хозяйственных построек в нашей местности, надеюсь, человек читает и сейчас на меня не в обиде ;) А вообще, данное общение натолкнуло меня на мысль об обмене опытом не только между новичками и опытными картографами, но и между картографами, хорошо знакомыми с некоторыми областями, но при этом новичками в других. Согласитесь, традиции постройки домов и сараев в Беларуси, и в Саратовской области, и на Сахалине совершенно разные! Поэтому и думаю, что человек, знакомый со спецификой данного региона, даже новичок , может помочь картографу, даже более опытному, в отрисовке района, в котором тот сам слабо ориентируется.
Надеюсь, данный пост подвигнет к сотрудничеству многих людей, в том числе упомянутых мной выше. Ведь все мы можем учиться друг у друга, каждый что-то знает лучше, а что-то хуже. Когда я приду в чью-то область рисовать, я сначала буду консультироваться у модератора. Опять же, не в обиду картографу, о котором я упомянул выше :)
Простите, я под градусом, слова попёрли... Кстати, товарищ модератор, я думаю, Вы в курсе, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, я а вообще ВСЕГДА говорю то, что думаю, это мой главный минус. Ну или в крайнем случае, расскажу всё, но это если уж совсем хоть увольняйся... Данного сервиса это не касается...
Подвожу итог.
Думаю, чтобы в данном посте комментировали не только "учителя" и "новички", но и люди, которые уже чего-то достигли, но которым родной местности уже мало, и они хотят рисовать больше!
Как пример, я немножко сам участвовал в совреде по Астане, отрисовал пару улиц в квартале как жилые дома, но не смог поставить адреса. В результате мне сказали, что это вообще не жилой квартал, а дачный посёлок! Вывод - консультируйтесь со специалистом!
laineu
12 апреля 2017, 20:56
а где кнопка чтобы составить совред
trt
26 января 2018, 14:09
необходим совред в ливнах
Gregory Fiodorov
30 июля 2018, 18:12
Ну сделайте пжлст снимок Молдова, ПМР, Слободзейский район, я уже 30к нарисовал, хотел бы еще, но хочу, что бы качество было получше т.к не везде более менее видны домики и дороги
chairborne.russia
сегодня, 17:51
А совред можно организовать на территории Грузии, например? Сложность в том, что информация будет в большинстве случаев на грузинском языке, который мало кто тут понимает