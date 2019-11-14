Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Странные сообщения о неточностях

Довольно часто на Народной карте возникают сообщения о неточностях, связанные с якобы некорректными адресами. Причём указываются адреса многоквартирных домов в большом городе, в корректности которых не приходится сомневаться. В чём может быть причина таких сообщений о неточностях? Может быть, метка появляется не в том месте, где их ставит пользователь? Или ещё какая-то техническая причина? Сомневаюсь, что настолько часто пользователи ошибаются в идентификации домов на Яндекс. Картах.

11 комментариев
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maxag2
сегодня, 12:36
Врятли техническая, скорее человеческий фактор. Не туда нажал пользователь куда хотел поставить метку. Решил пошутить, потроллить, или вообще не хочет, чтобы этот дом можно было на картах найти. Просто вредитель. Вариантов масса. 
Alexxegorov
сегодня, 12:42
maxag2,
слишком много случаев каждый день по нескольку раз в течение последнего года, чтобы это можно было объяснить исключительно шутками, троллингом или вандализмом.
Такое ощущение, что это человеческий фактор, который вызван какой-то непрозрачностью или запутанностью интерфейса, когда человек не может понять, что и где ему показывается. 
Есть ещё одно предположение у меня, что нормальные сообщения о неточности решаются не народными картографами, а нам достаются вот такие ситуации, которые были отбракованные по какому-то критерию ранее.
mshibankov
сегодня, 12:53
Alexxegorov,
раньше слух шёл, что это якобы вандал, который это специально делает. Практически ежедневно с этим сталкиваюсь, и к сожалению незнакомые с этим фактором, обычные пользователи и модераторы не в курсе и делают правку по ошибке.
Alexxegorov
сегодня, 13:02
mshibankov,
вандал, который делает в таком количестве по всей стране - не верю. В первый месяц ещё верилось. Сейчас уже совсем нереалистично :)
Пользователей надо учить как обрабатывать сообщения об ошибках. Если они знают, как правильно их обрабатывать, то такие сообщения пропускать не будут.
coolbuck
сегодня, 14:03
mshibankov,
некоторые пользователи вообще, похоже, не в курсе, что прежде чем вносить правки, нужно сообщения об ошибках проверять.
SGNURLAT
сегодня, 12:58
maxag2,
утилита https://yadi.sk/d/j1oeEbZunk2kCQ - запустите и скопируйте координаты из народной. выдаст адрес если он есть в росреестре
Обновлено сегодня, 13:00
podmotal
сегодня, 13:38
maxag2,
это точно не вандал, слишком уж много таких "неточностей", и в разных регионах. Похоже на какой-то изъян системы, но какой именно - непонятно.
NetFarmer
сегодня, 12:54
Часть сообщений я квалифицирую как ошибки пользователя, когда отметки ставятся на соседних домах. Похожих на вандального типа не замечал пока.
Agent Mois
сегодня, 13:02
Таких странных сообщений много, причём появляются они регулярно и в разных регионах. 
stickerspb
сегодня, 13:36
Да, в Питере каждый день вычищаю. Предполагаю, что это обычный вандализм, школие развлекается
Алексей Зуев
сегодня, 13:41
Я некоторое время приглядываюсь, что не так с адресами, которые просят добавить. Если сообщение не вандальное, то как правило, пользователь действительно мог не увидеть интересующий его адрес на определённом масштабе. Дальше он может аккуратно отметить нужное место или ошибиться - для нас это будет выглядеть по-разному.