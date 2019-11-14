Странные сообщения о неточностях

Довольно часто на Народной карте возникают сообщения о неточностях, связанные с якобы некорректными адресами. Причём указываются адреса многоквартирных домов в большом городе, в корректности которых не приходится сомневаться. В чём может быть причина таких сообщений о неточностях? Может быть, метка появляется не в том месте, где их ставит пользователь? Или ещё какая-то техническая причина? Сомневаюсь, что настолько часто пользователи ошибаются в идентификации домов на Яндекс. Картах.