Теги регионов в профиле или Я рисую в...

Как часто вы встречаете подобные сообщения в чате?

Когда участник ищет единомышленников в своём регионе?

Или когда новый пользователь пытается найти более опытного коллегу на территории, просматривая правки в своём районе по карте.

Ещё часто вижу как картографы в графе «о себе» рассказывают о том где рисуют карту.