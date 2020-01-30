Теги регионов в профиле или Я рисую в...

Всем привет!
Как часто вы встречаете подобные сообщения в чате?
Когда участник ищет единомышленников в своём регионе?
Или когда новый пользователь пытается найти более опытного коллегу на территории, просматривая правки в своём районе по карте.
Ещё часто вижу как картографы в графе «о себе» рассказывают о том где рисуют карту.
И тут я подумал, что неплохо бы в профиле где-нибудь под ачивками указывать информацию о территории рисования. Например, как у модераторов указана вверенная территория.
Пользователь выбирает себе территории, где он часто рисует, знает специфику. Они (территории/АТД) отбражаются в виде тегов.
И любой другой пользователь нажав на тег, к примеру, Владимирская область видит всех, кто указал тег у себя.
Наверное для тех, кто на НЯКе давно рисует вопрос не актуален, но в качестве путей поиска единомышленников для новых пользователей это будет полезно.
А если забежать вперед и развить эту мысль, то можно ещё при переходе по тегу территории (АТД), кроме списка пользователей показывать статистку по региону с рейтингом участников в этом регионе. Чем больше статистики, тем интереснее!
Ну и та же хотелка на YaBoard.