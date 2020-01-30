Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Теги регионов в профиле или Я рисую в...

Всем привет!

Как часто вы встречаете подобные сообщения в чате?

Когда участник ищет единомышленников в своём регионе?

Или когда новый пользователь пытается найти более опытного коллегу на территории, просматривая правки в своём районе по карте.

Ещё часто вижу как картографы в графе «о себе» рассказывают о том где рисуют карту.

И тут я подумал, что неплохо бы в профиле где-нибудь под ачивками указывать информацию о территории рисования.  Например, как у модераторов указана вверенная территория. 

Пользователь выбирает себе территории, где он часто рисует, знает специфику. Они (территории/АТД) отбражаются в виде тегов.

И любой другой пользователь нажав на тег, к примеру, Владимирская область видит всех, кто указал тег у себя.

Наверное для тех, кто на НЯКе давно рисует вопрос не актуален, но в качестве путей поиска единомышленников для новых пользователей это будет полезно.

А если забежать вперед и развить эту мысль, то можно ещё при переходе по тегу территории (АТД), кроме списка пользователей показывать статистку по региону с рейтингом участников в этом регионе. Чем больше статистики, тем интереснее!

Ну и та же хотелка на YaBoard.

9 комментариев
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AndreyA
сегодня, 10:11
Возможно, более оптимальным путем будет размещение специальной кнопки, нажав на которую, пользователь увидит список модераторов данной территории, со значками "онлайн/оффлайн". И сможет оперативно пообщаться в чате, избежав ошибок в своих правках.
dspos
сегодня, 10:21
AndreyA,
Можно быть модератором в Новосибриске и активно рисовать в Польше. Пост немного не о модераторах. Это разные вещи, хоть и найти быстро модератора тоже хорошая идея.
Семён Федотов
сегодня, 15:34
AndreyA,
такая «кнопка» есть, называется Карта модераторов. Другое дело — действительно, можно быть модератором одного региона и почти что не рисовать там, и не быть модератором другого и активно править этот регион. Даже я часть рисую в Киевской и Запорожской областях, а во Львовской за последние 3 месяца рисовал от силы раза 4.
+1 за возможность задать описание в профиле. К тому же, туда можно вставить ссылку на профиль на НЯК.
Обновлено сегодня, 15:35
Rashid86
сегодня, 10:28
Ну или 2 закладки на верху, в одной закладке общий чат, а в другой чат в радиосе 500 км. от твоего текущего местоположение, где сам правишь...или по району в профиле..🤔
Также закладка чата совреда и закладка в ввделенной по подписке территории..
Сергей
сегодня, 10:44
А можно автоматически раздавать теги участникам после определённого числа правок на территории. То есть, набил много изменений — получаешь ачивку «картограф Костромской области» или «картограф Норвегии III степени». Разумеется, должен быть порог разумный (не за три правки, и вообще, разный по регионам, чтобы все сразу не стали картографами Москвы). И нужно три степени: бронза, серебро, золото, как на StackOverflow. И должно быть видно, когда выдана медаль за данный регион — недавно или три года назад.

А вот самим себе теги присваивать — это чревато неточностями. Мало ли, кто себя мог осознать со вчерашнего дня картографом Забайкалья. Ачивку заработать надо.
dspos
сегодня, 11:09
Сергей,

Коллекционеров ачивок поприбавится))) а может это привести к массовой миграции по регионам с целью набить условную тысячу мелких правок и пойти дальше.А что плохого в самоидентификации? Кто-то выбрал, например, себе все регионы, но правок так мало, что в списке картограф будет в конце по своей статистике.А кто-то решил отрисовать подробно достопримечательность в условной Австрии, потому что был там в отпуске. Отрисовал и больше не вернется туда картировать. И желания обсуждать правки в Австрии особого нет.Самоидентификация это некое «заявление» - я тут есть, готов к общению. 
Survivor2007
сегодня, 11:25
✐dspos,
> может это привести к массовой миграции по регионам с целью набить условную тысячу мелких правок
Вы так говорите, как будто это что-то плохое.
Если правки по делу, даже мелкие, то они всегда лучше, чем никаких.
konkovmihail
сегодня, 11:18
Ну вообще доля правды в этом есть, но то что ты обозначишь, что рисуешь в каком-то определенном районе, не заставит, например, меня придти туда и начать рисовать. Для меня важно знать, что кто-то в данный момент времени рисует именно тут. 
В НЯКе есть такая функция, но она рандомно выбирает пользователей. Вот если бы ее персонализировать, т.е. просматривать, что рисует конкретный пользователь онлайн и уже списавшись с ним предложить свою помощь. Ведь иногда начинает подбешивать, что кто-то приходит в твой район и начинает рисовать, тем более, если делает это не совсем корректно)
Семён Федотов
сегодня, 15:38
ИМХО таким пользователям надо рассказывать про подписки на территории, чтобы у них таких вопросов не возникало в дальнейшем. «Кто рисует в Баку?» — а ты создай подписку на Баку и посмотри, кто там сейчас рисует.


P.S. Как удачно я влез со своим сообщением в чате про Агента Справочника)))