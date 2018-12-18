Тематические ачивки за различные достижения в разных областях рисования

Ни для кого не секрет, что у каждого из народных картографов существует свой любимый слой для рисования, любимая тема, любимая категория.

Одни рисуют домики тысячами в месяц, другие сотнями километры рек, третьи — дорог или железнодорожных путей. Кому-то нравится рисовать растительность, кому-то магазины, а кто-то специализируется на автобусных остановках.

Все мы разные, и это замечательно.

Предлагаю присваивать ачивки за особые достижения в рисовании определенных объектов. Как это будет выглядеть? Например, так — нарисовал человек 1000 кв.км лесов, получил ачивку «Юный лесник» (Березка), за 50 000 кв.км лесов «Юный» становится «Знатным»(Сосна), за 100 000 кв.км — «Заслуженным»(Дуб)

Цифры и названия подлежат редактированию и обсуждению.

В обсуждениях прошу предлагать в каких слоях присваивать ачивки и придумывать для них названия.

Предлагаю «Путеец» за ж/д линии, «Станционный смотритель» за станции на ж/д, «Купец» за магазины, «Храмостроитель» за церкви, «Градостроитель» — за города и др. нас.пункты, «Строитель» за домики, «Кладбищенский сторож» за кладбища, «Дорожник» — за дороги, «Спортсмен» за спортивные сооружения и объекты. И т. д.