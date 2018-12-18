Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Тематические ачивки за различные достижения в разных областях рисования

Ни для кого не секрет, что у каждого из народных картографов существует свой любимый слой для рисования, любимая тема, любимая категория.

Одни рисуют домики тысячами в месяц, другие сотнями километры рек, третьи — дорог или железнодорожных путей. Кому-то нравится рисовать растительность, кому-то магазины, а кто-то специализируется на автобусных остановках.

Все мы разные, и это замечательно. 

Предлагаю присваивать ачивки за особые достижения в рисовании определенных объектов. Как это будет выглядеть? Например, так — нарисовал человек 1000 кв.км лесов, получил ачивку «Юный лесник» (Березка), за 50 000 кв.км лесов «Юный» становится «Знатным»(Сосна), за 100 000 кв.км — «Заслуженным»(Дуб)

Цифры и названия подлежат редактированию и обсуждению.

В обсуждениях прошу предлагать в каких слоях присваивать ачивки и придумывать для них названия.

Предлагаю «Путеец» за ж/д линии, «Станционный смотритель» за станции на ж/д, «Купец» за магазины, «Храмостроитель» за церкви, «Градостроитель» — за города и др. нас.пункты, «Строитель» за домики, «Кладбищенский сторож» за кладбища, «Дорожник» — за дороги, «Спортсмен» за спортивные сооружения и объекты. И т. д.

40 комментариев
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GT
18 декабря 2018, 12:21
и тут Остапа понесло... (шутка)
Чэшырскі К^_^Т
18 декабря 2018, 14:11
А смысл ? Все эти ачивки, дипломы и всё такое - абсолютно бесполезная и бессмысленная вещь.
Alex-Givengot
18 декабря 2018, 14:18
Чэшырскі К^_^Т,
Для большинства моих знакомых и родственников рисование карты - бесполезная и бессмысленная вещь
dikiy
18 декабря 2018, 14:31
Alex-Givengot,
ага, когда я обращаюсь за помощью к кому-нибудь местному, то часто люди хоть и не отказывают в помощи, но начинают думать, что у меня работы мало и мне надо бы дать ещё какое-нибудь задание. :-) А после того, как они узнают, что это ещё и бесплатно...
Чэшырскі К^_^Т
18 декабря 2018, 14:35
Alex-Givengot,
Бывает...
Alex-Givengot
18 декабря 2018, 16:35
Чэшырскі К^_^Т,
Как Вы считаете - медаль или орден на груди у человека тоже ненужная и бесполезная вещь? Ну висит, болтается из стороны в сторону, это ж никому не интересно, кроме его самого! Или он выскочка? Славы захотел? Мечтает выделиться?
Чэшырскі К^_^Т
18 декабря 2018, 17:34
Alex-Givengot,
Вам виднее
a-zakh
18 декабря 2018, 17:22
Чэшырскі К^_^Т,
"А смысл ? Все эти ачивки, дипломы и всё такое - абсолютно бесполезная и бессмысленная вещь."


Метод виртуального пряника никто не отменял. В компьютерных играх люди погрязают и за более эфемерные награды.


Чэшырскі К^_^Т
18 декабря 2018, 17:35
a-zakh,
Меня больше интересуют реальные пряники. Которые можно пощупать и использовать по назначению
dikiy
19 декабря 2018, 08:59
Чэшырскі К^_^Т,
реальные пряники - это печеньки, которые по слухам раздают на некоторых встречах с народными картографами. :-)
Чэшырскі К^_^Т
19 декабря 2018, 09:14
dikiy,
На те печеньки у меня аллергия ☺️
yndx-che-misha
18 декабря 2018, 16:09
Тема с ачивками очень интересна нам и не стоит на месте, если что :)
Alex-Givengot
18 декабря 2018, 16:32
yndx-che-misha,
Я почему-то так и думал, что тема будет интересна сотрудникам Яндекса. Просто хотелось бы услышать мнения народных картографов.
Fleget
Сотрудник Яндекса18 декабря 2018, 17:35
Alex-Givengot,
так, что-то я не с того аккаунта зашел :)
Конечно интересна. Я сам, как пользователь сервиса с удовольствием получил бы некоторые. 
helpnikspb
18 декабря 2018, 19:48
Fleget,
можете забрать мои. Я им не нашёл применения. Они прямо как новые.
dikiy
19 декабря 2018, 08:49
Alex-Givengot,
в качестве разнообразия и болшей наглядности при просмотре профиля кого-либо это было бы полезно и хорошо. И примеры предложены очень забавные. :-)
dikiy
19 декабря 2018, 08:54
Fleget,
а давайте добавим для всех аккаунтов имеющих статус "сотрудник Яндекса" кнопочку с пальцем вверх. Тогда каждый раз когда сотрудник кому-то помог, подсказал или просто порадовал, то пользователь нажимал бы её, а затем, по аналогии с предложенным здесь количеством правок, только тут количеством пальцев вверх, сотрудник бы получал медальки: помог 100 пользователям; помог 1000 пользователей; заслуженный сотрудник Яндекса; народный сотрудник Яндекса; мега-сотрудник. :-)
Чэшырскі К^_^Т
19 декабря 2018, 09:25
dikiy,
Интересная мысль.
Надо сделать как на одной планете из фантастического произведения. Где любой мог, по собственному желанию, занять любую руководящюю должность. Но, при этом на шею одевали ошейник со взрывчаткой. И сограждане, в режиме онлайн, могли оценивать его работу. И как только количество отрицательных отзывов привышало некоторый предел - ошейник срабатывал и открывал голову. 
А если кто-то баловства ради сильно часто отправлял отрицательные отзывы - того принудительно назначали на должность. С ошейником :-) 
Fleget
Сотрудник Яндекса19 декабря 2018, 13:12
dikiy,
идея интересна, но общение с народными картографами - это только часть обязанностей сотрудников. Некоторые общаются больше,  некоторые меньше. Будет не совсем объективно, хотя идея ваша похвальна.
dikiy
19 декабря 2018, 14:28
Fleget,
спасибо. Возможно я неудачно придумал названия самих наград для примера. Они не отражают их суть.
MaXsus.sl
18 декабря 2018, 18:52
Ваша мысль не нова да и реализация уже проводилась как раз год тому назад было произведено награждение дипломами и ачивками людей отличившихся в разных сферах НЯК так что...
Сельдь
18 декабря 2018, 23:06
Заслуженный дуб, кладбищенский сторож..)

Чэшырскі К^_^Т
19 декабря 2018, 10:19
Сельдь,
Специалистам по магазинам обуви - почётное звание великого валенка :-) 
manwithmap
20 декабря 2018, 14:48
Сельдь,
Кладбищенский дуб, заслуженный сторож
Fleget
Сотрудник Яндекса19 декабря 2018, 14:16
Друзья, кстати, нам было бы интересно почитать ваши предложения по поводу ачивок. Какие еще можно ввести и за что? Не исключено, что некоторые идеи когда-нибудь будут реализованы )
Котик
19 декабря 2018, 18:21
Fleget,
показывать в каждом профиле 1-2 значка по слоях рисоания, но не по количеству, а по процентах.
manwithmap
20 декабря 2018, 14:50
Котик,
не очень понятная формулировка, можно расшифровать?
Котик
20 декабря 2018, 16:29
manwithmap,
чтобы в каждом профиле начиная с некоторого количества правок (например, 100) было 1-2 значка с категориями, чтобы каждый мог знать, какие объекты (растительность, дома, дороги) он рисует больше всего.
Обновлено 20 декабря 2018, 16:30
Чэшырскі К^_^Т
19 декабря 2018, 21:06
Fleget,
Может стоит вам организовать отдельный пост на эту тему ? Это, во первых будет заметнее (отдельный пост увидит больше народа, чем коментарии), во вторых как то перед автором этого поста не удобно получается
Alex-Givengot
20 декабря 2018, 04:04
Чэшырскі К^_^Т,
Почему неудобно? То что я письма получаю при каждом ответе? Так у меня на Я-карты фильтр в почте - всё в отдельную папку валится. А по поводу "заметнее" - не соглашусь, для этого организация форума должна быть совершено иной. Сейчас лента бесконечная, найти в ней нужную тему порой не просто, ищешь по хештегам, а результат поисков может быть бесконечен или неудачен. В первом случае - слишком много постов на тему, во втором - не угадал хештег, не получил ответ, не нашел ни одного сообщения, а они есть.
По этому я давно уже считаю, что данный вид "ленточного" форума - атавизм и от его использования нужно отказаться.
Чэшырскі К^_^Т
20 декабря 2018, 05:05
Alex-Givengot,
Вы получаете потому что вы автор поста. А остальным надо подписыватся специально. 
Dr.@lex
23 декабря 2018, 02:41
Alex-Givengot,
+1 много раз..
Rashid86
20 декабря 2018, 09:32
Fleget,
Очивки по странам, картограф, сделав более 10000 правок в определённой стране получает очивку "флаг этой страны" 0_0
manwithmap
20 декабря 2018, 14:50
Rashid86,
+
Dr.@lex
23 декабря 2018, 02:36
Rashid86,
Вот эта идея мне кажется уж очень здравой на самом деле! 
Даешь всем по триколору!!!  скроллинг придется прикручивать к списку достижений через какое то время.  Или делать ее отдельно как орденскую планку, отдельно от ачивок вообще
Обновлено 23 декабря 2018, 02:37
antkeev.andrej
22 декабря 2018, 21:02
Fleget,
Очивки по регионам. Рисуешь Нижегородскую область — получи оленя, Чувашию — юман, Татарстан — зилант.

Dr.@lex
23 декабря 2018, 02:32
Fleget,
не скажу чтоб меня эта история подстегивала и заставляла рисовать в каких то слоях больше нежели в других, но ачивки определенно это делают. Единственный момент - нет понятного списка достижений. Т.е. увидел я у кого-то ачивку с забором - первое что мне пришло в голову "странно, а почему у меня ее до сих пор нет?" Т.е. заинтересовать такого человека на сверхпродуктивную деятельность можно только при условии понимания самих условий получения. А где они? Что надо сделать? Сколько?? А сколько я их уже нарисовал - я и сам не понимаю..   Поэтому и говорят что это "бесполезная вещь" , потому что нет понимания условия получения достижения.  А что есть? Есть ачивка "за рисование заборов" и все.  Так тут только ленивый забор не рисовал...  Нарисовал ты три светофора - получи ачивку за неделю светофоров.. нарисовал один подъезд - держи ачивку за неделю подъездов.  Нарисовал  километры заборов - не получи ничего. Почему? А кто его знает... Попросить забыл наверное)))))
Обновлено 23 декабря 2018, 02:33
Георгий Работягин
22 декабря 2018, 14:15
идея хорошая, мне нравится получать ачивки и смотреть на других людей, что они могут в любой области)
Alex-Givengot
22 декабря 2018, 20:56
Георгий Работягин,
Когда начинаю разговор с коллегой, то всегда смотрю на ачивки и достижения , чтобы понять с кем ведешь беседу. Если перед тобой чемпион по "домикам", то примерно представляешь уровень развития и работоспособности. Совсем другое дело АТД, рельеф и территории. Кстати, я бы кладбища из растительности перенес к территориям. Это в России чаще всего или лес или поле, а вот в Греции, Болгарии или Сербии - совсем не растительность.
Роман Чиянов
сегодня, 18:49
Хорошая идея!!!