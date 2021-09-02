Три дня в Бристоле

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Предлагаю всем желающим принять участие в трёхдневном совреде в английском городе Бристоль
С историей этого славного города каждый может ознакомится самостоятельно.
Я акцентирую ваше внимание на том, что можно там нарисовать. А нарисовать там можно ВСЁ! Кому что нравится, кто что любит. На данный момент там практически пустота
Согласитесь, всё довольно печально:-(
Спутниковый снимок очень хорошего качества. Но, к сожалению, довольно старый. 2018 года.
Пару-тройку советов:
1 — в Великобритании левостороннее движение, соответственно надо расставлять направления движения при отрисовке в два ребра;
2 — в связи с левосторонним движением, при рисовании кругового движения, следует указывать направление движения Б ->А
3 — если будете присваивать улицам названия — не забудьте установить английский язык в меню «Дорога».
Основные типы дорог, используемые в Великобритании:
Road, Avenue, Lane, Close, Crescent, Way, Gardens, Court, Street.
Обратите внимание — согласно Правилам для английского языка тип улицы задаётся с БОЛЬШОЙ буквы.
Основная задача — это нарисовать дорожную сеть. Вдумчиво, аккуратно. Можно без названий.
Длительность совреда трое суток с момента старта.
Всем удачи!:-)