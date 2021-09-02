Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Три дня в Бристоле

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!

Предлагаю всем желающим принять участие в трёхдневном совреде в английском городе Бристоль

С историей этого славного города каждый может ознакомится самостоятельно.
Я акцентирую ваше внимание на том, что можно там нарисовать. А нарисовать там можно ВСЁ! Кому что нравится, кто что любит. На данный момент там практически пустота


Согласитесь, всё довольно печально:-(

Спутниковый снимок очень хорошего качества. Но, к сожалению, довольно старый. 2018 года. 

Пару-тройку советов:

1 — в Великобритании левостороннее движение, соответственно надо расставлять направления движения при отрисовке в два ребра;
2 — в связи с левосторонним движением, при рисовании кругового движения, следует указывать направление движения Б ->А


3 — если будете присваивать улицам названия — не забудьте установить английский язык в меню «Дорога».

Основные типы дорог, используемые в Великобритании:

Road, Avenue, Lane, Close, Crescent, Way, Gardens, Court, Street.

Обратите внимание — согласно Правилам для английского языка тип улицы задаётся с БОЛЬШОЙ буквы.



Основная задача — это нарисовать дорожную сеть. Вдумчиво, аккуратно. Можно без названий.

Длительность совреда трое суток с момента старта.

Всем удачи!:-)

14 комментариев
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kon22054233
3 сентября, 08:17
А на мой совред товарищи высказывали мнение, которое заключалось в том, что я организовал совред в неположенном месте. А люди вообще в Англии организовывают. Поддерживаю,совреды нужно проводить в далёких странах. И поучаствую с совреде. Да, и я считаю, что три дня мало на такой город-полумиллионник.
Обновлено 3 сентября, 08:20
SchAA
3 сентября, 09:39
kon22054233,
а я и сейчас придерживаюсь мнения, что бы организатор проводил СовРед на "своей" территории, которую знает хорошо и может провести консультацию
 
Inquisitor
3 сентября, 10:11
SchAA,
В общем-то вы правы. 
Но как-то с народными картографами-аборигенами в той части нашей планеты, скажем так, не густо. 
Касаемо консультаций - то же в общем согласен. Именно поэтому я и написал, что основной задачей является создание дорожной сети. Даже без названий. А в этом нет ничего особо сложного. 
А названия я потом сам провешу. При готовой сети названия присваивать проще :-)
Inquisitor
3 сентября, 10:12
kon22054233,
Не люблю я длинные совреды, откровенно говоря :-)
�𝐢𝐜𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐚𝐜𝐡𝐚𝐫𝐨𝐯
5 сентября, 12:48
Inquisitor,
сегодня последний день?
Inquisitor
5 сентября, 13:12
𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐚𝐜𝐡𝐚𝐫𝐨𝐯,
 До 8.00, по Минскому времени, утра понедельника  :-)
pottermic
3 сентября, 12:16
Участвую! 


"В Великобритании установлены следующие ограничения скорости:
По городу: 48 км/ч (30 м/ч)
По загородным дорогам: 96 км/ч (60 м/ч)
По автомагистралям: 112 км/ч (70 м/ч)"

Тогда ставим ограничение скорости по городским дорогам - 50 км/ч?!
Inquisitor
3 сентября, 12:29
pottermic,
Оставляйте что автоматом выставляется. Сами знаете, там не метрическая система.
pottermic
3 сентября, 12:30
Inquisitor,
автоматом ничего не ставится. пустые поля
Семён Федотов
4 сентября, 13:49
pottermic,
3.3.2.8. Скоростное ограничение
Атрибут задаёт максимальную разрешённую скорость движения на данном участке (в км/ч или в милях/час).
Примечание.
Если в стране скорость измеряется в милях в час, то в значении атрибута указываем ограничение в милях/час, а не переводим их в км/ч.
Inquisitor
4 сентября, 15:52
Семён Федотов,
Спасибо за помощь !
pottermic
3 сентября, 12:31
Обратите внимание, что часть дорог нарисованы, но не попадают в снимок!

Например, этот участок https://n.maps.yandex.ru/-/CCUmyQaIWB
Обновлено 3 сентября, 12:33
Inquisitor
3 сентября, 12:40
pottermic,
Это очень мягко сказано :-)   
pottermic
3 сентября, 12:41
pottermic,
сверить можно на гугл карте