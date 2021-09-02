Три дня в Бристоле

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!

Предлагаю всем желающим принять участие в трёхдневном совреде в английском городе Бристоль

С историей этого славного города каждый может ознакомится самостоятельно.

Я акцентирую ваше внимание на том, что можно там нарисовать. А нарисовать там можно ВСЁ! Кому что нравится, кто что любит. На данный момент там практически пустота







Согласитесь, всё довольно печально:-(



Спутниковый снимок очень хорошего качества. Но, к сожалению, довольно старый. 2018 года.



Пару-тройку советов:

1 — в Великобритании левостороннее движение, соответственно надо расставлять направления движения при отрисовке в два ребра;

2 — в связи с левосторонним движением, при рисовании кругового движения, следует указывать направление движения Б ->А







3 — если будете присваивать улицам названия — не забудьте установить английский язык в меню «Дорога».

Основные типы дорог, используемые в Великобритании:

Road, Avenue, Lane, Close, Crescent, Way, Gardens, Court, Street.



Обратите внимание — согласно Правилам для английского языка тип улицы задаётся с БОЛЬШОЙ буквы.





Основная задача — это нарисовать дорожную сеть. Вдумчиво, аккуратно. Можно без названий.



Длительность совреда трое суток с момента старта.



Всем удачи!:-)