Турнир по боулингу среди народных картографов

Совсем недавно прошла новогодняя трансляция, а весной нас ждет празднование десятилетия Народной карты, которое мы планируем отметить с размахом. Но до апреля еще далеко, и мы предлагаем встретиться всем вместе еще раз в январе.

В этот раз мы хотим провести встречу в формате дружеского турнира по боулингу среди тех любителей порисовать карты, кто не против достойно и весело провести время и в реальной жизни.

Дата: 25 января 2020

Начало: 13:00

Место: Площадь Киевского Вокзала, 2, Москва (ТРЦ Европейский, этаж 7) «Космик»

ВАЖНО! Чтобы принять участие в турнире и встрече, достаточно отписаться в этой теме до 10 января 2020.

Более подробно о формате состязания мы расскажем немного позже. Пока скажем, что кроме самого чемпионата, обязательно будет уже привычное дружеское общение и другие развлекательные активности от команды Народной карты.



Ждем ваших предложений о том, что вы хотели бы увидеть на встрече.