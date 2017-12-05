Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Улицы СНТ

у нас в СНТ нет официальных названий улиц.

В связи с этим возникли некоторые сложности: объяснять дорогу к дому приходилось на словах и ориентирах (Новорязанское ш, рынок мозаики, потом направо, затем еще раз направо, на третьем повороте после шлакбаума налево и т. д.). А при последнем пожаре пожарники просто не смогли найти дорогу к дому. Жителями СНТ во главе с председателем  было выдвинуто предложение самим выбрать названия и занести их на народную карту. Название  ул. Рябиновая по адресу МО. г. Люберцы, я внесла на карту в феврале 2017, жить стало легче. Но сегодня морераторы убрали название улицы сославшись на то, что у нас нет надлежащих документов подтверждающих  название улиц. Как быть в этой ситуации? Какие документы нужны для того чтобы восстановить местонахождение улицы Рябиновая по адресу МО, г. Люберцы? По номеру дома найти нужный адрес на карте невозможно.

14 комментариев
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nogo1986
5 декабря 2017, 11:18
Надо было улицу привязать к СНТ, а не к городу или МО. В городе конечно такой улицы нет, поэтому и удалили.
pro.manik
5 декабря 2017, 13:43
nogo1986,
Мы находимся в черте города 
Название Рябиновая улица
Расположение СНТ Ручеёк
Тип улица в населённом пункте
Fleget
Сотрудник Яндекса5 декабря 2017, 12:37
Добрый день!
Вам достаточно предоставить модератору постановление вашего СНТ, где прописаны названия улиц, которые вы выбрали. 
zorgouz
5 декабря 2017, 16:29
Fleget,
удалял там сотрудник-модератор, а не народный. И заблокировал объект. Причем удалил только одну улицу в СНТ, а остальные оставил. Это что-то вроде двойных стандартов или близорукости? А может рябину не любит? Ссылка
Обновлено 5 декабря 2017, 16:30
Fleget
Сотрудник Яндекса6 декабря 2017, 11:27
zorgouz,
да, это странно. Спрошу у коллеги, почему он принял такое решение. 
Fleget
Сотрудник Яндекса6 декабря 2017, 13:21
zorgouz,
В общем.
К сотруднику обратился народный модератор с просьбой разобраться, как на самом деле называется улица, т.к. сначала поступила жалоба на неверное название от одного пользователя (по его мнению - это была улица Светлая), а потом пришел другой и снова пожаловался на новое.
Позднее, сотрудник вышел на связь с председателем СНТ. Выяснилось, что общее собрание не устанавливало названия улиц, кроме устных договоренностей ничего не было, и даже табличку с названием Рябиновая кто-то снял.  
Коллегой было предложено прислать хотя бы какой-то документ, подтверждающий одно из двух наименований. На что сам председатель СНТ предложил прислать схему с названиями улиц СНТ. После этого улица была временно заблокирована для редактирования. 

Сейчас сотрудник ожидает письмо со схемой СНТ. Это краткое изложение событий. 

Мне кажется, zorgouz, вы были не правы, когда высказали свое мнение в сторону сотрудника по поводу двойных стандартов и близорукости. 
zorgouz
6 декабря 2017, 16:50
Fleget,
То есть с рябиной я угадал?)
Почему я?
5 декабря 2017, 21:37
Fleget,
а вам не кажется, что таких модераторов следует приструнять? Удаляя с карты название улицы, такие товарищи вносят ничем не обоснованные (по сути вандальные) правки, просто на основании того, что "я не смог нагуглить такую улицу в гугле". Он не выехал на место, не поговорил с председателем СНТ, он вообще никак не почесался, а просто безо всякого повода ухудшил качество карты, и заодно очень сильно демотивировал активного пользователя Народной карты, который, возможно, больше к вам не вернется.
Fleget
Сотрудник Яндекса6 декабря 2017, 11:26
Почему я?,
мне кажется, вы перегибаете палку. Во-первых, автор поста сам подтвердил, что название улиц не является официальным. Во-вторых,  мы стараемся верить на слово всем пользователям и принимать правки без веского подтверждения, но в том случае если у сотрудника возникают сомнения, подтверждения своей правки должен предоставить все же автор изменений, как человек находящийся на местности и живущий рядом. С точки зрения оптимизации процесса - это единственно верный подход. Или вы не пошутили, когда написали, что сотрудникам и в самом деле нужно либо верить всем на слово, либо выезжать на местность?
Почему я?
6 декабря 2017, 15:15
Fleget,
в вашем изложении от 13:21 история заиграла совсем другими красками. Получается, что модератор все-таки поступил обоснованно, не наказывайте его.
Обновлено 6 декабря 2017, 15:16
Fleget
Сотрудник Яндекса7 декабря 2017, 14:33
Почему я?,
не будем :)
Все-таки, мы считаем, что перед тем, как высказывать свое суждение важно выслушать обе стороны :)
tvf769
сегодня, 17:33
Fleget,
А как вообще можно обозначить дорогу, которая есть на карте, блин но без названия? Обидно!
Наше старе село
5 декабря 2017, 12:52
Так можно подписать на карте только номера домов. Например: село Простоквашино, дом 15. И пожарная найдет по навигатору
pro.manik
5 декабря 2017, 13:38
Наше старе село,
номер дома указан, ищет некорректно..находит совсем другой дом