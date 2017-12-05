у нас в СНТ нет официальных названий улиц.

В связи с этим возникли некоторые сложности: объяснять дорогу к дому приходилось на словах и ориентирах (Новорязанское ш, рынок мозаики, потом направо, затем еще раз направо, на третьем повороте после шлакбаума налево и т. д.). А при последнем пожаре пожарники просто не смогли найти дорогу к дому. Жителями СНТ во главе с председателем было выдвинуто предложение самим выбрать названия и занести их на народную карту. Название ул. Рябиновая по адресу МО. г. Люберцы, я внесла на карту в феврале 2017, жить стало легче. Но сегодня морераторы убрали название улицы сославшись на то, что у нас нет надлежащих документов подтверждающих название улиц. Как быть в этой ситуации? Какие документы нужны для того чтобы восстановить местонахождение улицы Рябиновая по адресу МО, г. Люберцы? По номеру дома найти нужный адрес на карте невозможно.