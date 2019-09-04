Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Уникальные иконки

Как-то упустил момент, когда на карте появились иконки для известных достопримечательностей. Их пока немного, но идея правильная. В связи с этим вопросы.

Как планируется пополнять этот список? Сейчас видны только основные достопримечательности Москвы и Петербурга. Кто принимает решения? Вы собираете статистику самых популярных достопримечательностей или где-то есть место, где можно проголосовать за Самую Нужную Достопримечательность? Какие следующие города планируются? (ни Стамбула, ни Парижа нет, я проверял)

В Питере очевидно не хватает Медного Всадника (самый узнаваемый символ же). Самсон в Петергофе, на мой взгляд, не очень удачно получился.

И, говоря о памятниках, не могу не напомнить о моем старом предложении — сделать несколько шаблонов памятников (стела, бюст, человек, человек на коне, танчик, машинка, самолётик, группа людей). И разрешить при редактировании памятника выбирать любой из шаблонов. Это сразу повысит наглядность памятников. Ведь не лень же было делать отдельные иконки для маникюра и косметологии. Или для гостиницы и хостела. Пытливый программист может даже написать нейросеточку, которая по фотографии сама подберёт подходящий шаблон памятника, чтобы сократить ручную работу.

Пользуюясь случаем, выражаю благодарность людям, сделавшим отдельную иконку для океанариумов, которую я давно просил вместо зеленого слоника.

2 комментария
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akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 12:06
С индивидуальными иконками для достопримечательностей ситуация такая: сейчас это небольшой эксперимент в рамках Яндекс.Карт и такие иконки есть для небольшого количества достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга. 
Решение о том, продолжать ли эксперимент и о том, насколько его расширять будет принято какое-то время спустя - по итогам идущего сейчас стартового периода.
Набор объектов для стартового набора иконок выбирался на основании нескольких критериев (среди которых, конечно есть популярность объекта) внутри команды Карт.
NetFarmer
сегодня, 12:52
Мне нравится эта идея