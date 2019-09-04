Уникальные иконки

Как-то упустил момент, когда на карте появились иконки для известных достопримечательностей. Их пока немного, но идея правильная. В связи с этим вопросы.

Как планируется пополнять этот список? Сейчас видны только основные достопримечательности Москвы и Петербурга. Кто принимает решения? Вы собираете статистику самых популярных достопримечательностей или где-то есть место, где можно проголосовать за Самую Нужную Достопримечательность? Какие следующие города планируются? (ни Стамбула, ни Парижа нет, я проверял)

В Питере очевидно не хватает Медного Всадника (самый узнаваемый символ же). Самсон в Петергофе, на мой взгляд, не очень удачно получился.

И, говоря о памятниках, не могу не напомнить о моем старом предложении — сделать несколько шаблонов памятников (стела, бюст, человек, человек на коне, танчик, машинка, самолётик, группа людей). И разрешить при редактировании памятника выбирать любой из шаблонов. Это сразу повысит наглядность памятников. Ведь не лень же было делать отдельные иконки для маникюра и косметологии. Или для гостиницы и хостела. Пытливый программист может даже написать нейросеточку, которая по фотографии сама подберёт подходящий шаблон памятника, чтобы сократить ручную работу.

Пользуюясь случаем, выражаю благодарность людям, сделавшим отдельную иконку для океанариумов, которую я давно просил вместо зеленого слоника.