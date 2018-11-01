Витебск обзор города

Всем привет, сейчас я вам расскажу про Витебск! Город Витебск находиться в Белоруссии, в городе проживает 377.932 человек, он является 4 городом по населению и 5 городом по размеру в Белоруссии.

Я выбрал именно этот город потому что — здесь я родился и живу долгое время.

Витебск на карте Белоруссии

ЖД вокзал, здание было открыто в 1866 году.

Вид с ЖД вокзала

Летний амфитеатр построен в 1988 году по проекту архитектора В. Бабашкина.

Витебский трамвай — система электрического трамвая в городе Витебске, открыта 30 июня 1898 года. Первая в Белоруссии трамвайная система.

Обычное жильё в Витебске

Ещё Витебск сильно пострадал во время Второй мировой войны.

Ну, а так-то Витебск обычный город, только очень старый.

Давайте теперь я вам покажу фотографии города до и после.

Город большой, чистый и красивый. Витебск очень приятный и гостеприимный город с большим количеством достопримечательностей.

Достопримечательности

Как я уже писал в Витебске мого достопримечательностей, при этом они ещё очень красивые. Каждый участок земли пытаются обустроить зданиями, парками и достопримечательностями.

Цены

У нас в Белоруссии валюта не такая как в России, это тоже рубль, но Белорусский. Курс, 1 Белорусский рубль равен — 32 Русских рубля. В принципе центы такие же как в России просто с другой валютой.

Всем спасибо кто посмотрел, поздравляю с Новым годом и всем пока :)