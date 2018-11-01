Витебск обзор города

Всем привет, сейчас я вам расскажу про Витебск! Город Витебск находиться в Белоруссии, в городе проживает 377.932 человек, он является 4 городом по населению и 5 городом по размеру в Белоруссии.
Я выбрал именно этот город потому что — здесь я родился и живу долгое время.
Витебск на карте Белоруссии
ЖД вокзал, здание было открыто в 1866 году.
Летний амфитеатр построен в 1988 году по проекту архитектора В. Бабашкина.
Витебский трамвай — система электрического трамвая в городе Витебске, открыта 30 июня 1898 года. Первая в Белоруссии трамвайная система.
Ещё Витебск сильно пострадал во время Второй мировой войны.
Ну, а так-то Витебск обычный город, только очень старый.
Давайте теперь я вам покажу фотографии города до и после.
Город большой, чистый и красивый. Витебск очень приятный и гостеприимный город с большим количеством достопримечательностей.
Достопримечательности
Как я уже писал в Витебске мого достопримечательностей, при этом они ещё очень красивые. Каждый участок земли пытаются обустроить зданиями, парками и достопримечательностями.
Цены
У нас в Белоруссии валюта не такая как в России, это тоже рубль, но Белорусский. Курс, 1 Белорусский рубль равен — 32 Русских рубля. В принципе центы такие же как в России просто с другой валютой.
Всем спасибо кто посмотрел, поздравляю с Новым годом и всем пока :)