Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Витебск обзор города

Всем привет, сейчас я вам расскажу про Витебск! Город Витебск находиться в Белоруссии, в городе проживает 377.932 человек, он является 4 городом по населению и 5 городом по размеру в Белоруссии.

Я выбрал именно этот город потому что — здесь я родился и живу долгое время.

Витебск на карте Белоруссии

ЖД вокзал, здание было открыто в 1866 году.

Вид с ЖД вокзала

Летний амфитеатр построен в 1988 году по проекту архитектора В. Бабашкина.

Витебский трамвай — система электрического трамвая в городе Витебске, открыта 30 июня 1898 года. Первая в Белоруссии трамвайная система.

Обычное жильё в Витебске

Ещё Витебск сильно пострадал во время Второй мировой войны.

Ну, а так-то Витебск обычный город, только очень старый.

Давайте теперь я вам покажу фотографии города до и после.

Город большой, чистый и красивый. Витебск очень приятный и гостеприимный город с большим количеством достопримечательностей.

Достопримечательности

Как я уже писал в Витебске мого достопримечательностей, при этом они ещё очень красивые. Каждый участок земли пытаются обустроить зданиями, парками и достопримечательностями.

Цены

У нас в Белоруссии валюта не такая как в России, это тоже рубль, но Белорусский. Курс, 1 Белорусский рубль равен — 32 Русских рубля. В принципе центы такие же как в России просто с другой валютой.

Всем спасибо кто посмотрел, поздравляю с Новым годом и всем пока :)

33 комментария
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Aliaksandr Shaban
9 января, 18:00
"Находится" пишется без мягкого знака. "В Беларуси" пишется через "а", с одной "с" и с одной "и".
helpnikspb
10 января, 05:10
Aliaksandr Shaban,
совершенно верно. Русский язык - не самая сильная сторона автора. Как и "принципиальное" сравнение цен в РБ и РФ. Плюс наврана дата постройки жд-вокзала (1952), указанного на фото.
Dr.@lex
10 января, 09:57
helpnikspb,
ждем ваши обзоры господа))  иначе я свою деревню отфотаю 
vadimcooltop
10 января, 14:28
helpnikspb,
Автор наверное имел ввиду дату 1866 год открытие станции.
bob
10 января, 08:08
Baltarusija
Baltkrievija
Belorusija
Bělorusko
Белорусија
Beyaz Rusya
Bielorrusia
Bielorrússia
Bielorusko
Bielorussia
Biélorussie
Bjellorusia
Bjelorusija
Byelorisi
Λευκορωσία
Hviderusland
Hviterussland
Valgevene
Valko-Venäjä
Vitryssland
Weißrussland
Wit-Rusland
ilyahoilik
10 января, 10:59
bob,
И что дальше?
13
16 января, 17:04
ilyahoilik,
а дальше больше :D
stickerspb
10 января, 17:39
Aliaksandr Shaban,
По-русски страна называется Белоруссия. Вы же не называете Финляндию Суоми, а Китай - Чайна, правда?
bob
10 января, 17:55
stickerspb,
не Чайна, а Чжунго.
helpnikspb
10 января, 21:58
stickerspb,
существует рос. реестр современных официальных названий стран мира по-русски. Белоруссии там нет. "Белоруссия" допустима в разговорном русском языке. Сейчас странно видеть использование этого архаизма в речи коренного витеблянина.
Rom Martin
13 января, 00:26
stickerspb,
Беларусь.
Aliaksandr Shaban
22 января, 15:46
stickerspb,
кто вам сказал, что по-русски страна называется Белоруссия? Русский - официальный государственный язык Беларуси наравне с белорусским.  И  государству лучше знать, как его название будет звучать на государственном языке. В случае с иностранными языками, не являющимися государственными - пожалуйста, хоть Baltkrievija, хоть Wit-Rusland.
Андрей Pro
9 января, 20:42
Кажется, в РБ все города чистые. Был в Гомеле, тоже красиво там.
vadimcooltop
9 января, 22:17
Андрей Pro,
Да там много чистых городов.
Zapsity1973
10 января, 21:16
Андрей Pro,
Это правда.
vadimcooltop
9 января, 22:10
Интересный пост.
Витебск это как Минск только он меньше в 3 раза.
helpnikspb
10 января, 05:24
vadimcooltop,
ошибаетесь в сравнении Витебска и Минска. Неполные 400 тысяч жителей Витебска и неполные 2 млн Минска - это не в 3 раза. Витебск - это не как Минск (если не сравнивать уровень русификации). В Витебске турику действительно есть что посмотреть.
vadimcooltop
10 января, 14:18
helpnikspb,
Я имел ввиду не по населению, а по площади города.
Zapsity1973
10 января, 21:16
vadimcooltop,
Спасибо.
lipsigal
10 января, 08:30
Всем привет. Побывал в Витебске в 1974 году. Специально приехал  посмотреть его. Впечатления остались от Белоруссии  и от белорусов самые радужные. Дай бог им всем счастья. Уж много горя они перенесли от войны.
Dr.@lex
10 января, 09:59
lipsigal,
Это точно. Досталось им наверное больше всех. И количественно и качественно. Зато какая замечательная сейчас Беларусь
vadimcooltop
10 января, 14:21
lipsigal,
Да в Витебске здорово.
Zapsity1973
10 января, 21:17
lipsigal,
Привет. Да Витебск такой :)
Владислав Ч.
10 января, 09:02
Я тоже был в Витебске, два года назад, зимой! В общем красиво, но летом, по фото красивее. Единственное не понравилось, трамваи! Они с тех времён, как запустили трамваи в Витебске? Ведь делают же на заказ современные экземпляры...
Zapsity1973
10 января, 21:20
Владислав Ч.,
Я на трамваях езжу, но редко.
alexeyborovik1
10 января, 11:40
Вы из Витебска и говорите "Белоруссия"? Хотя кто вас, восточных, поймёт, куда вы там тяготеете. 
stickerspb
10 января, 17:44
alexeyborovik1,
Автор хорошо владеет русским языком, это, напротив, делает ему честь.
bob
10 января, 17:59
stickerspb,
в русском языке оба варианта правильны.
Zapsity1973
10 января, 21:20
stickerspb,
Спасибо!
Zapsity1973
10 января, 21:24
stickerspb,
Русский язык несложный, Белорусский на него сильно похож.
helpnikspb
10 января, 21:45
stickerspb,
устным. С письменным у автора проблемы.
Aliaksandr Shaban
22 января, 15:48
Кстати, Витебск - единственный областной центр Беларуси, в котором ещё не бывал. Думаю, летом исправлю это упущение)
vadimcooltop
сегодня, 00:00
Aliaksandr Shaban,
Я был в Витебске, очень даже комильфо)