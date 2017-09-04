Вопрос по разметке и ограничениям скорости.

Добрый день, возник спор об расстановке скоростного ограничения. Необходимо весское слово сотрудников =). Остальное под катом.

Итак, экскурс в ПДД (действующие).

3. Запрещающие знаки

Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограничения движения.

<…>

3.24. «Ограничение максимальной скорости».

Запрещается движение со скоростью (км/ч), превышающей указанную на знаке.



1. Горизонтальная разметка

Горизонтальная разметка (линии, стрелы, надписи и другие обозначения на проезжей части) устанавливает определенные режимы и порядок движения либо содержит иную информацию для участников дорожного движения.

1.24.2. — дублирование запрещающих дорожных знаков

Итак, камень предкновения. Стоит ли руководствоваться горизантальной разметкой, при отсутствии знака, выставляя ограничение скорости на сервисе. Моя позиция — нет, т. к. разметка не является руководством к снижению скорости без наличия знака. Вторая позиция — стоит, т. к.: 1. Рано или поздно, знак появится (реконструкция дороги, к примеру); 2. Знак стырили/снесли/???. Обсуждаем.