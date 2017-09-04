Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Вопрос по разметке и ограничениям скорости.

Добрый день, возник спор об расстановке скоростного ограничения. Необходимо весское слово сотрудников =). Остальное под катом.

Итак, экскурс в ПДД (действующие).
3. Запрещающие знаки
Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограничения движения.
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3.24. «Ограничение максимальной скорости».
Запрещается движение со скоростью (км/ч), превышающей указанную на знаке.

1. Горизонтальная разметка
Горизонтальная разметка (линии, стрелы, надписи и другие обозначения на проезжей части) устанавливает определенные режимы и порядок движения либо содержит иную информацию для участников дорожного движения.
1.24.2. — дублирование запрещающих дорожных знаков

Итак, камень предкновения. Стоит ли руководствоваться горизантальной разметкой, при отсутствии знака, выставляя ограничение скорости на сервисе. Моя позиция — нет, т. к. разметка не является руководством к снижению скорости без наличия знака. Вторая позиция — стоит, т. к.: 1. Рано или поздно, знак появится (реконструкция дороги, к примеру); 2. Знак стырили/снесли/???. Обсуждаем.

23 комментария
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realnyi.pro
4 сентября 2017, 11:32
Очень много таких мест на пути моего следования бывает. И на каждом возникает вопрос. 
alex.bayt
4 сентября 2017, 11:42
Я за вторую позицию. К тому же при отсутсвии знаков водители должны руководствоваться разметкой.
Тем боллее это только ПДД РФ, а мы уже должны подстраивать правила под весь мир. Вполне можно допустить, что в какой-то стране разметка равносильна знакам.
berserker ®
4 сентября 2017, 12:14
alex.bayt,
данный пункт (руководствоваться разметки) не относится к данному случаю. В правилах чётко оговорено, что данный вид разметки дублирующий, а не предписывающий.
Alexxegorov
4 сентября 2017, 12:47
berserker ®,
дублирует с целью предписания, а не просто так. А то можно просто не заметить знак, увидеть разметку и не соблюдать её просто потому, что знак не разглядели. 
Сергей Ливерко
4 сентября 2017, 12:48
berserker ®,
Раз разметка дублирующая, значит, причины для её нанесения и установки знака были - ограниченная видимость, близость учебного заведения или что-то иное, иначе бы не было ни разметки, ни знака. Поэтому отсутствие знака при наличии разметки - недосмотр или халатность организации, обслуживающей дорогу. Но их технический косяк не делает участок безопасным для проезда на полной скорости.
Сергей Ливерко
4 сентября 2017, 12:02
Я считаю, что стоит. Разметка с ограничением скорости наносится не просто так забавы ради, поэтому лучше соблюдать предписываемые ей ограничения даже в отсутствие знака.
berserker ®
4 сентября 2017, 12:16
Сергей Ливерко,
причём здесь "забавы ради"? Разметка не предписывает ограничение! А уж соблюдать или нет - дело водителя.
Сергей Ливерко
4 сентября 2017, 12:46
berserker ®,
Я сейчас говорю не о юридической казуистике, формальной трактовке и аргументах при спорах с инспектором. В реальности ограничение есть и видно невооружённым глазом, а то, что дескать оно не было оформлено по всем канонам - по мне так это попытки найти дырку в ПДД, чтобы его не соблюдать. Если навигатор не будет поощрять подобное, то это плюс. Нет ничего страшного в том, чтобы слегка и перевыполнить требования правил
Комментарий удалён
berserker ®
4 сентября 2017, 12:15
a-zakh,
Всё верно, не является. Именно по этому в шапке выдержка из правил.
a-zakh
4 сентября 2017, 12:45
berserker ®,
Именно для этой разметки в ПДД прописано, что она дублирует соотв. запрещающие знаки. Про другую разметку говорится, что она может применяться самостоятельно. Так что формально только разметка "ограничение макс. скорости" силы не имеет, но (ради безопасности движения) я скорее за 2-й вариант.

P.S. В системе комментариев баг! Я удалил свой комментарий через несколько секунд после опубликования, но уведомления уже ушли другим подписанным пользователям. Называется "у вас нет права на ошибку". Самое нелогичное -- возможность ответить на удалённый комментарий.
Котик
4 сентября 2017, 20:06
a-zakh,
мне сегодня несколько уведомлений с матерными словами пришло. Называется  "правилами запрещено, комментарии быстро удалили". Так ваш комментарий, наверное, ничего не нарушал.
Обновлено 4 сентября 2017, 20:08
maxag2
4 сентября 2017, 12:16
Если нет знака прямо отменяющего предписания разметки, то надо руководствоваться разметкой. Всё просто.
berserker ®
4 сентября 2017, 12:16
maxag2,
Данная разметка не является предписывающей! Читайте внимательно ПДД!
maxag2
4 сентября 2017, 12:50
berserker ®,
То есть Вы хотите сказать, что дублирование знака разметкой, ограничением не является? Вот уж не знаю надо дословно перечитать как там сейчас в правилах
berserker ®
4 сентября 2017, 13:04
maxag2,
Выдержка в шапке.
maxag2
4 сентября 2017, 13:12
berserker ®,
Не то в выдержке. 1.24.1,1.24.2,1.24.3,1.24.4 Дуб­ли­ру­ет со­от­вет­ству­ю­щие до­рож­ные зна­ки.(и только для) Раз­мет­ка  1.24.4 (камеры фотофиксации ) мо­жет при­ме­нять­ся са­мо­сто­я­тель­но;
 Получается без знака не должна использоваться по правилам. Вопрос, что если знака нет, но по документам он есть- это вообще из области недоказуемого у нас. 
Так, что лучше уж если эта разметка видна, выполнить требования дублированного невидимого знака.
Andrey M
4 сентября 2017, 18:15
maxag2,
Если нет знака, а есть разметка, по-моему разметка не имеет силы. Разметка может быть стёрта, незаметна из-за грязи и прочего, чего уж говорить о дорожных знаках, которые зимой заносит снегом! ;) Мы живём в России!))
Короче разметка с ограничением скорости- не приоритет.
Сергей Ливерко
4 сентября 2017, 22:30
Andrey M,
Разметка стирается, знаки снегом заносит - так может вообще тогда никакие ограничения не наносить? :)
Fleget
Сотрудник Яндекса5 сентября 2017, 12:42
Нам нужно еще немного времени для лучшего понимания, что делать с этим вопросом ))
lukdmi
5 сентября 2017, 16:51
Стоит. На Алтуфьевском шоссе ограничение 80 (а не 60), а знаки не везде есть. 
leshenko.kirill.a
8 сентября 2017, 23:34
berserker, в ПДД нет твоей или чьей либо еще позиции ;)







Моя позиция — нет, т. к. разметка не является руководством к снижению скорости без наличия знака. Моя позиция — нет, т. к. разметка не является руководством к снижению скорости без наличия знака.





Существует приоритет знака, над разметкой, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, для ремонтных работ (по задумке), когда нужно следовать предписанию временного знака. Который ограничивает скорость. запрещает обгон и т.д.

 

 Разметка без знака, столь же эээ... придписывающа... как и вместе с ним. То есть ей нужно следовать и без знака.
Splen1992
5 июля 2018, 17:09
Сегодня завалился на экзамене в ГАИ в городе. Была разметка 40, но не было знака. Инспектор просил ехать с максимально допустимой скоростью. Я ехал 40. Инспектор сказал, что нужно было ехать 60. В итоге отправил на пересдачу.
zudin.5ergei
сегодня, 19:44
Лично моё мнение-разметка без знака не имеет своего предназначения.У нас в городе(Комсомольск-на-Амуре) в 2017-м году нарисовали "сороковок" на каждом сотом метре дорожного полотна,а знаков не было и до сих пор нет.Через два месяца после нанесения её, в сумерках или при дождливой погоде практически не видно было.