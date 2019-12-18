Вопросы "сезонности" дорожного графа на территории горнолыжных комплексов/парков

Снова всем привет. Вопрос вроде бы не самый срочный, но задав его сотруднику в сообщениях народной карты, я получил в ответ предложение написать об этом здесь, потому что ответ на него непростой. Итак, приступим.

Суть вопроса в дорогах «двойного» назначения, которые имеют разный смысл в разное время года. Летом это технические проезды разной степени оформлености, либо просто грунтовые дороги, не имеющие никакого отношения к инфраструктуре комплекса. Зимой это горнолыжные трассы, которые по правилам тоже можно отмечать (во первых, потому что это красиво). Не всегда они совпадают полностью, иногда на отдельных участках, иногда пересекают друг друга, но неизменным остается одно — они (почти всегда) не пересекаются во времени, хоть и находятся в одном месте. Используются либо одни, либо другие. И вопросы их отображения решаются каждый раз индивидуально. Приведу пару примеров:

https://n.maps.yandex.ru/-/CGtYb89G возле этой точки на карте видны грунтовки, обеспечивающие функционирование комплекса в летний период (например проезд к станции водоподготовки, а к домикам на берегу реки вероятно есть подъезд и зимой), но они никак не отмечены. Зато отмечены трассы, причем довольно запутано (но сейчас не об этом).

https://n.maps.yandex.ru/-/CGtYQ69i вот этот участок вполне себе существует, но зимой представляет из себя «предполагаемую траекторию», потому что находится в низине на пересечении нескольких спусков, и его обычно пересекают очереди из людей, ожидающих подъема наверх тем или иным способом. Сеть трасс обширна, но не замкнута как в первом случае, поэтому обоюдному существованию не мешает.

https://n.maps.yandex.ru/-/CGtYa66B последняя правка на этом участке собственно и вызвала вопросы, и побудила к написанию поста. Вероятноя был не прав, прокладывая отдельную дорогу очень близко к существующей, и стоило бы объединить части ребер, но именно этим я хотел сказать о том, что эти дороги не пересекаются во времени, и назначение их разное. То есть зимой существуют склоны, летом существует грунтовка вниз к реке, которой очень часто пользуются туристы на квадроциклах, которые любят приключения и вот это вот все.

https://n.maps.yandex.ru/-/CGtYvP4g тут отмечена только часть трасс, видно что на самом деле их больше, но те, что отмечены, неплохо интегрированы в окружающую пешеходнцю сеть, которая существует круглогодично.

https://n.maps.yandex.ru/-/CGtYzSKV тут тоже прекрасно сочетаются летние инфраструктурные проезды и зимние трассы спусков, одно другому не мешает.



https://n.maps.yandex.ru/-/CGt4AKNG сложно сказать почему у склонов проставлен атрибут твердое покрытие, но в этом месте я не был, судить не могу., но снова факт пересечения разносезонных объектов налицо — склоны летом не существуют.

https://n.maps.yandex.ru/-/CGt4IS0c не уверен что это склон, так как направление не указано, но выглядит похоже, и связка с общим дорожным графом проблем не вызывает.



Собственно, главный вопрос — как быть в случае пересечения графов разной сезонной актуальности?



Дополнительный вопрос: как все-таки правильно отрисовывать горнолыжные трассы? Из примеров выше видно, что аккуратная отрисовка, так что начало и конец спуска даже при максимальном масштабе не видны за иконками начала и конца трассы скоросного транспорта (подъемника), существует наравне с отдельными участками односторонних пешеходных дорожек посреди поля, не привязанных ни к чему вообще. Нужна ли такая точность, допустима ли такая абстракность?