Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Воздушные панорамы в Народной карте

Всем привет!

Небольшое обновление в слое панорам на Народной карте. Теперь при включении слоя видны не только линии уличных и интерьерных панорам, но и иконки воздушных панорам (ровно так же, как на Яндекс.Картах).

Когда слой панорам появлялся на НЯК, воздушных панорам было мало и считать их полноценным источником для картографирования было сложно. Сейчас ситуация изменилась, и произошло это в первую очередь благодаря пользовательским панорамам, загруженным на Яндекс.Карты.

Воздушные панорамы в Санкт-Петербурге и окрестностях

В ряде случаев именно воздушные панорамы удобны, чтобы оценить ситуацию на местности: подробность высокая, ракурс съемки может оказаться удобным, при этом охват заметно больше, чем у панорамы, снятой с уровня земли.

Воздушных панорам сейчас на картах уже тысячи, только пользователями добавлено их более 5500.

Панорамы с воздуха в больших городах позволяют оценить геометрию объектов, организацию дорожного движения, наличие объектов инфраструктуры.

Панорама с воздуха в Москве

В зонах индивидуальной застройки буквально одна панорама позволяет уточнить информацию в слоях зданий, дорог, растительности сразу для десятков кварталов  частного сектора или небольшого населенного пункта.

Могут быть полезны панорамы и за пределами застройки. Основной плюс тут также в обширности территории, охваченной каждым снимком.

Приглашаем всех редакторов карт к уточнению данных по панорамам, а также к добавлению своих панорамных снимков на Карты.

17 комментариев
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Tigran
18 августа, 15:42
а почему зеркала не показывает в приложении ?
Beem Леонид
18 августа, 15:43
Ура!
BeTaJIb✌
18 августа, 15:53
С коптера мини 2 к сожалению не подходит разрешение и загрузить нет возможности, приходиться всё отправлять в гугл.
kon22054233
18 августа, 16:05
Спасибо большое!
Inquisitor
18 августа, 16:10
Фиолетовые линии наземных панорам, фиолетовые значки воздушных панорам. Всё кругом фиолетово. Дизайн...
Роман Чиянов
18 августа, 16:39
Думаю уместно будет "раскрасить" линии панорам по разному, например:
фиолетовые: панорамы Яндекса
зеленые:пользовательские панорамы
еще какого-то цвета: авиапанорамы
dvizik
18 августа, 18:01
Роман Чиянов,
+
kon22054233
18 августа, 19:24
Роман Чиянов,
Согласен.
Виктор Коряков
18 августа, 21:43
Роман Чиянов,
согласен

Сергей akbars
Сотрудник Яндекса19 августа, 08:57
Роман Чиянов,
а какая разница при использовании слоя панорам, кто ее снял - Яндекс или пользователь?
Воздушные панорамы сейчас реализованы в виде точек, так что про линии речь не идет.
a1ex
18 августа, 16:46
Интересная задумка. А была тема по поводу загрузки панорамных съемок?
Сергей akbars
Сотрудник Яндекса19 августа, 08:57
a1ex,
да, в прошлом году. Собственно, ссылка на раздел Помощи об этом - https://yandex.ru/support/nmaps/panoram.html#pan_streets__pan_1.1
SchAA
18 августа, 18:18
Всё прекрасно, но не хватает инструмента в мобильном приложении Народная карта для создания самих панорам 
I'mBot Сергей
18 августа, 22:46
SchAA,
ага и выбора камер ;-)
Сергей akbars
Сотрудник Яндекса19 августа, 08:55
SchAA,
сложно спорить. К сожалению, реализация инструмента для съемки и склейки панорам на смартфоне оказалась не такой простой. Но, надеюсь, что со временем он будет реализован.
Виктор Коряков
18 августа, 21:44
Круто!
Rom Martin
29 августа, 13:56
спасибо!