Воздушные панорамы в Народной карте

Всем привет!

Небольшое обновление в слое панорам на Народной карте. Теперь при включении слоя видны не только линии уличных и интерьерных панорам, но и иконки воздушных панорам (ровно так же, как на Яндекс.Картах).

Когда слой панорам появлялся на НЯК, воздушных панорам было мало и считать их полноценным источником для картографирования было сложно. Сейчас ситуация изменилась, и произошло это в первую очередь благодаря пользовательским панорамам, загруженным на Яндекс.Карты.

Воздушные панорамы в Санкт-Петербурге и окрестностях

В ряде случаев именно воздушные панорамы удобны, чтобы оценить ситуацию на местности: подробность высокая, ракурс съемки может оказаться удобным, при этом охват заметно больше, чем у панорамы, снятой с уровня земли.

Воздушных панорам сейчас на картах уже тысячи, только пользователями добавлено их более 5500.

Панорамы с воздуха в больших городах позволяют оценить геометрию объектов, организацию дорожного движения, наличие объектов инфраструктуры.

Панорама с воздуха в Москве

В зонах индивидуальной застройки буквально одна панорама позволяет уточнить информацию в слоях зданий, дорог, растительности сразу для десятков кварталов частного сектора или небольшого населенного пункта.

Могут быть полезны панорамы и за пределами застройки. Основной плюс тут также в обширности территории, охваченной каждым снимком.

Приглашаем всех редакторов карт к уточнению данных по панорамам, а также к добавлению своих панорамных снимков на Карты.