Временно отключаем сообщения о неточностях по адресам

В последние дни заметно выросло число сообщений о неточностях от пользователей Яндекс.Карт и Навигатора, который разбирается в Народной карте.

Для полностью корректной обработки сообщений о неточностях нам необходимо произвести некоторые доработки в системе работы с фидбеком. Поэтому мы почти полностью отключаем формирование в Народной карте сообщений о неточностях по адресам (это, с большим отрывом, самый массовый вид фидбека).

Это временное решение, а обо всех изменениях, как обычно, будем рассказывать здесь, в Клубе.

Надеемся на понимание.