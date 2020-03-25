Временно закрытые организации: просим помочь с информацией

Всем привет.

Сейчас во всем мире непростая ситуация, из-за пандемии коронавируса временно закрываются или ограничивают работу большое количество организаций.

Мы стараемся следить за такими изменениями, но их объем очень велик, поэтому мы просим народных картографов о помощи.

Если вы знаете, что в вашем населенном пункте закрыты или изменили режим работы организации — напишите, пожалуйста, об этом в комментариях.

Идеальный формат сообщения такой:

• организация (город, тип, название, а лучше — ссылка на объект в Картах или в НЯК)

• формат изменений (полное закрытие или сокращение времени работы)

• сроки изменений (объявленные)

Опционально можно приложить ссылку, если источник информации — не ваше личное знание.

Мы просим сообщать об уже закрытых организациях и об организациях, объявивших о закрытии с конкретной даты в будущем.

В первую очередь актуальна такая информация о магазинах, ресторанах, кафе, кинотеатрах, спортзалах, детских садах — то есть тех категориях объектов, которые не закрывают централизованно в масштабах региона или даже страны.

Поделившись такой информацией вы поможете наполнить карту максимально свежими данными, поможете тем самым всем пользователям геосервисов Яндекса, сейчас это актуально как никогда. А мы постараемся максимально оперативно вносить полученные данные в карточки организаций.

PS. Также можно сообщить о временно закрытых организациях в чатах Народной карты в Яндекс.Чатах и в Телеграм.