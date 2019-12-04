Вышки, мачты, башни операторов сотовой связи

Всем привет!

На сколько я помню, ранее вопрос ставился и ответ был такой — «Вышки сотовой связи рисуются зданием типа „Постройка, сооружение“ с указанием высоты. В этом здании создаётся основная организация, точечный объект типа „Промышленное предприятие, завод“ с названием „Вышка сотовой связи“ и рубрикой „Телекоммуникационное оборудование“.»

Вчера, созданный мной объект, сотрудник Яндекса alexeiarikanov поправил как «Объект „Вышка сотовой связи“ относится к категории „Службы и объекты ЖКХ“, рубрика „Инженерная инфраструктура“.»

В Правилах про эти вышки-башни-мачты не написано ничего. И какой версии будем придерживаться?

Лично я за первую версию. Ибо к ЖКХ я их не отношу.