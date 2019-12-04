Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Вышки, мачты, башни операторов сотовой связи

Всем привет!

На сколько я помню, ранее вопрос ставился и ответ был такой — «Вышки сотовой связи рисуются зданием типа „Постройка, сооружение“ с указанием высоты. В этом здании создаётся основная организация, точечный объект типа „Промышленное предприятие, завод“ с названием „Вышка сотовой связи“ и рубрикой „Телекоммуникационное оборудование“.»

Вчера, созданный мной объект, сотрудник Яндекса alexeiarikanov поправил как «Объект „Вышка сотовой связи“ относится к категории „Службы и объекты ЖКХ“,  рубрика „Инженерная инфраструктура“.»

В Правилах про эти вышки-башни-мачты не написано ничего. И какой версии будем придерживаться?

Лично я за первую версию. Ибо к ЖКХ я их не отношу.

4 комментария
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Alexxegorov
сегодня, 13:15
Дайте пожалуйста ссылку на конкретную вышку. Вышки бывают разные. Иногда они вообще как столбы городские - и такие отмечать вообще нет смысла.
ko4ka228.malyutin
сегодня, 13:20
Если я не ошибаюсь
То обычные как в Москве вышки мы не рисуем 
А если как в сельской местности то рисуем три и более контуров с примерной высотой с атрибутом постройка сооружение 
РЛС
сегодня, 14:29
Сотрудники. Такие сотрудники. Не удивлён. 
Fleget
Сотрудник Яндексасегодня, 13:33
Добрый день!
Вышки были перенесены в "Инженерную инфраструктуру". 

Жилищно-коммунальное хозяйство России (ЖКХ России) — совокупность отраслей российской экономики, обеспечивающих работу инженерной инфраструктуры зданий населённых пунктов. В ЖКХ входят жилищное хозяйство (капитальный и текущий ремонт зданий), теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, ремонт инженерных коммуникаций, а также благоустройство территорий, утилизация мусора и уборка.
Обновлено сегодня, 13:39