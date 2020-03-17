Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Заполнение значений "по умолчанию" у атрибутов участков дорог

Слой дорог — один из самых сложных на сервисе, а участок дороги является типом объекта с наибольшим количеством атрибутов — их почти полтора десятка.

Для удобства работы с участками дорог мы оптимизировали показ и заполнение некоторых атрибутов. Основной атрибут у участка дороги — его значимость (класс). Если для выбранного класса дороги у какого-то из атрибутов допускается только одно возможное значение, то оно теперь выставляется автоматически, а сам этот атрибут в карточке не показывается.

Сама логика автоматического выставления значения при выборе класса дороги — не нова, она достаточно давно работает для атрибута «Доступен для» (при смене класса дороги значения атрибута автоматически меняются). Сейчас мы применили ее для большего числа атрибутов, а заодно и «облегчили» карточки участков дорог. Особенно заметны изменения для дорог 8—10 классов. Именно на эти три класса приходится практически половина длины дорожной сети и значимое количество правок.

Для примера сравним карточки участков дороги 7 и 9 классов.

Отдельно хотим отметить, что эта опция реализована в том числе с учетом пожеланий народных картографов — она оказалась одной из самых популярных на Доске для сбора пожеланий и багов для НЯК.

Желаем всем удобного редактирования в слое дорог.

6 комментариев
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6 ч. раб. день
сегодня, 13:22
Алилуйя ! Возрадуйтесь люди! Яндекс услышал наши молитвы!
nogo1986
сегодня, 13:23
Спасибо! Теперь ошибок будет меньше, меньше времени уйдет на исправление при модерации.
6 ч. раб. день
сегодня, 13:29
Спустя всего каких то 7 месяцев.
mercator2111
сегодня, 13:36
Ура! Работа выполнена большая.
mercator2111
сегодня, 13:42
1)Осталась возможность сохранять доступность, не свойственную данному классу. Например, можно сделать 10 класс с автодоступностью
2)Сделайте логический запрет на удаление всех видов автодоступности с 8 класса. То есть хотя бы одно из [авто, такси, автобус] должно быть включено, иначе кнопка "сохранить" не должна быть активирована.


Аналогично по остальным классам, вплоть до пешеходов на автомагистралях.
mercator2111
сегодня, 13:49
На время бана изменений доступности для грузовиков, деактивируйте, пожалуйста, кнопнку "доступность для грузовиков". А то многие пользователи меняют эту доступность.