Заполнение значений "по умолчанию" у атрибутов участков дорог

Слой дорог — один из самых сложных на сервисе, а участок дороги является типом объекта с наибольшим количеством атрибутов — их почти полтора десятка.

Для удобства работы с участками дорог мы оптимизировали показ и заполнение некоторых атрибутов. Основной атрибут у участка дороги — его значимость (класс). Если для выбранного класса дороги у какого-то из атрибутов допускается только одно возможное значение, то оно теперь выставляется автоматически, а сам этот атрибут в карточке не показывается.

Сама логика автоматического выставления значения при выборе класса дороги — не нова, она достаточно давно работает для атрибута «Доступен для» (при смене класса дороги значения атрибута автоматически меняются). Сейчас мы применили ее для большего числа атрибутов, а заодно и «облегчили» карточки участков дорог. Особенно заметны изменения для дорог 8—10 классов. Именно на эти три класса приходится практически половина длины дорожной сети и значимое количество правок.

Для примера сравним карточки участков дороги 7 и 9 классов.

Отдельно хотим отметить, что эта опция реализована в том числе с учетом пожеланий народных картографов — она оказалась одной из самых популярных на Доске для сбора пожеланий и багов для НЯК.

Желаем всем удобного редактирования в слое дорог.