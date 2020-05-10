Заповедники, кладбища и территории.

Здравствуйте дорогие мои. За последнее время на Народной Яндекс Карте произошло много интересных изменений. Разрисовали кружевами профили пользователей. Сломали встроенную систему сообщений, и вместо неё, прикрутили Яндекс Мессенджер.

А теперь я предлагаю сделать что-то действительно полезное. Всего две вещи.

1. Перенести Особо Охраняемые Природные Территории (ООПТ или просто Заповедник) из слоя «Растительность» в слой «Территории», где им самое то место. А то дело доходит уже до абсурда, например Хопёрский государственный природный заповедник. Вообще-то там должен быть лес, но поверх него нарисовали заповедник. И теперь там жёлтая пустыня с какими-то галочками. Редактировать лес перекрытый заповедником это кромешный ад, потому-что они сцепляются друг с другом в сотнях мест жёлтыми узлами. К тому-же ООПТ бывают не только в лесах, но и в пустынях, горах, на побережьях морей, где вообще никакой растительности не бывает.

2. Перенести кладбища из слоя «Растительность» в слой «Территории». Я конечно понимаю что на кладбища люди попадают уже мёртвые и им всё равно. Но давайте иметь уважение к мертвым, и не будем смешивать их с древесиной. Опять-же кладбища это далеко не всегда растительность. Но если рядом есть лес, то они сцепляются друг с другом, и их просто так не разделишь. К тому-же кладбища бывают христианские, мусульманские, иудейские, буддийские и так далее, в зависимости от религии похороненных. И у каждой религии есть свой символ. И это можно было-бы добавить как свойство территории. А сейчас на НЯК унылая надгробная плита, без опознавательных знаков.

Всё это неоднократно обсуждалось в Клубе Народной Карты. Многие за это голосовали. Но как говориться «воз и ныне там». Надеюсь на конструктивный подход и понимание проблемы.