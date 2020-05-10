Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Заповедники, кладбища и территории.

Здравствуйте дорогие мои. За последнее время на Народной Яндекс Карте произошло много интересных изменений. Разрисовали кружевами профили пользователей. Сломали встроенную систему сообщений, и вместо неё, прикрутили Яндекс Мессенджер.

А теперь я предлагаю сделать что-то действительно полезное. Всего две вещи.

1. Перенести Особо Охраняемые Природные Территории (ООПТ или просто Заповедник) из слоя «Растительность» в слой «Территории», где им самое то место. А то дело доходит уже до абсурда, например Хопёрский государственный природный заповедник.  Вообще-то там должен быть лес, но поверх него нарисовали заповедник. И теперь там жёлтая пустыня с какими-то галочками. Редактировать лес перекрытый заповедником это кромешный ад, потому-что они сцепляются друг с другом в сотнях мест жёлтыми узлами. К тому-же ООПТ бывают не только в лесах, но и в пустынях, горах, на побережьях морей, где вообще никакой растительности не бывает.

2. Перенести кладбища из слоя «Растительность» в слой «Территории». Я конечно понимаю что на кладбища люди попадают уже мёртвые и им всё равно. Но давайте иметь уважение к мертвым, и не будем смешивать их с древесиной. Опять-же кладбища это далеко не всегда растительность. Но если рядом есть лес, то они сцепляются друг с другом, и их просто так не разделишь. К тому-же кладбища бывают христианские, мусульманские, иудейские, буддийские и так далее, в зависимости от религии похороненных. И у каждой религии есть свой символ. И это можно было-бы добавить как свойство территории. А сейчас на НЯК унылая надгробная плита, без опознавательных знаков.

Всё это неоднократно обсуждалось в Клубе Народной Карты. Многие за это голосовали. Но как говориться «воз и ныне там». Надеюсь на конструктивный подход и понимание проблемы.

6 комментариев
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akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 10:42
Добрый день.
Исходя из последнего абзаца поста я могу сделать вывод, что предыдущие обсуждения в Клубе по этой теме вы прочитали, и с аргументами команды сервиса - знакомы.
Тем не менее, чтобы не плодить ссылки, скопирую прямой ответ на предложение об изменении категории у заповедников и кладбищ:
Отнесение ООПТ к территориям или АТД. Мы в настоящее время не планируем менять сложившуюся ситуацию:
 - ассоциативно, как показывают наши исследования, ещё со времени "бумажных" карт кладбища и ООПТ лежат в сознании пользователя в группе категорий "Растительность", этим базово и обусловлено текущее расположение. 
 - тип данных у растительности и территорий - разный, территории - простые контура и в рамках этого типа геометрии невозможно работать с границами ООПТ, которые часто имеют очень сложную и протяжённую геометрию, состоят из нескольких контуров.



Также на всякий случай, стоит уточнить, что отображение объекта на Яндекс.Картах не зависит в общем случае от категории, к которой он отнесен. Как для растительности, так для территорий или АТД, дизайн в конечном продукте настраивается отдельно для каждой подкатегории внутри категории. И если перенести заповедники или кладбища из одной категории в другую, то отображение автоматически не изменится.
Поэтому давайте будем разделять вопрос отображения объекта и вопрос работы с объектом в Народной карте.
Jessica Divina
сегодня, 13:45
akbars,
Здравствуйте! Я понимаю, что вы не планируете этого делать. Но может быть, когда-нибудь, вы вспомните об этом и всё-таки сделаете.

akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 10:47
Отдельно про пример, который вы приводите: Хоперский заповедник.
Вообще-то там должен быть лес, но поверх него нарисовали заповедник. И теперь там жёлтая пустыня с какими-то галочками. 

1. В данных как раз нет леса, его не нарисовали. 
2. Именно поэтому в Народной карте (на схеме) территория залита "какими-то галочками". Так обозначается территория заповедников. Такую настройку сделали как раз по просьбам народных картографов, чтобы заповедники легко отличались от лесов. 
3. Для примера - заповедник, поверх которого нарисован лес (там, где он есть), выглядит примерно так: Лосиный остров

Jessica Divina
сегодня, 13:36
akbars,
Добрый день. А вот по поводу написанного вами я не соглашусь. Лес под этим заповедником рисовался мной лично. Это видно в правках, торчащих во все стороны, лесных кусочков. Потом пришел человек и нарисовал поверх леса заповедник, и это тоже видно в правках. И получилась такая жуткая мешанина контуров, что желание что-то там ещё делать, пропало полностью.
akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 11:10
И в завершение давайте попробую выделить из вашего поста конструктивную часть, "техническую" составляющую, которая касается именно работы с данными, а не идеологических аспектов. Именно к ней можно и в ответ отнестись конструктивно.
1. Неудобство работы с пересечениями сложных контуров.
 - для ООПТ с большим количеством лесных массивов их, действительно, немало и редактировать нужно аккуратно и по частям. Это в целом верно для больших сложных контуров, не только для заповедников.
 - для ООПТ, "где вообще никакой растительности не бывает", эта проблема, кажется, не стоит
Основным техническим минусом перевода заповедников в территории является ограниченность простых контуров как типа данных: невозможность сделать объект из нескольких контуров, невозможность нормально работать с объектами сложной геометрии, имеющими большую протяженность границ, состоящих из тысяч точек.
2. Предложение разделить кладбища по конфессиям, чтобы по разному отображать их на карте.
 - технически добавить атрибут можно как к объекту растительности, так и к территории. Но любые дополнительные атрибуты или типы объектов в Народной карте вводятся, если в них есть потребность у конечных продуктов: Карт, Навигатора. Коллеги принимают подобные решения о необходимости новых сущностей (и определяют приоритеты в их реализации) в том числе опираясь на пожелания пользователей, получаемые через разные каналы обратной связи. Могу предположить, что пожеланий о разделении иконки кладбищ на разные виды не так много, по сравнению с другими пожеланиями к Картам и Навигатору.
Jessica Divina
сегодня, 13:59
akbars,
И снова здравствуйте. 
Вот как-раз ООПТ и кладбища являются простыми контурами. Все контура ООПТ на сайте http://oopt.aari.ru спокойно нарисованы поверх лесов и прочего. Тот-же Хоперский заповедник. Поэтому и возникает проблема многократного пересечения с лесными массивами. Постой и угловатый Заповедник многократно пересекает сложную и замысловатую границу Леса.
Отнести признак конфессии к растительности? Это не очень удачная идея.
Ну и конечно, если исходить из того что, лес, вода, заповедники и территории, это всего лишь фон для Яндекс.Такси, тогда да, всё это лишнее. 