Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Знакомьтесь, Домовой

Народные картографы давно интересуются возможностью автоматического распознавания объектов на карте. Долгое время это казалось нереальным — слишком много разных объектов на карте, слишком разные они и по форме, и по цвету. Нейросети просто не справлялись с распознаванием крыш домов, дорог, рек, используя только изображения спутниковых снимков (которые тоже между собой часто различаются). До недавних пор все так и было. Сегодня мы хотим познакомить вас с Домовым — нейросетью, которая способна самостоятельно распознавать объекты на карте.

Что умеет Домовой

Сегодня Домовой уже умеет распознавать домики и рисовать их — отсюда название. Конечно же, перед тем как приступить к рисованию на местности, он, как и любая другая нейросеть, проходит обучение. Сначала коллеги показывают ему участок местности с уже нарисованными домиками, а потом предлагают попробовать нарисовать где-то рядом такие же.  

Конечно, не все дается легко и сразу. Наш с вами новый коллега не всегда с первого раза узнает крыши и пока не умеет сдвигать контур на фундамент (это за него пока делают сотрудники). Но уже ясно — он большой молодец! 

Почему здания

Здания — это самый массовый слой на Народной карте, на рисование которого уходит бо́льшая часть времени. Мы считаем, что автоматическая отрисовка с помощью Домового позволит сократить это время и сосредоточиться на других объектах, например, адресных точках или POI. Это значит, что в будущем картирование городов будет проходить значительно быстрее, позволяя экономить самый ценный ресурс — время. 

Где будет рисовать Домовой

Встретить домики, нарисованные нейросетью, можно будет в самых разных уголках мира, так как для обучения ей нужно будет сравнить между собой самые разные типы застройки, которых великое множество. В ближайшем будущем мы планируем воспользоваться помощью Домового в районах со слабой отрисовкой зданий и низкой активностью народных картографов — там, где он востребован больше всего.

Заменит ли Домовой народных картографов в будущем

Естественно нет. Как паровой двигатель и ЭВМ, которые существенно расширили круг возможностей человека, но не заменили его, так и Домовой, призванный упростить и ускорить рисование, не заменит картографов. Если вы любите рисовать здания, смело продолжайте заниматься этим и дальше. Речь о том, чтобы здания рисовал только Домовой, конечно же не идет.

Когда Домовой поступит в помощь народным картографам

Точно не в ближайшее время. Ему еще многому предстоит научиться, и мы хотели бы контролировать этот процесс. Но обещаем, что будем стараться все ближе знакомить вас с новым коллегой и его достижениями.

Обязательно расскажите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.

84 комментария
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Gregory Fiodorov
31 августа 2018, 14:49
Уря!
kary4rus
31 августа 2018, 14:50
Он будет рисовать с отдельного аккаунта или с аккаунта известного железного человека, про которого пускали шутки про ориентацию его электронных орбит?))))
Fleget
Сотрудник Яндекса31 августа 2018, 15:04
kary4rus,
будет свой аккаунт :)
Семён Федотов
31 августа 2018, 15:43
Fleget,
не забудьте выдать ему ачивку «за попытку обогнать Fullback'а» ))
Fleget
Сотрудник Яндекса31 августа 2018, 16:09
Семён Федотов,
можно даже не пытаться :)
Обновлено 31 августа 2018, 17:37
Fullback
31 августа 2018, 20:25
Fleget,
как в своё время в стихотворении Твардовского сказал Василий Тёркин: мне ордена не надо, я согласен на медаль; как-то переживу Домового, я за цифрой не гонюсь, просто рисую
Fleget
Сотрудник Яндекса3 сентября 2018, 12:07
Fullback,
хороший вы человек :)
Fullback
3 сентября 2018, 20:05
Fleget,
спасибо за слова, но я такой же как и все, просто у меня пока есть время я рисую, немного похолодает времени будет поменьше, займусь дальше своим хобби
Lex
31 августа 2018, 14:50
В карточке объекта какой ник будет указан как создателя объекта "домовой" или "робот"?
Fleget
Сотрудник Яндекса31 августа 2018, 15:04
Lex,
Домовой будет )
AlexPS
31 августа 2018, 14:51
Интересно какой будет ник. Робот? Домовой?
Fleget
Сотрудник Яндекса31 августа 2018, 15:01
AlexPS,
Домовой :)
AlexPS
31 августа 2018, 15:09
Fleget,
Уже заметил
Котик
1 сентября 2018, 11:46
AlexPS,
а ссылочку можно?
AlexPS
1 сентября 2018, 15:32
Котик,
https://n.maps.yandex.ru/-/CBBMIEFY-A
Почему я?
31 августа 2018, 14:52
Молодцы! Гугл уже несколько лет коробочки так рисует, давно пора сокращать отставание!
Gregory Fiodorov
31 августа 2018, 15:39
Почему я?,
и не все гладко как я заметил 
Gregory Fiodorov
31 августа 2018, 15:39
Gregory Fiodorov,
кривовато частные дома
hermansochi
31 августа 2018, 14:56
Перерисовывать криво населенные НП занимает больше времени чем рисовать с нуля. Поэтому просьба дать инструмент группового удаления коробочек в ограниченных масштабах. Например в квадрате 100x100 м.
Fleget
Сотрудник Яндекса31 августа 2018, 14:57
hermansochi,
сам по себе, без присмотра Домовой рисовать не будет. Плохо распознанные объекты будут вычищаться картографом, который будет с ним в связке рисовать.
trt
4 сентября 2018, 14:22
Fleget,
как мне посмотреть где сделал правки домовой?
Вайнон
31 августа 2018, 15:03
Ура! Наконец-то!
#РисуйДома
31 августа 2018, 15:21
ну вот и всё...
kirill1303
31 августа 2018, 15:21
Классно, уже хочу покидать Домовому несколько СНТ для отрисовки) 
Fleget
Сотрудник Яндекса31 августа 2018, 16:52
kirill1303,
пока Домовой заказы не принимает, да и в СНГ не планируем разводить активность :))
kirill1303
31 августа 2018, 17:45
Fleget,
жаль.. Ну если что, моя рука была поднята среди первых ;)
Fleget
Сотрудник Яндекса31 августа 2018, 17:52
kirill1303,
мы запомнили 
sc1a
31 августа 2018, 18:40
Fleget,
Надеюсь, что когда-нибудь доведете ИИ до ума, чтобы можно было и в СНГ его использовать. В Беларуси в районных центрах и в городах дома много где не отрисованы.
Котик
1 сентября 2018, 11:46
Fleget,
:(
Fleget
Сотрудник Яндекса3 сентября 2018, 12:06
sc1a,
доведем. Обязательно. 
trt
4 сентября 2018, 14:39
Fleget,
Как мне узнать сколько правок сделал домовой?
#РисуйДома
31 августа 2018, 15:33
Теперь носить футболки,  сумки и пить из кружек будет Домовой. А сказки ему будет рассказывать Алиса.
А мы останемся без любимого хобби.
Прогресс это конечно хорошо, но не всегда.
Почему я?
31 августа 2018, 15:58
#РисуйДома,
а вы точно пост до конца дочитали?
#РисуйДома
31 августа 2018, 16:05
Почему я?,
точно
Алексей Т.
31 августа 2018, 23:00
это ненужная "работа", поверьте, вы легко найдёте, чем занять нейройсеть своей черепной коробки.
Обновлено 31 августа 2018, 23:04
Наше старе село
3 сентября 2018, 20:19
#РисуйДома,
Футболка у меня для огорода. В сумке лежат грецкие орехи. А кружка уже потрескалась из-за кипятка, теперь просто стоит для красоты
#РисуйДома
3 сентября 2018, 21:04
Наше старе село,
То-же не плохо :-)

Дмитрий
31 августа 2018, 15:36
Очень круто!!! Будем ждать с нетерпением! 
Gregory Fiodorov
31 августа 2018, 15:41
Дайте мне в помощь одного)
#РисуйДома
31 августа 2018, 16:57
интересно, какой смысл от домиков без адресов ?
akbars
Сотрудник Яндекса31 августа 2018, 17:45
#РисуйДома,
могу посоветовать провести небольшой следственный эксперимент:
- найти место, где отрисована только дорожная сеть, без домиков
- найти место, где отрисованы дорожная сеть и домики
- сравнить ощущения от использования карты (смотреть нужно не в Народной карте, а в конечных сервисах, для чистоты эксперимента)
Если озвученный в комментарии интерес у вас действительно есть, то верю, что у вас получится провести предложенный эксперимент и получить ответ на свой вопрос.
#РисуйДома
31 августа 2018, 18:06
akbars,
Извините за глупый вопрос. 
sc1a
31 августа 2018, 18:10
Нейросети просто не справлялись с распознаванием крыш домов, дорог, рек, используя только изображения спутниковых снимков
Подозрительно пропущена растительность в данном предложении. Неужели леса по всему миру ИИ тоже отрисует? :) Этот слой ведь даже попроще домиков будет из-за сильно-выделяющихся контрастов
Обновлено 31 августа 2018, 18:14
akbars
Сотрудник Яндекса31 августа 2018, 19:06
sc1a,
пропуск не намеренный на самом деле. Леса в смысле распознавания отнюдь не просты. Собственно, проще всего - домики, и даже в них Домовой пока только на начальной стадии обучения.
Котик
1 сентября 2018, 11:50
sc1a,
Это большой сплошной лес отличить просто. А вот это? Или это? Здесь не каждый человек справится.
Обновлено 1 сентября 2018, 11:50
Сергей
31 августа 2018, 22:03
Ну что могу сказать. 
Пришла очередная грустная новость.
Прощай качество, здравствуй вымышленные объекты.
Я так понимаю робот будет рисовать домики все подряд типом жилое здание?
По той же схеме как аутсортеры.
Шаг вперед, действительно...

helpnikspb
31 августа 2018, 23:56
Сергей,
полностью согласен.  Прецеденты уже были. Например, реки на севере Ровненской области оказались сплошь средними, леса и реки Робот рисовал по жилым зданиям, где вздумается . Домовой накосячит, участники исправят (как чистят после нашествия Робота).
Котик
1 сентября 2018, 11:51
helpnikspb,
а канавы вообще контуром нарисованы. Причём все одним.


А вообще он с просто срисовал с map.land.gov.ua и maps.visicom.ua
Обновлено 1 сентября 2018, 11:53
Fleget
Сотрудник Яндекса3 сентября 2018, 17:22
Сергей,
напоминаем, что Домовой не будет оставаться без присмотра коллег, а значит все неверно распознанные объекты будут удаляться с карты. Здания не относящиеся к жилым будет изменяться. Речь не идет о том, чтобы нейросеть рисовала карты на свое усмотрение. 
#РисуйДома
31 августа 2018, 22:40
Кстати могли-бы своему Домовому и аватару какую нибудь симпатичную придумать. Что-то вроде вот такой,  или вот такой 
Да и в заголовке поста интереснее было-бы вместо стандартной картинки поставить что-то с домовым. А то как-то скучно получается.Надо больше оптимизма.
Обновлено 31 августа 2018, 22:42
pindoman
1 сентября 2018, 00:50
#РисуйДома,
если с постами Михаила что-то не так - вы всегда можете обратиться в службу поддержки. Хотя, по моему мнению, с постом всё в порядке.
Обновлено 1 сентября 2018, 00:54
NetFarmer
1 сентября 2018, 02:20
Где уже можно посмотреть как получается?
Как будет решаться проблема автоматического рисования в местах, где снимок неактуальный? Даже с живыми редакторами проблема есть, но там хотя бы обратная связь есть. 
Обновлено 1 сентября 2018, 02:23
Fleget
Сотрудник Яндекса1 сентября 2018, 19:53
NetFarmer,
как уже писали, Домовой сам по себе без присмотра ничего делать не будет.
NetFarmer
2 сентября 2018, 11:32
Fleget,
Домовые те ещё безобразники - по своему знаю.
Наше старе село
1 сентября 2018, 11:32
Вот это самый лучший сотрудник будет
Котик
1 сентября 2018, 11:41
Давайте скорее нам возможность помогать в его обучении и тестировании.
Наше старе село
1 сентября 2018, 11:41
Паровой двигатель подменил коня
Fleget
Сотрудник Яндекса1 сентября 2018, 19:54
Наше старе село,
кажется, что конь остался только доволен :))
#РисуйДома
1 сентября 2018, 16:01
Скажите пожалуйста, если я правильно понял, то Домовой рисует все здания категорией "жилое здание". Понятно, что научить искусственный интеллект отличать дома от сараев не реально. Поскольку визуально они ни чем не отличаются., Так вот, последующий перевод отрисованных Домовым зданий в "нежилой фонд" будет осуществятся централизовано ? Или, при случае, делать самому ?


Второй вариант, делать самому, на мой взгляд логичнее
dspos
1 сентября 2018, 17:08
#РисуйДома,
Групповое редактирование ручками народников. Изи;)
#РисуйДома
1 сентября 2018, 17:17
✐dspos,
Дело времени. Можно сделать всё. Другой вопрос - сколько на это уйдёт времени
Fleget
Сотрудник Яндекса1 сентября 2018, 19:55
#РисуйДома,
нет, делать ничего самому не нужно. Во-первых, Домовому будут помогать сотрудники, во-вторых, рисовать он будет скорее всего там, где народных картографов нет или очень мало. Специально за ним следить, конечно же не нужно.
#РисуйДома
1 сентября 2018, 20:16
Fleget,
Понял, спасибо.
Если вдруг что - писать в тех поддержку ? 
akbars
Сотрудник Яндекса3 сентября 2018, 06:18
#РисуйДома,
конечно, если Домовой где-то нашкодит, то пишите в поддержку. Но мы постараемся минимизировать такую вероятность
#РисуйДома
3 сентября 2018, 09:23
akbars,
Ок, спасибо 
Котик
1 сентября 2018, 21:08
Класс! Робот-сотрудник Яндекса в топе, да ещё и с нулём правок.
А вот ещё похожий скриншотик, но не с Домовым.


У этих роботов значки есть, а у настоящих сотрудников их нет. Но ноль в топе показывается во всех сотрудников, не только в роботов.
Обновлено 1 сентября 2018, 21:13
Fleget
Сотрудник Яндекса3 сентября 2018, 12:05
Котик,
почему же в топе, если в самом конце списка? )
skarch
1 сентября 2018, 21:21
Пожалуйста, ставьте высоту по-умолчанию 3 метра, а не 6, как сейчас аватоматически ставится. Большинстов домов частного сектора: 3 метра. Тяжёло вручную потом править всё.
Алексей Т.
3 сентября 2018, 00:26
skarch,
у меня по-умолчанию пустое значение высоты

Олег Чечулин
3 сентября 2018, 02:19
Алексей Т.,
Вы Домовой? 
Fleget
Сотрудник Яндекса3 сентября 2018, 12:04
skarch,
по поводу высоты частных домов всегда было много споров. Кто-то говорит, что дом в высоту 3 метра должен быть, по высоте одного этажа без крыши, а кто-то измеряет по высоте конька. Мы разрешаем рисовать и так и так, главное, чтобы в пределах одного НП было одинаково :)
T e * m i k
2 сентября 2018, 21:05
Очень круто! Как раз на днях читал пост про поиск растительности на снимках и подумал, есть ли у Яндекса что-то подобное. Оказывается, есть :) Так держать!
Fleget
Сотрудник Яндекса3 сентября 2018, 12:03
T e * m i k,
будем стараться :)
#РисуйДома
3 сентября 2018, 09:29
Ещё вопрос.
Можно Домового отправить рисовать здания типа "постройка/слоружение" по местности, где нарисованы жилые здания, образование, торговля и т.д. Т.е. осталось нарисовать сараи, гаражи и все такое. 
Fleget
Сотрудник Яндекса3 сентября 2018, 12:02
#РисуйДома,
сейчас перед Домовым стоят немного другие задачи, но в теории возможно, конечно. 
#РисуйДома
3 сентября 2018, 12:11
Fleget,
Но на практике, такая задача пока не ставиться. Жаль, конечно. Ну да ладно, всему своё время.


Когда надумаете обучать Домового рисованию в более сложных условиях уже существующей отрисовки - могу подсказать пару-тройку мест ☺️
Fleget
Сотрудник Яндекса3 сентября 2018, 17:20
#РисуйДома,
принято к сведению.
#РисуйДома
3 сентября 2018, 17:46
Fleget,
Добро
Survivor2007
3 сентября 2018, 23:45
Хорошие скрины у вас, показательные.
Он и такие кишлаки умеет рисовать?
Есть пример на посмотреть?
Fleget
Сотрудник Яндекса4 сентября 2018, 11:34
Survivor2007,
умеют. Видно, что не все распознаются здания, не все были правильно отрисованы и удалены, но итоговый результат работы Домового на скриншоте. 
Мы пока не хотели бы привлекать много внимания и делиться ссылками на места, где он используется наиболее активно. По мере возможности будем сами подкидывать вам новую информацию :)
Обновлено 4 сентября 2018, 11:36
Дивер
5 сентября 2018, 19:43
Круто, ребят, очень круто! Мои аплодисменты!
trt
29 января 2019, 20:22
А можно ссылку на дома отрисованные домовым? Ну кроме вот этих вот https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=18&ll=145.139318%2C-37.894730&l=nk%23sat 
Владислав Ч.
2 марта 2019, 12:46
Убирайте за ним вовремя! Он рисует жилые дома вместо промышленных в промзонах, рисует жилые дома вместо сараев и гаражей... короче фигня это.
mazutka53
сегодня, 10:50
Очень подозреваю, даже уверен, что "домовой" - это, по словам одного персонажа из к/ф "Место встречи изменить нельзя", дурилка картонная, или по понятиям нашего законодательства, подсадная утка, для выявления сараев, сарайчиков, домашних курятников и сараюшек, дачных лёгких домиков, беседок, веранд, укрытий, парников, туалетов, душевых, шалашей, навесов и т.д и т.п. в СНТ, которые по понятиям пресловутых налоговиков, должны быть оформлены, зарегистрированы, иметь лицензию, спроектированы, иметь разрешение на строительство, сфотографированы, залимитированы, внесены в реестр, отцифрованы, поименованы, отштампованы, и, самое главное, отмечены, отпаспортизованы, откартографированы, отграничины, отпериметрованы, отмечены, зафиксированы и разрешены. В результате,чего хозяева "должны" платить налоги, с, которых Вы, мои "дорогие" будете получать бакшиш. Уверен, что так оно и будет, но совершенно - этому не рад.Надеюсь, что Вы поняли, что предателей бьют? Надеюсь, что так оно и будет, ведь природа всегда стремится к компенсациям за утраты, в Вашем случае, доверия к Вам, мои дорогие :). И ещё раз очень надеюсь на отсутствие договоров с службами картографии, получающие доход от налоговых органов, или участвующих в цепочке по пути к налоговикам. Ведь Вы же не будете так поступать? Надеюсь,что природа не будет Вас обижать :)))). Очень надеюсь на Ваше здравомыслие. Ежели Вы поступите наоборот, то я даже не сомневаюсь, что Вы проиграете по всем статьям, особенно пострадает, Ваше здоровье и благополучие (вспомним ещё раз про природу). Успеха Вам и хорошей работы, на благо всех и вся :))))).