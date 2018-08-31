Знакомьтесь, Домовой

Народные картографы давно интересуются возможностью автоматического распознавания объектов на карте. Долгое время это казалось нереальным — слишком много разных объектов на карте, слишком разные они и по форме, и по цвету. Нейросети просто не справлялись с распознаванием крыш домов, дорог, рек, используя только изображения спутниковых снимков (которые тоже между собой часто различаются). До недавних пор все так и было. Сегодня мы хотим познакомить вас с Домовым — нейросетью, которая способна самостоятельно распознавать объекты на карте.

Что умеет Домовой

Сегодня Домовой уже умеет распознавать домики и рисовать их — отсюда название. Конечно же, перед тем как приступить к рисованию на местности, он, как и любая другая нейросеть, проходит обучение. Сначала коллеги показывают ему участок местности с уже нарисованными домиками, а потом предлагают попробовать нарисовать где-то рядом такие же.

Конечно, не все дается легко и сразу. Наш с вами новый коллега не всегда с первого раза узнает крыши и пока не умеет сдвигать контур на фундамент (это за него пока делают сотрудники). Но уже ясно — он большой молодец!

Почему здания

Здания — это самый массовый слой на Народной карте, на рисование которого уходит бо́льшая часть времени. Мы считаем, что автоматическая отрисовка с помощью Домового позволит сократить это время и сосредоточиться на других объектах, например, адресных точках или POI. Это значит, что в будущем картирование городов будет проходить значительно быстрее, позволяя экономить самый ценный ресурс — время.

Где будет рисовать Домовой

Встретить домики, нарисованные нейросетью, можно будет в самых разных уголках мира, так как для обучения ей нужно будет сравнить между собой самые разные типы застройки, которых великое множество. В ближайшем будущем мы планируем воспользоваться помощью Домового в районах со слабой отрисовкой зданий и низкой активностью народных картографов — там, где он востребован больше всего.

Заменит ли Домовой народных картографов в будущем

Естественно нет. Как паровой двигатель и ЭВМ, которые существенно расширили круг возможностей человека, но не заменили его, так и Домовой, призванный упростить и ускорить рисование, не заменит картографов. Если вы любите рисовать здания, смело продолжайте заниматься этим и дальше. Речь о том, чтобы здания рисовал только Домовой, конечно же не идет.

Когда Домовой поступит в помощь народным картографам

Точно не в ближайшее время. Ему еще многому предстоит научиться, и мы хотели бы контролировать этот процесс. Но обещаем, что будем стараться все ближе знакомить вас с новым коллегой и его достижениями.

Обязательно расскажите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.