Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

Несколько простых советов для повышения доходов от рекламы

Как вы знаете, в Рекламной сети Яндекса уже несколько месяцев работает специальная почта для консультаций по повышению эффективности Яндекс.Директа на ваших сайтах — advice@partner.yandex.ru. Мы понимаем, что все сайты уникальны, поэтому подбираем индивидуальные решения для каждого. Тем не менее, есть некоторые советы, которые можно дать всем вебмастерам.

С момента запуска службы консультаций мы получили от вас сотни обращений. На основе этих запросов мы подготовили несколько простых рекомендаций по размещению блоков Директа на сайте. Выполнив эти рекомендации, вы сможете повысить эффективность рекламы, не дожидаясь ответа наших специалистов.

 

1. Размещайте рекламные блоки там, где ваши пользователи их увидят

Лучше всего размещать рекламу в первом экране (той части сайта, которая видна пользователям без прокрутки колесика мыши) — там ее увидит большинство посетителей сайта. Как правило, пользователи чаще всего обращают внимание на определенные области страницы: основной контент, навигационное меню, комментарии других пользователей — старайтесь размещать рекламные блоки ближе к ним. Очень немногие заметят рекламу, размещенную в шапке или в подвале сайта.

Идеальное место для расположения рекламного блока — в тех областях страницы, после просмотра которых, пользователи эту страницу покидают (переходят по ссылке или закрывают вкладку). Это может быть последний абзац статьи, место между текстом и комментариями, место под комментариями, область рядом с навигационным меню или рядом с навигационным блоком со списком страниц. Однако не стоит забывать об удобстве для ваших пользователей — следите за тем, чтобы реклама не заслоняла собой основной контент, и не размещайте блоки во весь первый экран.

2. Сделайте так, чтобы посетители сайта заинтересовались рекламой

Для этого блоки Директа должны быть достаточно заметными, но в то же время не слишком яркими, чтобы не вызывать у пользователей раздражение.

Чтобы реклама стала заметней, сделайте размер текста объявлений немного крупнее основного контента: чаще всего реклама находится вне зоны внимания пользователей, поэтому должна быть выделена. Для заголовков и текста объявлений используйте такие  цвета, чтобы текст было легко читать на фоне подложки. Используйте  иконки сайтов.

Чтобы реклама не раздражала пользователей, не делайте ее слишком яркой, исключите из нее кислотные цвета. Постарайтесь использовать в объявлениях ту же цветовую гамму, что и в дизайне сайта. Изменение стандартных настроек дизайна на индивидуальные может значительно повысить ваш доход — отдача от размещения может вырасти в несколько раз.

3. Анализируйте эффективность размещения

На величину заработка от участия в рекламной сети влияет множество факторов. Обращайте внимание на то, все ли посетители видят рекламу — в партнерском интерфейсе вы найдете показатель того, какой процент посетителей рекламу не увидели. Также вы можете воспользоваться отчетами Яндекс.Метрики для измерения статистики переходов на сайте и отслеживания поведения пользователей —картой ссылок и Вебвизором.

Внедряйте новые решения в размещение и дизайн блоков и отслеживайте изменения CTR. Проводите наблюдения в течение как минимум нескольких дней, прежде чем принимать решение о том, оставить ли изменение в силе или вернуть предыдущий вариант, фиксируйте все изменения в Журнале событий.

Если вы используете на страницах своего сайта более одного блока Директа, обязательно установите срезы статистики — только так вы сможете узнать, какую отдачу дает каждый блок.

Если на странице есть блоки Директа, которые практически не приносят кликов, попробуйте их удалить — это может положительно сказаться на эффективности оставшейся рекламы.

В исходном коде страницы размещайте блоки Директа в зависимости от того, как много кликов приносит каждый из них. Чем выше находится блок в исходном коде, тем более доходные объявления в нем показываются.

Попробуйте также сократить количество блоков — так вы можете увеличить средний CPCобъявлений.

Обращайте внимание на то, как изменяется кликабельность блоков с рекламой в зависимости от способа привлечения аудитории — например, при использовании нового источника трафика или после оптимизации семантического ядра сайта.

Мы уверены, что эти простые советы помогут вам получать больший доход от участия в Рекламной сети Яндекса. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, будем рады ответить на них в комментариях к этому посту.

 

39 комментариев
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olegketanof2
28 января 2016, 00:37

А где посмотреть как нельзя вешать блоки? В остальном я думаю разберемся, вот вы советуете вешать вверху рекламу, а у меня был опыт, повесил рекламу вверху как показалось сотрудникам РСЯ "неправильно" (три объявления вверх вертикально) и РСЯ заблокировали без объяснения причин. Вопрос - если сейчас блок висит "неправильно" по мнению РСЯ (ну мало ли кто настучал на сайт) то сотрудники сначала предупреждают владельца о том что надо что то изменить или так же как и раньше банят без объяснения причин? Например какие сейчас санкции предусматриваются тем кто исскуственно плашку убирает, сначала предупреждают с РСЯ или сразу блокируют?

qzminn
28 января 2016, 00:37

Нельзя заменять рекламой контент - сайт, участвующий в РСЯ, должен быть для людей, а не только для открутки рекламы.

Нельзя размещать рекламу так, чтобы вводить пользователей в заблуждение, переходя по ссылке, посетители должны понимать, что переходят по рекламе.

Нельзя скрывать плашку Яндекс.Директ или, тем более, часть текста.

 

В случае, когда мы обнаруживаем нарушение, связанное со способом размещения Директа на сайте, как правило, мы сначала предупреждаем партнера. Бан без предупреждения возможен в случае серьезных нарушений, а так же при обнаружении накрутки.

olegketanof2
28 января 2016, 00:37

Вы пишите "Нельзя размещать рекламу так, чтобы вводить пользователей в заблуждение, переходя по ссылке, посетители должны понимать, что переходят по рекламе" - вопрос, для чего тогда меняется цвет плашки, нововведения касающиеся именно блоков зачем тогда? ;-)

 

"В случае, когда мы обнаруживаем нарушение, связанное со способом размещения Директа на сайте, как правило, мы сначала предупреждаем партнера. Бан без предупреждения возможен в случае серьезных нарушений"  - вопрос напрямую, вот сайт http://flar.ru/avto-moto/legkovie/stranica/1 (неважно чей) если я сюда повешу блок два блока РСЯ по 3 объявления в каждом, вертикальные рядом, меня сначала предупредят из РСЯ или это грубое нарушение и сразу площадку в бан?

 

София
28 января 2016, 00:37

Вас очень сложно анализировать. Потому что доходы неровные сами по себе. Цены за клик, CPM, CTR скачут по каким-то загадочным алгоритмам и очень существенно. Причем и без измений рекламных блоков скачут. Начинаешь вводить рекомендации, а доходы на 2-3 дня проваливаются и непонятно из-за изменений или это обычные ваши провалы. Или наоборот, рекомендации введешь, доходы выросли, сидишь радуешься, через 2-3 дня - возвращение к прежнему уровню. Очень сложно, уже перестали тратить на ваши рекомендации время, так как под конец все равно на ту же сумму выходим, как не крути.

qzminn
28 января 2016, 00:37

Большие изменения статистики возможны в случае, если мы имеем дело с небольшими проектами, количество показов рекламы на которых находится в пределе первых тысяч в сутки. В этом случае, естественно, такой проект зависит от каждой рекламной кампании, релевантной содержанию сайта.

В то же время работа над правильностью размещения совершенно необходима для максимизации дохода от рекламы.

София
28 января 2016, 00:37

"В пределе первых тысяч в сутки" - не поняла, что это значит.

У нас в среднем 50 000 показов в день. CPM, CTR и цена за клик могут отличаться в разы, Например,

CTR: от 0,02% до 0,23%

Цена за клик: 4 до 15 руб.

СPM: от 1 до 35 руб.

Последние серьезное падение произошло, когда получили на мэйл личную консультацию с предложением "включить поведенческий таргетинг" и "разместить объявление повыше". Как только ввели рекомендации полный обвал, доходы в 3 раза упали. Причем похожие обвалы и без рекомендаций случались, поэтому причину сложно сказать.

Сейчас сами потихоньку выбрались на нормальный уровень и никакие рекомендации больше не слушаем. А к падению и росту относимся, как к погоде. Иногда хорошая, иногда не очень :) Может быть у нас особенная такая площадка, но анализировать очень сложно что-то.

qzminn
28 января 2016, 00:37

Укажите ваш сайт, пожалуйста. Если дела обстоят так - это не нормально и, определенно, проблема, которой надо заняться; подобных расхождений в сети не бывает.

София
28 января 2016, 00:37

Ой, я пока не буду. На прошлой неделе меняли расположение блоков в очередной раз. На этой неделе используем РСЯ заглушкой для другой программы. Поэтому сравнение с прошлыми периодами непоказательным будет. Сейчас у нас стабильный циклон. Поэтому не трогаем и сейчас анализировать, не зная что и где поменялось - вам сложно будет. Но при следующем необъяснимом обвале без изменений блоков с нашей стороны и без изменения трафика по Метрике, с удовольствием обращусь к вам для анализа причин.

qzminn
28 января 2016, 00:37

Ок, обращайтесь. Такое поведение статистики крайне странно, если найдем, в чем причина, всем будет хорошо.

София
28 января 2016, 00:37

Отписалась вам на почту. С 30 мая ничего не меняли. Есть опять провалы и взлеты необъяснимые (для нас) Пример  http://img-fotki.yandex.ru/get/6311/24363229.0/0_7971e_8182481a_orig  Может быть это и нормально, но таких провалов, чтобы доход в два раза падал на 1-2 дня, потом поднимался, опять падал на Google AdSense нет. Там - все стабильно. А тут трясет.

fotinar
28 января 2016, 00:37

 тоже ничего понять не могу, трафик идет обычно на одни и теже статьи,

а разница в ценах существенная в разные дни -её перепады как ветер дикий переменчивый,

Хоть у меня цены и ниже , но все равно то рубли, то  копейки в прямом смысле ссловава , хоть реви.

agroru-p
28 января 2016, 00:37

Аналогичная ситуация.
Бывает, что на сайте ничего не меняется, но от месяца к месяцу результат может отличатся в 2-3 раза. Количество показов более 20тыс.

Татьяна Силаева
28 января 2016, 00:37

Я не зарабатываю миллионы пока что, только второй месяц как установили рекламу. Соглашаюсь со всеми рекомендациями. Все мы сделали, как Вы советуете, реально выросло все - кликабельность и цена за клик. Спасибо!
Кроме того, как только мы залили на сайт тот самый файл  robot.txt, тут же поднялась цена за клик и количество кликов.

Используем на сайте две площадки с разными установками таргетинга, как только падает кол-во кликов и цена, мы меняем в обоих галочку таргетинга. Вырастают оба показателя. Пользователям просто надоедает смотреть на одно и то же. У меня есть группа пользователей, кто почти постоянно сидит на сайте.


Да, соглашаюсь, перебор с кол-вом рекламы - это не эффективно. И интересно то, что внизу форума место так же хорошо кликается, как и верх. Мы внизу сайта поставили в дизайн анимационную гифку, так приятно мигающую штуку, вот она и привлекает взгляд. Даже мы забываем и невольно смотрим, когда она мелькает. Но не назойливо, а мягкая анимашка. Еще вверху тоже стоит анимашка-пиктограмма, как только поставили ее, тут же пошли клики. Не увлекайтесь сильной анимацией, но в картинке должна быть эмоция и привлекательное моргание. Реклама в соседстве с такой анимацией - выстреливает.

А вот когда поставили рекламу в текстах на форуме, НИКТО не кликал вообще НИГДЕ. Зеленую рекламу ставлю - кликов ноль. Сделали темно-розовую, как заголовки на сайте - все стало хорошо.

Гугол снесли к той бабушке, он замедляет загрузку и никто на него не кликает почему-то. Трафик не покупаем, все приходят только из поисковиков ну и постоянные пользователи по несколько раз в день входят на сайт.
Вообще, если сделать сайт полезным и уютным для пользователей, так они будут сутками у вас сидеть. (и кликать)))

София
28 января 2016, 00:37

Наверное, от тематики сайта зависит. Наши пользователи завывают от "анимашек". По баннерам - больше кликают на статичные баннеры, чем на движущиеся.

Татьяна Силаева
28 января 2016, 00:37

Ооой, как я понимаю Ваших пользователей! Я сама вообще не выношу эти анимашки! :))  А народ, смотрю, ими наслаждается. (ну у меня на сайте, во всяком случае.))) у меня - женщины пользователи. 

А Вы можете поставить анимацию совсем незаметную с длиииинной 2-3 секундной паузой или просто типа периодических искр. Боковым зрением воспринимается, как движение секундной стрелки или движение листвы от ветра. Чтобы заметить, надо посидеть и понаблюдать. Не раздражает, но внимание все равно привлекает хорошо.

Если сайт для айтишников, то они уже берегут глаза и будут завывать от сильной анимации, это однозначно. (по секрету, я никогда вообще не могу заставить себя кликнуть на баннер! На любой хоть статичный, хоть какой - НИЗАШТО! ))) Особенно боюсь флешовых. :-@))) Ощущение, что это - дверь в неизвестность и я подхвачу там какую-то там заразу на комп!))) Особенно, если это от гугла баннеры, они их не проверяют и у них сейчас, смотрю, три баннера на весь интернет! ...шубы, сландо и что-то про курсы)))

У меня мало кликов и цена по 11 копеек часто бывает, но я не парюсь, пусть себе стоит реклама, она есть не просит. А когда кликают - то это прятно. (love)

olegketanof2
28 января 2016, 00:37

Маша если можно я вам в такой форме отвечу, прочитирую вас.

 

""Я не зарабатываю миллионы пока что, только второй месяц как установили рекламу. Соглашаюсь со всеми рекомендациями. Все мы сделали, как Вы советуете, реально выросло все - кликабельность и цена за клик. Спасибо!" -- Вы так пишите как будто сотрудник РСЯ написал. все у вас хорошо, покажите сайт, давайте разберем пример у кого выросла посещаемость после реккомендаций РСЯ.


"Кроме того, как только мы залили на сайт тот самый файл  robot.txt, тут же поднялась цена за клик и количество кликов." - цена клика не зависит от этого, вам показалось, то что не зависит знают и в РСЯ.


"Да, соглашаюсь, перебор с кол-вом рекламы - это не эффективно." - а я вот с вами не соглашусь, чем больше рекламы тем больше кликов, вы же не думаете что если клики всегда были в РСЯ по 2 максимум по 3 рубля то вы убрали часть блоков и клики у вас будут по 5-7 рублей.

"Гугол снесли к той бабушке, он замедляет загрузку и никто на него не кликает почему-то." - написано как писал сотрудник РСЯ, блоки РСЯ замедляют загрузку больше, это доказано. поэтому в настройках блока есть галочка "асинхронная загрузка с другим кодом"

"Трафик не покупаем, все приходят только из поисковиков ну и постоянные пользователи по несколько раз в день входят на сайт." - интересно какая у вас посещаемость если несколько раз в день заходят, сайт не сайт для людей получается а просто для слива рекламы если каждый день новые пользователи?


"Вообще, если сделать сайт полезным и уютным для пользователей, так они будут сутками у вас сидеть. (и кликать)))" - с этим согласен, вот только с апдейтами проблема, был с утра, страницы в плюс на сотнях сайтах а посещаемость такая же :-)

qzminn
28 января 2016, 00:37

Маша не имеет никакого отношения к коллективу РСЯ, просто, как видно, Маша умеет быть лояльной бизнес-партенрам :)

Открытие индексации сайта роботом РСЯ в robot.txt, естественно, может влиять на CPC. Если у вас, например, сайт по недвижимости, в которой должны быть высокие биды, а мы не можем про это узнать (и показываем, например, книги, которые раньше искал пользователь), то возможность индексации сайта сильно повысит цену клика.

C уменьшением рекламы - конечно, CPC может подняться значительно.

 

P.S. Кстати, сотрудники РСЯ, если вы попробуете проследить наши комментарии, как в этом Клубе, так и на других площадках НИКОГДА не дают негативных отзывов о конкурентах, мы считаем это не этичным.

Татьяна Силаева
28 января 2016, 00:37

Мне просто нравится логика, по которой все сделано в РСЯ. Все - для людей, а не для машин, как в гугле. Я вижу разницу и говорю то, что думаю. Может на другом контенте и выстреливает гугол, вот, если будет у меня так, то сообщу и про это тоже.

:-PB-)

Татьяна Силаева
28 января 2016, 00:37

Хочу сказать, когда залили этот робот.txt, то стало 0% - кто не увидел рекламу на сайте, а бывало и 10-27%. И стало больше результатов по контекстной. Лень мне сделать принскрины статистики до закачки robot  и после. Раньше, да, подсовывались российские сайты знакомств, которыми мои пользователи не интересуются. Подсовывались в контекстной - все по датингу и вся эта муть всем моим давно известная (понимаю, из-за домена и тд). Я не знаю, что они теперь видят, но кликов побольше и они стали подороже.

Странно читать Ваш предпоследний абзац : "интересно какая у вас посещаемость если несколько раз в день заходят, сайт не сайт для людей получается, а просто для слива рекламы, если каждый день новые пользователи?" У меня не фейсбук или фриланс, чтобы одни и те же 1000 человек каждый день приходили...))) Постоянных около двухсот, и я их всех знаю в лицо. )) Новые - приходят из поисковиков. Посещаемость - 500-700 была в среднем, вчера повысилась - Визитов: 1006, Посетителей: 872, из этого я делаю вывод, что эти 200 визитов - люди входят по несколько раз. Или я ошибаюсь?
Но я обратила внимание, когда поставили тизерки и гугол, то выросли 100% отказы по просмотрам страниц.
Как только их удалила, то отказы уменьшились! Сама вхожу на сайт, он грузится сто лет, когда на нем куча рекламы! Неприятно также и людям, конечно, жмут "ЗАКРЫТЬ". И отказы уменьшились, когда убрала много рекламы. Вот думаю, что еще бы убрать/почистить...

Про гугл "волшебный", да простят мне его антирекламу... Установила в форуме между сообщениями, и так и эдак красила-раскрашивала блоки, и сделала эту штуку- клиентские каналы. Мамадорогая... стало еще хуже, стали подсовывать кучу реклам гадалок и "приворожу мужа". Ощущение, что они считают пользователей-женщин просто за безмозглое стадо! Зачем они вообще такие сайты принимают? Я год назад уже пробовала гугл ставить, было столько порнухи, невозможно! А у меня контингент в основном - женщины в высшим образованием, очень интеллигентные и культурные. Их эта чушь просто раздражает! Конечно, удалила

Если по существу и в цифрах, то могу сказать следующее:
Стояли и РСЯ и Гугл одинаковое кол-во на одной странице, я их чередовала, меняла местами, просто искала оптимальный вариант.
Устанавливали гугл с 11 по 20 мая 2012 в форуме вверху, между сообщениями, везде справа на всех страницах (то баннер, то тексты) в контенте после второго абзаца (кста, сама догадалась!))) - но, что ни день, то ноль кликов...
Итог: гугол - 11.05-20.05 на 13784 показов, 17 кликов. Аж 2 $ накапало за месяц в гугле! LOL
в РСЯ с 11.05-20.05 на 127717 показов, 243 клика. Да, бывали по 11 копеек, ну и в гугле тоже по 0,01 центу большинство кликов!
Даже было так, гугл - ноль, а РСЯ 10-20 кликов.
Может я делаю что-то не так с гуглом, может им тоже нужен этот робот.txt или какой другой "пряник"... Не знаю.

Расскажите теперь Вы про Ваши наблюдения? по Вашему сайту

olegketanof2
28 января 2016, 00:37

Маша я очень рад за Вас, честно, поймите проблема в другом, сотрудники РСЯ не дают четких ответов, давайте попробую написать тогда тут, может Вы подскажите (кстати Вам я советую 4 объявления горизонт небольшие повесить под шапку, у многих так)

 

1. У РСЯ есть одна беда, у всех блоков на сайтах (а сайтов не мало) вот уже несколько лет СТР не превышает 2 процента, проблема очень актуальна, советовался с сотрудниками РСЯ, как только блоки не вешали максимум было 1.8 %, поэтому я предложил сделать вип акаунт тем, которые например с РСЯ работают 5 лет и сайт СДЛ, или 10 лет на крайний случай), то есть убрать плашку "Яндекс" из блока как у сайта "из рук в руки", я считаю что если работают все в интернете то ненадо делить на "элиту" на подобие из рук в руки у которых и так все хорошо и простых вебмастеров, которые хотят заработать копеечку, зарабатывают ее модерируя сайт годами , поверьте если нет плашки есть СТР, хотя, возможно, что-то придумают в новых блоках.

 

2. Интересно где подарочные купоны купить на РСЯ, как можно вообще рекламу развивать когда денег не положить на яндекс, раньше было киви, яндекс поссорился с киви а везде приемник только киви)), может недовольные будут скажут доехай до любого салона, я вам скажу что живя в подмосковье тут просто дикие проблемы, порой денег не положить вообще а яндекс деньги продаются с большой наценкой, сделайте дешевле яндекс карточки, как вообще можно разиваить РСЯ не развивая яндекс деньги в стране?

 

3. Поясните мне фразу сотрудника РСЯ в этой же ветке "пользователь должен знать что он жмет на рекламу", то есть получается я должен под рекламой которую сделаю очень пестро или над рекламой еще написать реклама и написать внимание вы переходите по рекламе?

Не в обиду сказано сотруднику но если таким реккомендациям будут пользователи следовать более половины то в скором времени РСЯ умрет, потому что все блоки РСЯ снимут потом из-за низкого СТР (новые пользователи) и поставят гугл.

 

4. Пожелание. Очень мало информации, клуб сделан неудобно в прочтении сообщений, из-за этого теряется часть сообщений (я, опытный пользователь, не мог найти с первого раза свои же сообщения), пользователям тяжело читать, откройте форум помощи от РСЯ для удобства.

Татьяна Силаева
28 января 2016, 00:37

кстати Вам я советую 4 объявления горизонт небольшие повесить под шапку, у многих так

Я так пробовала, нет, не работает.

Вообще , думаю, мне еще рано говорить о каких либо тенденциях или раздавать советы, я еще совсем "новоиспеченая булочка" в этой сфере! Так что пока буду наблюдать за сайтом и выхлопом с реклам.

За советы спасибо огромное! Посмотрю, может так снова попробую, немного изменю дизайн под это дело. ))

София
28 января 2016, 00:37

Наши наблюдения, писала выше - ОЧЕНЬ нестабильная статистика у РСЯ в отличие от Google AdSense на том же ресурсе. В AdSense можно даже не проверять статистику, определенная сумма гарантировано идет. Если бы работали только и исключительно с РСЯ, то такой уверенности не было бы и нужно было бы каждый месяц смотреть -  выгодно/не выгодно, сравнивать CPM с другими, работать над оптимизацией блоков, а на все это нужно время. Время - деньги. 

Мы наше время вкладываем в работу над сайтом, получая стабильные доходы от других программ, а РСЯ - это "детЯм на конфеты" ;) Если идет повышение - радуемся, если обвал - не печалимся. И оптимизацию делаем только под настроение, так как по опыту она мало что дает и время на нее потраченное не окупается.

Татьяна Силаева
28 января 2016, 00:37

Спасибо за то что поделились наблюдениями! Wow, ну мне до ваших показателей, как до Шанхая пешком! )))

А потому пока ничего не буду утверждать о своей статистике, если будет какая-то тенденция определенная в течении долгого времени, поделюсь. Но нам пока что не везет в гуглом, хотя вижу в сети много хороших отзывов. Все же от площадки зависит, скорее всего...

SHEV1-K
28 января 2016, 00:37
Прочтите ниже и поймете почему нет у гугла плохих отзывов! (за эти слова видемо получу от гугла червяка вместо ожидаемой трешки)
SHEV1-K
28 января 2016, 00:37
Моя история работ с гугловской рекламой весма плачевна по началу были клики послк того как в течении 3 месяцев кликов вообще не было меня это насторожило противоречит законам статистики я ее отключил оптимизиромал сайт посещаемость увеличилась в три раза вновь подключил рекламу гугла пошли клики при чем хорошо пошли быстро дошол до порога подтверждения отправил себе код по почте! через пару дней меня обвинили в накрутке и заблокировали акаунд бага побоялись бы 8 долларов за три года (жалоба, без ответа, написана мной на русском языке)
Теперь зато я точно знаю откуда берут денег на бесплатные купоны первой рекламы в гугле
Сейчас на сайте РСЯ дизерная и бегун
РСЯ дает лучше всех
Татьяна Силаева
28 января 2016, 00:37

дауш.... восемь баксов за три года! "Хорошо" же Вы накручивали! Ололололо ))) "Стараться" лучше было надо. :D 

Это же очевидно, кто накручивает, те не такие копейки имеют... они не смотрели скорее всего Ваш заработок, иначе такую глупость бы не сделали!

Ну что тут скажешь... С миру по нитке, гуглу - новая "рубашка"! Я год назад пробовала (в июне) как конец первого месяца подошел, цифра заработанного урезалась наполовину. Тогда я стала читать в их форуме, там все негодовали из-за этих банов и обнулений, даже группы забаненных создали в соцсетях. Я удалила гугл тогда, бросила там эти копейки им "на бедность". Недавно подумала, может за год что-то изменилось, решила попробовать и снова поставила себе гугл в один раздел, просто интересно, как люди умудряются с ним зарабатывать! Ну у меня бывает CTP высокий, даже до 50% иногда, потому что у меня  не ТРАФИК, а люди РЕАЛЬНЫЕ ходят и ЧИТАЮТ, и рекламы немного на страницах, ну и кликают. Так гугл, по-любому скажет, что накрутка? :( Вот просто обидно места под них занимать, если честно. Пусть лучше воздух будет на страницах, чем им дарить места!

SHEV1-K
28 января 2016, 00:37
Эта все херня! с момента опубликования заметки о рекламе с моим сайтом произошли изменения очень интересные если до ее опубликования с поиска гугла приходило 300 человек то теперь 30 это видимо бог сказал "не считай денег ближнего своего"
Чтоб не быть голословным вот как было
Посетители    %    Просмотров    Источники
450    48,13    495    Поисковик Яндекс
210    22,46    248    Поисковик Google
135    14,44    827    По ссылкам
72    7,70    77    Поисковик Mail.Ru
58    6,20    149    По закладкам
4    0,43    5    Поисковик Rambler
3    0,32    4    Не определен
2    0,21    3    Поисковик Qip.ru
1    0,11    1    Поисковик Апорт
Вот как стало
Посетители    %    Просмотров    Источники
313    60,42    347    Поисковик Яндекс
71    13,71    572    По ссылкам
56    10,81    110    По закладкам
36    6,95    39    Поисковик Google
31    5,98    34    Поисковик Mail.Ru
6    1,16    6    Поисковик Rambler
2    0,39    3    Не определен
2    0,39    2    Поисковик Bing.com
1    0,19    1    Поисковик Qip.ru
Знающие меня поймут на сколько попадалово) Не советую повторять мой опыт извините что не сразу написал просто пока поймешь откуда ветер дует! уже вдуют) А кто-то еще имел наглость утверждать, что на западе есть свобода слова, а может это я так углубился что пришел опять на восток)
Нельзя не отметить также что был день когда Бегун ооочень расщедрился правда на один день как то)
fotinar
28 января 2016, 00:37

))))))))) теперь я поняла почему меня "Гоша" не любит)))))))  роботы как мужчины не переносят критики и когда хвалят другого, ах а я то все что думала говорила и "Яшу" нахваливала)))

mts-max
28 января 2016, 00:37
"Чем выше находится блок в исходном коде, тем более доходные объявления в нем показываются."

А можно этим поведением управлять? У меня, судя по статистике, максимальное количество кликов приносит горизонтальный блок внизу статьи, а не боковой блок в начале статьи. Можно настроить так, чтобы наиболее дорогая реклама помещаласть в нижний блок, а боковой блок в начале заполнялся по остаточному принципу?

София
28 января 2016, 00:37

Не факт, что сохранится максимальное количество кликов, если будет дорогая реклама в этом блоке. Ведь это другая реклама и на нее могут меньше нажимать. Чтобы проверить, отключите на день-два боковой блок и дорогие объявления автоматом в блок под статьей встанут. Посмотрите, нажимают на них так же, как и на дешевые или упадет кол-во кликов.

 

Если не упадет кол-во, то такие проблемы решаются CSS версткой, где элементы в HTML идут в одном порядке, а CSS их оптически "ставит на нужно место".

extremisto47
28 января 2016, 00:37

Наконец то прямая рекомендация размещения блоков в тексте )))) Всем у кого СТР ниже 0,1 читать ПРИНУДИТЕЛЬНО!!!

CanaBeasT
28 января 2016, 00:37

Не совсем понимаю, платят ли за клик по ссылке в объявлении "Дать объявление"/"Cтать партнёром"

Если платят, то не плохо было бы иметь возможность настройку
Отключить ссылку "Дать объявление"/"Cтать партнёром"  иметь на отдельные блоки, а не на все объявления. К примеру, чтобы в рекламе столбиком в меню ссылка была, а в рекламных блоках в контенте ее можно было отключать.

webpostnikof
28 января 2016, 00:37

Никто не отвечает по этой почте.

Александр Гудзовский
28 января 2016, 00:37

Мне ответили через 2 недели, наверно перегружены вопросами.

Ответ пришел с обстоятельным анализом размещения рекламы на сайте и рекомендациями по улучшению.

Так что ждите, уверен, обязательно ответят.

qzminn
28 января 2016, 00:37

Коллеги, действительно, сейчас мы отвечаем на заявки, поступающие на advice@partner.yandex.ru, со значительной задержкой. Полагаю, мы сможем оптимизировать этот процесс в ближайшее время. Рекомендации, которые мы опубликовали в этом посте - наиболее универсальные, подходят для большинства случаев; мы опубликовали их именно для того, чтобы большинство наших партнеров могли заняться улучшениями на сайтах, не дожидаясь ответа на заявку на advice@partner.yandex.ru

andolgij
28 января 2016, 00:37

"Чем выше находится блок в исходном коде, тем более доходные объявления в нем показываются."

Если я правильно понимаю, то это справедливо только в том случае, когда на странице загружается два и более блоков (несколько кодов вызова), а если на странице только один блок, то в этом случае не важно, где именно на странице стоит код вызова!?

 Я, например, устанавливаю только один код вызова на странице, и при этом использую отложенную загрузку. Код вызова ставлю в самый конец кода, перед , - означает ли это, что при такой загрузке, на страницах сайта будут отображаться менее доходные объявления?

Сам блок при этом фактически отображается в середине страницы.

qzminn
28 января 2016, 00:37

Да, это справедливо только для случая с более, чем 2 блоками. То есть речь только о распределении доходных объявлений между разными блоками Директа.

aukuservis
23 января 2019, 18:28
Здравствуйте! Мне написали сайт aukupro.ru и на сайте я хочу установить блоки, коды в ртв я подготовил но не знаю как и в какую папку установить. 
Фёдор Тимофеев
вчера, 03:32
aukuservis,
Да тяжелый случай. Эти блоки ставятся не в папки, а в ХТМЛ код из которого состоит ваш сайт. Кстати, ваш сайт не открывается. Обращайтесь будем разбираться.