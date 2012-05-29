Несколько простых советов для повышения доходов от рекламы

1. Размещайте рекламные блоки там, где ваши пользователи их увидят

Лучше всего размещать рекламу в первом экране (той части сайта, которая видна пользователям без прокрутки колесика мыши) — там ее увидит большинство посетителей сайта. Как правило, пользователи чаще всего обращают внимание на определенные области страницы: основной контент, навигационное меню, комментарии других пользователей — старайтесь размещать рекламные блоки ближе к ним. Очень немногие заметят рекламу, размещенную в шапке или в подвале сайта.

Идеальное место для расположения рекламного блока — в тех областях страницы, после просмотра которых, пользователи эту страницу покидают (переходят по ссылке или закрывают вкладку). Это может быть последний абзац статьи, место между текстом и комментариями, место под комментариями, область рядом с навигационным меню или рядом с навигационным блоком со списком страниц. Однако не стоит забывать об удобстве для ваших пользователей — следите за тем, чтобы реклама не заслоняла собой основной контент, и не размещайте блоки во весь первый экран.

2. Сделайте так, чтобы посетители сайта заинтересовались рекламой

Для этого блоки Директа должны быть достаточно заметными, но в то же время не слишком яркими, чтобы не вызывать у пользователей раздражение.

Чтобы реклама стала заметней, сделайте размер текста объявлений немного крупнее основного контента: чаще всего реклама находится вне зоны внимания пользователей, поэтому должна быть выделена. Для заголовков и текста объявлений используйте такие цвета, чтобы текст было легко читать на фоне подложки. Используйте иконки сайтов.

Чтобы реклама не раздражала пользователей, не делайте ее слишком яркой, исключите из нее кислотные цвета. Постарайтесь использовать в объявлениях ту же цветовую гамму, что и в дизайне сайта. Изменение стандартных настроек дизайна на индивидуальные может значительно повысить ваш доход — отдача от размещения может вырасти в несколько раз.

3. Анализируйте эффективность размещения

На величину заработка от участия в рекламной сети влияет множество факторов. Обращайте внимание на то, все ли посетители видят рекламу — в партнерском интерфейсе вы найдете показатель того, какой процент посетителей рекламу не увидели. Также вы можете воспользоваться отчетами Яндекс.Метрики для измерения статистики переходов на сайте и отслеживания поведения пользователей —картой ссылок и Вебвизором.

Внедряйте новые решения в размещение и дизайн блоков и отслеживайте изменения CTR. Проводите наблюдения в течение как минимум нескольких дней, прежде чем принимать решение о том, оставить ли изменение в силе или вернуть предыдущий вариант, фиксируйте все изменения в Журнале событий.

Если вы используете на страницах своего сайта более одного блока Директа, обязательно установите срезы статистики — только так вы сможете узнать, какую отдачу дает каждый блок.

Если на странице есть блоки Директа, которые практически не приносят кликов, попробуйте их удалить — это может положительно сказаться на эффективности оставшейся рекламы.

В исходном коде страницы размещайте блоки Директа в зависимости от того, как много кликов приносит каждый из них. Чем выше находится блок в исходном коде, тем более доходные объявления в нем показываются.

Попробуйте также сократить количество блоков — так вы можете увеличить средний CPCобъявлений.

Обращайте внимание на то, как изменяется кликабельность блоков с рекламой в зависимости от способа привлечения аудитории — например, при использовании нового источника трафика или после оптимизации семантического ядра сайта.

Мы уверены, что эти простые советы помогут вам получать больший доход от участия в Рекламной сети Яндекса. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, будем рады ответить на них в комментариях к этому посту.