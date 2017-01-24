Быстрый старт в ADFOХ Sites по договору-оферте

Теперь для того, чтобы начать управлять рекламой на своей площадке через сервис ADFOХ Sites, достаточно зарегистрироваться на сайте, подтвердить ваш номер телефона и принять условия оферты.

После этого вы получите возможность бесплатно обработать 1 миллион рекламных показов — это хорошее решение, чтобы проверить возможности и настройки сервиса в «боевом» режиме. Затем вы сможете продолжить работу с ADFOX на предоплатной основе.

Познакомиться с возможностями сервиса вам также помогут обучающий онлайн-курс и подробная документация, а специалисты из службы поддержки готовы ответить на любые ваши вопросы о подключении и настройке ADFOX.

Возможность использовать сервис ADFOX Sites по оферте предоставляется как резидентам РФ (физическим и юридическим лицам), так и зарубежным юридическим лицам.

Резидентство указывается в поле «Страна» при регистрации аккаунта: в тех случаях, когда это не Россия, потребуется подтвердить его. Всю информацию о документах, необходимых для подтверждения резидентства, вы найдете в клиентском интерфейсе Яндекс.Баланса при оплате счета.

Сервис ADFOX Sites позволяет медиаиздателям управлять рекламными размещениями в рамках единой платформы. Глубокая интеграция ADFOX с Рекламной сетью Яндекса обеспечивает площадкам доступ к миллионам рекламных объявлений от сотен тысяч рекламодателей Яндекса, а также дает возможность продавать показы сторонним DSP, подключенным к инфраструктуре Яндекса.