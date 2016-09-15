Обновленные форматы 240x400 и 728x90: больше вовлеченности

Теперь в Рекламной сети Яндекса и внешних сетях эти баннеры показываются с новым дизайном: изображения стали крупнее, плашка «Яндекс.Директ» отображается внутри блоков, а текст выровнен по левому краю. Кроме того, появилась CTA-кнопка «Перейти», которая отображается автоматически – без участия вебмастера и рекламодателя. Контрастный цвет такая кнопка наследует от заголовка объявления.

240x400 - было и стало

728x90 - было и стало

Кнопка «Перейти» не всегда появляется при показе баннеров: место под нее может быть занято быстрыми ссылками, длинным текстом объявления или названием сайта рекламодателя.

Вы можете заметить снижение числа показов по баннерам 240x400: это связано с тем, что ранее на одной площадке могли размещаться два текстовых объявления, а теперь – только одно, но с крупным изображением. Зато, по результатам тестирования, новые баннеры 240x400 приносят больше кликов в среднем на 20%, а новые баннеры 728x90 – на 4%.

Подробнее о новых форматах читайте в справке.