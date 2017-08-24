Регистрируйтесь на онлайн-трансляцию

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции «Технологии монетизации – 2017» – ежегодной конференции для медиаиздателей, разработчиков мобильных приложений и создателей видеоконтента. 8 сентября мы поговорим о том, как за последний год изменились тенденции рынка и бизнес-показатели его участников, расскажем о продуктовых новинках, обсудим вместе с представителями площадок «наболевшие» вопросы и постараемся дать на них ответы. В центре внимания – Динамическая монетизация в ADFOX как способ увеличивать доход от каждого рекламного показа, новые каналы дистрибуции контента (такие, как Яндекс.Дзен), медиация мобильной рекламы и новые возможности для монетизации видеоинвентаря, а также решения проблемы блокирования рекламы.

Не забудьте заранее зарегистрироваться: https://events.yandex.ru/events/b-konf/08-sept-2017/