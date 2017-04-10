Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

Встречайте новый мобильный блок РСЯ - Motion

Специально для показов на смартфонах мы разработали нефиксированный горизонтальный блок с анимацией. При просмотре контента на мобильных версиях сайтов внимание пользователей будет привлекать крупное изображение: попадая при прокрутке в поле зрения, оно размывается и затемняется, а на переднем плане появляются рекламные тексты, подсвеченные контрастным желтым цветом. Посмотрите, как это выглядит.

Сейчас реклама в этих блоках показывается на устройствах с iOS версии 9 и выше и Android версии 4.4 или выше: на других платформах вместо них будут отображаться вертикальные блоки из одного объявления.

Добавить новый блок на вашу площадку можно в партнерском интерфейсе: выберите в настройках RTB-блоков формат «Motion». Мы рекомендуем размещать его не на первом экране, а в ленте контента на всю ширину экрана — так он привлекает больше внимания и приносит больше конверсионного трафика. И, конечно, стоит включить «Показ изображений» для тех площадок, на которых используется этот блок — без фоновых картинок он выглядит не так эффектно.

По результатам наших экспериментов, CTR блока Motion в 2-4 раза выше, чем у других популярных блоков РСЯ при стабильном качестве трафика. В первую очередь мы рекомендуем использовать его на мобильных устройствах вместо резиновых блоков с 1 объявлением и фиксированных форматов 320×50 или 320×100.

46 комментариев
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qwedc
10 апреля 2017, 12:25
Когда вы уже сделаете возможность включать/выключать картинки в отдельных блоках, а не на всём сайте?


А за новый формат конечно +, выглядит отлично в отличии от новых уродливых текстовых блоков.
Ольга (поддержка РСЯ)
10 апреля 2017, 15:19
qwedc,
о пожелании партнеров знаем, работаем. К сожалению, сроков назвать не можем. 
Андрей
10 апреля 2017, 14:44
на других платформах вместо них будут отображаться вертикальные блоки из одного объявления.



и как настроить цвет у этих объявлений?
Ольга (поддержка РСЯ)
10 апреля 2017, 15:20
Андрей,
На мобильных устройствах с другими версиями ОС, а также на десктопах, на месте блока Motion будет показан вертикальный блок с одним объявлением Яндекс.Директа. 
Андрей
10 апреля 2017, 15:47
Ольга (поддержка РСЯ),
вертикальный блок показывается стандартным синим цветом никак не вписывающимся в дизайн сайта. Настройки цвета в конструкторе заблокированы.
Elena
28 апреля 2017, 11:43
Ольга (поддержка РСЯ),
присоединяюсь к вопросу выше, на который вы по сути не ответили. Ок, вместо моушен будет показывать обычный директ. Этот директ будет ядрено-синий с адовой стандартной цветовой схемой, которую нельзя (!) изменить в данном формате. 
У нас все блоки настроены в единой цветовой схеме, соответствующей стилю сайта. Блоки со стандартнйо цветовой схемой Яндекса будут выглядеть отвратительно. Поэтому сейчас нам (как и многим другим, я думаю) бессмысленно ставить новый формат.
Сделайте возможность настройки цветовой схемы для обычных объявлений директа в формате  моушен, и будем его тестировать. А пока - в топку этот формат
Ольга (поддержка РСЯ)
28 апреля 2017, 12:00
Elena,
Вы можете настроить показ рекламы Motion на мобильных устройствах, а на десктопе показывать любой другой подходящий формат с нужной цветовой палитрой. Если есть вопросы по реализации, пожалуйста, напишите в поддержку. 
Kuzbaslak
28 апреля 2017, 17:27
Ольга (поддержка РСЯ),
Такой подход реализуется в платных версиях плагинов вордпресс. Где можно менять блоки на различных платформах. Может вы можете порекомендовать бесплатный плагин?
Сергей
20 мая 2017, 20:38
Ольга (поддержка РСЯ),

<< Вы можете настроить показ рекламы Motion на мобильных устройствах, а на десктопе показывать любой другой подходящий формат с нужной цветовой палитрой.>>
Млин, но предположим цветовую гамму можно настроить через метод directSettings: {} . А как быть с остальными настройками, как то "быстрые" ссылки или размер текста? На это Ваша техподдержка что ответить?
Дмитрий
31 мая 2017, 10:13
Ольга (поддержка РСЯ),
Для реализации этого разрешено использовать media-queries и display:none, чтобы выводить разные блоки для разных платформ?
Ольга (поддержка РСЯ)
31 мая 2017, 12:30
Дмитрий,
Пожалуйста, пришлите в поддержку пример реализации. 
eos8d
10 апреля 2017, 16:44
Получается, данная версия баннера должна отображаться только при условии показа на мобильном, а на компьютере показ объявления нужно вообще блокировать, т.к. подогнать десктоп версию под диз сайта нельзя? Очень неудобно, как в рамках CMS прописывать такие условия для одного блока?
Ольга (поддержка РСЯ)
11 апреля 2017, 11:25
eos8d,
Пожалуйста, напишите в поддержку, мы подскажем, как настроить показ Motion корректно. 
lomidze-artliberty
11 апреля 2017, 10:18
Нет ни слова про работу с данным типом объявления для рекламопроизводителей.


Текущие текстово-графические объявления автоматически адаптируются при показах в данных блоках или в ближайшее время в интерфейсе Директа появится еще один тип объявлений, который необходимо добавлять в ручную?



Ольга (поддержка РСЯ)
11 апреля 2017, 11:22
lomidze-artliberty,
Это клуб Рекламной Сети Яндекса. Вам нужно обратиться в клуб Директа - https://yandex.ru/blog/direct или в службу поддержки - https://yandex.ru/support/direct/troubleshooting/start.html
lomidze-artliberty
11 апреля 2017, 11:44
Ольга (поддержка РСЯ),

Вас понял.
Благодарю за направление)

Ася Яндекс
11 апреля 2017, 13:02
lomidze-artliberty,
не нужно ничего добавлять. Как и другие рекламные блоки РСЯ, этот полностью настраивается на стороне площадки. У рекламодателей просто будет шанс показаться и в нём тоже, с обычными текстово-графическими объявлениями. Если в Директе появится новый формат для рекламодателей, мы обязательно напишем про это отдельно по всем каналам связи :)
Рисунки - арт
28 апреля 2017, 16:01
Когда уже мой договор подпишут? 2 недели прошло. 
Ольга (поддержка РСЯ)
28 апреля 2017, 16:08
Рисунки - арт,
Договор выслан на Ваш email для подписания 16 апр 2017 . К сожалению, мы не получили от Вас подписанный договор. Поэтому статистика не может быть включена. 
Комментарий удалён
Nagasaki
28 апреля 2017, 16:18
aviacop1,
Заходите в редактирование рекламного блока (либо создаёте новый). Далее вкладка "Директ" и с лева в колонке с форматами, почти в самом низу "Motion".
Kuzbaslak
28 апреля 2017, 16:46
Установил два таких блока в конце статьи и в сайтбаре. Пришлось исключить один блок так как является не адаптивным и в конце статьи выглядит как квадратик 300х200 на десктопах. Заменил конкурентом,  он адаптивен как в мобильном, так и в десктопном варианте.

Пример: Информационный портал РФ
И как мне сделать блок рекламы яндекс в сайтбаре по центру?
Обновлено 28 апреля 2017, 16:54
Ольга (поддержка РСЯ)
28 апреля 2017, 16:54
Kuzbaslak,
 Пожалуйста, напишите в поддержку. Мы пришлем подробности, как настроить показ рекламы. 
WM
28 апреля 2017, 17:41
На мой взгляд блок идеален и аппетитно смотрится на всех видах устройств.  Я добавил пару на свой сайт строительства Москвы www.stroytrans.info  и за сутки ощутил на кармане новшество.
Обновлено 28 апреля 2017, 17:56
Kuzbaslak
28 апреля 2017, 18:09
WM,
Четко разместил. Сам или плагинами?
WM
28 апреля 2017, 22:03
Kuzbaslak,
Это моё имя на Яндекс. Настраивается в Яндекс-паспорте.
Виталий Л.
28 апреля 2017, 18:22
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
У меня уже стоит 3 RTB блока, если добавить ещё и Motion, не будет ли это нарушением правил? 
Ольга (поддержка РСЯ)
28 апреля 2017, 19:19
Виталий Л.,
motion можно разместить на страницах со списком статей, где большой объем информации. Здесь он будет хорошо смотреться и размещение не нарушит правил. 
Андрей
28 апреля 2017, 21:00
Вы там похоже совсем заигрались с блоками.  То что увеличение картинки увеличивает ctr это понятно всем, то что размер блока увеличивает ctr это тоже всем понятно. Теперь ещё добавили описание на пол страницы, http://savepic.ru/13729788.png 
Может ещё статьи будете в блоках выводить? 


Я не давал согласие на вывод уродских блоков на моем сайте, то что я вижу в конструкторе блока директа то и должно выводиться, но никак не это. Почему эксперименты проводятся на моем сайте, я не давал согласия на это. Сделайте галочку в настройках, кто согласен тот пусть и участвует в ваших экспериментах по уродованию блоков.
Ольга (поддержка РСЯ)
2 мая 2017, 10:57
Андрей,
Пожалуйста, пришлите в поддержку ссылку на страницу, где воспроизводится проблема. 
Андрей
3 мая 2017, 00:06
Ольга (поддержка РСЯ),
Проблема все горизонтальные/вертикальные блоки, страницы можете любые брать. Обращаться вподдержку не вижу смысла, ответят через месяц, за это время вы еще раз десять дизайн блоков поменяете
Ольга (поддержка РСЯ)
3 мая 2017, 11:42
Андрей,
В новом дизайне размер блоков больше. Вы можете использовать адаптивный блок и задать размеры контейнера. Тогда блоки будут располагаться в заданной области. В правилах участия мы предупреждаем партнеров, что в код могут вносится изменения с нашей стороны. 
Андрей
13 мая 2017, 14:40
Ольга (поддержка РСЯ),
невозможно никакие эксперименты проводить когда вы проводите свои эксперименты. Тестируешь расположение блоков, цвет, минимальный спм и тд. собираешь статистику, а оказывается что в этот момент появляются громадные блоки и изменяется их дизайн. Куда такое годится? Это какое то неуважение к партнерам, мы не подопытные крысы.
rustini
2 мая 2017, 21:49
Не удаётся подключить Motion  пишет ошибку лишние поля(
Ольга (поддержка РСЯ)
3 мая 2017, 11:33
rustini,
В настоящее время ошибки быть  не должно. 
Виталий Л.
3 мая 2017, 20:52
Здравствуйте, подскажите пожалуйста вот что.
 Я создал блок Motion и код разместил в теле объёмной статьи. 
Могу ли я разместить это же код  в других, так же длинных  и посещаемых статьях или это не правильно и нужно  для каждой статьи создавать свой, отдельный блок?

Ольга (поддержка РСЯ)
4 мая 2017, 13:12
Виталий Л.,
Вы можете использовать код одного блока для размещения на различных страницах сайта. 
robotti
9 мая 2017, 15:10
Раньше в настройках блоков Директа был переключатель "Горизонтальное выравнивание по центру", благодаря которому блоки с медийной рекламой выравшивались по центру контейнера. В новых блоках Motion такого переключателя нет. Из-за этого, когда вместо блока Motion показываются медийные баннеры, они выравниваются по левому краю.
Это как-то можно решить?
robotti
9 мая 2017, 15:18
Там в коде вызова есть параметр "horizontalAlign". Им можно как-то пользоваться?
Ольга (поддержка РСЯ)
10 мая 2017, 13:22
robotti,
Пожалуйста, пришлите в поддержку ссылку на страницу, где размещен код. 
Клуб пожарных
18 мая 2017, 20:25
Здравствуйте, моушин включили) но реклама данного формата, что то не отображается. Спасибо. 
Ольга (поддержка РСЯ)
19 мая 2017, 08:49
Клуб пожарных,
Пожалуйста, напишите в поддержку , нужно указать ссылку, где установлен блок. 
MP
23 октября 2018, 16:04
Этот формат можно использовать на турбо-страницах вместо блока Адаптивный (Турбо)?
P.PPetrovich
3 июля 2019, 20:06
Какие максимальные и минимальные размеры блока motion?
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