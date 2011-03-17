b ioshlang

От многих участников клуба мы слышали о том, как удобен был бы асинхронный код загрузки рекламных блоков. Хорошая новость: мы практически готовы к его запуску.



Однако прежде, чем запускать асинхронный код в широкое использование, мы хотим протестировать его в боевых условиях. Для этого нам нужно несколько добровольцев — владельцев сайтов, полностью основанных на технологии ajax. Отмечайтесь, пожалуйста, в комментариях — мы свяжемся с вами и расскажем подробности по установке.



Как только асинхронный код будет протестирован, мы сделаем его доступным для всех, расскажем подробнее о преимуществах и дадим все необходимые инструкции.