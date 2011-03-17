март 2011
17 марта 2011, 12:36
САЙТ:
На главной странице сайта размещено 4 блока вызова рекламы:
1-ые 2 БЛОКа: В левой части 2 блока: 1 Яндекс.Диркет и 1 Яндекс.Маркет (по 2 объявления в каждом) - чуть ниже первоначального положения экранной каретки сайта.
2-ой БЛОК: Один блок в центральной части сайта: Яндекс.Диркет (2 объявления)
3-ий БЛОК: Один блок в правой части сайта: Яндекс.Диркет (3 объявления)
Эффективность размещения блоков на САЙТЕ следующая:
1-ый БЛОК: Эффективность низкая. Низкий CTR, Низкая стоимость кликов.
2-ой БЛОК: Эффективность средняя. Высокий CTR, Низкая стоимость кликов.
3-ий БЛОК: Эффективность высокая. Средний CTR, Высокая стоимость клика.
ФОРУМ:
На форуме в разных частях сайта размещено разное личичество и типы объявлений.
Мы расскажем о самом эффективном и интересном расположении:
При просмотре любой темы форума на странице отображается 4 блока вызова объявлений.
Все объявления - Яндекс.Директ.
1-ый БЛОК: Верхняя часть сайта (4 объявления)
2-ой БЛОК: Правая половина первого сообщения темы форума (3 объявления)
3-ий БЛОК: Правая половина последнего сообщения темы форума (2 объявления)
Эффективность размещения блоков на ФОРУМЕ следующая:
1-ый БЛОК: Эффективность высокая. Высокий CTR, Средняя стоимость кликов.
2-ой БЛОК: Эффективность средняя. Высокий CTR, Низкая стоимость кликов.
3-ий БЛОК: Эффективность низкая. Низкий CTR, Низкая стоимость клика.
Надеемся, что результаты данного исследования расположения блоков вызова Рекламной сети Яндекса быдет Вам полезно.
С Уважением, команда PageRanker.Ru
22 марта 2011, 11:35
Однако прежде, чем запускать асинхронный код в широкое использование, мы хотим протестировать его в боевых условиях. Для этого нам нужно несколько добровольцев — владельцев сайтов, полностью основанных на технологии ajax. Отмечайтесь, пожалуйста, в комментариях — мы свяжемся с вами и расскажем подробности по установке.
Как только асинхронный код будет протестирован, мы сделаем его доступным для всех, расскажем подробнее о преимуществах и дадим все необходимые инструкции.