Клуб Рекламной сети Яндекса

июнь 2018
Больше возможностей для настройки дизайна Турбо-страниц – экспериментируйте!
Александра (Яндекс)
6 июня 2018, 15:14

Отличные новости для владельцев сайтов и вебмастеров! Теперь в настройки Турбо-страниц в Вебмастере можно добавлять CSS-стили и перейти от стандартного дизайна к индивидуальному, а именно:

- изменить цвет фона страницы или отдельных разделов;

- использовать подложки для фона;

- использовать другие дефолтные для популярных браузеров шрифты, а также полужирное, курсивное или подчеркнутое начертание;

- настраивать внешний вид отдельных элементов — например, кнопок.

За основу можно взять стиль, который вы используете для сайта, или создать новый.

Чтобы сразу посмотреть на Турбо-страницы в новом дизайне до подготовки RSS-канала, используйте «песочницу» в Вебмастере. Добавьте в нее код отдельной страницы, а затем дополняйте его описаниями новых элементов — картинок, видео, меню, кнопок обратной связи и других. Вы увидите в реальном времени, как будет выглядеть готовая Турбо-страница. Полученный код можно использовать как шаблон для настроек всего RSS-канала. В интерфейсе инструмент называется «Отладка» — его можно найти в разделе «Турбо-страницы».

 

В «песочницу» также можно добавить код CSS-стиля и посмотреть, как он будет выглядеть на Турбо-странице, а затем заменить или отредактировать. Чтобы применить готовый стиль, его нужно перенести из «песочницы» в раздел «Турбо-страницы — Настройки».

В «песочнице» также есть примеры CSS-стилей — их можно использовать для работы с дизайном и не писать код с нуля. Подробнее о новых инструментах читайте в помощи Вебмастера.

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Денежные показатели РСЯ в Яндекс.Метрике: аналитика для издателей 
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21 июня 2018, 21:09

Сегодня в Яндекс.Метрике появились денежные показатели РСЯ, которые помогают владельцам сайтов анализировать отдачу от показов рекламы РСЯ на своих площадках, а также строить бизнес-стратегии на основе этих выводов. То есть теперь все срезы Метрики можно смотреть в разрезе доходов, полученных сайтом от Яндекса, — выяснять, какие страницы и какие источники трафика принесли сколько денег.

Для удобства анализа денежные показатели рекламных доходов РСЯ сгруппированы в отчёты: 

  • «Страницы с рекламными событиями» — даёт возможность выявить страницы с максимальным доходом рекламных блоков РСЯ, а также узнать, на всех ли страницах показывается реклама, то есть найти дополнительный монетизационный потенциал.
  • «Монетизация, источники» — помогает оценить, какие источники трафика принесли больше дохода площадке и на какие стоит обратить внимание.
  • «Монетизация, география» — помогает выяснить, откуда приходят более вовлечённые посетители сайта, а где аудитория менее охвачена рекламными показами. 
  • «Монетизация, устройства» — анализ показателей по устройствам, с которых посетители заходили на сайт. Позволит узнать, например, как мобильная версия сайта работает на привлечение дохода.
  • «Монетизация, браузеры» — анализ показателей по браузерам, в которых посетители просматривали сайт.
  • «Монетизация, наличие блокировщиков рекламы» — помогает оценить, как блокировка рекламы сказывается на доходе площадки. 

Кроме данных по полученным доходам и подтвержденным показам, доступны и другие полезные метрики: CPM, ARPU, количество запросов и отрисовок, показатель перегруженности рекламой, рассчитанный по среднему количеству показов рекламных объявлений уникальному посетителю. 

Чем денежные показатели могут помочь издателям 

Вы можете соотнести данные по посещениям сайта и источникам трафика с рекламным инвентарем, и, например, выяснить:

  • Какой контент приносит больше денег от показа рекламы Яндекса — отранжировать материалы сайта по доходности в зависимости от тематики или формата контента, оценить рентабельность спецпроектов. 
  • Какие KPI поставить для редакции и для коммерческого отдела — определить для своей команды конкретные измеряемые показатели или проанализировать, какой контент больше нравится посетителям и приносит больше доходов от рекламы.
  • Какой источник трафика приносит больше денег от показа рекламы Яндекса — сравнить разные источники трафика, проследить за доходностью трафика в динамике.
  • Найти страницы с недостаточной монетизацией — на каких страницах и устройствах можно увеличить или добавить блоки РСЯ. 

Более полные сценарии задач, которые вы можете решить с помощью отчётов Метрики с денежными показателями РСЯ, а также подробные инструкции о их настройке вы можете найти в блоге Яндекс.Метрики.

Чтобы начать работу с отчётами с денежными показателями РСЯ, нужно:

  1. Подключить на сайт счётчик Яндекс.Метрики. Как это сделать, вы можете узнать из короткого видео. Если он уже есть на вашем сайте, этот пункт можно пропустить.
  2.  Разрешить передачу данных в Метрику в партнёрском интерфейсе РСЯ: 

    ·  ​Зайти в партнёрский интерфейс, н​​ажать «Редактировать» в настройках площадки и отметить галкой «Разрешить передачу данных в Метрику». Далее нужно добавить все счетчики, с которых вы хотите видеть данные по денежным показателям (можно добавить до 10 счетчиков). После указания счётчика данные начнут собираться и поступят в отчёты в течение 24-х часов.

    ·  Данные начнут передаваться в Метрику, только если счётчик, указанный в партнёрском интерфейсе, совпадает со счётчиком сайта, который вы настраиваете. Таким образом, никто без доступа к вашему сайту не получит данные по денежным показателям РСЯ в Метрике. Подробнее об этом можно прочесть в помощи
  3. Настроить права доступа к информации по денежным показателям РСЯ по вашему сайту в отчётах Метрики. Денежные показатели РСЯ открыты только владельцу счётчика и пользователям с правами на его редактирование. Как настроить права доступа

Кому доступны такие отчёты и сколько это стоит

Отчёты в Яндекс.Метрике с денежными показателями РСЯ доступны для всех владельцев десктопных и мобильных сайтов, участвующих в Рекламной сети Яндекса. Работа с отчётами полностью бесплатна, как использование самой Яндекс.Метрики. 

Обратите внимание: данные о денежных показателях в отчётах Метрики — справочные и предназначены для ознакомления. В них возможно небольшое расхождение со статистикой в партнёрском интерфейсе. Это связано с разницей в подсчёте — Метрика оперирует визитами на сайт, а РСЯ — показами рекламных блоков. 

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Монетизация,веб-аналитика,метрика