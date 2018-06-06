Отличные новости для владельцев сайтов и вебмастеров! Теперь в настройки Турбо-страниц в Вебмастере можно добавлять CSS-стили и перейти от стандартного дизайна к индивидуальному, а именно:

- изменить цвет фона страницы или отдельных разделов;

- использовать подложки для фона;

- использовать другие дефолтные для популярных браузеров шрифты, а также полужирное, курсивное или подчеркнутое начертание;

- настраивать внешний вид отдельных элементов — например, кнопок.

За основу можно взять стиль, который вы используете для сайта, или создать новый.

Чтобы сразу посмотреть на Турбо-страницы в новом дизайне до подготовки RSS-канала, используйте «песочницу» в Вебмастере. Добавьте в нее код отдельной страницы, а затем дополняйте его описаниями новых элементов — картинок, видео, меню, кнопок обратной связи и других. Вы увидите в реальном времени, как будет выглядеть готовая Турбо-страница. Полученный код можно использовать как шаблон для настроек всего RSS-канала. В интерфейсе инструмент называется «Отладка» — его можно найти в разделе «Турбо-страницы».

В «песочницу» также можно добавить код CSS-стиля и посмотреть, как он будет выглядеть на Турбо-странице, а затем заменить или отредактировать. Чтобы применить готовый стиль, его нужно перенести из «песочницы» в раздел «Турбо-страницы — Настройки».

В «песочнице» также есть примеры CSS-стилей — их можно использовать для работы с дизайном и не писать код с нуля. Подробнее о новых инструментах читайте в помощи Вебмастера.