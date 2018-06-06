Сегодня в Яндекс.Метрике появились денежные показатели РСЯ, которые помогают владельцам сайтов анализировать отдачу от показов рекламы РСЯ на своих площадках, а также строить бизнес-стратегии на основе этих выводов. То есть теперь все срезы Метрики можно смотреть в разрезе доходов, полученных сайтом от Яндекса, — выяснять, какие страницы и какие источники трафика принесли сколько денег.
Для удобства анализа денежные показатели рекламных доходов РСЯ сгруппированы в отчёты:
- «Страницы с рекламными событиями» — даёт возможность выявить страницы с максимальным доходом рекламных блоков РСЯ, а также узнать, на всех ли страницах показывается реклама, то есть найти дополнительный монетизационный потенциал.
- «Монетизация, источники» — помогает оценить, какие источники трафика принесли больше дохода площадке и на какие стоит обратить внимание.
- «Монетизация, география» — помогает выяснить, откуда приходят более вовлечённые посетители сайта, а где аудитория менее охвачена рекламными показами.
- «Монетизация, устройства» — анализ показателей по устройствам, с которых посетители заходили на сайт. Позволит узнать, например, как мобильная версия сайта работает на привлечение дохода.
- «Монетизация, браузеры» — анализ показателей по браузерам, в которых посетители просматривали сайт.
- «Монетизация, наличие блокировщиков рекламы» — помогает оценить, как блокировка рекламы сказывается на доходе площадки.
Кроме данных по полученным доходам и подтвержденным показам, доступны и другие полезные метрики: CPM, ARPU, количество запросов и отрисовок, показатель перегруженности рекламой, рассчитанный по среднему количеству показов рекламных объявлений уникальному посетителю.
Чем денежные показатели могут помочь издателям
Вы можете соотнести данные по посещениям сайта и источникам трафика с рекламным инвентарем, и, например, выяснить:
- Какой контент приносит больше денег от показа рекламы Яндекса — отранжировать материалы сайта по доходности в зависимости от тематики или формата контента, оценить рентабельность спецпроектов.
- Какие KPI поставить для редакции и для коммерческого отдела — определить для своей команды конкретные измеряемые показатели или проанализировать, какой контент больше нравится посетителям и приносит больше доходов от рекламы.
- Какой источник трафика приносит больше денег от показа рекламы Яндекса — сравнить разные источники трафика, проследить за доходностью трафика в динамике.
- Найти страницы с недостаточной монетизацией — на каких страницах и устройствах можно увеличить или добавить блоки РСЯ.
Более полные сценарии задач, которые вы можете решить с помощью отчётов Метрики с денежными показателями РСЯ, а также подробные инструкции о их настройке вы можете найти в блоге Яндекс.Метрики.
Чтобы начать работу с отчётами с денежными показателями РСЯ, нужно:
- Подключить на сайт счётчик Яндекс.Метрики. Как это сделать, вы можете узнать из короткого видео. Если он уже есть на вашем сайте, этот пункт можно пропустить.
- Разрешить передачу данных в Метрику в партнёрском интерфейсе РСЯ:
· Зайти в партнёрский интерфейс, нажать «Редактировать» в настройках площадки и отметить галкой «Разрешить передачу данных в Метрику». Далее нужно добавить все счетчики, с которых вы хотите видеть данные по денежным показателям (можно добавить до 10 счетчиков). После указания счётчика данные начнут собираться и поступят в отчёты в течение 24-х часов.
· Данные начнут передаваться в Метрику, только если счётчик, указанный в партнёрском интерфейсе, совпадает со счётчиком сайта, который вы настраиваете. Таким образом, никто без доступа к вашему сайту не получит данные по денежным показателям РСЯ в Метрике. Подробнее об этом можно прочесть в помощи.
- Настроить права доступа к информации по денежным показателям РСЯ по вашему сайту в отчётах Метрики. Денежные показатели РСЯ открыты только владельцу счётчика и пользователям с правами на его редактирование. Как настроить права доступа.
Кому доступны такие отчёты и сколько это стоит
Отчёты в Яндекс.Метрике с денежными показателями РСЯ доступны для всех владельцев десктопных и мобильных сайтов, участвующих в Рекламной сети Яндекса. Работа с отчётами полностью бесплатна, как использование самой Яндекс.Метрики.
Обратите внимание: данные о денежных показателях в отчётах Метрики — справочные и предназначены для ознакомления. В них возможно небольшое расхождение со статистикой в партнёрском интерфейсе. Это связано с разницей в подсчёте — Метрика оперирует визитами на сайт, а РСЯ — показами рекламных блоков.