Продолжаем экспериментировать с форматами, чтобы сделать их еще эффективнее и прибыльнее: на этот раз мы изменили дизайн горизонтального и вертикального постера, а также горизонтального блока. Теперь большую часть площади объявлений занимают изображения с заголовками объявлений на подложке и кнопками с доменами рекламодателей.

Горизонтальный постер

Горизонтальный блок

По нашим подсчётам, прирост прибыли от новых блоков составляет до 30% при сопоставимом качестве кликов и конверсий.

А еще теперь Motion можно разместить и на десктопном вебе:

Мы ожидаем, что он принесёт владельцам сайтов +20-30% к доходу. Сейчас средний CPMV формата Motion составляет ~190 руб, но этим его потенциал не исчерпывается: в отдельных случаях он может достигать 600-900 руб.