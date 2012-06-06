Платон Щукин

Платон Щукин

О сроках переклейки/склейки и расклейки зеркал

Судя по приходящим в саппорт письмам, сроки склейки/переклейки зеркал вызывают вопросы ну очень часто.

Итак, сейчас склейка и переклейка зеркал занимает от 2 недель до 1,5 месяцев, причем ускорить этот процесс никакой возможности нет, так что я хоть и рад письмам, но не могу помочь, к сожалению. Всегда просто прошу набраться терпения и подождать. Со временем, конечно, мы эти сроки будем сокращать. Одноименные домены (site.ru и www.site.ru, отличаются только наличием www) уже переклеиваются быстрее, в течение 2–3 недель.

Теперь о расклейке зеркал. Если купленный домен оказался чьим-то зеркалом, то это совсем не повод расстраиваться. Разместите на домене сайт, и расклейка произойдет в течение 2 недель – все просто!

 

Вот краткая шпаргалка по срокам:

  • Расклейка – 2 недели;
  • Склейка/переклейка доменов с www и без – 2–3 недели;
  • Склейка/переклейка разноименных доменов – 1–1,5 месяца.

 

Если все настроено правильно, то никаких проблем быть не должно! Кстати, о правильных настройках. Стоит об этом отдельно написать?

60 комментариев
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darmoid
28 января 2016, 11:49

Полезная информация. Хоть на что-то в Яндекса появились точные сроки.

 

Виктор П.
28 января 2016, 11:49

весьма условно

АЗ
28 января 2016, 11:49

У меня есть сайт на Народе. ***.narod.ru и его зеркало ***.narod2.ru. Вот уже несколько лет они никак склеятся не могут. Хотя, в роботс всё прописано правильно.

platon
28 января 2016, 11:49

Возможно, они просто не являются зеркалами. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки, обязательно разберемся.

Serega386
28 января 2016, 11:49

Платону Щукину нужно выдать новый паспорт - Платон Сказкоболл.

А справочную систему яндекса переименовать в "сборник интересных предположений".

Serega386
28 января 2016, 11:49

Хы, хы, согласен :)

Яндекс плоский как блин и потому малофункциональный,

а гугл настолько навороченый что вызывает тошноту и бессильную ярость после 5 минут ковыряний. Единственное чем я его оправдываю что нужно найти книжечку и почитать. Ибо как это объяснить то, я хочу видеть одни данные, а их нет, а их нет потому, что они не важны с точки зрения аналитики, т.е. мое не знание что на самом деле важно, заставляет искать то чего нет, а его нет потому что оно не важно и не было никогда.

Это как поиск педали сцепления в машине с автоматической коробкой. Я думаю сначала надо теорию поизучать как вообще аналитику проводить, тогда все и станет на свои места.

timichlm
28 января 2016, 11:49

И да, кстати, в письмах вы отвечаете 4-6 недель, а не "от 2 недель до 1,5 месяцев", поправьте пожалуйста.

platon
28 января 2016, 11:49

4-6 недель = 1-1,5 месяца, см. пост ;)

 

timichlm
28 января 2016, 11:49

Хм, ну да)

rty
28 января 2016, 11:49
увы реальность другая. склейка через дерективу host проходит в среднем два месяца а склейка  редиректом три месяца.
platon
28 января 2016, 11:49

Срок склейки от выбранного метода никак не зависит. Возможно, что-то в этот период менялось на сайте или в указаниях на главное зеркало, из-за чего сайты не смогли склеиться. Напишите в саппорт, пожалуйста. 

Арсланов Марат
28 января 2016, 11:49

давно пора подробно не просто о переклейке, а о разных ситуациях, которые возникают при этом. Подробнее напишите - меньше писем по этой теме

platon
28 января 2016, 11:49

Хорошо, обязательно напишу в ближайшее время.

piatki
28 января 2016, 11:49

Зеркальщик работает реально плохо. Уже жду около 2х-3х месяцев. Все настроил давным давно и ничего не происходит, в саппорт написал говорят "жди..." 

platon
28 января 2016, 11:49

Сейчас Ваши зеркала уже склеены, в ближайший апдейт это отразится в поиске и Вебмастере.

comfortspace
28 января 2016, 11:49

Зачем вы склеиваете сайты, которые воообще не являются зеркалами? Есть два сайта-аффилиата (сами знаете, какие), контент которых вполне самостоятелен: один по регистрации фирм (ЗАО, оффшоров, совместных предприятий и пр.). второй исключительно по регистрации ООО и ИП. Контент практически не пересекается, даже одинаковые ключи убраны. Дизайн разный, цены разные. Одинаковы только адрес и телефон. В общем, это никакие не зеркала и не синонимы, а просто два сайта одной фирмы, посвященные разным, хоть и смежным, темам.

Так вот. Яндекс их склеил и выдает только тот сайт, что по регистрации ООО, на любые запросы. Поскольку ключ "регистрация фирм" со страницы убран, Яндекс берет его из описания сайта в ЯК. А то, что второй сайт содержит нормальные тексты с этим ключом, ЯНдексу фиолетово. Ну, и ранжируется сайт, соответственно, вне зоны видимости. И какой смысл в том, что вы лишили пользователей внятно изложенных текстов? Почему нельзя выдавать по одним запросам один сайт, а по другим - второй? Кому от этого стало бы плохо? И в чем тут попытка манипулировать выдачей?

 

Просто фигней занимаетесь. Лучше бы, правда, как выше замечено, сделали бы склейку-расклейку через веб-мастер, а не через всякие директивы и редиректы. В Гугле склейка происходит за 1 апдейт!!! Зачем вам на это целый месяц? Можно подумать, что у вас там есть особый отдел, который обсуждает заявки на склеивание сайтов, принимает коллегиальное решение, отправляет на утверждение по инстанциям, потом вопрос рассматривается на самом верху, и лишь после наложения резолюции Воложа "Против склейки не возражаю" специалисты вручную склеивают сайты.

seo-optimization
28 января 2016, 11:49

Насчет разных сайтов одной компании - поддерживаю. Были подобные ситуации.

platon
28 января 2016, 11:49

Если контент разный - то Ваши сайты не зеркала

Удалённый пользователь
28 января 2016, 11:49
Но мнение Яндекса давно и упорно не совпадает с вашим.

armrusso.newmail.ru
Указанный вами сайт является неглавным зеркалом сайта armrusso.narod2.ru
Контент очень давно разный.

Просили не показывать подобное, но ... это очень хорошо известно тем, кто вот так ворует ... а Яндексу место в прошлом веке. Вот только где же место вашим автоматическим отпискам? Вы сами-то в них верите?

ps Бота сапы на Народ всё ещё пускаете?
Удалённый пользователь
28 января 2016, 11:49
Оказывается для расклейки сайтов с разным контентом надо их ещё тут упомянуть и подождать с неделю. Таков уж алгоритм. Ну это всё ожидаемо.

Теперь основное: В ЯК был принят armrusso.newmail.ru ... а сейчас там и armrusso.narod2.ru, и страничка www.armrusso.newmail.ru/kar.html

Говорят, что обращение в ТП в таких ситуациях ... приводило к выкидыванию из ЯК всех. Извлечение паразита приводило к смерти хозяина.

Зеркальщик (да и Яндекс вообще) действует так, чтобы помогать воровать наличие в ЯК, пузо и пр. валюту, выдуманную ПС. И сколько лет уже...

И бот умеет действовать странно: если неглавное-зеркало/robots.txt содержит запрет индексации, но не содержит Host, то и с разным контентом не расклеивало.

Как же далеки эти недотехнологии от мировых стандартов качества! И с какого года уж не переписываются?
Удалённый пользователь
28 января 2016, 11:49
Ну что можно сказать... можно только цитировать
02.12.2008 Проблеме сто лет в обед.
Украли контент? У вас будут проблемы в поиске.
Все повадки Яндекса направлены ровно на то, чтобы именно вору доставалась такая выдуманная Яндексом валюта, как как наличие в ЯК.

Платон Щукин это всё уже много-много лет прекрасно знает, но он же не может переписать зеркальщика, не может добавить в я.вебмастер управление зеркалами. Зато может вещать официальную версию, уже мало кому интересную.

Все заинтересованные всё знают гораздо лучше. Яндекс сам же и сделал эту партию жуликов и воров. Сам же сытно кормит, а всем остальным авторассылает ссылки на идеальные представления о каких-то там никому уже не нужных качественных сайтах... которые легче украсть, спасибо Яндексу за это.
Александр
28 января 2016, 11:49

У меня возникали проблемы при склейке 301 редиректом, сайт выпадал из поисковой выдачи а склейка не происходила, думаю стоит написать что сперва стоит прописать главное зеркало в robots.txt, или поподробнее, многие были бы признательны.

platon
28 января 2016, 11:49

Спасибо за отзыв, обязательно напишу об этом подробнее в ближайшее время. 

saidnavy
28 января 2016, 11:49

Написать стоит подробно про расклейку афилиатов. Есть у нас магазин, был он магазином одной крупной компании раньше (под ними мы работали) и мы являемся их афилиатом. сейчас мы стали самостоятельной компанией и от старых партнеров никак не зависим и не имеем ничего общего. Как нам разафилироваться?

Удалённый пользователь
28 января 2016, 11:49

С аффилиатами просто проблема века. Нужна инструкция!!!

Val Suraev
28 января 2016, 11:49

Если поставить редирект 301 согласно рекомендации - http://help.yandex.ru/webmaster/?id=995297 - что произойдёт с сайтом, находящимся в Яндекс.Каталоге? Там установится новое имя или сайт вовсе пропадёт?

platon
28 января 2016, 11:49

Когда у сайта изменится главное зеркало, то установится новое имя.

stremzav
28 января 2016, 11:49

А до этого времени что будет? Старое имя будет в Яндекс каталоге или вообще не будет ничего?

stremzav
28 января 2016, 11:49

Спасибо за ответ.

Максим Гуменюк
28 января 2016, 11:49

неправда, на моей практике сайт был удален из каталога вообще с формулировкой - смена домена без соласования с редакторами каталога

Александр
28 января 2016, 11:49

Расклейка – 2 недели

Ждал 2 месяца - сайт расклеили, неделю прожил, а потом опять склеился.

Ну и зачем было это писать, если на деле все подругому?

Алексей Бабушкин
28 января 2016, 11:49

Читаю топики, удивляюсь. Делаю сайты, никогда проблем с выборкой главного зеркала не возникало. 301-й редирект в htaccess+host в robots.

Иногда вручную в ЯВ ставлю домен без www. 2-4 недели и все OK.

По-моему 50-80% случаев из бесконечной серии "прописал noindex/disallow/nofollow немного не там, ой-ой-ой, контент УГ, ой".

Александр
28 января 2016, 11:49

"главное зеркало" и "расклеить" - разные вещи

Brandt
28 января 2016, 11:49

кстати да!

Brandt
28 января 2016, 11:49

мы опосаемся тогоже!

arigon-l
28 января 2016, 11:49

Каким образом Яндекс определяет релевантное зеркало если все ссылки на сайте относительные и не где не прописывается информация о зеркале, естетсвенно и внешних ссылок нет. Очень интересует этот вопрос, так как кажется это просиходит на основе рандома.... 

platon
28 января 2016, 11:49

Если никаких указаний на главное зеркало нет, то робот определяет главное зеркало автоматически на основе множества других факторов.

Анастасия
28 января 2016, 11:49

Я вам отправляла письмо в суппорт еще в мае, ответ ждать.... Только вот жду я расклейки уже почти  3 месяца:-@

platon
28 января 2016, 11:49

Обычно расклейка занимает 2 недели. Напомните, пожалуйста, номер тикета в котором велась переписка.

Анастасия
28 января 2016, 11:49

Ticket#12052811540316469   отписались, что расклейка прошла некорректно. Значит ваши алгоритмы не такие идеальные, работайте над этимB-)

platon
28 января 2016, 11:49

Мы разбираемся в этой проблеме, спасибо за пример.

Анастасия
28 января 2016, 11:49

Спасибо вам, буду ждать результатов, уважаемый Платон

Viktornsk2011
28 января 2016, 11:49

Уважаемый Платон, не могли бы Вы также расклеить сайты http://www.setkakladochnaya.ru/   и   http://ack-setka.ru/  [Ticket#14040705580465953]

Мой сайт полностью скопировали и теперь поисковик выдает сайт копию по многим запросам о сетке на позициях и с описанием где раньше был мой сайт, запросы - сетка сварная, сетка сварная металлическая, сетка металлическая, сетка арматурная. Я изменил тексты своего сайта и добавил еще 2 страницы, теперь контент уже разный, но сайты так и не расклеились, хотя с момента изменения моего сайта прошло уже 2 недели

kipiwpartner
28 января 2016, 11:49

А как долго выкидует страницы из индекса, если они не отдают код 404, а просто закрыты в robots.txt? Может напишите об этом. А то с "выкидыванием" из индекса тоже много вопросов.

platon
28 января 2016, 11:49

При очередном заходе на сайт робот обнаружит запрет в robots.txt и страницы будут исключены из результатов поиска после следующих 1-2 обновлений поисковых баз.

Также Вы можете ускорить удаление отдельных страниц, если они запрещены в robots.txt, через специальную форму "Удалить URL".

Вексельман
28 января 2016, 11:49

Доброго времени суток! Значит если страниц, которые необходимо удалить более 2000, удалять вручную естественно очень долго, остается только запрет в файле robots.txt. ? Как же быть, если на сайт торгового центра  - домен: koltso-kazan.ru  злоумышленниками был незаконно залит файл с множеством страниц. Их я удалил, прописал запрет в robots.txt  но вот уже каких пару месяцев никаких результатов. Вебмастер так и показывает наличие этих Зло-страниц(

timichlm
28 января 2016, 11:49

Платон, здравтсвуйте ещё раз.

Вы написали про сроки переклейки, а что по поводу её качественных характеристик?

Несколько вопросов:

1. Например, если переклеивается сайт с www на без www должны ли меняться его позиции в выдаче? Если не должны, что было бы логично, т.к. сайт остаётся тот же без каких-либо изменений, то почему на деле радикально меняются  позиции и как следствие уровень трафика (если нужны примеры, я приведу)?

2. В этот апдейт ни с того ни с сего склеился ряд абсолютно разных сайтов, которые лежали на одном хосте, но даже не были зааффилированы, т.е. просто ни с того ни с сего два разных сайта взяли и стали зеркалами. Как такое может быть? Нужны примеры? Приведу.

3. Если сайт переклеивается со сменой домена, структуры и частично контента, почему позиции не сохраняются даже частично? Ну т.е. был сайт его склеили и нет сайта, т.е. его параметры после склейки ни каким образом не повлияли на позиции и трафик нового главного зеркала. Как же так? Нужны примеры? Приведу.

Хорошо, что вы написали пост про сроки, но ждать люди готовы если это приносит положительный результат, а не выкидывает сайты из поиска после ожидания склейки в несколько месяцев.

Хочу так же отметить, что в Гугле подобныхпроблем никогда не было, может таки стоит заняться починкой и налаживанием роботов-зеркальщиков, а то печали пользователей, в данном случае меня, нет никакого конца и края.

b.casino
28 января 2016, 11:49

"Теперь о расклейке зеркал. Если купленный домен оказался чьим-то зеркалом, то это совсем не повод расстраиваться. Разместите на домене сайт, и расклейка произойдет в течение 2 недель – все просто!"

Платон, мы не 2 недели, а уже почти 2 месяца ждем, когда расклеится наш сайт. Что-то не так у него?

platon
28 января 2016, 11:49

Приносим извинения, в расклейке/переклейке зеркал были небольшие задержки, но сейчас Ваш сайт должен будет отклеиться в обозначенные сроки. Если расклейка длится более двух недель, то об этом стоит написать нам через форму обратной связи.

b.casino
28 января 2016, 11:49

Платон, спасибо за совет. Вообще-то, мы сразу так и хотели сделать, стукнуться  в форму обратной связи. Но ведь сайт-то в Вебмастер не добавляется, потому что он считается зеркалом другого)

А без добавления сайта в Яндекс.Вебмастер задать вопрос вашей службе поддержки не получается. Поэтому и пришлось стучаться к вам в комменты)

Так что если расклейка опять сильно затянется, и в вебмастер мы не добавимся, не обессудьте - опять будем сюда стучаться)

Александр Черкасов
28 января 2016, 11:49

Здравствуйте! У меня возникла довольно сеобезная проблема, попытаюсь объяснить ее суть ниже:

Есть сайт с доменом третьего уровня на платформе blogger и я решил его перенести на автономный сайт с доменом второго уровня и движком WordPress. Перенес все записи со старого сайта на новый и с каждой страницы старого сайта сделал перенаправление с помощью мета-тега refresh на страницу с аналогичным контентом нового сайта. Сделал через refresh, потому что никакие другие способы использовать не позволяет сама платфома blogger. Нелья настроить ни 301 редирект, ни указать что-либо в роботсе, так как директива host там не работает (гугл не позволяет ее использовать). В связи с этим у меня несколько вопросов:

1. Как склеить сайты, если структура URL разная? Одинаковой ее невозможно сделать, так как на blogger URL имеют вид: http://НазваниеСайта.blogspot.ru/год/месяц/НазваниеПоста.html и изменить эту структуру нельзя. На Wordpress же можно подогнать под такую структуру, но есть проблема - скопированные статьи будут отличаться и по "году" и по "месяцу", так как в новом сайте они будут счиаться только что опубликованными со свежей датой, а в URL и изменить это невозможно для каждой статьи по отдельности. А значит невозможно сделать одинаковую структуру.

2. Склеятся ли сайты, если структура URL будет отличаться, а котент будет одинаковый?

3. Какие есть способы склеить страницы еще, произойдет ли склейка, если стоит с каждой страницы refresh ?

4. И что мне делать?

Заранее спасибо за ответ! 

platon
28 января 2016, 11:49

В данном случае Вы можете использовать один из следующих вариантов::

1. Установить перенаправление согласно схеме описанной на следующей странице Помощи , т.е.:


www.old-site.ru/old-path —> www.new-site.ru/old-path

www.old-site.ru/new-path —> www.new-site.ru/new-path

www.new-site.ru/old-path —> www.new-site.ru/new-path

 

2. Установить перенаправление со всех страниц старого сайта на главную страницу нового. Но при использовании этого способа есть и минусы, о которых Вы можете прочитать также у нас в Помощи.

К сожалению, каких-либо других способов пока нет.

sps-systems
28 января 2016, 11:49

Установили редирект 301 и прописали в robot.txt директиву host. Прошел месяц и сайт сильно упал в поиске а сегодня еще и у старого сайта ТИЦ слетел со 150 до10. Восстановится ли ТИЦ после склейки, и выдача в поиске.  

Хочу еще отметить что контент на новом домене сейчас совершенно другой, могло ли это повлиять на выдачу?

anton.beloev
28 января 2016, 11:49

Добрый день!

 

У меня след. ситуация:

Зарегистрировал свободный домен. Разместил на нем заглушку.

Он оказался зеркалом какого то другого, неизвестного мне домена.

Прописал robots.txt. Написал в тех. поддержку яндекса. Сказали ждать.

Через 2-3 недели мой домен расклеился с предыдущим, но стал зеркалом сайта моего регистратора и хостера!!!

Подскажите пожалуйсат почему так произошло и что можно сделать?

Marinella1
28 января 2016, 11:49
Добрый день, вам нужно будет еще раз написать в службу поддержки - http://webmaster.yandex.ru/site/feedback.xml и рассказать об этой проблеме, а наши специалисты разберутся, что произошло и помогут это починить.
softtop
28 января 2016, 11:49

После склейки доменов через 40 дней пропала индексация старого сайта (второстепенного зеркала). И главного зеркала индексация единичная. Перейдет ли индексация со старого домена на новый, кот. является главным зеркалом? Новый домен (сайт) - полная копия старого.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 11:49

Склеились два сайта, тематика и содержание и дизайн совсем отличаются, только шаблоны схожи. Расклейте пожалуйста поскорее.
http://dvagusya.ru/

http://tdstart.ru/

tinawebba
2 июня 2018, 17:57
моему домену уже 4 месяца но он все еще склеен, почему
Иван М.
25 июня 2022, 20:35
Скажите пожалуйста, если сайт уже как 2 месяца успешно преклеен на новый домен, то сколько следует держать с 301 редиректом старое зеркало?
Андрей С.
19 июля, 21:53
Платонушка, а как сейчас обстоит со сроками переклейки зеркал. По одному сайту вижу, что 3 недели и старый пока не выпал из индекса.


При склейке/переклейке разноименных доменов обязателен 301 редирект или можно дождаться, когда новый станет зеркалом и осуществить переезд? Как долго будет переезд? 