О сроках переклейки/склейки и расклейки зеркал

Судя по приходящим в саппорт письмам, сроки склейки/переклейки зеркал вызывают вопросы ну очень часто.

Итак, сейчас склейка и переклейка зеркал занимает от 2 недель до 1,5 месяцев, причем ускорить этот процесс никакой возможности нет, так что я хоть и рад письмам, но не могу помочь, к сожалению. Всегда просто прошу набраться терпения и подождать. Со временем, конечно, мы эти сроки будем сокращать. Одноименные домены (site.ru и www.site.ru, отличаются только наличием www) уже переклеиваются быстрее, в течение 2–3 недель.

Теперь о расклейке зеркал. Если купленный домен оказался чьим-то зеркалом, то это совсем не повод расстраиваться. Разместите на домене сайт, и расклейка произойдет в течение 2 недель – все просто!

Вот краткая шпаргалка по срокам:

Расклейка – 2 недели;

Склейка/переклейка доменов с www и без – 2–3 недели;

недели; Склейка/переклейка разноименных доменов – 1–1 ,5 месяца.

Если все настроено правильно, то никаких проблем быть не должно! Кстати, о правильных настройках. Стоит об этом отдельно написать?