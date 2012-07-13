Как правильно склеить/переклеить зеркала - НЕАКТУАЛЬНО!

Склейка и переклейка зеркал - не такие уж и сложные процессы, если следовать нескольким простым правилам. В этом посте я попробую описать пошагово самый простой и надежный способ склейки/переклейки.
Разноименные домены
Предположим, мы хотим разместить сайт на доменах site.ru и сайт.рф (не забываем, что наш сайт может быть доступен также и по адресам www.site.ru и www.сайт.рф).
- Определяемся с главным зеркалом. Допустим, нам больше подходит сайт.рф, именно его мы и будем развивать в будущем.
- Настраиваем, чтобы домены возвращали один и тот же контент, и не допускаем ситуаций, когда информация на одном домене обновляется, а на другом нет.
- Прописываем во всех файлах robots.txt каждого домена директиву Host с адресом желаемого главного зеркала, у нас это будет:
Host: xn--80aswg.xn--p1ai
(так как у нас домен кириллический, его имя должно указываться в Punycode).
Проверяем, что site.ru/robots.txt, www.site.ru/robots.txt, сайт.рф/robots.txt и www.сайт.рф/robots.txt содержат одинаковые указания на главное зеркало.
Идем в форму Сообщить о новом сайте, добавляем сайт.рф.Если получаем сообщение, что сайт добавлен на индексирование или что он уже индексируется, значит, сайт либо уже главное зеркало, либо ни с кем не склеен.
Если же получаем сообщение "Указанный вами сайт является неглавным зеркалом www.какой-то-сайт.ru", значит, наш сайт - зеркало и до момента переклейки в поиске сайт.рф участвовать не будет.
Ждем склейки/переклейки зеркал, которые происходят в момент обновления поисковых баз. Для разноименных доменов это занимает до 2-6 недель. Узнавать об обновлениях поисковых баз можно подписавшись на соответствующие сообщения в настройках сервиса Яндекс.Вебмастер.
Profit!
Домены с www/без www
Если же нам требуется выбрать главное зеркало в паре www/без www, то можно просто воспользоваться инструментом Главное зеркало в сервисе Яндекс.Вебмастер. Срок склейки/переклейки зеркал для данных пар составляет 1-2 обновления поисковых баз (до 2 недель).
Про выпадение из поиска
Главной причиной, по которой сайты перестают индексироваться и выпадают из поиска при смене зеркал, является установка редиректа на неглавное зеркало. Если форма Сообщить о новом сайте показала, что ваш сайт неглавное зеркало, то редирект на него устанавливать не нужно. Сайты индексируются и участвуют в поиске только по адресу главного зеркала, в этом случае установка редиректа на неглавное приведет к тому, что сайт до момента переклейки зеркал вообще не будет индексироваться и может пропасть из выдачи.
Также не стоит злоупотреблять сменой главного зеркала: продумайте изначально этот вопрос и остановитесь на каком-то одном домене. Частая смена указаний на главное зеркало в директиве Host, смена редиректа с одного домена на другой могут отразиться на количестве страниц, участвующих в поиске и, как следствие, на ранжировании сайта в целом.
Типичные ошибки, из-за которых не происходит правильная склейка/переклейка:
- Контент на сайтах различается.
- Неправильно прописана директива Host:
Host: http://www.yandex.ru (протокол http:// указывать не нужно, в отличии от https://)
Host: сайт.рф (кириллический домен должен быть указан в Punycode)
- На всех доменах указана различная директива Host, поэтому выбор главного зеркала не очевиден для робота.
- Какой-то из доменов запрещен к индексированию в robots.txt.
- Один из доменов неизвестен роботу. Изначально сообщайте обо всех доменах через форму Сообщить о новом сайте.
Ну и в заключение приведу несколько полезных инструментов, которые могут пригодиться:
- Сообщить о новом сайте - покажет, является ли сайт уже чьим-то зеркалом, сообщит роботу о сайте.
- Punycode-конвертер - преобразует название кириллического домен в Punycode.
- Проверка robots.txt - отображает файл robots.txt сайта. Здесь можно проверить наличие директивы Host.
Много полезной информации в Помощи:
Что такое robots.txt
Директива Host для кириллических доменов
Основной раздел про зеркала
Также несколько дней назад мы обновили и раздел Помощи про переезд на новый домен.