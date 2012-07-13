Платон Щукин

Платон Щукин

Как правильно склеить/переклеить зеркала - НЕАКТУАЛЬНО!

Склейка и переклейка зеркал - не такие уж и сложные процессы, если следовать нескольким простым правилам. В этом посте я попробую описать пошагово самый простой и надежный способ склейки/переклейки.

Разноименные домены

Предположим, мы хотим разместить сайт на доменах site.ru и сайт.рф (не забываем, что наш сайт может быть доступен также и по адресам www.site.ru и www.сайт.рф).

  1. Определяемся с главным зеркалом. Допустим, нам больше подходит сайт.рф, именно его мы и будем развивать в будущем.
  2. Настраиваем, чтобы домены возвращали один и тот же контент, и не допускаем ситуаций, когда информация на одном домене обновляется, а на другом нет. 
  3. Прописываем во всех файлах robots.txt каждого домена директиву Host с адресом желаемого главного зеркала, у нас это будет:

            Host: xn--80aswg.xn--p1ai 

           (так как у нас домен кириллический, его имя должно указываться в Punycode).

  4. Проверяем, что site.ru/robots.txt, www.site.ru/robots.txt, сайт.рф/robots.txt и www.сайт.рф/robots.txt содержат одинаковые указания на главное зеркало.

  5. Идем в форму Сообщить о новом сайте, добавляем сайт.рф.

    Если получаем сообщение, что сайт добавлен на индексирование или что он уже индексируется, значит, сайт либо уже главное зеркало, либо ни с кем не склеен.
    Если же получаем сообщение "Указанный вами сайт является неглавным зеркалом www.какой-то-сайт.ru", значит, наш сайт - зеркало и до момента переклейки в поиске сайт.рф участвовать не будет.

  6. Ждем склейки/переклейки зеркал, которые происходят в момент обновления поисковых баз. Для разноименных доменов это занимает до 2-6 недель. Узнавать об обновлениях поисковых баз можно подписавшись на соответствующие сообщения в настройках сервиса Яндекс.Вебмастер.

  7. Profit!

Домены с www/без www

Если же нам требуется выбрать главное зеркало в паре www/без www, то можно просто воспользоваться инструментом Главное зеркало в сервисе Яндекс.Вебмастер. Срок склейки/переклейки зеркал для данных пар составляет 1-2 обновления поисковых баз (до 2 недель).


Про выпадение из поиска

Главной причиной, по которой сайты перестают индексироваться и выпадают из поиска при смене зеркал, является установка редиректа на неглавное зеркало. Если форма Сообщить о новом сайте показала, что ваш сайт неглавное зеркало, то  редирект на него устанавливать не нужно. Сайты индексируются и участвуют в поиске только по адресу главного зеркала, в этом случае установка редиректа на неглавное приведет к тому, что сайт до момента переклейки зеркал вообще не будет индексироваться и может пропасть из выдачи.

Также не стоит злоупотреблять сменой главного зеркала: продумайте изначально этот вопрос и остановитесь на каком-то одном домене. Частая смена указаний на главное зеркало в директиве Host, смена редиректа с одного домена на другой могут отразиться на количестве страниц, участвующих в поиске и, как следствие, на ранжировании сайта в целом.

Типичные ошибки, из-за которых не происходит правильная склейка/переклейка:

  1. Контент на сайтах различается.
  2. Неправильно прописана директива Host:  
         Host: http://www.yandex.ru  (протокол http:// указывать не нужно, в отличии от https://)
         Host: сайт.рф  (кириллический домен должен быть указан в Punycode)
  3. На всех доменах указана различная директива Host, поэтому выбор главного зеркала не очевиден для робота.
  4. Какой-то из доменов запрещен к индексированию в robots.txt.
  5. Один из доменов неизвестен роботу. Изначально сообщайте обо всех доменах через форму Сообщить о новом сайте.

Полезная информация

Ну и в заключение приведу несколько полезных инструментов, которые могут пригодиться:


Много полезной информации в Помощи:
Что такое robots.txt
Директива Host для кириллических доменов
Основной раздел про зеркала

Также несколько дней назад мы обновили и раздел Помощи про переезд на новый домен.


 

49 комментариев
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slavonic88
28 января 2016, 11:49

Какой способ лучше 301 редирект или директива host ?

Если сейчас настроен 301 редирект и файл robots тоже редиректит, но зеркала ещё не склеились есть ли смысл снимать редирект и оставлять только директиву host ?

kovka-istra
28 января 2016, 11:49

Лучше делать 301 и прописать в роботе host.

Константин Ермаков
28 января 2016, 11:49
Вопрос на засыпку: как робот Яндекса узнает, что на всех зеркалах одинаковый контент, если вы установили редирект? Боюсь, в этом случае склейки придётся ждать долго.
platon
28 января 2016, 11:49

Срок склейки от выбранного метода не зависит, просто в случае установки 301 редиректа на неглавное зеркало есть опасность, что сайт может пропасть из выдачи на некоторое время, поэтому редирект надо устанавливать очень аккуратно и следить за процессом склейки.

euz06
28 января 2016, 11:49

 

просто в случае установки 301 редиректа на неглавное зеркало есть опасность, что сайт может пропасть из выдачи на некоторое время, поэтому редирект надо устанавливать очень аккуратно

ААААА!! Это крик отчаяния... Ну ПОЧЕМУ ЭТО НЕ НАПИСАНО в официальной инструкции? Я установил 301 редирект на сайт, начал добавлять страницы на новый домен, при этом на старом домене в .htaccess вносил записи 301 редиректа для каждой новой страницы, для того, чтобы была одинаковая выдача. Прошло более месяца и сайт выпал из выдачи! При этом сайты, которые скопировали мой контент показываются по "моим" запросам  в топе! Даже если скопировать текст моей статьи и забить в поиск, то в выдаче будет ГС скопировавший мою статью. Посещаемость с яндекса упала в 40 раз!!! Служба поддержки Яндекс при этом проблем не обнаружила  [Ticket#12082307370278352]!  У меня теперь только один вопрос - выдача моих статей, как первоисточника восстановится?

platon
28 января 2016, 11:49

Не переживайте, когда зеркала склеятся правильно, ранжирование должно будет улучшиться. Кстати, рекомендую также пользоваться инструментом "Оригинальные тексты" в сервисе Вебмастер.

MegaRadio2006
28 января 2016, 11:49

Тоже попал на склейку www и не www

До изменений, в яндексе проиндексирована была 1 главная страница. далее одновременно на сайте было настроено ЧПУ и определено главное зеркало безWWW, так же настроен 301 редирект тоже на безWWW. Из индекса вылетела страница с www, неделя прошла так и не проиндексировался, ждать? или 301 убрать для того что бы яндекс сравнил? боюсь ЧПУ не вышло мне боком?

 

 

 

 

 

platon
28 января 2016, 11:49

Если уже настроили 301 редирект и целью редиректа не является неглавное зеркало, то лучше ничего не делать, а просто дождаться склейки/переклейки.

myseobook
28 января 2016, 11:49

А как же другие ПС, например гугл, которые не учитывают вашу директиву host? Если не поставить 301 редирект, то гугл будет считать сайт.рф и site.ru двумя разными сайтами с одинаковым контентом, что скорей всего негативно скажется на присутствие сайта в результатах поиска google. Сейчас, чтобы правильно склеить сайт для яндекса, нужно забить на все остальные ПС, пока домен не склеится в яндексе. И лишь после того, как домен переклеится в Яндексе (до 6 недель! и не факт, что после переклейки все страницы нового зеркала проиндексируются и вернутся на прежние позиции), можно приступать к переклейки сайта для всех остальных. И не известно, снимет ли google весь негатив за дубль контента с основного зеркала, после установки редиректа через 6 недель. А если сразу склеивать по уму, через 301 редирект, то яндекс этого не поймёт и выкинет из поиска переклееваемый сайт, присутствующий в поиске.

Поэтому нифига это не правильная склейка, а персональная склейка для Яндекса, которая может негативно повлиять на отношение к сайту других ПС.

Почему бы вам совсем не убрать свою дерективу и склеивать через 301 редирект?

Анвар Гайсин
28 января 2016, 11:49

у меня вопрос платон. Два сайта начал склеивать, поменял контент начали расклеиваться. Если поменяю контент, то они снова склеются? Будет ли контент считаться не уникальным?

euz06
28 января 2016, 11:49

Я не Платон, но условием склеки доменов является одинаковый контент. Поэтому если вы "поменяте" контент. т.е. если я вас правильно понял сделаете контент одинаковым, то ваши сайты обречены быть склееными.

MAYHEM55
28 января 2016, 11:49

А что делать, если в индексе появились страницы такого типа- domain.ru/page/ ,

А при переходе по этой ссылке стоит адрес domain.ru/page.html - и все страницы на сайте с *.html- а вот в индексе со слешем-причем дублей нет т.е в индексе нет страницы page.html только /page/. И еще В связи с чем расклеиваются домены www и без. Если в роботсе прописан хост, и стоит редирект на главное зеркало, а в индексе появилась страница www.damain.ru- причем без титла и описания и также в индексе без www  как положено титл и т.д? Да, и в сайтмэпе показаны страницы с *.html

platon
28 января 2016, 11:49

1. Могу предположить, что со страниц вида /page/ на страницы вида page.html установлено 302 временное перенаправление. При таком редиректе внутри одного хоста индексируется цель перенаправления, а в поиске страница участвует по более короткому адресу. В любом случае, чтобы разобраться подробнее, пожалуйста, напишите в службу поддежки и приведите примеры таких страниц.
2. Наличие подобных страниц на расклейку зеркал влиять не должно, причины, видимо, в чем-то другом. Пожалуйста, также обратитесь с этим вопросом в службу поддержки и уточните адрес сайта. Мы проверим, из-за чего произошла расклейка.

MAYHEM55
28 января 2016, 11:49

Спасибо за ответ.

1.Вы оказались правы на счет 302 редиректа, эту проблему я решита еще в тот день. Стояло [R,L], вместо [R=301,L]. Через 3-4 апдейта-все встало как надо.

2.После исправления на 301 редирект для страниц, почему-то домен опять склеился)))

fishi
28 января 2016, 11:49

А как принудительно склеить домен. 

Сайт один, но к нему прикреплено 3 доменных имени.

Хост указан правильно. Один домен склеели.

А вот второй домен идет как самостоятельный сайт, что мне совсем не нужно.

platon
28 января 2016, 11:49

Склейка зеркал полностью автоматический процесс и принудительно что-то склеить нельзя. Главное условие при использовании директивы Host — полное сходство контента на сайтах зеркалах. Если процесс превышает сроки, указанные в посте, то напишите об этом в службу поддержки.

solopov
28 января 2016, 11:49

А как быть с выгрузкой в Маркет и с объявлениями в Директ?

B535EV
28 января 2016, 11:49

Добрый день!

У меня ситуация такая:

Я менял главное зеркало сайта через 301 редирект, причем новый домен уже был неглавным зеркалом. Все прошло более или менее нормально (сайт выпал из поиска, но всего на неделю). Прошло с момента склейки 2 апдейта.

 

Однко произошла следующая ситуация:

1. ТИЦ упал с 20 до 0.

2. Выдача явно ухудшилась (посещаемость из выдачи Яндекса упала с 700 до 100 человек в день).

3. Картинки сайта в Яндексе: половина выпали, половина находятся под старым доменом.

4. Сервис "Оригинальные тексты" стал недоступен, и как я понимаю, внесенные туда тексты тоже пропали.

 

Скажите, вернется ли ТИЦ и прежние позиции сайта, ведь в разделе "Помощь" ясно написано:

"Учитываются ли характеристики неглавных зеркал на главном?

Да, это полезно, например, в тех случаях, когда сайт переезжает на новый домен. Если старый домен станет неглавным зеркалом нового, это поможет сайту сохранить позиции в поиске."

?

Спасибо

 

Lisakoffa
28 января 2016, 11:49

Хотелось бы увидеть ответ Платона на этот вопрос. У нас то же самое: в процессе склейки зеркал (с выполнением ВСЕХ вышеуказанных рекомендаций) ТИЦ упал, позиции в выдаче нового домена улетели за топ-200, посещаемость пошла в ноль. Четыре апдейта уже прошло. Ничего не меняется.

Комментарий удалён
Denzzs
28 января 2016, 11:49

Добрый вечер С большим уважением к вам,  хочу понять я правильно понял.

 

 

У меня сайт https://sites.google.com/site/tovaryopt/home 

В Яндексе  пропал в поиске,  да и в гугле позиции упали

Пишет  Сайт является зеркалом fujifilmexchange.com

Я понимаю так мой сайт склеился с fujifilmexchange.com

И при повторной обработке роботом они расклеютца как я понимаю

И позиции вернутца

И сайт можно не регестрировать в Яндекс мастере

Сайт и так будет виден  в Яндексе

 

 

 

 

Ryan1
28 января 2016, 11:49

Несколько сайтов индексируются нормально, но вот с одним непонятное.

Добавил в вебмастере адрес без www. Выбрал главным зеркалом адрес без www. В .htaccess установил 301 редирект на адрес без www. Но проиндексировалась только одна главная страница.

Нужно ли в вебмастере добавить адрес сайта с www и подтвердить на него права? Потому что при попытке его добавить ничего про неглавное зеркало не пишет, а пишет про 301 редирект.

mu-mla
28 января 2016, 11:49
Вот все пишут о том как склеить, расклеить сайты, а никто не говорит что делать со склеенными сайтами? Интересует обновление страниц на новом сайте, к которому приклеяли старый. Если начать обновлять страницы, сайты могут расклеяться? и теперь вечно сидеть не обновляя их или обновлять и новый сайт и старый вместе?

После склейки боюсь тронуть новый сайт, вдруг расклеится?
Lisakoffa
28 января 2016, 11:49

Вообще не понимаю, как можно не трогать сайт? Например, у нас интернет-магазин, ежедневно меняется наличие товаров, что-то добавляется, какие-то страницы убираются, добавляются отзывы, новости и так далее.. если мы переехали на другой домен, мы же не можем остановить весь бизнес, правда?

mu-mla
28 января 2016, 11:49
а вы склеивали магазины свои?

просто дело обстоит именно так. если я склеивала страница к странице большой сайт и буду менять контент на новом, то он расклеится со старым (если я не буду менять конт. и там на такой же)
если это будут магазины например то... я даже не представляю как быть в таком случае
Lisakoffa
28 января 2016, 11:49

да, переносили интернет-магазин, даже во время склейки тоже меняли информацию, ну а потом яндекс сообщил, что склеил, тем более не стеснялись. Но у нас старого сайта не осталось, там везде постраничный редирект, поэтому я его поменять не смогу даже при всем желании.

mu-mla
28 января 2016, 11:49
нет. в моем случае все было очень трудно и шатко, поэтому рисковать я не хочу и проверять, не расклеится ли если на новом инфа поменяется в старых статьях... стремно. таким трудом эта склейка мне далась.
мне сказали что если инфа будет различаться и процент привысит, то сайты расклеятся. повторяюсь. проверять как то не хочется

Lisakoffa
28 января 2016, 11:49

да уж, похоже никому склейка в яндексе просто не дается :-@

mu-mla
28 января 2016, 11:49
это так. но в гугле дела обстоят еще хуже... там я до сих пор не склеила
mu-mla
28 января 2016, 11:49
может с магазинами все по другому. у меня то не магазин а энциклопедия
psy4free
28 января 2016, 11:49

Перенес сайт на новый домен.

Полтора месяца назад произошла склейка, о чем получил уведомление в панели инструментов веб-мастера. После чего на старом домене установил 301 редирект.
В поисковой выдаче по-прежнему старый домен (не главное зеркало).
Это нормально? 

 

MegaRadio2006
28 января 2016, 11:49

Тоже попал на склейку www и не www

До изменений, в яндексе проиндексирована была 1 главная страница. далее одновременно на сайте было настроено ЧПУ и определено главное зеркало безWWW, так же настроен 301 редирект тоже на безWWW. Из индекса вылетела страница с www, неделя прошла так и не проиндексировался, ждать? или 301 убрать для того что бы яндекс сравнил? боюсь ЧПУ не вышло мне боком?

Axel
28 января 2016, 11:49

 

Вот и я решил сменить главное зеркало сайта назначив главным склеенное неглавное.

Все прописал в robots.txt

Настроил 301 редирект со старого домена на новый.

На новом домене добавил ЧПУ (раз переиндексироваться, то лучшего времени не придумать).

Прошло уже 2 недели с того момента и прошел описанный выше ап поисковых баз (настроил уведомления). А переклейка не произошла.

 

Старый домен практически выпал из индекса, а новый, хоть на нем и круглосуточно сидит бот яндекса проиндексирован лишь поверхностно и в выдаче не участвует.

При попытке добавить старый домен в вебмастер, говорит что невозможно, т.к. стоит 301 редирект и указывает на новый домен (что в общем логично) что бы я его подключал в вебмастере, а он, в свою очередь говорит, что подключай старый, т.к. он главное зеркало)))

В общем сижу жду следующего апа :)

 

P.S. Понимаю что 301 редирект ожидаемо привел к выпаду из индекса старого домена, но было просто необходимо установить не дожидаясь переклейки (кроме того, только 301 редирект гарантирует "правильное" определение главного зеркала).

 

P.P.S. Гугл новый домен начал выдавать в поиск и сделал главным зеркалом буквально за несколько дней, сейчас 80К+ страниц в поиске, без вообще каких либо телодвижений в его сторону, а вот с яндексом приходится распинаться... да и то все без гарантий быть правильно "понятым".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лёха
28 января 2016, 11:49

Скажите, а тиц будет переклеиваться или нет? У меня по каким-то причинам тиц обнулился.

У меня есть 2 сайта, сейчас было решено сменить главное имя сайта. У старого сайта тиц 20, у нового 0, после переклейки, тиц обнулился, почему так?

vladimir.nashlab
28 января 2016, 11:49
А что делать в таком случае : директива в  robots.txt Host: pepperstyle.ru
в .htaccess
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.pepperstyle.ru$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://pepperstyle.ru/$1 [R=301,L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^pepperstyle.runwww.pepperstyle.ru$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://pepperstyle.ru/$1 [R=301,L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.pepperstyle.runwww.pepperstyle.ru$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://pepperstyle.ru/$1 [R=301,L]

И не смотря на это происходит смена главного зеркала на pepperstyle.runwww.pepperstyle.ru

?????
vitaliyseleznyov
31 июля 2016, 13:20
Странная ситуация при переносе на HTTS.
установили в robots директиву host с HTTPS, настроили 301 на все кроме robots.txt
В Я.Вебмастере новом поставили галочку на "Добавить HTTPS"


Работали дальше, добавляли стать с HTTPS в ADDURL, индексация статей шла хорошо. Сегодня второй раз пропадает ТИЦ, а сайт ADDURL сообщает, что HTTPS является неглавным зеркалом.


Это рабочие моменты или что-то не так? 


Очень важно мнение, так как речь про старый домен с хорошим материалом. Спасибо!
vitaliyseleznyov
31 июля 2016, 13:42
vitaliyseleznyov,
Новый Я.Вебмастере показал главное зеркало HTTPS, старый наоборот и отказывается принимать страницы с HTTPS
Максим Панченко
27 марта 2017, 02:39
Можно ли удалять файлы сайта для старого домена после склейки зеркал?
platon
27 марта 2017, 09:40
Да, файлы можно удалить, оставив только перенаправление со старого адреса на новый.
Mezoestetic.ru
20 июня 2017, 15:52
Доброго времени суток, подскажите. У Yandex изменился интерфейс (пропали меню с главным зеркалом как у них описано в faq).
Я добавил версию своего сайта с https (когда добавлял на нем сразу по-умолчанию стояла галочка "добавить https")
Сейчас оба сайта объединились в группу, но у меня возник теперь вопрос. Надо ли заходить в "Индексирование / Переезд сайта" и ставить там галочку "Добавить https" для сайта без https.
Или мне сидеть "на попе ровно", и ждать пока начнут появляться страницы в индексе у версии https? А уже после делать этот переезд, и тогда уже главное зеркало станет сайтом с https?
Спасибо за ответ.
platon
21 июня 2017, 09:13
Переезд можно начать в любой момент, не дожидаясь индексирования https-версии.
Александр
11 октября 2017, 17:28
Если я подключу SSL-сертификат на сайт, то повлияет ли это как-то на выдачу в поиске? некоторые говорят, что в выдаче сайт просядет. Но, ведь меняется только протокол передачи данных, а сам сайт-то остается прежним? Оригинальность текстов сохранится в Яндексе? Почему такое происходит и как минимизировать потери при подключении SSL-сертификата? Это кстати к вопросу о склейки зеркал. Есть опять же мнение, что можно как-то "склеить" http и https
Обновлено 11 октября 2017, 17:30
torex196
29 ноября 2017, 13:05
Не могу найти правильного решения для назначения нового домена на старый сайт?

Купили освободившийся домен, который больше нам подходит (он правильней написан), добавил его в Яндекс и подтвердил права владения. Хотим, что бы заходили на новый домен и видели контент старого сайта. На новом домене контента изначально нет и не хотим дублировать его раздувая хостинг.
Прописал на старом домене в Хосте новый домен, отправил заявку на смену зеркал, но пока пишет, что DNS не удается найти.
Оба домена делегированы на Яндекс и оба у одного провайдера доменов.
Всё ли верно?
Чанаев Владимир
4 декабря 2017, 23:13
Сайт три раза поменял домен за несколько лет развития.
Что произойдёт с главным зеркалом, если прекратить делегирование (или даже продать) предыдущие домены, которые уже не используются, а лишь висят как неглавные зеркала?
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georgebros
19 января 2018, 23:25
Здравствуйте, Платон! Пожалуйста, подскажите. Есть 2 интернет-магазина на разных доменах, один из которых есть планы закрыть. Есть смысл делать этот магазин зеркалом основного сайта, чтобы перенаправить имеющийся трафик или лучше никак не связывать домены, чтобы второстепенный сайт не повредил основному? Если же склейка зеркал имеет смысл, то как правильно установить редиректы? Допускается ли установка редиректа всех страниц на главную основного сайта? Спасибо.
beldim1978
2 февраля 2018, 12:03
Здравствуйте! Для своего сайта https://kartina72.ru/ Сделал все по Вашей записи: (Основное зеркало без WWW)

Написал алгоритм (кстати у меня HTTPS!! и поэтому я все пишу c S -это правильно?)
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS_HOST} ^www.kartina72\.ru$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://kartina72.ru/$1 [R=301,L]M/pre>
Но получилось ошибка 404!!! Узнал, что вроде нельзя после публикации сразу директить, надо прописать в роботе сначала вот такую фразу я прописал так:
User-Agent: *
Disallow:
Host: https://kartina72.ru
Сегодня яндекс прислал мне письмо "о изменении главного зеркала"
Кстати смотрю эта запись исчезла сегодня из робота!!! Почему?
теперь хочу снова вставить верхнюю запись для склейки. Скажитее правильно это, да?
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS_HOST} ^www.kartina72\.ru$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://kartina72.ru/$1 [R=301,L]M/pre>
Спасибо!
krumo55
18 ноября 2018, 08:22
Здравствуйте! Такая ситуация: в определенный момент на сайте генерировались ссылки ЧПУ, которые содержали запятые. Большое количество этих ссылок попало в индекс. В настоящее время при генерации этих ссылок на сайте запятые заменены на %2С. Сайт отвечает кодом 200 и по ссылкам содержащим запятые, и по аналогичным ссылкам, содержащим %2C. И те и те ссылки есть в индексе. Являются ли страницы дублями, нужно ли вычищать ссылки, содержащие запятые, или робот со временем их склеит с аналогичными адресами, содержащими %2С ? Если нужно вычищать, подскажите пожалуйста, как грамотно это сделать? Спасибо!
Zextremo
6 января, 12:14
Пришлось делать склейку своего сайта с зоны .vc, потому что оказалось, что это "региональный" домен. На .vc не идёт русскоязычный трафик, а только трафик из локальной страны привязанной к зоне VC). 
В Яндекс.Вебмастере об этом нигде не сказано, и вообще не ясно какие зоны считаются привязаны к таргетингу, а какие нет. Где-то есть информация как в Яндекс, устроена привязка доменной зоны к региону, чтобы не попасть лишний раз на переклейку домена?

lvtroy
22 января, 17:45
Добрый день. Возникла проблема: есть сайт https://avtolombard-avto.ru поддомены имеют внутреннюю структуру. домен/город/
Но часть городов поисковик автоматом сделал следующим образом:
https://nizhnii-novgorod.avtolombard-avto.ru/

https://rostov-na-donu.avtolombard-avto.ru/

https://tolyatti.avtolombard-avto.ru/

Как исправить?