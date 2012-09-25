Платон Щукин

Платон Щукин

Хорошая страница контактов

Итак, давайте вернемся к рекомендациям. К сожалению, чеклист оказался довольно объемным, поэтому пока хочу поделиться советами о том, как завести хорошую страницу контактов на сайте.

 

1. Заведите отдельную страницу с контактной информацией и схемами проезда и убедитесь в том, что она доступна со всех страниц сайта. Допустим, это будет страница site.ru/contacts/

2. Вверху страницы должно быть явно и заметно указано название компании. Используйте картинки, логотипы или просто цвета, которые имеют прямое отношение к вашей компании.

3. Укажите в теге <title> название организации и ключевое слово (например, «Контакты», «Схема проезда» или «Адреса магазинов»). Например,

     <title>Компания Яндекс — Контакты</title>

4. В тексте страницы напишите заголовок «Контакты», «Схема проезда», «Адрес» или что-то подобное, указывающее на то, о чем эта страница. Открывая ее, пользователь сразу должен увидеть, о какой организации тут идет речь. Разместите текстом название организации. Например, получится

      Адреса офисов компании Яндекс
5. Напишите полный почтовый адрес офиса (включая город и почтовый индекс), телефон с кодом города, по которому вы готовы ответить вашим клиентам, и email. Например,
     Адрес: 119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16
     Секретарь: тел.: +7 495 739–70–00, факс: +7 495 739–70–70
     Коммерческий отдел: тел.: +7 495 739–22–22, факс: +7 495 739–23–32
     Электронная почта: adv@yandex-team.ru
Если для прохода к вам в офис требуются документы или нужно позвонить с поста охраны на внутренний номер, обязательно явно укажите это.
6. Разместите схему проезда к офису. Например, с помощью Конструктора Яндекс.Карт.

Если добраться до вашего офиса не так просто, разместите фотографии поворотов и ориентиров. Рекомендуем также добавить подробное текстовое описание маршрута.
Возможно, полезно разместить две схемы проезда – и для автомобилистов, и для пешеходов.

7. Укажите другие способы связи с вами, если они есть. Например, Skype-номер службы поддержки или ссылки на аккаунты вашей компании в Twitter/Facebook/ВКонтакте. Некоторые пользователи предпочитают отслеживать новости компании и информацию об акциях через социальные сети.

8. Также полезно разместить форму обратной связи. Она должна быть максимально простой, с минимальным количеством полей. Если у вас большой поток клиентов, имеет смысл установить капчу, чтобы отсечь основную массу спамовых сообщений. Но не забывайте, что капча, а также любые нестандартные и обязательные поля уменьшают количество посетителей, которые дойдут до отправки сообщения.

9. Заполните мета-тег description.

10. На видном месте разместите кнопку печати. Версия для печати должна содержать как минимум информацию о названии компании, полном почтовом адресе, телефоне и схеме проезда.

И еще несколько советов:

11. Зарегистрируйте адрес своей организации в Яндекс.Справочнике, указав в форме адрес сайта. Таким образом, адрес и контактные данные вашей компании будут привязаны к вашему сайту и в его сниппете появится ссылка на местоположение офиса на Яндекс.Картах. Количество адресов, которые можно добавить, неограниченно.


12. Если у вас много региональных офисов, сделайте возможным быстро выбрать нужный регион, а не пролистывать бесконечный список адресов.

Вот, кажется, и все!

 

 

P.S. Уважаемые коллеги, наверняка у вас есть какие-то еще рекомендации по этому вопросу. Поделитесь опытом, что еще полезно размещать на страницах контактов организации, а что категорически не стоит?

54 комментария
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bobrosvin
28 января 2016, 11:49

Как минимум, еще время работы стоит добавить и контактных лиц. Возможно, есть специфика в обсуживании (например, один офис работает с юридическими, а другой - с физическими лицами. Это тоже стоит указывать явно.

platon
28 января 2016, 11:49

Михаил, спасибо! Очень полезное дополнение.

NataliaSizowa
28 января 2016, 11:49

хорошие советы, спасибо! :-)

platon
28 января 2016, 11:49

Забыл написать, что полезно также использовать разметку Schema.org. Тогда поисковые системы смогут автоматически узнать ваш адрес, телефон, время работы и т.п. 

Любомир Пильчак
28 января 2016, 11:49
и заехать если что, посмотреть как идет процесс?:)
nikol.aleksandrovna
30 января 2019, 00:30
platon,
Здравствуйте! Уточните, а если на сайте есть две страницы с контактными данными - это не навредит? Одна с основной информацией, а другая с информаций по магазинам. Одна называется "Контакты", а другая "Наши магазины". Не запутает ли это Яндекс? Не плохо ли это?
sirotkin.vimpact
28 января 2016, 11:49

Наличие всех возможных контактных телефонов, факс.

Размещение реквизитов компании будут не лишними)

vamsvetru
28 января 2016, 11:49
Наверное, не стоит делать анимированную схему проезда в офис, особенно на флеше.
Не стоит рисованную схему проезда делать с искаженным масштабом реальных расстояний, чтобы уместить схему в картинку (чтобы отрезок пути в пару километров не выглядел на схеме, как сотня метров) - либо надо об этом предупредить.
Хорошо, когда указано для пешеходов примерное время на дорогу от метро или остановки.
Любомир Пильчак
28 января 2016, 11:49
Яндекс Здравстввуй. Проиндексируй мой сайт пожалуйста.
Бучаков Алексей
28 января 2016, 11:49

Супер важно чтобы на страницах была стилевая разметка для печати. Т.е. чтобы если юзер печатает страницу с сайта - она должна нормально вылезти на принтере. Желательно вырезать все лишнее при печати - окна консультантов, большую шапку и т.д.  Мы когда основной сайт верстали (admis.ru) - специально уделили большое внимание предпечатной разметке.

 

p.s. А вот зачем на странице контактов форма обратной связи - не понимаю. Это как-то замутняет пользовательский интерфейс. На странице контактов - должны быть контакты. А форма - это отдельная песня.

p.p.s. Капча - зло вселенское, ибо мучает пользователя (правильный вебразработчики знают как фильтровать спам-роботов без всякой капчи).

permsrubik
28 января 2016, 11:49
А вот зачем на странице контактов форма обратной связи

На этой странице должны быть все способы связи, в т.ч. и форма. В электронку ещё лезть надо, копировать адрес почты, заполнять тему. А тут быстренько написал и всё.

Некоторые вообще рекомендуют иметь форму на каждой странице сайта. Пришло что-то в голову - не заморачиваясь задал вопрос. Удобно.

Бучаков Алексей
28 января 2016, 11:49

Не знаю, мне лично приятно хранить историю в исходящих письмах. Никогда не пользовался формой, и не буду.

 

Кстати на моем сайте есть форма быстрого заказа на каждой странице, плюс скрипт онлайн-общения с консультантом. На самом деле это всеже нужно очень малому количеству людей, это я с живой статистики говорю.

permsrubik
28 января 2016, 11:49
приятно хранить историю

Многие сервисы дублируют письма и отправителю.

w-shift-w
28 января 2016, 11:49
Воодушевился и написал от себя еще 10 возможных пунктов:

1. Добавляйте юр.информацию на странице контактов (Имя, ОГРН, ИНН/КПП, Юр.адресс итд);
2. Добавляйте QR-код с основной информацией о проезде;
3. Указывайте координаты для GPS-навигатора;
4. Вместе с временем работы указывать информацию о текущем состоянии магазина. Пример: - "Время работы: с 09:00 - 18:00 [Вы еще успеете к нам! До закрытия магазина осталось 8 часов и 35 мин по МСК]";
5. Упомянайте информацию о возможности парковки непосредственно около/внутри здания + рекомендации где могут быть места. (Пример: В здании есть бесплатная общая парковка на -1 этаже. Свободные места - есть почти всегда!);
6. Указывайте иконки FourSquare/Инстаграм
7. Вместе с телефоном/емайлом/адресом упоминайте и домен сайта, а также ближайшее метро, название остановки, значимые ориентиры;
8. Добавляйте простую кнопку-счетчик - "Я пойду" (Как на афише.яндекс про любое мероприятие);
9. Добавляйте юмор/шутки. Пример: "Как зайдете в главное фойе здания Вам надо будет преодолеть 2942 ступеньки на 5 этаж, либо проехать 37 секунд на лифте.";
10. Попробуйте попытаться помочь посетителю спрогнозировать примерное время на сам визит (не на дорогу!) - Пример: "Забрать и проверить оформленный товар через сайт Вы сможете примерно за 20 мин."

И задам встречный вопрос: Нужно ли заполнять мета-тег keywords (Пример: "яндекс, контакты, адреса, схема проезда" )? :)
platon
28 января 2016, 11:49

Спасибо за дополнения.

Мы рекомендуем заполнять мета-тег keywords, так как он может учитываться при определении соответствия страницы поисковым запросам.

Денис
28 января 2016, 11:49

Тег keywords только на странице контакты, или на всем сайте?

ludkiewicz
28 января 2016, 11:49
На ранжирование влияет?
sunblind
28 января 2016, 11:49
тут скорее не ранжирование а юзабильность и лояльность
Наталья Митрофанова
28 января 2016, 11:49
реальные фото учреждения
permsrubik
28 января 2016, 11:49

Поддерживаю. И стрелочки входа нарисовать. Когда издалека видишь здание, сразу узнаешь и сориентируешься.

lifegifted
28 января 2016, 11:49

При указании мобильного номера, ВСЕГДА нужно указывать имя и фамилия сотрудника.

Оксана Зиновьева
28 января 2016, 11:49

Спасибо, Платон!

permsrubik
28 января 2016, 11:49

Укажите самый главный контакт, например, номер телефона на всех страницах сайта на видном месте справа, где его и ожидают увидеть большинство посетителей.

Продублируйте часть контактов в футере каждой страницы, например, телефон, почту и адрес.

Обязательно сделать текстом, чтобы можно было скопировать.

Кстати, если Скайп ставит свой плагин, то он может попортить шапку сайта, если телефон указан в текстовой форме, т.к. он заменяет форматирование телефона на своё. Как быть в этом случае? Может в шапке лучше картинкой делать?

P.S. "К сожалению, чеклист оказался довольно объемным, поэтому пока хочу". Он ещё готовится или уже где-то можно посмотреть?

platon
28 января 2016, 11:49

Спасибо за дополнения!

Если размещать телефон в шапке картинкой, то его надо продублировать где-то на странице и в текстовом виде, например в футере, как Вы правильно указали. 

Целиком чеклист пока не готов, некоторые рекомендации уже публикуем здесь.

Валентина К.
28 января 2016, 11:49

Встречала такое, что на многих сайтах е-мейл скрыт js, чтобы не спамили. Т.е. яндекс видит страницу без него. И как быть? Насколько важно наличие почты на стр. контактов для Яндекса? Может ли быть так, что ее отсутствие играет в минус при ранжировании?

platon
28 января 2016, 11:49

В первую очередь это должно быть удобно пользователю, который находится на Вашем сайте. Наличие или отсутствие e-mail адреса, как отдельный факт, никак не скажется на самом сайте в результатах поиска.

gelena07
28 января 2016, 11:49

Спасибо за материал, согласно рекомендациям обязательно добавлю версию для печати, ранее об этом как-то не подумала.

a.basov89
20 апреля 2016, 19:47
Спаси Бог!
n.durasova@netpeak.net
22 апреля 2016, 15:55
Будет ли положительно влиять добавление на страницу контактов банковских реквизитов?
n.durasova@netpeak.net
22 апреля 2016, 15:55
Будет ли положительно влиять добавление на страницу контактов банковских реквизитов?
n.durasova@netpeak.net
22 апреля 2016, 15:55
Будет ли положительно влиять добавление на страницу контактов банковских реквизитов?
n.durasova@netpeak.net
22 апреля 2016, 15:55
Будет ли положительно влиять добавление на страницу контактов банковских реквизитов?
n.durasova@netpeak.net
22 апреля 2016, 15:55
Будет ли положительно влиять добавление на страницу контактов банковских реквизитов?
n.durasova@netpeak.net
22 апреля 2016, 15:55
Будет ли положительно влиять добавление на страницу контактов банковских реквизитов?
n.durasova@netpeak.net
22 апреля 2016, 15:55
Будет ли положительно влиять добавление на страницу контактов банковских реквизитов?
n.durasova@netpeak.net
22 апреля 2016, 15:55
Будет ли положительно влиять добавление на страницу контактов банковских реквизитов?
n.durasova@netpeak.net
22 апреля 2016, 15:55
Будет ли положительно влиять добавление на страницу контактов банковских реквизитов?
n.durasova@netpeak.net
22 апреля 2016, 15:55
Будет ли положительно влиять добавление на страницу контактов банковских реквизитов?
n.durasova@netpeak.net
22 апреля 2016, 15:55
Будет ли положительно влиять добавление на страницу контактов банковских реквизитов?
n.durasova@netpeak.net
22 апреля 2016, 15:56
Будет ли положительно влиять добавление на страницу контактов банковских реквизитов?
n.durasova@netpeak.net
22 апреля 2016, 15:57
Скажите, будет ли положительно влиять добавление на страницу контактов банковских реквизитов?
n.durasova@netpeak.net
22 апреля 2016, 15:57
Скажите, будет ли положительно влиять добавление на страницу контактов банковских реквизитов?
n.durasova@netpeak.net
22 апреля 2016, 15:57
Скажите, будет ли положительно влиять добавление на страницу контактов банковских реквизитов?
n.durasova@netpeak.net
22 апреля 2016, 15:58
Скажите, будет ли положительно влиять добавление на страницу контактов банковских реквизитов?
n.durasova@netpeak.net
22 апреля 2016, 15:58
Скажите, будет ли положительно влиять добавление на страницу контактов банковских реквизитов?
n.durasova@netpeak.net
22 апреля 2016, 15:58
Скажите, будет ли положительно влиять добавление на страницу контактов банковских реквизитов?
n.durasova@netpeak.net
22 апреля 2016, 15:58
Скажите, будет ли положительно влиять добавление на страницу контактов банковских реквизитов?
n.durasova@netpeak.net
22 апреля 2016, 15:58
Скажите, будет ли положительно влиять добавление на страницу контактов банковских реквизитов?
n.durasova@netpeak.net
22 апреля 2016, 15:58
Скажите, будет ли положительно влиять добавление на страницу контактов банковских реквизитов?
MyZOJ
29 июля 2016, 23:30
А ты чё с ошибками пишешь? букву Ё забыл? жидяра херов
MyZOJ
29 июля 2016, 23:31
А ты чё с ошибками пишешь? букву Ё забыл?
MyZOJ
29 июля 2016, 23:31
А ты чё с ошибками пишешь? Букву Ё забыл?
MyZOJ
29 июля 2016, 23:31
А ты что с ошибками пишешь? Букву Ё забыл?
MyZOJ
29 июля 2016, 23:31
А Вы что с ошибками пишешь? Букву Ё забыл?
MyZOJ
29 июля 2016, 23:31
А Вы что с ошибками пишешь? Букву Е забыл?
riverbysky
23 ноября 2017, 08:37
Разработчику оформления погодной информации на первой странице. Слова "завтра" и "сегодня" нужно заменить названием дня недели. Хорошо ещё что нет  "послезавтра". 
riverbysky
23 ноября 2017, 08:38
Разработчику оформления погодной информации на первой странице. Слова "завтра" и "сегодня" нужно заменить названием дня недели. Хорошо ещё что нет  "послезавтра".                                                                                                                                                                                                                        
riverbysky
23 ноября 2017, 08:38
Разработчику оформления погодной информации на первой странице. Слова "завтра" и "сегодня" нужно заменить названием дня недели. Хорошо еще что нет  "послезавтра".                                                                                                                                                                                                                        
riverbysky
23 ноября 2017, 08:38
Разработчику оформления погодной информации на первой странице. Слова "завтра" и "сегодня" нужно заменить названием дня недели. Хорошо еще, что нет  "послезавтра".                                                                                                                                                                                                                        
riverbysky
23 ноября 2017, 08:38
Разработчику оформления погодной информации на первой странице. Слова "завтра" и "сегодня" нужно заменить названием дня недели. Хорошо еще, что нет  "послезавтра".                                                                                                                                                                                                                        
riverbysky
23 ноября 2017, 08:38
Разработчику оформления погодной информации на первой странице. Слова "завтра" и "сегодня" нужно заменить названием дня недели. Хорошо еще, что нет  "послезавтра".                                                                                                                                                                                                                        
riverbysky
23 ноября 2017, 08:39
Разработчику оформления погодной информации на первой странице. Слова "завтра" и "сегодня" нужно заменить названием дня недели. Хорошо еще, что нет  "послезавтра".                                                                                                                                                                                                                        
riverbysky
23 ноября 2017, 08:39
Разработчику оформления погодной информации на первой странице.
Слова "завтра" и "сегодня" нужно заменить названием дня недели.
 Хорошо еще, что нет  "послезавтра".                                                                                                                                                                                                                        
nikol.aleksandrovna
30 января 2019, 00:29
Здравствуйте! Уточните, а если на сайте есть две страницы с контактными данными - это не навредит?
Одна с основной информацией, а другая с информаций по магазинам. Одна называется "Контакты", а другая "Наши магазины". Не запутает ли это Яндекс? Не плохо ли это?
nikol.aleksandrovna
30 января 2019, 00:29
Здравствуйте! Уточните, а если на сайте есть две страницы с контактными данными - это не навредит?
Одна с основной информацией, а другая с информаций по магазинам. Одна называется "Контакты", а другая "Наши магазины". Не запутает ли это Яндекс? Не плохо ли это?
nikol.aleksandrovna
30 января 2019, 00:29
Здравствуйте! Уточните, а если на сайте есть две страницы с контактными данными - это не навредит?
Одна с основной информацией, а другая с информаций по магазинам. Одна называется "Контакты", а другая "Наши магазины". Не запутает ли это Яндекс? Не плохо ли это?
nikol.aleksandrovna
30 января 2019, 00:29
Здравствуйте! Уточните, а если на сайте есть две страницы с контактными данными - это не навредит? Одна с основной информацией, а другая с информаций по магазинам. Одна называется "Контакты", а другая "Наши магазины". Не запутает ли это Яндекс? Не плохо ли это?
nikol.aleksandrovna
30 января 2019, 00:30
Здравствуйте! Уточните, а если на сайте есть две страницы с контактными данными - это не навредит? Одна с основной информацией, а другая с информаций по магазинам. Одна называется "Контакты", а другая "Наши магазины". Не запутает ли это Яндекс? Не плохо ли это?
Admin
1 октября, 08:36
Спасибо за рекомендации, доработали страницу контактов: https://avrora-nov.ru/ru/contacts/
Может быть что-то ещё стоит улучшить? Будем рады любым советам.