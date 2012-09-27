Платон Щукин

Платон Щукин

Скрытые ссылки

Сегодня я расскажу о скрытых ссылках – одном из методов поискового спама, который может появиться на страницах сайта без Вашего ведома.

Отличительными чертами такого содержимого является появление невидимых тегов div или a, со стилями hidden, display:none, overflow:hidden. Анкоры ссылок представляют из себя поисковые запросы, соответствующие сайтам злоумышленников. Обычно они посвящены продаже фармакологической продукции, гаджетов, одежды или, например, реплик дорогих часов. Выглядит это примерно так:

Размещая на хороших ресурсах ссылки на свой домен, злоумышленники надеются повысить доверие поисковой системы. Данный метод спама рассчитан исключительно на индексирующих роботов, злоумышленники не заинтересованы в том, чтобы вебмастер или посетители скомпрометированного сайта заметили скрытый контент. Существует разновидность реализации данного метода спама, при котором код скрытого текста вообще не отображается на странице и виден только роботам.

 

Механизм размещения скрытых ссылок.
В скрипты скомпрометированной CMS дописывается вредоносный код, который (опционально) детектирует юзер-агент посетителя. При загрузке страницы скрипт отправляет запрос на удаленный сервер и получает в ответ набор ссылок для размещения. Ссылки отображаются на странице сайта в виде скрытого текста.

Узнать о подобной проблеме Вы можете, получив автоматическое уведомление с примерами страниц в сервисе Яндекс.Вебмастере. Страницы, содержащие скрытый текст, временно исключаются из поиска.

Если скрытый текст отображается непосредственно в коде страниц, недостаточно просто удалить его. Нужно решать проблему на стороне сервера.

Если Вы проверили код страниц и не обнаружили скрытого текста, к сожалению, это еще не значит, что проблема решилась сама собой. Возможны две причины подобной ситуации:

  • вредоносный скрипт осуществляет проверку юзер-агента и дописывает скрытый текст только для роботов поисковых систем;
  • на момент загрузки Вами проблемных страниц удаленный сервер злоумышленников не ответил или ссылки на данный момент с сервера злоумышленников не раздаются.


В любом случае, при получении уведомления следует воспользоваться нашей инструкцией по удалению вредоносного кода на серверной стороне.


После удаления вебмастером скрытого текста робот перепроверит проблемные страницы, отследит положительные изменения и страницы восстановятся в поиске автоматически.


В заключение отмечу, что по данным команды Безопасного поиска Яндекса прямо сейчас в базе находится более 25 000 сайтов и более 430 000 страниц, которые содержат скрытые ссылки.


Пожалуйста, уделяйте внимание безопасности Вашего ресурса.

50 комментариев
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Dante-Diabolic
28 января 2016, 11:48

У меня так один сайт из США поломали=)

 

Спасибо за пост!

 

TIMA310
28 января 2016, 11:48

У меня как-раз ситуация наоборот. Т.е. появляются скрытые ссылки, причем при переходе на донора ,ссылки не видно, в коде также нет. Она отдается, как и писалось выше, по юзер агенту.

 

Скажите, пожалуйста, получит ли мой сайт санкций за тот факт, что ссылки на донорах скрытые?

platon
28 января 2016, 11:48

Не волнуйтесь, подобные ссылки наши алгоритмы не учитывают.

DenisArt666
28 января 2016, 11:48
Не знаю... не знаю. Мне на сайт затолкали вирус, который создал папку, в ней было 2000 страниц, на каждой десятка два ссылок.
Судя по логам, потом начали накручивать поведенческие факторы, через неделю все было в индексе!
Заметил по количеству проиндексированных (втч и в выдаче) страниц, было 140, стало 2000 с лишним.
Удалять через форму? Сами понимаете..
Не суть, с проблемой я справился, страницы ушли.. но... Ребята, проследите за ПФ. Это не дело, что вирус моментально вгоняет 2000 страниц в индекс.
С того же сайта в честную меняюсь ссылками, страница не индексируется месяц, типа спам, хотя на ней 4 ссылки. Что-то не совсем так...
bobrosema
28 января 2016, 11:48
Правильно ли я понимаю, что ссылки вставляются в код динамически? Если так, то насколько хорошо Яндекс умеет индексировать подгружаемый контекст:
1. Генерируемый js
2. Ajax
3. Websockets
platon
28 января 2016, 11:48

Скрытые ссылки не являются динамическим контентом, так как формируются на стороне сервера и отдаются роботу уже в виде html. Динамический же контент, сгенерированный перечисленными способами, робот не индексирует, так как работу скриптов он не эмулирует.

aleks.leon12
28 января 2016, 11:48

На моем блоге о заработке в интернете поначалу было нечто подобно, но потом нашел код и обезвредил! Спасибо за статью!

Федяева
28 января 2016, 11:48

Добрый день! Скажите, пожалуйста, почему наш сайт http://secondstreet.ru  уже три года не может попасть в Яндекс каталог сайтов о моде?  Тиц 80

 Посещаемость в районе 10 000 уников в день держится, сайт некоммерческий, о нем уже снято много тв- программ и интервью - самый необычный сайт о моде в россии. В выдаче по запросу "модный сайт" мы в Яндексе стоим 5-ыми все это время. У нас крутится реклама Яндекс Директа, иногда запускаем свои рекламные кампании через контекстную рекламу Яндекса. Так почему, несмотря на все это, нас не вносят в каталог?

Хотя там в каталоге "Мода и модельеры" есть такие замусоренные порно-тизерами сайты как http://fashiony.ru   и много давно умерших: некоторые  даже не открывающиеся как http://www.moda.ru/  , или последний раз обновлявшиеся в 2010 как http://www.sarafan.ru   и много-много других весьма спорных. Куча сайтов с цитируемостью в 30-40 упоминаний и даже мелких сообществ жж: http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Private_Life/Beauty/Fashion/8.html

Разве Вы не должны поддерживать молодые сайты? Что именно мы три года делаем не так, что пользователи, и выдача  нас - любят, а Вы - нет?

pilchak.lyubomir
28 января 2016, 11:48
Вы незаплатили 15 тысяч :)
Федяева
28 января 2016, 11:48

Это противоречит самой идее развития интернета и Яндекс-каталога). Мы за три года доказали свою необычность и интересность:-) - а такое колличество мертвых и мусорных сайтов в модном разделе каталога - доказывает нежизнеспособность теории "плати деньги - назовем интересным". Мы некомерческий проект, на рекламе не зарабатываем - яндекс директ и адсенс только сервера покрывают. Поэтому не платим, за то что на нас в сотни раз ссылаются больше чем на добрую половину сайтов в каталоге - тоже о чем-то должно говорить%)

 

elrond-elf
28 января 2016, 11:48

А что с сайтом, на котором такие ссылки. Он получает санкции за спам или такие ссылки просто игнорируются?

 

platon
28 января 2016, 11:48

Страницы, на которых были проиндексированы скрытые ссылки, временно исключаются из поиска. 

rasurgut
28 января 2016, 11:48
Какие CMS чаще заражены и кто замечен в раздаче вредоносного кода?
bar-line
28 января 2016, 11:48

Халявные :-D

ariona87
28 января 2016, 11:48

Ознакомьтесь с данными этого эксперимента http://www.topexpert.pro/3.html, а также в блоге яндекс есть статья с диаграммами о том, какая CMS больше подвержена взломам

Вот нашла тут можно прочесть http://platon.ya.ru/replies.xml?item_no=1940 

rasurgut
28 января 2016, 11:48
спс
sidorytch
28 января 2016, 11:49

Хочу добавить немного от себя, как от пострадавшего от подобных вещей. В статье ничего не сказано ничего о том, как злоумышленник добавляет свой код на ваш сайт. Я обнаруживал такие ссылки на своем сайте, и удалял их, но они появлялись снова. В конце-концов я понял причину. Изначально на сайте был стандартный пользователь по-умолчанию, и я ему назначил простой пароль. Каким-то образом (ниже скажу каким, на тот момент я не знал) пользователь/пароль были подобраны, и злоумышленник получил права на вход в CMS сайта. После того, как я обнаружил вредоносный код и удалил его, я поменял ВСЕ пароли: пользователя CMS, пароль на хостинге, на FTP. Несмотря на это, через месяц код вновь появился на сайте. Я его снова удалил, и никак не мог понять, как он смог появиться снова. В третий раз, злоумышленник, кроме добавления кода на сайт ещё и написал в .htaccess о том, что я такой-сякой, и если еще раз удалю код, он снесет мой сайт вообще. В конце-концов, после моего истеричного письма в службу поддержки хостинга, они обнаружили среди файлов CMS, загруженные файлы так назваемых Шеллов. При открытии в бразере адреса http://мой.сайт/файл.шелла, злоумышленнику предоставлялся полный доступ на хостинг. При этом смена паролей CMS, хостинга и FTP уже не имела никакого значения, до тех пор, пока файл находится на хостинге. После удаления файлов (а их было несколько, видимо, на всякий случай) повторных взломов не было, с тех пор прошло уже больше года.

Добавлю ещё насчет процеса взлома. Я-то думал, как так - почему именно мой сайт, и сколько же это надо мучаться, чтобы подобрать пароль. Оказывется, дело поставлено на поток. У меня есть несколько десятков сайтов на одном хостинге и одной CMS, и однажды я обнаружил, что они превышают лимиты выделенные мне мои хостером. Сайты молодые, и у них не должно быть такой посещаемости, чтобы выйти за выделенные мне пределы ресурсов. Я стал анализировать журналы посещений сайта, и обнаружил, что периодически возникает следующая активность: на протяжении 5-10 минут сотни раз идут обращения к странице логина на сайт (я использую распространенную CMS, адрес страницы логина известен). Более того, такая активность возникает практически каждый день, на разных сайтах. Вывод: попытки подбора пароля автоматизированы, и практически все сайты в сети попадают в базы взломщиков. Хочу сказать ВСЕМ владельцам сайтов: не надейтесь на то, что ваш сайт "обойдет стороной", практически все сайты подвергаются попыткам взлома, поэтому СРАЗУ устанавливайте трудноподбираемый пароль.

И еще, мне непонятно, почему до сих пор наши правоохранительные органы не заинтересовались этими злоумышленниками? В Сети миллионы сайтов, и тысячи их владельцев уже заметили такую активность, а полиция тем не менее дремлет. Мне кажется, что если серьезно заняться этим вопросом, со всеми ресурсами, доступными власти, до поймать взломщиков - дело нескольких дней. Спецслужбы уже вкладывают финансы на разработку систем борьбы с возможными кибер-атаками извне. защищаются от "третьей мировой", которая "может быть, когда-нибудь", а та война кибер-против рядового человека, которая УЖЕ СЕЙЧАС ведется, почему-то никого не интересует.

rasurgut
28 января 2016, 11:49
А-А-А! Ну напугал, так напугал. А что делать, кроме пароля? И как вы договорились с хостером о проверке?
AlexTheRaven
28 января 2016, 11:49

Мы писали об атаке с использованием слабых паролей в июне.

Кроме сложности пароля, нужно обеспечивать безопасность рабочей станции, т.к. если она заражена, malware может перехватывать пароль при вводе.

aharito
28 января 2016, 11:49

Вы пишете: "я использую распространенную CMS, адрес страницы логина известен".

В любой CMS можно поменять URL страницы логина. Это азбука безопасности сайта на популярных CMS.

Делайте это всегда для своих сайов.

marchili
28 января 2016, 11:49

Ага!!!  Вот и ответ на мой вопрос!

В прошлом году мой хороший блог СДЛ на ВордПресс совершенно внезапно выпал из индекса Яндекса (при этом сохранив и даже нарастив ТИЦ).

Писала в саппорт Яндекса тысячу раз, проверяла у хостера наличие вредоносных кодов, убрала все возможные ссылки, плагины, виджеты, гаджеты и пр. прибамбасы - ничего не помогло.

Яндекс на все мои письма отвечал стандартной отпиской "ваш сайт не соответствует нашим требованиям, читайте правила" - ага, два года соответствовал, а тут вдруг перестал? Причем я писала, что я заметила - это случилось после резкого всплеска активности (ежедневно получаю от хостера отчет о  нагрузке на сервер). Активность в те дни подскочила очень резко - наверное, где-то в 500 раз.

Жаль, что на Яндексе за целый год так ни разу и не удосужились прочитать мои письма и разобраться в проблеме - в итоге этот сайт пришлось банально ликвидировать и перенести материалы на другой адрес. Теперь приходится раскручивать новый блог. Три года работы - Яндексу коту под хвост...

А все потому, что не хочется набирать дополнительный квалифицированный персонал, который адекватно реагировал бы на письма клиентов. В результате - загубленные годы работы. Годы, а не пара часов!

Яндексу, конечно, все равно. А у меня все планы порушились...

platon
28 января 2016, 11:49

Если сайт сталкивается с проблемой скрытых ссылок мы всегда стараемся явно указать вебмастеру на это. Если в Вашем случае подобных указаний не последовало, проблема заключалась не в скрытых ссылках. 

Aleksandra H.
28 января 2016, 11:49
- Удаляем подборку пароля: закройте доступ в .htaccess к странице логина на сайте, разрешаем только для своего IP
- Удаляем доступ для шеллов на сайт: Закрываем доступ  в админские папки, разрешаем только для своего IP
- удаляем разрешения на запись в файл .htaccess
- Политику прав на папки и файлы тоже никто не отменял
moj-maill
28 января 2016, 11:49

Распространитель скрытых ссылок в шаблонах и плагинах для Joomla: http://joomla-master.org/

Ссылки появляются после установки продуктов скаченных с данного сайта и визуально не отображаются, а только присутствуют в коде, как и пишет Платон. Это не только мое мнение, вот тема на форуме: http://www.seocafe.info/joomla/20941-ssylka-joomla-master-org-4.html

и еще один пост: http://www.workwebsite.ru/seo/prodvijeniye-saita/kak-ubrat-ssylki.html. Есть и другие обсуждения и инструкции по удалению данных ссылок.

Вопрос к Платону: Если Яндекс не одобряет действия такого рода, то может данный сайтик в бан?

platon
28 января 2016, 11:49

Спасибо за информацию, передал ее нашим специалистам. При необходимости примем меры.

tdkir
28 января 2016, 11:49

На этом сайте http://wordpresse.ru/ есть шаблоны со скрытыми ссылками. Забаньте и его тоже.

Вадим
28 января 2016, 11:49

Передали специалистам)) и они подкрутили выдачу чтоб он стал еще выше ранжироваться??

ol.ksendz
28 января 2016, 11:49
Что-то меры никаких мер против этого "говносайта": http://joomla-master.org/ не принято никаких. Как распространяли ссылки, так и распространяют. На своем сайте я также обнаружил скрытые ссылки  этого спамера, удалил, после этого, написал в личку админу сайта очень "теплое" письмо, как я к нему отношусь.
templates-clubs
28 января 2016, 11:49

Согласен! Забаньте этого главного распространителя спамных ссылок в Рунете!

Joomla-master.org не должен быть в поиске вообще

viskarenish
28 января 2016, 11:49

У меня даже на самописном сайте подобная проблема была. Причем подозреваю что сам хостер грешил подобными выходками.

kane
28 января 2016, 11:49

Не следует винить хостера, проблема скорее всего (как верно отмечено выше) - в подборе пароля администратора.

Наблюдал аналогичную проблему на своем сайте.

Делайте более-менее сложный пароль и всё будет о.к. (разумеется после удаления файла-шелла с хостинга) :-)

staiki
28 января 2016, 11:49

Благодарен за новость-опубликовал у себя на ресурсе http://staiki.net/index.php

Никита Алексеевич
28 января 2016, 11:49

А учитываются ли ссылки у которых размер текста 0.01px по своей сути они тоже являются скрытыми, но не помещены в display:none.

platon
28 января 2016, 11:49

Данный метод спама не имеет никакого отношения к рассматриваемым скрытым ссылкам.

Никита Алексеевич
28 января 2016, 11:49

Нужно покончить со скрытыми ссылками раз и навсегда, чтобы у нех, кто их размещает не было мотивации назмещать их снова.

Будут тогда размещать блоки ссылок с 0.01 px текстом и на сайте они будут выглядеть точкой.

Я считаю, что проблема со скрытыми ссылками не решена.

Игорь
28 января 2016, 11:49

А если я закрыл таким образом только одну ссылку на странице? Эта страница тоже выпадет из поиска?

platon
28 января 2016, 11:49

Вы пишете о другом методе спама, как правило, ссылки, которые добавляются описанным мной способом, многочисленны.

Игорь
28 января 2016, 11:49

Сегодня заметил, что на мой сайт ведет ссылка с другого сайта. Решил посмотреть, кто это поставил на меня ссылку. Но на странице ее не нашел, а в коде она есть (вместе с кучей других) и закрыто "dispaly: none"

Замучал вопрос: зачем кому-то ставить ссылку на меня, если ее не видно? Понятно, если бы ссылка была платной, но я такую ссылку не оплачивал.

platon
28 января 2016, 11:49

В данной ситуации повода для беспокойства нет: подобные внешние факторы не влияют на отношение наших алгоритмов к сайту.

ibsv
28 января 2016, 11:49

 Тема интересная и главное не исчерпывающая себя полностью. Так видится что яндекс пользуется услугами оптемизаторов и програмистов бесплатно и они вольно или невольно закладывают других в угоду своих интересов.

amichetta.spb
28 января 2016, 11:49
Подскажите, пожалуйста, если я скрываю описанным образом счетчики, сайт может выпасть из выдачи? Интернет-магазин женской одежды: http://www.amichetta-spb.ru/
amichetta.spb
28 января 2016, 11:49

Вопрос все еще акутальный! 

platon
28 января 2016, 11:49

В статье идет речь о скрытых ссылках, а не скрытых счетчиках. Поэтому на Вашем сайте это никак не отразится.

amichetta.spb
28 января 2016, 11:49

Некоторые сервисы проверки сайта пишут, что наличие скрытых блоков в коде плохо влияет на ранжирование, но Вы мне теперь все разъяснили!

Большое спасибо!

RuhsAlan
28 января 2016, 11:49

 

платон это же реклама :-)

 

 оцените мой блог

 

 

Комментарий удалён
Globator
28 января 2016, 11:49

Интересно, кто это спамит под моей личиной? Наглый какой гаденыш! Думаешь под бан меня загнать? ;-)А женилка выросла для таких затей?

gregzem
28 января 2016, 11:49

Для поиска ссылок (в том числе скрытых), рекомендую бесплатный Ai-Bolit: http://revisium.com/ai/

 

 

 

 

AbonentOFFNet
28 января 2016, 11:49

а если сайт проверил, нашел страницы(левые), которые затолкнули на сайт, их проиндексировал яндекс, я их удалил, Но теперь при переходе из поиска яндекса по этим ссылка отображается главная страница моего сайта и имеет вид www.мой_сайт.ru/левая ссылка.html, а хочется нормально, да и яндекс чтоб не обиделся....строго не пинайте...ибо не профи

mmatveevbk
28 января 2016, 11:49

Здравствуйте, скажите будет ли это являтся "скрытой ссылкой" и повредит ли это моему сайту? если я :

загружу картину на яндекс фото

возьму её код

в коде заменю ссылку на фото на ссылку на свою страницу в соц сети

чтоб таким образом при нажатии на картинку человек попадал на мою старницу

Клинова Марина
сегодня, 07:14
У меня на сайте https://logoprav.ru при проверке обнаружились 186 исходящих ссылок на сторонний ресурс. Я их не ставила вообще. И у меня сайт теперь с нулевым трастом и не развивается. Что делать? И почему так произошло? Помогите. Сайт новый и очень жалко.