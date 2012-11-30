Платон Щукин

Платон Щукин

Текст на главной странице

Сегодня разговор пойдет о главной странице коммерческого сайта.
Пользователь может отказаться от дальнейшего ознакомления с сайтом, если главная страница покажется ему неудобной, неинформативной или не вызывающей доверия. Вот несколько советов, которые помогут пользователю быстро получить представление о вашем сайте по главной странице, а роботу - правильно представить сайт в выдаче.

 

1. Про навигацию

 

Пользователь, приходя на главную страницу вашего сайта, хочет решить конкретную задачу, поэтому надо стараться организовать её таким образом, чтобы он максимально быстро мог перейти в нужный ему раздел или сразу получить нужную информацию.
С главной страницы обязательно должны быть доступны основные разделы сайта: контактная информация, данные о компании, каталог продукции или услуг, специальные акции - всё то, что может в первую очередь заинтересовать пользователя. 
В некоторых случаях полезно прямо на главной странице разместить небольшой каталог наиболее популярных категорий товаров: это могут быть сезонные товары, новинки или спецпредложения - одним словом, то, что может быть интересно пользователю в данный момент времени. 

 

2. Технические нюансы

 

    • На главной странице сайта обязательно должно быть указано название организации в текстовом виде. Если название может быть записано аббревиатурой, желательно упомянуть и её расшифровку.

 

    • Правильно заполненные мета-теги Keywords, Description и тег Title, содержащий информацию о названии компании, могут помочь алгоритму при определении релевантности страницы тому или иному запросу, а также повлиять на её отображение в результатах поиска. Пример плохого сниппета: 

 

  • Напишите на видном месте (можно прямо в шапке), контактный телефон, так как его могут искать прежде всего.

 

3. Про доверие

 

    • Важнейшей составляющей страницы является, конечно же, текст. Большие "простыни" текста не интересны пользователям. Старайтесь указывать на главной странице только ключевую информацию о компании, причём на видном месте - при этом пишите правду и не обманывайте ожидания людей. Текст должен быть короткий, понятный и не перегруженный.
      Если у вас интернет-магазин, то, возможно, вам вообще не нужен какой-то дополнительный текст на главной странице. Лучше отдать больше места под «вкусные» товары или более удобную навигацию по каталогу.
      Если у вас сайт-визитка организации, можно добавить на главную страницу выдержки из рекомендаций партнёров и авторитетных источников, если таковые  имеются. Более подробно эту тему можно раскрыть на странице с портфолио или информацией о компании. Можно также осветить ключевые отличия фирмы от конкурентов, её основные преимущества.

 

    • Часто обновляемый контент (новости или отзывы, к примеру), должен быть свежим, так как по этой информации пользователь может судить о деятельности фирмы в целом. Если последняя новость датируется прошлым годом, то может возникнуть впечатление заброшенности сайта и, как следствие, фирмы.

 

    • При поиске в интернете товаров или услуг, пользователь заинтересован не только в их описании, но и в стоимости. Поэтому, если на главной странице будут представлены конкретные товары, не забудьте для каждого из них указать цену или диапазон цен - это поможет пользователю быстрее сориентироваться в своем поиске.

 

  • Не перегружайте главную страницу элементами, не имеющими прямого отношения к вашей организации (анимированными баннерами, блоками рекламы и т.п.) Навязчивое присутствие блоков рекламы на главной странице продающего коммерческого сайта выглядит странно и не добавит вашему сайту доверия в глазах пользователя.
    Классический пример - на сайте размещается блок одной из рекламных сетей, в котором при переходе по ключевому запросу пользователю показываются ссылки на конкурентов сайта:

 

4. Про дизайн

 

Внешний вид сайта может влиять на заинтересованность пользователей: если это сайт салона красоты или магазина женской одежды, то к выбору дизайна стоит подойти более ответственно, тогда как магазину по продаже строительных материалов излишняя "красота" может быть ни к чему. Для того, чтобы понимать, как должен выглядеть дизайн сайта, прежде всего надо понимать, на какую аудиторию вы ориентируетесь, и какая цель у вашей главной страницы.

 

Для многих коммерческих направлений важен не столько текстовый контент, сколько графический. Картинки - это важно! Если вы продаете товар собственного производства, то зачастую только фотографии и могут дать пользователю представление о нём. Если вы продаете, к примеру, строительный песок, то внешний вид товара в подробностях пользователя вряд ли заинтересует – скорее всего, его будут интересовать другие параметры. Если же вы продаете цветы или аксессуары для ноутбуков, то отличные картинки на главной странице вам просто необходимы.

 

5. Анализируйте это

 

Изучайте аудиторию своего сайта. Чтобы понять, как должна выглядеть ваша главная страница, нужно хорошо представлять себе, кто ваша покупающая аудитория.

 

Следите за поведением пользователей - это позволит организовать сайт максимально выгодно для вас и ваших потенциальных покупателей. В этом вам поможет Яндекс.Метрика. Следите по карте кликов, куда переходят пользователи с главной страницы. Старайтесь разместить в первом экране все самые востребованные разделы, удаляйте с главной страницы вообще неинтересные пользователям фрагменты.




Коллеги, пишите в комментариях свои рекомендации, поделитесь своими историями успеха или своими ошибками. И проверьте главную страницу вашего сайта!

 

105 комментариев
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АЛС
28 января 2016, 11:48

спасибо. ждем дальнейших рекмендацийю

 

platon
28 января 2016, 11:48

И они будут! :)

Лёха
28 января 2016, 11:48

отлично! Спасибо за помощь )

kakBacTam
28 января 2016, 11:48

Это конечно хорошо, но уж больно шаблонно. Особенно про размер текста.

 

Если компании есть что сказать о себе или компания хочет структурированно описать основные направления своей дейстельности для пользователей на 3-4 экранах, то это видимо не есть плохо, хотя текста получиться не сказать что мало.

 

А так, спасибо за интересные факты про коммерческую формулу. Осталось сделать чтобы все эти факторы по значимости были хотя бы сравнимы с возрастом устаревших и забивших ТОПы сайтов.

 

 

Анвар Гайсин
28 января 2016, 11:48
спасибо платон. Читал такую же заметку американского интернет маркетолога. Ты описал вкратце, а он подробнее. Смысл один и тот же.  к сожалению, наши веб мастера и дизайнеры далеки от маркетинга, а это большое упущене. Как то мой бывший шеф, а ныне конкурент высказал: видел я ваш сайт, такую муру написал Анварик.( еще был сайт на домене народ.ру). Но с этого сайта и с поддержкой директа наша компания выросла за 3 месяца в 5 раз по выручке. Продающий текст, фото, бренд, разбавим немножечко "понтами", вот вам и интернет маркетинг.
platon
28 января 2016, 11:48

Спасибо за отзыв. Постараюсь в будущем написать подробнее для более искушенной публики.

Andrew Onopriev
28 января 2016, 11:48

Следую вашим советам, пишу статьи сам, вобще не оглядываясь на инет... Посещаемости нет, что не так... garmony.ru

Andrew Onopriev
28 января 2016, 11:48

И ТИЦ повысили, но нет целевых читтателей, с Я.Директ и Я.Маркет большинстов 100% отказов, ну как это понимать?

kosdoska
28 января 2016, 11:48

А скольким вообще интересна тема вашего магазина?

От рекламы большой отдачи не стоит ждать, человек тупо увидел заголовок, нажал, посмотрел и ушёл, всё он не обязан покупать.

Новый магаз сложно раскрутить, да и смотрите и работайте с форумами и другими сообществами, где тусуются те кто покупает в онлайн магазинах, именно покупает.

Разместите левых отзывов под товарами, выше же написано, постоянно обновляемоя инфа!

Andrew Onopriev
28 января 2016, 11:48

спасибо за советы.

dvernoi-agent
28 января 2016, 11:48

Директ (Да простит меня Яндекс) с большой надеждой опрбовала на 5 сайтах (своих и чужих) - результат - 1 заказ на 200 долларов рекламы. С заказа прибыль 1000 рублей "грязными". Про бюджеты моих клиентов в контекстной рекламе от 15 000 р в месяц - и говорить нечего. Конверсия ОЧЕНЬ никакая. Даже регионы уже опробовали отдельной стратегией. Но результат - 0! Так что не рекомендую. То же - Бегун. На 2-3 тыс. рублей рекламы - ни одного заказа.

Ермаков Николай
28 января 2016, 11:48
Уверен, что дело не в директе, а в настройках кампании, или в объявлениях, или в товарном предложении, или в сайте или в , да еще много этих "ИЛИ". Мой опыт, равно как и опыт моих клиентов, говорит об обратном - грамотно юзайте директ и будут вам продажи.
Анвар Гайсин
28 января 2016, 11:48

Надо уметь преподнести. Директ штука бомбовская. Раскрутил клининг на полную катушку из-за директа. Надо быть маркетологом, угадать за покупателй то, что они хотят купить, как, где. почём, что они ждут от Вас, Сайт должен кричать "Не купишь здесь, больше нигде такого не возмёшь". Понты, громкие слова, Wordstat. Я с сайтом на народ.ру с Его неказистым интерфейсом получал на каждые 3 рубля в директе 100 рублей заказов.

Сейчас правда редко пользуюсь им, так как заказов хватает от постоянных клиентов. Когда мало работы, запускаю директ.

P.S. флаг Вам в руки.Да попутного ветра.

 

florant
28 января 2016, 11:48

Какой бюджет рекламной компании в месяц у Вас вышел, чтобы расскрутить клининг на полную катушку?

Анвар Гайсин
28 января 2016, 11:48
8-10 тысяч, оборот с рекламы в клининге 300-500т.р. Правда конкуренты балуются порой. Дни заказов пон, четверг и пятница. Вот сегодня у меня 6 заказов. Даже без директа. По  рекомендациям 2 и 4 с яндекс поиска. Благодаря директу было бы больше, но к сожалению работников не хватает людей и оборудования. Завтра даже 1 мелкий заказ конкурентам сливаю.честно!
Анвар Гайсин
28 января 2016, 11:48

 Можете посмотреть видео семинар

Контекстная реклама интернет-магазинов

от учебного центра Кибер маркетинг Докладчик Авар Бабаев продолжительность 2.19 минут. http://www.cybermarketing.ru/videoseminars6.html

Тезисы видеосеминара:

Введение в маркетинг

Выбор ниши
Позиционирование
Грамотный сайт
Обработка заявок
Логистика

Базовые принципы подбора и отсева ключевых слов

Составление большого количества объявлений

Выбор landing pages

Управление кампаниями через Microsoft Excel

Заливка данных через AdWords Editor

Шаблоны объявлений

Аналитика для интернет-магазинов

Подсчет конверсии
ROI

Автоматизация больших кампаний

Профессиональные приемы работы с «Яндекс.Маркетом»

Фишки, хитрости, нестандартные приемы

Немного не про контекст

Брендирование магазина
Партнерки
Альтернативные инструменты рекламы

Кейсы (успешные и провальные кампании)

Магазин цветов
Ювелирный магазин
Магазин необычных подарков
Спортивный магазин
Магазин матрасов
Магазин садовой техники
Магазин книг
Магазин настольных игр
Магазин подделок швейцарских часов

dvernoi-agent
28 января 2016, 11:48

Анвар, спасибо! Обязательно воспользуюсь!!!!!!!!! Век живи - век учись! Спасибо!!!!

dvernoi-agent
28 января 2016, 11:48

Здравствуйте, Андрей!

Один из нюансов  (кусочек удобства для Покупателя): 1) у Вас есть вверху сайта популярные, по всей видимости, товары. Но их картинки не кликабельны - а ссылки под ними незаметны с 1го раза. Это минус.

2) Нет на виду информации о том, насколька безопасна косметика и средства гигиены, сертификаты на нее (особенно это касается прокладок и тп - это для любой женщины будет важно - сертифицирована ли продукция, не нанесет ли какой вред?)

3) Вы отправляете товары по всей России - имеет смысл указать об этом где-то на виду, возможно, в шапке сайта.

Думаю, как-нибудь себе закажу у Вас штуки для тела)) Только сертификаты увижу - и заказжу) Успехов Вам!

 

Оушен
28 января 2016, 11:48

У вас h1 - добро пожаловать на сайт - точнее 41 одна проиндексированая страница а заголовки отсуствуют. Description - на 14 страницах одинаковый. Ключевые слова не прописаны. Тайтлы тоже на многих страницах не проработаны. А кроме того похожу у вас две главные страницы - это основная беда многих сайтов. Из-за этого не движется. Плюс исправьте url 

Andrew Onopriev
28 января 2016, 11:48

Пожалуйста подробнее можно??? на почту 2262755@gamail.com  Многое непонятно реально. Я чайник в этом деле... Ответьте.. 

Анвар Гайсин
28 января 2016, 11:48

Пиши дальше. За счёт уникального контента вылезешь вперёд. Смотри на запросы в вордстате, сначала низкочастотные, в них без труда за счёт уникальности можно вылезти в Топ. Пойдут уникальные посещения, после того как 20-30 уников будут посещать сайт, попробуй писать по Высоко частотным. Надо не просто писать, а писать то что интересно людям.Ты пишешь не для себя, а для них.

Andrew Onopriev
28 января 2016, 11:48

Я тоже так думаю, буду конечно статьи писать уникальные сам, но у меня много описаний товара неуникальные, думаю это тоже надо переделывать..Спасибо.

platon
28 января 2016, 11:48

Пожалуйста, еще раз внимательно ознакомьтесь с рекомендациями. Например, с недавней про страницу контактов. Обратите внимание на description, добавьте компанию в Справочник. Ниже Вам уже дали хорошие советы по рекламе в Директе. Словом, есть еще над чем работать и где пробоваться. Удачи в поисках своего посетителя!

yc
28 января 2016, 11:48

Без обид, но ваш сайт- типичный сайт из разряда "напишу адрес на визитке", как показывает мой опыт, на показатель отказов очень сильно влияет дизайн и верстка сайта, у вас и то и другое, мягко говоря, далеки от идеала.

определитесь со следующим:

1) вы продаете товар или тётку на главной? 

2) настолько ли необходимы криво вырезанные картинки в шапке?

3) странно выглядящий слайдер в шапке- это ок?

4) почему покупатель должен искать кнопку "в корзину"?

5) привлекать посетителя должен товар или салатовые плашки?

как только вы определитесь что вы хотите получить от своего сайта, помимо "хочу МНОГО бабла" то сами начнете искать недоработки, да и вебвизор в помощь.

то что выше повлияет на конверсию посетителей, а количество посетителей... тут все хотят получить больше посетителей

Andrew Onopriev
28 января 2016, 11:48

Спасибо за критику, тем более во многом я с Вами согласен... Просто я конечно к сожалению не программист и не дизайнер. Поэтому настраивал как мог. Увы несколько раз обжегся на "крутых" сайтостроителях. И желания платить неизвестно кому у меня нет. А знакомых или по рекомендации с адекватными ценами у меня тоже нет. Так что огрехи с дизайном признаю. Поищу в cms другой более подходящий шаблон, поменяю лого... Короче поработаю в меру своих способностей.

 (+1)

pomalencky.mitya
28 января 2016, 11:48

Спасибо за рекомендации

Bhajan
28 января 2016, 11:48

Это реклама метрики от яндекса :) ???

platon
28 января 2016, 11:48

Вы меня раскусили!

Bhajan
28 января 2016, 11:48

Платон, добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, сайт http://club-ya.ru/ - это подделка под Яндекс или это продукт от Яндекса?

platon
28 января 2016, 11:48

Мы не имеем к этому сайту какого-либо отношения.

Bhajan
28 января 2016, 11:48

быстро среагировали :)
больше он не существует

OABusiness
28 января 2016, 11:48

Коротко и по делу!

dvernoi-agent
28 января 2016, 11:48

Очень правильные советы, еще бы они помогли повысить видимость сайтов в выдаче - было бы вообще супер!;-)

platon
28 января 2016, 11:48

Вы не поверите: они работают! Со временем ;)

dvernoi-agent
28 января 2016, 11:48

Платон, если Вы это подтверждаете - то сомнений и вовсе быть не может! ;-)

Анвар Гайсин
28 января 2016, 11:48
работает на все сто, соглашусь с тобой. Сайты для людей, а не для роботов.  одно из главных столпов маркетинга-потребноости. узнайте, что хотят Ваши клиенты, дайте им это. Эксперименты, опыт, чутьё и ана4тика вот инструменты успешного интернет маркетолога. Метрика, вордстат работают. Я переделывал макет сайта более 20раз. Вроде работает.
nicola-vs
28 января 2016, 11:48

А новизну определяет Ласт-Мод ?

Или это мини ман по теме классификации "главной страницы" для коммерции ?

n.gnato
28 января 2016, 11:48

Ласт-Мод, было бы слишком просто. Наверняка боты сравнивают версии страниц по датам и на уникальность добавленного контента.

platon
28 января 2016, 11:48

Не очень понял суть вопроса, извините. 

nicola-vs
28 января 2016, 11:48

У Вас есть пункт про

"Часто обновляемый контент ..."

Добавление нового или обновление старого ?

И я спросил, каким образом определяется новизна или частое обновление.

Если это добавление нового, то это отношение прошлого кол-ва документов с базе для хоста к новому кол-ву ?

Если это обновление контента старого документа, то это через "last-modified" документа ?

platon
28 января 2016, 11:48

Речь шла про такие разделы сайта, как "новости", "акции", "отзывы". Часто их выносят на главную страницу, и если последнее обновление там зафиксировано два года назад, например, то вряд ли пользователь захочет сотрудничать с таким сайтом. 

Здесь речь вообще не о техническом аспекте, и не об индексировании свежего, а скорее о том, как завоевать покупателя с первой страницы.

CheltcovSV
28 января 2016, 11:48

Спасибо, все по делу!

 

Пытался в своем магазине интересных подарков сразу заложить эти основы, на днях добавим последние примочки и включим сайт http://thepresents.ru/

mav5555
28 января 2016, 11:48
По смыслу все правильно.
Я бы ответил, если бы автор поста подписался своим реальным именем, а не вымышленным - Платоном..((
Примитивная реклама Я.Метрики
platon
28 января 2016, 11:48

Этим ответом Вы доказали, что Платон - мое реальное имя :) 

И да, я фанат Метрики, это лучший инструмент аналитики. Используя его в паре с Гугл Аналитикс можно делать потрясающие открытия об окружающем нас мире. Вы попробуйте! ;)

Unick-legenda
28 января 2016, 11:48

;-(Платон сказал про гугл аналитик?!

kirillovkat
28 января 2016, 11:48

Хороший инструмент для продвижения не нуждается в рекламе. Статья очередной раз напомнила о значении поведенческих факторов. Спасибо.

n.gnato
28 января 2016, 11:48

Ого, а у меня оказывается идеальная «морда» (именно на коммерческом сайте, фирмы в которой работаю), всё пункты приведены к этим рекомендациям уже пол-года как, если не больше B-)

PS: Раз тут все пошли уже бомбить ссылки, тоже шлёпну: главная по всем рекомендациям.

artradix
28 января 2016, 11:48

Вот подскажите. Вы упомянули

мета-теги Keywords 

Но большинство говорят, что поисковые системы их не учитывают. Как быть?

 

Оушен
28 января 2016, 11:48

Считывают еще как - я оптимизатор - и как раз то основное прописать ключевые запросы, и мета описания к каждой странице отдельные! Именно из этого и отчасти из тайтла - складывается снипет!

artradix
28 января 2016, 11:48

Что-то я этого не замечал :(

hulk4586
28 января 2016, 11:48

Даже президентом можно назваться, но точно о учете либо нет может сказать только поисковик, а мы можем только догадываться и делать выводы ;-)

platon
28 января 2016, 11:48

Лучше потратить лишние пару часов и прописать хотя бы на ключевых страницах. Мало ли, а вдруг учитывают :)

artradix
28 января 2016, 11:48

А если брать из тайтла весь текст, но поделить после каждого слова запятыми. Чтобы можно было запрограммировать в коде и поставить на автомат :)

platon
28 января 2016, 11:48

Такой вариант не советую.

artradix
28 января 2016, 11:48

Вот есть меню на сайте, боковые или нижние повторяющиеся блоки и есть центральный контент. Откуда лучше брать ключевики?

platon
28 января 2016, 11:48

Не надо ориентироваться на какую-то отдельную часть страницы. Ключевые слова нужно подбирать, основываясь на контенте страницы в целом, а также целях, которые она решает.

artradix
28 января 2016, 11:48

Спасибо за совет, постараюсь учесть)

Hatanga
28 января 2016, 11:48

спасибо! ближайшие два часа заняты:)

marktman
28 января 2016, 11:48

Декларация о том, что сайт будет выше в позициях, если его улучшать для ЦА, к сожалению, так и остается лишь декларацией.

На этом фоне подобные советы похожи на издевательство. Я считаю, что у яндекса нет морального права заявлять подобное при текущем уровне мотивации платонов помочь вебмастеру. Прикрываясь NDA Платоны не в состоянии помочь, а главное не желают этого делать. Их зарплата от галочек "помог" "не помог" мало зависит, там план.
Надо что то тут менять, а не вывешивать всю эту очевидную для любого маркетолога лабуду.

 

platon
28 января 2016, 11:48

Извините, если чем Вас обидел, но поднятием позиций занимаются специальные люди, это точно не ко мне. Я не консультирую ни по оптимизации, ни по продвижению. В саппорте можем помочь только исправить технические ошибки индексирования и отображения в поиске, если они есть. 

marktman
28 января 2016, 11:48

при чем тут люди? я говорю о естественном росте сайта из-за того, что он становится лучше, поднимать его должен за это алгоритм, а не какой-то там асессор. Эта зависимость должна быть как "святое писание", в это должны все верить, а это не так. Если я улучшил сайт для пользователя-будьте добры помочь АЛГОРИТМУ это понять, остальное он сделает сам. Не нас консультируйте, а свой тупой алгоритм! Там ему про NDA и расскажете заодно.

Не должно быть ситуаций (в идеале) когда улучшение является причиной фильтра, а это сплошь и рядом. И виной тому часто какой-то технический нюанс, который с некоторой вероятностью вы можете определить своим инструментарием. Не надо нам ваших отписок со ссылками на ваше видение какой должен быть сайт, да еще без конкретики.
Если алгоритм обнаружил где-то обман поисковой системы-покажи где, к примеру.

Не надо бояться, что незамеченным обманом, выявленным таким образом, оптимизаторы будут пользоваться. Даже если будут, то процент таких СЛИШКОМ мал. Вы даже представить себе не можете на сколько он мал! Уровень квалификации 90% оптимизаторов просто недостаточен, чтобы сделать этот простейший анализ самостоятельно в общении с Платоном, более того, он не в состоянии даже прочитав об этом на серче воспользоваться инфой в общем виде!!!
Вы не того боитесь, потеря веры в указанное выше "святое писание" приносит ущерб на порядок больший!!!

Andrew Onopriev
28 января 2016, 11:48

Уважаемый Платон! Полазил по вашему дневнику, видел аналогичные вопросы, ответов не нашел... Интернет-магазин делает доставку по РФ, офис в однм городе. Яндекс присвоил один регион. Как попасть в выдачу по России (по всем регионам) ? :-@[:]|||||||||[:]:-(

Andrew Onopriev
28 января 2016, 11:48

Вопрос снят... Платон ответил мне в вебмастере. Если интересно - если ваш сайт в Я.Каталоге и это сайт интернет-магазин с доставкой по РФ, Я .Каталог прописывает  регион нахождения офиса сайта и регион Россиия. Проверить выдачу можно в вебмастере - Сравнение результатов поиска в разных регионах.

Здесь можно увидеть выдачу по любму запросу...

Кстати, кто знает Платон человек или бот? А то хочу бутылку коньяка отослать, не знаю куда... :-D

platon
28 января 2016, 11:48

Вы можете проставить "Россия" в Я.Вебмастере (раздел "География сайта - Регион сайта"), плюс указать адреса офисов в Справочнике, например. Ну, или если сайт зарегистрирован в Каталоге, то можно там.

Про региональность видел вопросы, уже пишу отдельный пост про этот случай. Если есть еще аналогичные, кидайте.  

nicola-vs
28 января 2016, 11:48

А  простите, добавление через Я. Вебмастер или Я. Каталог дает возможность присваивать в ранжировании регион для сайта ?

Да и в принципе через Я.Каталог не так просто добавить регион "Россия", если сайт локализуем на каком-то конкретном ГЕО, например Москва.

 

platon
28 января 2016, 11:48

Не очень понял вопрос. В ранжировании учитывается информация о региональной принадлежности сайта, полученная любым способом. 

Если сайт локализуемый на отдельный регион, то ему и не надо проставлять "Россию", все правильно.

nicola-vs
28 января 2016, 11:48

Да я понимаю, что региональность учитывается иначе было бы плохо.

Я Вам перефразирую свой вопрос.

Есть сайт, я внес его в панель Я. Веб-Мастер. Для него, в панели присвоен регион Москва. Когда я хочу найти этот сайт по запросам, то в результатах SERPa у этого сайта регион "Москва" не отображается, при этом по комм запросам, сайт находится далеко за 50 позициями.

 

Второй вариатн. Сайт, внес в Я.Каталог. После чего для него был присовен по каталогу регион Москва. Согласен, локализация именно эта. Но опять же, когда по комм запросам хочу найти этот сайт, а еще точнее именно нужную страницу этого сайта, то для этой страницы на этом сайте, регион "Москва" не присовен.

 

Вот я и спрашиваю у Вас, стали ли Вы переносить из Каталога и Панели региональность для сайта и страниц ?

 

platon
28 января 2016, 11:48

Подпись региона сайта на странице результатов поиска отражает региональность сайта, полученную из разных источников: Яндекс.Справочника, Яндекс.Вебмастера, Яндекс.Каталога и других. Стоит обратить внимание, что подпись отображается не всегда, а только по геозависимым запросам. Подробнее о логике показа подписи можно прочитать у нас на странице Помощи.

Если у Вас есть подозрения, что региональность Вашего сайта определена Яндексом неверно, несмотря на то, что все наши рекомендации по настройке региональности были выполнены, пожалуйста, напишите в службу поддержки, указав адрес сайта и приложив примеры запросов, иллюстрирующие проблему.

dvernoi-agent
28 января 2016, 11:48

Платон, есть аналогичные! Как изменится выдача, если сейчас сайту интернет-магазина в Вебмастере присвоен регион "Москва" на "Россия" - выдача по Москве "провалится" в небытие?

(доставку же осуществляем по всей России, и, в отличие от Москвы, в регионах сайт практически не виден :-$)

platon
28 января 2016, 11:48

Региональность сайта является лишь одним из факторов ранжирования и с регионом "Россия" сайт может продолжить занимать хорошие позиции. Но в Москве, как вы понимаете, достаточно высокая конкуренция по запросам, поэтому без привязки к региону Москва позиции могут всё-таки ухудшиться.

Searchency
28 января 2016, 11:48

Подскажите, что может быть не так на http://locator.by/, заранее спасибо

Оушен
28 января 2016, 11:48

Насчет Яндекс-Метрики - думаю что это один из лучших интсрументов которые на сегодняшний день даны любому, чтобы узнать все о своем сайте - вопреки прозвучавшим ниже мнениям - что это реклама. По сути - ты видишь по каким запросам находят твой сайт - видишь процент отказов -  что определяет отношение поисковой системы к сайту. Более всего удивил вебвизор - интересно наблюдать за действиями посетителей. 

platon
28 января 2016, 11:48

Cпасибо, полностью согласен. В умелых руках незаменимый инструмент.

dvernoi-agent
28 января 2016, 11:48

Поддерживаю! Очень хороший инструмент! А Вебвизор - просто находка! Юзаю и всем рекомендую!

ireplace
28 января 2016, 11:48

Коллеги, кто скажет плохое/хорошее - http://ireplace.ru

Спасибо!

kredo007dom
28 января 2016, 11:48

Написано кратко, лаконично, понятно и правильно... Однако смущает следующее обстоятельство:

-заметка называется "ТЕКСТ на главной странице";

-заметка состоит из 5 (пяти) разделов;

-каждый из этих разделов ("анализируйте это", "про дизайн"... и т.д.) явно не про ТЕКСТ на сайте! А все вместе (вся заметка) написана кратко, лаконично, понятно и правильно...

 

сайт www.007dom.ru, на ваш взгляд, отвечает изложенным тебованиям?

platon
28 января 2016, 11:48

Cпасибо, справедливое замечание. Постараюсь в будущем быть внимательнее с заголовками.

С первого взгляда вот что: у меня какие-то проблемы с юзабилити выявились на Вашем сайте, одни элементы наезжают на другие, таблица целиком не видна и не очень читаема, текст снизу оптимизирован под поисковики и пользователям скорее всего бесполезен. Но я снова повторюсь, аудит сайта не мой профиль. Вы можете попробовать самостоятельно разобраться, что хорошо для Ваших пользователей, используя бесплатные инструменты и экспериментируя, либо обратиться к профессионалам. Я тут, к сожалению, вряд ли буду полезен.

kredo007dom
28 января 2016, 11:48

Спасибо. Замечания приняты, давно уже работаем над исправлениями. Вся проблема в том, что за последний год резко увеличилось число посетителей использующих мобильные устройства (с 2 до 10%). Скорее всего Вы один из них. Сложно поменять внешний вид сайта и при этом технически удовлетворить всех посетителей. В т.ч. использующих мобильные устройства РАЗНЫХ типов?! Проблему видим, но не знаем как ее решить...

platon
28 января 2016, 11:48

Как один из вариантов, для мобильных пользователей можно сделать отдельные версии сайта и показывать именно ту, которая будет адаптирована под соответствующее устройство.

В определении устройства, с которого зашёл пользователь, Вам может помочь API Яндекс.Детектор 

kredo007dom
28 января 2016, 11:48

Спасибо.

go-past
28 января 2016, 11:48

Платон! Спасибо за информацию. Попал сюда по ссылке seopulta - для меня это высокое качество рекомендации. Скажите, а что нужно форуму? Вот этот: Твоя Тема как лучше продвигать?

platon
28 января 2016, 11:48

Форуму нужно лояльное постоянное сообщество живых заинтересованных людей, все остальное мелочи. :) 

Постараюсь попозже написать рекомендации для некоммерческих сайтов, спасибо, что подняли тему. 

go-past
28 января 2016, 11:48

Платон, спасибо за внимание к вопросу. Буду ждать с нетерпением, поскольку вопросов масса: это и ключевики, и способы привлечения аудитории, и польза яндекс метрики именно для ресурсов типа форума.

Сергей Кузнецов
28 января 2016, 11:48

Спасибо за подсказки)))

bandhru
28 января 2016, 11:48

Люди, бъюсь над сайтом bestcribs.ru уже который месяц, вроде бы уже и привел всё в достойный порядок,

но те переходы, что есть на главную страницу с большим процентом отказов. С категориями проблем нет.

 

Вообще интересно бы узнать статистику отказов у интерент-магазинов, глубину просмотров и время проведенное на сайте.

 

fabrica11
28 января 2016, 11:48

Рекомендую выбрать основные топовые категории и оставить на Главной странице только основные категории увеличив картинки. Процент отказов уменьшится значительно!

 

dvernoi-agent
28 января 2016, 11:48

Зависит (если отбросить тех.характеристики - предположим, они идеальны) от тематики сайта, а, соответственно, конкуренции в том или ином вопросе! Например, в обоях конверсия 4-6%, в натяжных потолках - около 8%, в дверях - 3%. Но это субъективное мнение мое, основано на выборке сайтов, которые довольно хорошо мне знакомы (на каждую тематику беру по 3 сайта с 2010 по настоящее время).

dtsvetov
28 января 2016, 11:48

 

Правильно заполненные мета-теги Keywords

Уважаемый Платон, пожалуйста ответьте все же, стоит ли прописывать meta keywords. В официальном хелпе яндекса, насколько я помню, указано, что они практически не влияют ни на что, и это пустая трата времени. Эксперименты подтверждают это.

Своим ответом Вы спасете тысячи вебмастеров, которые тратят много часов на прописывание кейвордс на своих сайтах. Или другие тысячи, которые не прописывают.

 

Ведь если кейворс ни на что не влияет, то вам, как представителю Яндекса, предлагать нам их заполнять, мягко говоря, нехорошо. Есть хоть 0,001% влияния? И в какую сторону влияние - в плюс или в минус?

 

За метрику спасибо, за вебвизор огромное спасибо.

platon
28 января 2016, 11:48

Правильно заполненные мета-теги Keywords могут учитываться, поэтому не стоит пренебрегать их заполнением, хотя бы для ключевых страниц сайта.

Аналогичная информация есть у нас на странице Помощи.

permsrubik
28 января 2016, 11:48
Правильно заполненные мета-теги Keywords, Description и тег Title

Интересная последовательность :) Должно быть наоборот. Также добавить H1.

Логотип (или название фирмы) должен быть ссылкой на главную страницу.

Традиционно логотип размещают слева, а контакты справа. Там же их и ожидают увидеть посетители.

Вопрос по своему сайту. Разместили самые популярные размеры срубов с ценами на главной http://www.permsrubik.ru

Однако клиенты звонят и спрашивают цены на другие размеры. Приходится говорить, что есть ссылки "цены" и "посмотрите все цены". Также часто не понимают, что в прайсе нужно щёлкать по размеру сруба, хотя ссылка явно подчёркнутая. Как сделать понятней для людей?

P.S. Картинок пока нет, работаем над этим.

platon
28 января 2016, 11:48

Спасибо за дополнения!

Сложно сказать, что Вам необходимо сделать для привлечения внимания пользователей к тем или иным элементам сайта, так как за этим надо наблюдать и экспериментировать. Если текст в виде ссылки не помогает, то попробуйте сделать его в виде какой-либо кнопки. Вариантов может быть много.

permsrubik
28 января 2016, 11:48

Спасибо. Попробуем поставить метрику для эксперимента, пока ещё нет такого опыта.

slavavar
28 января 2016, 11:48

Добрый день. Очень хорошая статья, но нового маловато.

Вы в статье пишите о том, что нужно уделить должное внимание тегам Keywords, Description.

В тоже время, вы ничего не пишите о мета теге news_keywords. Более того, ваша служба поддержки пишет, что Яндекс пока не планирует его поддерживать. А зря. По моим наблюдениям, использование этого мета тега увеличивает трафик.

abrunov
28 января 2016, 11:48

o_O

vitasklimin
28 января 2016, 11:48

Платон!

Если взять сайт-доску объявлений.

Есть рубрикатор на главной странице: ссылки основные рубрики и подрубрики (около 200 шт.).

Стоит ли какие-то ссылки закрывать от индексации или нет?

Например, оставить ссылки на главные разделы, а подрубрики в .

 

??

dnzlenko
28 января 2016, 11:48

Любопытно, но не ново. Яндекс всегда был ориентирован на человека, который что-то ищет в интернете, а не на поисковых оптимизаторов. То есть, чем интереснее сайт, тем он интереснее пользователям и тем он интереснее Яндексу. Но столкнулся с такой странностью: когда возникла надобность заняться улучшайзингом на сайте www.ATVsalon.ru, чтобы сделать страницы для пользователей более интересными, добавил видео, фоток сделал побольше, написал статьи по теме, собрал отзывы, разместил полезные ссылки по теме, выложил файлы для скачки... В общем, результат был прямо противоположный. Из-за того, что резко увеличилось время пребывания посетителей на сайте, сайт упал в ПВ. Мне потом один коллега объяснил, что сайт стал слишком выбиваться из средней конкурентной среды и Яндекс воспринял это как какие-то хитрости, типа скриптов, не дающих пользователям добровольно уйти со страницы. Пришлось все улучшения убирать и "скармливать" Яндексу их постепенно...

mobisnab
28 января 2016, 11:48

Слежу за метрикой

А происходящие наблюдения меня просто порой огорчают.

Это по поводу ПФ. В общем и целом посещаемость устраивает.

Не могу понять одного?

Как можно по обному запросу в неделю не иметь ни одного отказа, как вдруг - сразу 30-50%, а затем все опять спокойно. Кстати, данные запросы входят в ТОП 10 и переходы от них серьезно влияют на судьбу главной страницы, да и сайта в целом.

Не уж то конкуренция работает?

RuhsAlan
28 января 2016, 11:48

http://kanukov.blogspot.ru/

dhyewryewr
28 января 2016, 11:48
Источник http://fin-flame.com
slavavar
28 января 2016, 11:48

Уважаемый, Платон. В этом весьма полезном опусе сказано: "Картинки - это важно"? Важно для кого?

Вот у меня есть блог на Блоггер. Картинки заливаются на Пикассу. Но похоже Яндекс просто игнорит большинство картинок. Можно как то исправить эту ситуацию?

Стаc
28 января 2016, 11:48

очень интересно и понятно. спасибо

Тимур TT
28 января 2016, 11:48

Полный пиз....ц , а каа мне все это изучать если я только что запустил проект, еще тут ваши изменения , будет ли какая привелегия молодым сайтам? 

Павел Пустовалов
28 января 2016, 11:48

 

SOS!!!!!!

Более полугода пытаемся сделать что-то стоящее из сайта tolimonad.ru . Все делаем своими силами, чтобы разобраться.

Но никак не можем понять: почему в поиске яндекса то появляется сайт, то нет.

Если подробнее, то так: 

Вдруг неожиданно в сентябре сайт стал первым в яндексе по запросу "Детские аниматоры" и другие сопутствующие запросы. что повлияло? (возможно размещение ссылок в объявлениях или удачно написанный текст?) 

в октябре сайт вообще пропал . ни на один из запросов он не появляется в яндексе ни на первой странице , ни на десятой.

в ноябре добавили еще текста на главную и сайт опять был первым в поиске, но через два дня пропал вовсе.

кто-нибудь , объясните почему!!!

 

ludmila@reee.ru
29 апреля 2019, 14:34
коротко и четко, спасибо, супер
sword999888
9 апреля, 11:06
Как идет время, в 2012 году яндекс метрика только помогала, а теперь без нее не настроить ни одного процесса. Меняешь ключи, смотри в метрику, делаешь перелинковку, смотри в метрику.