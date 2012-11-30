Текст на главной странице

Сегодня разговор пойдет о главной странице коммерческого сайта.

Пользователь может отказаться от дальнейшего ознакомления с сайтом, если главная страница покажется ему неудобной, неинформативной или не вызывающей доверия. Вот несколько советов, которые помогут пользователю быстро получить представление о вашем сайте по главной странице, а роботу - правильно представить сайт в выдаче.

1. Про навигацию

Пользователь, приходя на главную страницу вашего сайта, хочет решить конкретную задачу, поэтому надо стараться организовать её таким образом, чтобы он максимально быстро мог перейти в нужный ему раздел или сразу получить нужную информацию.

С главной страницы обязательно должны быть доступны основные разделы сайта: контактная информация, данные о компании, каталог продукции или услуг, специальные акции - всё то, что может в первую очередь заинтересовать пользователя.

В некоторых случаях полезно прямо на главной странице разместить небольшой каталог наиболее популярных категорий товаров: это могут быть сезонные товары, новинки или спецпредложения - одним словом, то, что может быть интересно пользователю в данный момент времени.

2. Технические нюансы

На главной странице сайта обязательно должно быть указано название организации в текстовом виде. Если название может быть записано аббревиатурой, желательно упомянуть и её расшифровку.

Правильно заполненные мета-теги Keywords, Description и тег Title, содержащий информацию о названии компании, могут помочь алгоритму при определении релевантности страницы тому или иному запросу, а также повлиять на её отображение в результатах поиска. Пример плохого сниппета:

Напишите на видном месте (можно прямо в шапке), контактный телефон, так как его могут искать прежде всего.

3. Про доверие

Важнейшей составляющей страницы является, конечно же, текст. Большие "простыни" текста не интересны пользователям. Старайтесь указывать на главной странице только ключевую информацию о компании, причём на видном месте - при этом пишите правду и не обманывайте ожидания людей. Текст должен быть короткий, понятный и не перегруженный.

Если у вас интернет-магазин, то, возможно, вам вообще не нужен какой-то дополнительный текст на главной странице. Лучше отдать больше места под «вкусные» товары или более удобную навигацию по каталогу.

Если у вас сайт-визитка организации, можно добавить на главную страницу выдержки из рекомендаций партнёров и авторитетных источников, если таковые имеются. Более подробно эту тему можно раскрыть на странице с портфолио или информацией о компании. Можно также осветить ключевые отличия фирмы от конкурентов, её основные преимущества.

Часто обновляемый контент (новости или отзывы, к примеру), должен быть свежим, так как по этой информации пользователь может судить о деятельности фирмы в целом. Если последняя новость датируется прошлым годом, то может возникнуть впечатление заброшенности сайта и, как следствие, фирмы.

При поиске в интернете товаров или услуг, пользователь заинтересован не только в их описании, но и в стоимости. Поэтому, если на главной странице будут представлены конкретные товары, не забудьте для каждого из них указать цену или диапазон цен - это поможет пользователю быстрее сориентироваться в своем поиске.

Не перегружайте главную страницу элементами, не имеющими прямого отношения к вашей организации (анимированными баннерами, блоками рекламы и т.п.) Навязчивое присутствие блоков рекламы на главной странице продающего коммерческого сайта выглядит странно и не добавит вашему сайту доверия в глазах пользователя.

Классический пример - на сайте размещается блок одной из рекламных сетей, в котором при переходе по ключевому запросу пользователю показываются ссылки на конкурентов сайта:

4. Про дизайн

Внешний вид сайта может влиять на заинтересованность пользователей: если это сайт салона красоты или магазина женской одежды, то к выбору дизайна стоит подойти более ответственно, тогда как магазину по продаже строительных материалов излишняя "красота" может быть ни к чему. Для того, чтобы понимать, как должен выглядеть дизайн сайта, прежде всего надо понимать, на какую аудиторию вы ориентируетесь, и какая цель у вашей главной страницы.

Для многих коммерческих направлений важен не столько текстовый контент, сколько графический. Картинки - это важно! Если вы продаете товар собственного производства, то зачастую только фотографии и могут дать пользователю представление о нём. Если вы продаете, к примеру, строительный песок, то внешний вид товара в подробностях пользователя вряд ли заинтересует – скорее всего, его будут интересовать другие параметры. Если же вы продаете цветы или аксессуары для ноутбуков, то отличные картинки на главной странице вам просто необходимы.

5. Анализируйте это

Изучайте аудиторию своего сайта. Чтобы понять, как должна выглядеть ваша главная страница, нужно хорошо представлять себе, кто ваша покупающая аудитория.

Следите за поведением пользователей - это позволит организовать сайт максимально выгодно для вас и ваших потенциальных покупателей. В этом вам поможет Яндекс.Метрика. Следите по карте кликов, куда переходят пользователи с главной страницы. Старайтесь разместить в первом экране все самые востребованные разделы, удаляйте с главной страницы вообще неинтересные пользователям фрагменты.









Коллеги, пишите в комментариях свои рекомендации, поделитесь своими историями успеха или своими ошибками. И проверьте главную страницу вашего сайта!