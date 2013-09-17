Платон Щукин

Платон Щукин

Про индексацию изображений в Яндекс.Картинках

Картинки являются очень важной частью нашего поиска. Они помогают пользователям увидеть прохождение Венеры по диску Солнца, узнать, как выглядит йоркширский терьер или новый седан tesla, состав группы свинцовый цеппелин и как завязать галстук. К сожалению, иногда вебмастера допускают некоторые ошибки, которые совсем не способствуют индексации изображений в Яндекс.Картинках, поэтому сегодня я хочу рассказать о том, как этих ошибок можно избежать и как можно помочь нам лучше находить картинки с вашего сайта.

 

   1. Прежде всего, о наличии на сайте изображений поисковый робот узнает после индексации страниц с размещёнными на них картинками. В связи с этим первым делом следует проверить настройки сайта для корректной индексации его страниц. Об этом я рассказывал ранее.

Робот старается качать изображения со всех страниц, присутствующих в веб-поиске, поэтому нет необходимости в специальных файлах sitemap для картинок. В то же время, не все изображения будут одинаково полезны для поиска. Поэтому если на страницах сайта есть капча или картинки с рекламой, то их стоит заключать в тег <noindex>.

 

   2. Если страницы уже находятся в поиске, роботу потребуется некоторое время на то, чтобы скачать оттуда изображения. Сначала для каждой картинки он должен выделить её адрес и принадлежащий ей текст. Здесь есть несколько важных моментов:

     а) Адрес картинки должен быть статичен и не меняться. Иначе роботу постоянно придется скачивать новый url и обновлять данные об изображении, а на это требуется дополнительное время.

     б) Описания картинок могут формироваться из прилегающего к ним текста или атрибутов alt и title тега <img>. Приведу простой пример:

<img alt="Пушистые котята" title="Рыжие коты, автор: Василий, который любит фотографировать" src="/images/cats.jpg" >

Текст из атрибута alt используется для отображения текстового описания, пока изображение ещё не загружено или когда его показ отключён в настройках браузера. А title - для отображения текстовой подсказки при наведении на картинку курсора мыши. Вы можете использовать любой из этих атрибутов или оба сразу. Для поискового робота это не принципиально.

Также можно использовать микроразметку Schema.org для картинок. Это позволит поисковому роботу получить больше качественной информации об изображениях.

 

   3. Не менее важно проверять robots.txt. Иногда вебмастера жалуются, что страницы сайта находятся в поиске давно, для индексации избражений всё настроено правильно, но они так и не попадают в Яндекс. При этом в файле robots.txt сайта стоит запрет на обращения робота к директории с картинками. Чтобы избежать таких ситуаций, следует проверять отсутствие запрета на индексацию изображений в robots.txt. Например, это очень удобно делать с помощью нашего специального анализатора.


Уверен, что эти простые советы позволят вам избежать распространенных ошибок и смогут помочь в индексации картинок сайта.

 

Кстати, как вам наш новый бета-интерфейс Яндекс.Картинок? Не стесняйтесь оставлять замечания и предложения в комментариях!

68 комментариев
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maksimvin
28 января 2016, 11:47

Бета картинки, мне кажеться плоховато!!! Все сливаеться в одну картинку!!!

platon
28 января 2016, 11:47
Спасибо за отзыв. А по какому именно запросу Вы проверяли бету?
maksimvin
28 января 2016, 11:47

По Вашей ссылке http://beta.yandex.ru/images/ Картинки, которые сейчас в Яндекс, намного приятней!!! Хорошо когда по вертикали прокручиваться, пользователь привык колесико крутить!!!

 

Извините, но не нравиться!!!!! Посмотрел снова и еще хуже показалось!!!!

maksimvin
28 января 2016, 11:47

Не, имел ввиду что ссылку на Вашу бету открыл и просто одни картинки, больше нечего нет!

platon
28 января 2016, 11:47
maksimvin,
если это возможно, то, пожалуйста, пришлите скриншот страницы, которая открывается у Вас после перехода по ссылке http://beta.yandex.ru/images/
Мы проверим, нет ли у Вас проблем с отображением этой страницы.
Игорь
28 января 2016, 11:47

Вот спасибо! А про robots.txt даже и думалось!

petrsuslov80
28 января 2016, 11:47

Я тоже)

maksimvin
28 января 2016, 11:47

В бета картинок не видно фильтров

goshenka
28 января 2016, 11:47

плюс один. Они там вообще есть?

platon
28 января 2016, 11:47
Фильтры планируем добавить ;-)
seokdv
28 января 2016, 11:47

идея хорошая и функциональная

картинки реально сливаются - может попробовать добавить рамки вокруг фото (черные или серые)?

левую колонку (поиск, картинки, видео, карты) можно попробовать перенести рядом с желтым полем поиска (расположить горизонтально) и увеличить место под основное - картинки

platon
28 января 2016, 11:47
Спасибо за отзыв, обязательно передам команде сервиса!
sinyashin69
28 января 2016, 11:47

Моя дочурка была довольна новой версии Яндекс картинки.

Она частенько заглядывает, и красуется перед ними.

Вы ребята молодцы!!!

 

lomonosova.darya
28 января 2016, 11:47

В статье нет информации про сами урл картинок, кроме их статичности. Есть ли другие рекомендации, например, не допускать много ненужных вложений в урл типа site.ru/files/1/albom/foto/545/5445.jpg и писать "говорящие" названия файлов типа moy-dom.jpg. 

Или такие моменты не принципиальны раз есть альт и тайтл и поэтому не упомянуты в статье?

platon
28 января 2016, 11:47
1. Длина урла не важна.
2. Если есть альт и тайтл, то смысла делать "говорящее название" уже нет.
lomonosova.darya
28 января 2016, 11:47

спасибо

webcity2011
28 января 2016, 11:47

Помощь web master

 

blacklake
28 января 2016, 11:47
Подскажите, пожалуйста, официальный источник, где у тега IMG есть атрибут TITLE.
Тут http://htmlbook.ru/html/img он не упоминается
platon
28 января 2016, 11:47
Title - это универсальный атрибут, создающий всплывающую подсказку для разных элементов html-разметки, включая img. Title, как атрибут изображения, например, упоминается здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5%EC%E5%ED%F2%FB_HTML#.D0.98.D0.B7.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F .
avs-info2007
28 января 2016, 11:47

есть alt и title  (всплывающая пдсказка и текст когда отключены картинки в браузере у юзера)

alexeyatsuk
28 января 2016, 11:47

Можно ещё добавить информацию про schema.org для картинок. Яндекс уже стал поддерживать

 itemscope itemtype="schema.org/ImageObject">
  itemprop="name">Винни-Пух
  src="vinni.jpg" itemprop="contentURL" />
  itemprop="description">Винни-Пух залезает на дерево.

Игорь Назаров
28 января 2016, 11:47

Что насчет картинок с отдельных CDN-доменов?

Zero14p
28 января 2016, 11:47

Тоже очень интересует этот вопрос.

platon
28 января 2016, 11:47
Уточните, что Вы имеете в виду под отдельными CDN-доменами?
Retail-Online
28 января 2016, 11:47

У меня есть сайт site.ru. Картинки для этого сайта грузятся с поддоменов cdn01.site.ru, cdn02.site.ru и т.д.

Соответственно, адреса картинок выглядят так: cdn01.site.ru/static/images/img000232.

Сами поддомены cdn01.site.ru отдают код ответа 403. Картинки отдают 200ОК.

В индексе Яндекса картинок моего сайта нет. Что я могу сделать, чтобы картинки были добавлены в индекс?

Спасибо за ответ!

platon
28 января 2016, 11:47
У субдомена cdn01.site.ru не должно быть запрета на индексацию картинок в robots.txt, если он создан. В целом для робота картинок нет принципиальной разницы где размещены изображения: главное, чтобы они были доступны и правильно прописаны на проиндексированных страницах.

Если все описанные в посте рекомендации были давно выполнены, но картинок всё ещё нет в поиске, то напишите нам через форму http://feedback.yandex.ru/?from=images . Будем разбираться в ситуации предметно.
iz-teni
28 января 2016, 11:47

Retail-Online а как вы решили этот вопрос?

denissaveljev
28 января 2016, 11:47

Спасибо, уже помогли. Выявил ошибку, которую раньше делали на автомате.

flexsf
28 января 2016, 11:47

Платон, помоги!

Не индексируются картинки с http://consei.ru">блога. Писал в саппорт, сказали все будет ок, но прошло уже 3 месяца и все далеко не ок.

platon
28 января 2016, 11:47
Иногда на индексацию может потребоваться больше времени. Давайте подождём немного, если в течение полутора-двух недель картинки сайта не появятся в поиске, напишите нам — http://feedback2.yandex.ru/images/ , будем разбираться.
sanseis
28 января 2016, 11:47

Не появились :( Пишу в http://feedback2.yandex.ru/images/

kostsuh
28 января 2016, 11:47

РАЗВОДИТЕ ЭМПИРЕИ, А ЯНДЕКС ЭТО СПАМ БОРДЕЛЬ

НА СЕГОДНЯ.

Вы бы лучше боролись со спам помойкой своей. 

СОЦИАЛЬНЫЙ СРОЧНЫЙ ЗАПРОС

"Купить нитроглицерин на Пресне"

 

ТРИ (!!!) страницы СПАМА.

На первом месте,  ЕСТЕСТВЕННО, Киноцентр На Пресне, и по купить Нитроглицерин на Пресне, и валидол, и корвалол,

GOOGLE ДАЕТ на первом месте 

ВЕРНЫЙ ОТВЕТ. "Интерфарм"

 

Совсем коммерческой помойкой в ручном режиме стали, увы.

 

 

kostsuh
28 января 2016, 11:47

Уважаемая команда ЯНДЕКС.

 

Прошу Сделать ОТДЕЛЬНЫЙ ПОСТ про Социальные запросы. 

Смотрите мой пост ВЫШЕ.

 

почему скоропомощный запрос в яндекс "купить нитроглицерин ена Пресне" Дает На ПЕРВОМ СЕСТЕ КИНОЦЕНТР???????????????

Дпльше 3 страницы СПАМА и РЕКЛАМЫ ЕСТЕВЕННО.

Google дает ВЕРНЫЙ ОТВЕТ, "ИНТЕРФАРМ" на пПресне видно сразу, один клик -телефон, круглосуточно.

ПОЧЕМУ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ ВЫ ПРЕВРАТИЛИ В СПАМ ПОМОЙКУ.

Прошу отдельный пост на эту тему.

 Самая сладость - это 

Вызвать скорую помощь на Пресне.

ух ты! СИТИБАНК НА ПЕРВОМ МЕСТЕ.

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F&lr=213

 

 

 

 

 

 

kostsuh
28 января 2016, 11:47

То есть, кончайте флудить про картинки. 

Пока по запросу "телефон скорой помощи Пресня"

СИТИБАНК - 1 место.

Осенний пейнтбол на «Красной Пресне» - 2 место.

остиница в центре Москвы Отель Пушкинская Гостиница Марко Поло...  3 место

поздравляем тройку победителей. 

 

Верный ответ только на 4 месте. 

 

Пример про нитроглицерин  на Пресне -выше. Там -ноль.

То есть, КАРТИНКИ - ОТЛИЧНО, но РАНОВАТО ЗАМАХНУЛИСЬ,  не для 7 - го класса.

пока с мелкими вопросами Спам помоек разберитесь.

 

про более мелкие социальные запросы я не говорю.

 

 

seoforfood
28 января 2016, 11:47

Этим рекомендациям в обед сто лет, а скорость индексации картинок не увеличилась.

Мне рассказывали, что применение микроразметки может помочь ускорить процесс, но мы сейчас не готовы её внедрять технически.

platon
28 января 2016, 11:47
Обновление базы картинок действительно происходит несколько медленнее, чем хотелось бы, и сейчас активно ведется работа над ускорением этого процесса.
Что касается микроразметки, то она позволяет поисковому роботу получать более полную информацию об изображении. На скорость индексации она не влияет.
seoforfood
28 января 2016, 11:47

ок, Платон.

prof.2k9software
28 января 2016, 11:47

А как долго новые сайты сидят в "песочнице"?

Существуют ли вообще ограничения для молодых сайтов?

Мой блог о seo в стихах (http://seoptimist.ru) Яндекс робот никак не хочет индексировать. Я даже в тех поддержку писал.

Я пишу письмо в поддержку,
Чтоб проблему устранить:
Как заставить Яндекс робот
Блог мой новый полюбить?


Блог ещё довольно молод,
Пара месяцев всего.
И не хочет Яндекс робот
Индексировать его!


Постоянно добавляю
Я в Вебмастер новый текст,
И ужасно удивляюсь,
Что он в "индекс не залез"!


В моём блоге много текстов,
Стихов много и статей.
Как же мне заставить ботов
Индексировать скорей?


Почему не любят боты
Ко мне в бложег заходить?
Может нужно этим ботам
Что-то сделать, подкрутить?


Я прошу Вас, посмотрите -
Блог мой сделан для людей!
Алгоритмы измените,
Индексируйте скорей.


И тогда увидят люди
В поиске мои стихи,
И мой блог любимым будет,
И пойдут ко мне они.

 Прошу помощи.

mamboo
28 января 2016, 11:47

Платон, добрый вечер.

Я пытаюсь разобраться с причиной вылета практически всех картинок сайта www.supertents.ru из индекса Яндекса. Может Вы направите мои мысли в нужное русло?

Сайту около пяти лет. До ноября 2012-го трафик с Я-Картинок был регулярным.

В ноябре 2012-го сайт был атакован, заблокирован провайдером и на неделю ушел из эфира. Вылетел ли он при этом из индекса Яндекса я, увы, не знаю.

Месяц назад мой друг (владелец сайта) попросил меня "осовременить" сайт.

Помимо прочего я обратил внимание, что картинки сайта практически отсутствуют в Я-Картинках:
http://images.yandex.ru/yandsearch?site=www.supertents.ru 

Те картинки, что есть, размещены в теле HTML, основные изображения - полностью вне индекса.

Это единственная закономерность, которую мне удалось обнаружить.

 

В Google выдача побогаче, хотя тоже далеко не полная:
https://www.google.ru/search?q=site:http://www.supertents.ru&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=NWq4UoOAEIXB4wTuhYDYCA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1745&bih=825 

 

Куда копать - ума не приложу. ;-(
 

brandtpolaris
28 января 2016, 11:47

Дождались нового поиска по картинкам!

Davemir
28 января 2016, 11:47

Особенно в яндекс картинках доставляет, когда картинка с одного сайта, а сылка введет на другой.

ПОвторюсь - В исходнике страницы Якартинок фотку берут с сайта А, а ссыку делают на сайт Б.

Очень правильно, ага.

 

on99
28 января 2016, 11:47

Здрасти , будет для картинок сделан сервис как для текстов ?

Пример :

"Оригинальные картинки"
уведомите Яндекс о появлении новых картинок

 

Алексей
28 января 2016, 11:47

Спасибо Вам, Платон! Полезная информация!

А чисто из интереса:
EXIF-информация в картинках обязательно должна быть заполнена для качественной индексации картинок на сайте или нет?
Просто я эти данные из картинок скриптами удаляю, и в итоге - вес картинок получается мизерным, а индексируются как-то не очень хорошо. То есть в индекс попадают, но куда-то на дальние страницы и трафика с Яндекс-картинок практически нет...

platon
28 января 2016, 11:47

EXIF в ранжировании картинок не используется, заполнять его не обязательно.

Акиндин
28 января 2016, 11:47

Всё выполнно масштабно и мастерски, а Скворечник - так и с любовью!!! Весеннего Вам настроения с переходом в летнее, столь же трудоустойчивое, приятное и полезное!!!

Тарасенко Михаил
28 января 2016, 11:47

Добрый вечер. Прочитав занимательный блог помощи так и не обнаружил нужной мне информации. Допустимо ли прописывать и в тайтле и в альте один и тот же текст? Инфа из поиска по этому вопросу просто трэш.

Мегафлекс
28 января 2016, 11:47

эта новая версия отвратительна, пользоваться невозможно и неудобно. вы сами ей пользовались? а пробовали открывать на планшете? полное глючилово! верните старый интерфейс!

Муравьёв
28 января 2016, 11:47

А почему нет ни слова, что Яндекс не индексирует картинки с https - адресов. Сделали сайт на https и попали в просак самый настоящий. В картинки вкладываем огромные средсва, все картинки уникальные и стоят огромных трудов наших художников и дизайнеров. А теперь воруй кто хочет, используй без угрызение совести ! Нет слов просто ! Как так кто ? 

risk.mail
28 января 2016, 11:47

 Как сделать, чтобы картинку хорошо видели и ранжировали поисковики, а то в Сети предлагают способы, из-за которых, я боюсь, мой контент может попасть под фильтр? Мои фотокарточки полностью уникальны.
 А так же возникли у меня вопросы:
 1) Как продвинуть картинку на 1 место. (что для этого требуется? как оптимизировать их)
 2) Возможен ли съем позиций у картинок?
 3) Как при запросе в яндексе используется эта штука, как сделать ее выше или ниже.(рис. 1 в приложении)
 4) Как индексируются картинки

 Прошу дать более подробные ответы на эти вопросы.

platon
28 января 2016, 11:47

1. Чем точнее описание картинки соответствует запросу, тем больше шансов, что она будет высоко ранжироваться. Подробные советы по описанию картинок описаны мною в посте. Также учитываются качество сайта, качество картинки и др. факторы в совокупности.

 

  2. Если в поиск попадут картинки с другого сайта, которые поисковый алгоритм посчитает более релевантными запросу, то позиции старых картинок в поиске могут измениться. Также картинки со старых сайтов могут пропасть, если на сайте-источнике были какие-либо проблемы. Список возможных проблем перечислен в посте.

 

  3. Картинка не приложилась.

 

  4. Процесс индексации картинок подробно описан мною в посте выше. Если вкратце: веб-робот посещает страницу сайта, вытаскивает оттуда адреса картинок и прилегающий к ним текст. Затем по полученным адресам изображения обходит картиночный робот. Полученные данные обрабатываются, объединяются в базу и попадают в поиск Яндекс.Картинок.

risk.mail
28 января 2016, 11:48

написал вам на почту, чтобы не дублировать это тут.

Если в Яндекс поиске, вы изменяете и улучшаете алгоритмы поиска, то в яндекс картинках меняется дизайн, а выдача как была сырой так ей и осталась.


mankokatrin
28 января 2016, 11:48

Добрый день!У меня вопрос по индексации картинок- все изображения с моего сайта, которые в индексе, ведут на отдельные страницы(там, соответственно только сама картинка и никакой информации), а не на статью, в которую изоброжение было вложено.Как это исправить?

platon
28 января 2016, 11:48

Если отдельные страницы с картинками индексироваться не должны, просто закройте их от индексации, это увеличит шансы на то, что в качестве источника будет показываться ссылка на другие доступные страницы, где это изображение публикуется.

den.kitaychuk
10 февраля 2018, 11:24
Здравствуйте. Сайт новый. Страницы давно проиндексировались, а картинки нет. Срок - 3 недели с момента публикации. Картинки уникальные, запретов на индексацию никаких нет. Сколько нужно ждать?
sss0990145779
13 декабря 2018, 16:24
потдерживает ли yandex линивую загрузку картинок (lazy-load) где основной адресс картинки находится data-src - а в атрибуте src указан путь к спинеру или превьюшки загрузчика!


<img data-src="пукт к картинке" src="путь к плейсхолдеру превьюшки">


будут ли санкции яндекса если все картинки на сайте сделаны вот таким вот образом
считает ли яндекс такую запись картинок битой ?

Обновлено 13 декабря 2018, 16:26
platon
19 декабря 2018, 14:22
sss0990145779,
если при обращении робота страница будет отдавать документ с ссылками на эти изображения, то они смогут обрабатываться с обычном режиме.
Вы также можете написать нам через форму обратной связи, прислав пример страницы, где используется такая технология. Мы сможем проверим ситуацию с ее индексированием более подробно и дать больше информации по вопросу.
Ограничений за это не предусмотрено.
Обновлено 19 декабря 2018, 14:22
ID00
4 января, 08:53
platon,
Здравствуйте! Не могли бы вы уточнить, какая ссылка на изображение имеется ввиду? Ссылка на изображение из атрибута src тега <img> или путь на полноразмерное изображение из тега <a>, обрамляющего содержимое тега <img>?
sss0990145779
14 января, 15:09
platon, вот тут используется технология отложенной загрузки изображений


https://ydoo.info/recipe/borshch-iz-svezhey-kapusty.html



если обратите внимание на теги img то у всех изображений есть data-src а обычного атрибута src нет.
ID00
16 января, 16:28
Задавал вопрос через форму обратной связи в поддержку Яндекс по этому поводу. Цитирую ответ поддержки: 


"Картинки могут скачиваться как по ссылкам из атрибута src тега img, так и из атрибутов data-src и data-original. Т.е. lazy-load в данном случае поддерживается, и ссылки на подобные изображения смогут обрабатываться в обычном режиме. 


Более подробно об индексировании картинок Вы можете прочитать в следующем разделе Помощи: https://yandex.ru/support/images/indexing.html ."



Кроме того, на вопрос об каких-либо ограничениях при индексировании контента страницы с "ленивыми" картинками обычным поисковым ботом, поддержка ответила, что все будет ок. Правда с ремаркой, что это касается страницы, отправленной мной в качестве примера ) 

Соловьев Алексей Юрьевич
9 марта, 13:23
Здравствуйте, Платон. Наверное проблема, с которой я столкнулся уже обсуждалась. И всё же: обратил внимание, что количество картинок в поиске гораздо больше страниц в поиске. Казалось бы если для каждой проиндексированных страницы создано несколько картинок, так и должно быть. Но... CMS моего сайта позволяет удалять картинки. При этом удаляются они только в видимой части админки, а в папках сайта сохраняются. Вопрос: не мешает ли наличие таких висячих картинок индексированию сайта в целом? Стоит ли удалять их из папок сайта? Если да, то надо ли ставить редирект на живые картинки?
platon
12 марта, 10:26
Соловьев Алексей Юрьевич,
индексированию изображений с сайта наличие таких картинок не помешает.
Роман
12 мая, 21:48
Здравствуйте, Платон.
У меня странная ситуация с индексацией картинок на сайте!
Я смотрю свои картинки в поиске по картинкам (site:домен.ru) и 50% фото (при переходе с них на сайт) ведут НЕ НА ТУ СТРАНИЦУ САЙТА где расположена картинка ,а совсем на другую !!! 



И название у картинок не то что прописано в title или alt  у этих картинок на сайте!
Картинки вставляются в статьи через "добавить медеафайл" и сама картинка содержит кликабельную ссылку на страницу где она расположена ...

вот код 

<a href="https://**********/yajtsa-farshirovannye-lososem-i-kurinoj-pechenyu/"><img class="aligncenter wp-image-17536 size-full" title="Яйца фаршированные лососем и куриной печенью" src="https://**********/wp-content/uploads/2016/08/YAjtsa-farshirovannye-lososem-i-kurinoj-pechenyu.jpg" alt="Яйца фаршированные лососем и куриной печенью" width="640" height="450" /></a>
вместо нормального названия картинки в вашем поиске прописывается то просто ТЭГ который есть в статье, то НАЗВАНИЕ РУБРИКИ в которой находится сама статья !!!!


Подскажите почему мои картинки так неправильно индексируются ?


У меня такое чувство что при индексации страницы, картинка часто берётся из "похожих записей" и поэтому у неё получается не то название и не на свою страницу она ведёт! хотя у меня во всех статьях есть свои картинки и расположены они в самом верху статьи....


Роман
12 мая, 22:21
Роман,
Кстати и в снипетах поисковой выдачи яндексом страниц моего сайта тоже часто показывается КАРТИНКА  не с этой страницы !!!!!
Елена Першина
14 мая, 14:17
Роман,
напишите в Вебмастер в поддержку про это? нужна примеры сайта, страницы сайта и запроса, чтобы понять, в чем дело. Скриншот дополнительно тоже поможет. 
Роман
14 мая, 19:24
Елена Першина,


Здравствуйте Елена.

Задал этот вопрос здесь https://yandex.ru/support/images/troubleshooting/for-webm.html  надеюсь правильный раздел выбрал.
Елена Першина
15 мая, 09:59
Роман,
если что, коллеги передадут в нужное направление, не переживайте. Тут на периферии Поиска и Картинок, так что правда сложно выбрать.  
Роман
15 мая, 20:38
Елена Першина,
Спасибо за ответ. Уже пообщался с тех поддержкой.
seoprojectmk
23 августа, 11:09
Добрый день! 
Хотим на сайте выводить картинки с использованием  base64, скажите, пожалуйста, будет ли поисковый робот их индексировать?