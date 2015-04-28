Платон Щукин

Платон Щукин

Проблемы ранжирования и "взрослый" контент

 

Наверняка вы слышали, что алгоритмы поиска Яндекса могут по-особому обрабатывать "взрослый" контент. Подробно об этом уже было написано на страницах помощи и на странице принципов. Рассмотрим эту тему подробнее и с точки зрения вебмастеров. Сразу скажу, картинок не будет 

 

Яндекс стремится настроить свои алгоритмы так, чтобы давать хорошие ответы на запросы любого типа, в том числе и на запросы "пикантной" тематики. Но если ваш сайт не релевантен таким запросам, ориентирован на посетителей разных возрастов, предлагает скачать что-то или посмотреть последние вышедшие серии популярных сериалов, а может просто содержит интересные и полезные статьи, не относящиеся к категории "18+", - то, например, установка рекламы из серии "интим-товары", могут определенно навредить как самим посетителям, так и ранжированию вашего сайта.

Расскажу, что же именно может повлиять на видимость сайта в результатах поиска и как избежать неприятных ситуаций:

 

1. Реклама

 

Реклама - основной способ монетизации сайтов, и, конечно, она нужна. Яндекс не против рекламы, но она тоже является частью вашего сайта, поэтому также, как и остальной контент, должна подходить для ваших посетителей.

Пара советов:

·        перед установкой тизеров почитайте отзывы об этой рекламной сети,

·        проверьте, есть ли возможность настраивать показ объявлений (отключить "взрослую" тематику, убрать ненужные нетематические рубрики и т.д.),

·        после установки последите за транслирующейся рекламой некоторое время, пробуя разные браузеры. Нам встречались случаи, когда тизерные сети транслировали откровенную рекламу даже при ее отключении в настройках сети!

 2. Ссылки

Помните, что ссылки, которые вы ставите со своего сайта на другой, также могут влиять на ваш. Если они ведут на взрослые ресурсы, то это может привести к изменению в ранжировании сайта по обычным, не "пикантным" запросам.

Советы:

·        проверяйте содержимое сайта перед установкой ссылки на него,

·        регулярно проверяйте установленные ссылки, т.к. сайты могут менять свое содержимое,

·        если у вас стоит виджет комментариев какой-либо социальной сети, то за ними также стоит следить.

3. Код сайта

Ни для кого не секрет, что иногда сайты взламывают. Не забывайте регулярно менять пароли доступа к сайту и следите за его защищенностью
Одно из возможных последствий взлома заключается в том, что злоумышленник устанавливает в коде вашего сайта ссылки на взрослые ресурсы или тексты с таким содержанием, которые не будут отображаться на самой странице, но поисковым роботам будут видны, - так что ранжирование сайта может измениться.

Есть еще один момент: скачанный с недостоверного источника бесплатный шаблон сайта может быть уже заранее наполнен плохими ссылками и текстами. Поэтому прежде чем воспользоваться им - проверьте его код, или воспользуйтесь более надежными источниками для скачивания шаблонов.


В заключение хочу сказать еще раз: учитывайте особенности целевой аудитории вашего сайта, особенно возраст. Ведь если на сайте есть что-то, о чем я писал выше, то вряд ли мы найдем его по запросу [ну, погоди] или [игры для девочек винкс]. С другой стороны, если у вас аудитория взрослая, то нет ничего плохого в том, чтобы показывать релевантную рекламу и давать ссылки на другие взрослые ресурсы, а в продвижении сайта сконцентрироваться на взрослых запросах и работать с ними. Каждому, как говорится, свое!  

44 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
kotsuba
28 января 2016, 11:47

Спасибо! =оD

reemann
28 января 2016, 11:47

Что насчет сайтов, который были запрещены к показу Роскомнадзором?

imarketolog-mk
28 января 2016, 11:47

Мне кажется, что они не то, чтобы запрещены к показу - они вообще не работают, там загрушка. И Яндекс тут не при чем.

kakBacTam
28 января 2016, 11:47

 

 регулярно проверяйте установленные ссылки, т.к. сайты могут менять свое содержимое

Вот это, конечно, круто =)

Обходите все сайты и проверяйте их, норм.

downloa
28 января 2016, 11:47

Здравствуйте! Более подробно будет если Вы опишите один нюанс, вопрос следующий. Сайт ориентирован на посетителей разных возрастов, реклама из серии "интим-товары" на сайте присутствует но только в разделах для взрослых - может ли это навредить ранжированию сайта на те категории, где нет подобных реклам ? то-есть, навредить те категории которые не относятся "18+" ?

Подобный вопрос задаю техподдержке Яндекса больше года и всё ни как не получил четкого и внятного ответа. Вы выше пишите, что подробно описываете но про этот нюанс не описываете ни слова и нигде не описано даже в ваших справочниках. Техподдержка по поводу этого как-то раз мне ответила, что проблем с этим нет и один другому не навредит. Позже задаю вопрос что с моим сайтом не так и получаю ответ, что ваши алгоритмы обнаружили рекламу взрослых на сайте - так вредит один другому или не вредит ? если алгоритмы обнаружили рекламу в разделах взрослого, то думаю в этом разделе взрослая реклама вполне уместна, или нет ? а вот в простых новостях сайта нет взрослой рекламы и нет ни одной ссылки которые могли бы на прямую ввести туда. Напишите пожалуйста ответ по поводу этого, вредит ли взрослая реклама простому разделу где его нет ? и если вредит то, если снять взрослую рекламу то получается, что для простых разделов уже ничего не вредит ? и в письме было написано, если уберете взрослую рекламу то будет всё путем но тогда как вредит взрослая реклама ? тем что она взрослая ? тогда получается, если я снимаю взрослую рекламу со взрослого раздела то сам взрослый раздел сайта то остается и где тут логика ? Думаю, Вы поняли в чем суть вопроса и убедились на сколько вводят в заблуждение ответы вашей поддержки которые я привёл выше.

platon
28 января 2016, 11:47

Если взрослый контент расположен в отдельных разделах сайта, то ограничены в поиске должны быть, действительно, только эти разделы. Вы правильно делаете, что в таких случаях пишете нам. Наши специалисты проверят, корректно ли в каждом случае сработали наши алгоритмы, при не необходимости в них будут внесены соответствующие изменения. 

chatroulette18
28 января 2016, 11:47

Здравствуйте. сайт тематики видеочатов рулетка. была размещена реклама, как оказалась взрослой тематики. сайт попал под взрослый фильтр. Рекламу снял и уже на протяжении 4 месяцев веду переписку с вашей поддержкой на что они мне доказывают что видеочат рулетка расположенный на моем сайте взрослый. Прошу доказательства, так как он таким не является( там нет обнаженных людей/ строго модерируется) доказательств нет но начанают юлить и выдвигать свое имхо. Когда у вас будут нормальные адекватные правила? Вот например Мамба ц вас в общем поиске хотя там указано ограничение 18+ и ничего)))

zaycevas.rznc
28 января 2016, 11:47

А как насчет тех случаев, когда фильтр за взрослый контент накладывается за блоки РСЯ?

Я относился к этому скептически, пока сам не попал под данный фильтр...

Урологический медицинский сайт, все статьи написаны практикующими врачами, кроме РСЯ ни одной внешней ссылки с сайта нет, попал пару дней назад под фильтр, сайт стал показываться только в поиске "без ограничений", трафик с Яндекса упал на 90%.

"Нашими алгоритмами на страницах Вашего сайта были распознаны ссылки, которые направляют пользователей на страницы, содержащие контент «для взрослых»"

Все проверил, служба поддержки также подтвердила, что на сайте нет ни вирусов, ни мобильных редиректов. Конечно, мне никто не написал, что дело в РСЯ, но это единственные внешние ссылки на сайте...

Прочитал пост "Яндекс фильтрует сайт за "свою" же рекламу" в клубе рекламной сети http://clubs.ya.ru/partner/replies.xml?item_no=10721

Может можно как-то обрисовать проблему разработчикам, пусть сделают решение...

Ведь одно дело, когда можешь влиять на причину, другое, когда Яндекс сам показывает и сам наказывает.

Вроде СДЛ и Яндекс по одну сторону, а стабильности опять нет.

platon
28 января 2016, 11:47
Да, сайт действительно может быть ограничен в результатах поиска за ссылки из РСЯ. Алгоритмы анализируют все ссылки с сайта, в том числе и рекламные.Чтобы таких проблем не возникало, у нас есть инструмент, позволяющий настраивать фильтрацию рекламных объявлений, подробнее на странице Помощи: https://yandex.ru/support/partner/adplatform/family-filter.xml
zaycevas.rznc
28 января 2016, 11:47

Спасибо за ответ. Вы советуете включать "семейный фильтр" на сайтах любой тематики?

 

Например, сайт про "кошек", если включен "поведенческий таргетинг" в РСЯ, то теоритически и на таком сайте могут показаться "взрослые" объявления, за которые исключат из общего поиска?

 

А для кого тогда режим без "семейного фильтра"? Для тех, у кого трафик не поисковый?

platon
28 января 2016, 11:47
Семейную фильтрацию в РСЯ мы рекомендуем включать на всех сайтах, где тематика отличается от "взрослой".Чтобы исключить возможность проблем с ранжированием наверняка.
zaycevas.rznc
28 января 2016, 11:47

Спасибо за ответы. Пообщался со службой поддержки РСЯ, на примере нескольких спорных объявлений на моем сайте при включенном семейном фильтре.

 

К сожалению, исключить "наверняка" одним семейным фильтром не получится, т.к. бывают случаи, когда рекламодатель, прошедший модерацию сразу меняет контент на сайте, это делается специально, или ставит редирект на партнерку "по увеличению достоинства".

 

В таких случаях, РСЯ советует "увидеть такое объявление, и прислать нам код, и рекламодатель будет забанен", но мониторить все сайты и всех рекламодателей нереально.

 

Предложите руководству, сделайте "простукивалку" для рекламодателей РСЯ, которая смотрела бы наличие редиректов, так же к ней прицепить алгоритм на "взрослую тематику", чтобы такие сайты сразу помечались и не показывались при "семейном фильтре".

 

Это бы решило проблему. Ведь очень обидно попадать под санкции из-за таких вещей на СДЛ, который ничего не нарушает, а просто размещает РСЯ.

 

С уважением, Алексей

Duchesne
20 марта 2016, 22:46
Складывается такое ощущение что в Яндексе сидят не люди, а бараны!
Вы вообще понимаете хоть куда лезете своими кривыми пальцами?
У меня подключена реклама тизер и обычная баннерная реклама (блокируется реклама для взрослых), и вдруг при апе у меня улетели все позиции, а остались только стр. и конечно мне Яндекс не сказал почему он меня выкинул, спрашиваю у Платон Щукин

Ответ:
Нашими алгоритмами на страницах Вашего сайта была распознана реклама, отнесённая к контенту «для взрослых». Поэтому Ваш сайт сейчас отсутствует в выдаче по интересующим Вас запросам. Подробнее о поиске Яндекса и контенте «для взрослых» можно https://yandex.ru/company/rules/filtration/ и здесь: http://help.yandex.ru/webmaster/recommendations/adult-content.xml
А также в моем блоге, где более подробно описал, что может вызвать проблемы с ранжированием: http://platon.ya.ru/replies.xml?item_no=2687

Если на сайте больше не будет подобной рекламы, то со временем, по мере обхода сайта нашим роботом, он сможет вернуться в поиск по интересующим Вас запросам.

Привел бы хоть что нашел, ну это же не в стиле Яндекса.
И теперь будем гадать, мы же все экстрасенсы, мне также Яндекс утверждал, что у меня на сайте вирусы которых нет и потом передумал, но время же идет!

Итог:
Я прекрасно понимаю почему я улетели позиции из поиска так как они были 1-4 и фиг он назад их вернет, Яндекс — это площадка которая не для честной конкуренции, можно захламит ссылками сайт конкурента, и он улетит или тупо просто 10 жалоб типа от пользователей и его нет в поиске.

Куда катится Яндекс фильтров тьма, а хрен что найдешь пошел ка я в гугал он такой фигней не страдает!
komokdj
30 июня 2017, 01:33
Duchesne,
 +1. точно такой же собачий бред они и мне написали, слово в слово. очевидно это шаблонная отписка  для неугодных сайтов.
sposport
18 апреля 2016, 16:27
Если по человечески, то нельзя сразу выкидывать из поиска за то, что на обычном сайте промелькнула голая нога чуть выше колена в каком-нибудь тизере. Поскольку роботы, как правило, появляются на сайте не единожды до очередного аппа, то не мешало бы автоматом слать письмо вебмастеру с предупреждением, в котором указать дату, страницу и ссылку на то, что обнаружил робот. Вот это будет честно, оперативно и порядка будет больше. А так похоже устранение конкуренции. Ни какой конкретики. Мол видел робот там что-то,а что это уже не важно. Написал я своей тизерной компании про вылет из индекса, сказали, что это яндекс тупо мутит, поскольку все тизеры проходят модерацию. Вот и доказывай что ты не жираф. Сложно что ли, к роботу описанные функции прикрутить? Ведь наверняка у вас все эти данные есть, только вот обнародовать вы не хотите, а это уже наводит на темные мысли..
fotochanka
21 апреля 2016, 02:16
Платон отзовись. Уже скоро год как на моем сайте была замечена реклама для взрослых. после введения вами фильтра сразу была снята. и ее нет без месяца год. Но ваша некомпетентная поддержка с пеной у рта доказывает что мой сайт для взрослых. хотя он обыкновенной развлекательной тематики. Прошу привести пример, не приводят. Молю бога чтоб гугль проглотил вас с вашими недоразвитыми алгоритмами.
CandyCat7
14 июня 2016, 15:18
Пока, как говорится петух не клюнет... на подобную информацию вниание практичсеки не обращаешь... 
CandyCat7
14 июня 2016, 15:30
Но в этом всем не это самое интересное... Одинаковая реклама стоит на 7 моих сайтах, а робот исключил самый трастовый, с уникальны контеном, который занимал наилучшие позиции из всех. Почему???
CandyCat7
18 июня 2016, 23:12
Возможно кому-нибудь будет интересна эта информация. Прошло 2 апа после того, как я убрала шок рекламу с сайта... Трафик начал возвращаться (соответственно возвращаются и позиции), причем 75% позиций вернулись на прежние места, остальные пока что "не на месте". 
Честно сказать я уже поставила крестик на сайте, думала, что 5 лет работы над сайтом ушло впустую...
freshclubmusic2009
29 сентября 2016, 00:28
Доброй ночи! На сайте реклама уже не размещается порядка 2-х месяцев. А контента для взрослых не было и не когда не будет на сайте. Сайт ориентирован на обычных людей которые любят посмотреть любимые фильмы и сериалы. Так за что же kinomovies.net попал под этот фильтр "взрослый" контент?
ura.konopy1961
27 марта 2017, 15:04
А как  руководство Яндекса относится к тому что есть закон  "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов" и в нем есть пункт:
Незаконные изготовление и (или) перемещение через Государственную границу Российской Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов . Ключевое слово РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Показывая в поисковой выдаче по запросам "порно"," смотреть порно" релевантные сайты,  компания Яндекс по факту нарушает законодательство отображая данные сайты.  не опасаетесь того. что по данному  факту может быть заведено уголовное дело.




Обновлено 27 марта 2017, 15:05
tinin.leha2013
7 октября 2017, 00:38
Мне всё меньше и меньше кажется -что яндекс это российский ресурс-в топ гонит нерусские сайты - даже подписаться на новости можно только в Твитере и в русофобском Фэйсбуке ни ВК ни ОК -нет. Очень подозрительно
аня :))
5 марта 2018, 06:41
Здравствуйте, у меня сайт женской тематики красота, здоровье и т.д. и есть один раздел про секс. Попаду ли я под фильтр из за одного раздела?
it@arigus.tv
31 мая 2018, 12:51
Здравствуйте!
Сайт у нас абсолютно не адалтовский, региональная телекомпания, единственная негосударственная в регионе. 



Несколько месяцев назад в вебмастере мы обнаружили взрывной рост внешних ссылок "якобы на нас" в которых наш сат использовался в качестве транзитного сайта для перенаправления на третьи (также сторонние сайты).
Ссылки вида (https://arigus. t v/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://www.porno.sex.xxx) - в основном всякая порнуха и прочий шлак.
Покопавшись в причинах и поведении выяснили, что модуль CMS "защита от редиректов" активен, но стоит во-втором режиме (показ предупреждения и  последующий редирект на запрашиваемый сайт по тайм-ауту)
Очевидно, за время действия таких настроек попали в какой-то спамерский лист и теперь нас бомбят со всей дури.
Перенастроили модуль, выбрали адекватный вариант действий (редирект на 404 страницу), но отмечаем замедление производительности на сайте, связываем это с распуханием баз статистики от постоянно присутствующих ботов, по всей видимости, имитирующих переходы на конечные цели этих порно-редиректов. Да и все поисковики, наверняка не очень положительно относятся к происходящему.


Разработчик предлагает отсекать этих ботов по маске "redirect.php" с пустыми полями event и отдавать ему на уровне сервера, еще до CMS статус 444, со сбросом соединения. 


Насколько это будет правильно с точки зрения поискового бота? Ведь сейчас мы однозначно отвечаем, что на нашем сайте таких страниц нет, а будет отдаваться нестандартный статус nginx, и возможно снова будет считаться, что мы "якобы ссылаемся" на сайты со взрослым контеном, что "может привести к изменению в ранжировании сайта по обычным, не "пикантным" запросам."
it@arigus.tv
6 июня 2018, 16:48
try to summon @fistlena.pershina :)
@Елена Першина, помогите, пожалуйста, выбрать правильное решение.
Dosug Moscow
14 марта, 19:21
уже писал, напишу еще раз, не понятно как работает этот фильтр, мне сказали что мой сайт не соответствует выдаче по запросу [массаж москва], так как содержит эротические материалы, имея просто фото массажисток в купальниках. Ок, просто посмотрите выдачу по этому запросу....уже более 3х лет эти сайта вы топе....
platon
15 марта, 13:20
Dosug Moscow,
мы прикладываем значительные усилия для того, чтобы поисковая выдача была более качественной и релевантной. Если вы считаете, что какие-либо сайты занимают высокие позиции только за счет обмана поисковой системы, сообщите, пожалуйста, об этом через форму на странице https://yandex.ru/support/search/troubleshooting/delspam.html . Эта информация может помочь в совершенствовании наших алгоритмов ранжирования.
SsNikolas
9 апреля, 09:36
Вот наложили такой фильтр на образовательный сайт на котором и в помине никогда не было такого рода материалов! Очень обидно... Сайт развивается уже более 10ти лет...
Никаких писем, просто фильтр и все...
Очень не доволен!
platon
9 апреля, 10:50
SsNikolas,
нужно разбираться. Не зная адреса сайта, сложно что либо сказать. Единственное, что могу посоветовать, - проверьте безопасность вашего ресурса с помощью наших советов на странице https://yandex.ru/support/webmaster/security/protecting-site.xml .
Пожалуйста, напишите мне об этой ситуации, используя форму обратной связи сервиса Яндекс.Вебмастер. Я постараюсь разобраться в ней в кратчайшие сроки.
SsNikolas
9 апреля, 11:11
platon,
Я уже вам написал об этом несколько писем! Там указан сайт. Сайт проходит все проверки, на нем никогда ничего такого не было!
SsNikolas
9 апреля, 11:12
platon,
В итоге мы вас забанили ни за что и вы теперь ждите. Я этот сайт развиваю уже 10 лет. Я же стараюсь, а в итоге фильтр ни за что.... Лучше бы траст увеличили и трафика добавили.
platon
9 апреля, 11:30
SsNikolas,
раз писали - давайте номер обращения, посмотрим.
Обновлено 9 апреля, 11:30
SsNikolas
9 апреля, 11:36
platon,
Причем в панели вебмастера написано следующее - На сайте не обнаружено нарушений и угроз, которые могут отображаться в этом разделе
SsNikolas
9 апреля, 11:37
platon,
Ticket#19040806582923456
SsNikolas
9 апреля, 19:26
platon,
Ваш ответ:
Здравствуйте!
Если на сайте нет подобной рекламы, то со временем, по мере обхода сайта нашим роботом, он сможет вернуться в поиск по интересующим вас запросам.


Я очень прошу снять фильтр с сайта. Проанализируйте сайт и снимите фильтр. На сайте ничего такого нет. Он не нарушает никаких правил!
zaoaes
9 апреля, 09:46
Как быть в ситуации, когда ваш алгоритм ошибается?
Вы исключили сайт из результатов поиска, при этом никогда и ни разу на нем не было ничего "взрослого".  В рекламных компаниях сайт ни разу не участвовал. Доступ к нему только через защищенный веб-сервис. Никаких тизеров или сетей на сайте ни разу за 10 лет не ставилось.
Речь про сайт mototech.ru 

Обновлено 9 апреля, 09:48
platon
9 апреля, 16:36
zaoaes,
ваш сайт уже отправлен на дополнительную проверку, мы разберёмся в этой ситуации.
zaoaes
9 апреля, 17:49
platon,
мне кажется мы нашли причину, по которой ваш скрипт ошибочно заблокировал наш сайт.
На нашем сайте есть информация со словами - Глубинные вибраторы, Портативные вибраторы
ЭТО НЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЕКС-ШОПА !!! ЭТО СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ!!
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
Bilirium
16 мая, 13:35
Платон спасай! Мы тоже каким-то образом попали под раздачу, причем стало очень горестно и обидно. 
Есть издание, которое успешно существует с 2012 года. Все это время мы выполняли все требования яндкса и даже рекламировали ваш сервис яндекс-еды. Наши подкасты есть в яндекс немузыке, а ресурс по вашей инициативе попадал в бета-тестеры дзена и нирваны. И Вот 10го мая мы стали порно-сайтом по версии яндекс-поиска. По контенту ничего не менялось, по медиа-материалам тоже. Как следствие, наши статьи воруются всем рунетом и на сторонних сайтах прекрасно индексируются. А у нас в выдаче остались только статьи о сексе. Можно это как-то поправить? Не то, что бы трафик с поиска яндекса был для нас всем, но это крайне обидно. 
За нас может "поручится" VK который выдал подкастам премию, и Rambler.weekend который продолжает брать наши статьи в свои подборки.
https://BroDude.ru 
Елена Першина
16 мая, 16:06
Bilirium,
тут Платон и я посоветуем написать напрямую в поддержку Вебмастера. А я отдельно по личному опыту посоветую проверить, есть ли у вас в рекламе ограничения на показ "взрослого" контента. Если нет, то рекомендую поставить. 
Bilirium
16 мая, 16:14
Елена Першина,
Загвоздка в том, что у нас нет сторонней рекламы. Т.е. все что у нас на сайте появляется (кроме комментариев) проходит через редакцию. Есть реклама или редакционная статьи о тех же секс-шопах, к примеру, но ее не больше чем у конкурентов тех же менс-хелс или максим-онлайн. Доля подобного контента (16+) у нас не более 1% ну и опять же, нет откровенной демонстрации тел.
Ладно. Напишем в вебмастер. Спасибо! 
info@tradition.love
5 июня, 20:45
Здравствуйте!
Имеется интернет-магазин для взрослых.
Установлена кнопка 18+.
Но без отключения фильтрации, сайт на 100+ позициях.
Согласен, что сайт со взрослой тематикой, но это не порно. И к тому же, сайт специализирован на продаже товаров для взрослых. Конкуренты ведь показываются в поиске. Почему мы не можем находиться там?
Это не обычный сайт, где вдруг появился контент для взрослых, а МАГАЗИН для взрослых.


Объясните, пожалуйста, ситуацию.
И хотелось бы помощи, чтобы снять фильтр. 
В Вебмастере не сказано о фильтре.

Елена Першина
5 июня, 21:44
info@tradition.love,
если запрос явно не связан со взрослой тематикой, результаты тоже не должны быть из темы "для взрослых". Если у вас есть примеры того, где это правило работает не идеально - будем благодарны примерам в нашу поддержку. 
elena-putalova
3 октября, 19:53
Необходимо более четко прописывать, что именно Яндекс рассматривает как "контент для взрослых". На моем сайте вообще не было такого контента. Реклама, которая там стояла - это тизеры новостей, правда, с желтоватым оттенком, но всё же никак нельзя их отнести к контенту "для взрослых". Убрала рекламу, посмотрим.