Платон Щукин

Платон Щукин

Как правильно спросить или сообщить о проблемах с сайтом.

В этом посте я хочу рассказать, почему при обращении в службу поддержки так важно подтверждать права на управление своим сайтом и о случаях, в которых писать мне необязательно (да-да, и такое бывает:))

Мне часто встречаются случаи, когда вебмастера хотят узнать, например, по какой причине изменились позиции их сайта по тем или иным запросам, или почему некоторые страницы сайта отсутствуют в поиске. Ответы на такие вопросы я даю только тем вебмастерам, которые подтвердили права на управление сайтом в Яндекс.Вебмастере. Это связано с тем, что мы:

  • хотим быть уверены, что информацию от нас получит человек, который имеет непосредственное отношение к указанному сайту. Вы же не хотите, чтобы такая информацию попала в руки ваших конкурентов?
  • это помогает нам быстрее разобраться в проблеме, и, соответственно, быстрее ее решить и ответить вам.
  • при использовании Яндекс.Вебмастера вы получаете доступ ко множеству полезной информации. В ряде случаев после анализа этой информации Вы можете найти ответ на свой вопрос и до обращения в службу поддержки.

Поэтому, при возникновении любых вопросов насчет вашего сайта, пожалуйста, подтверждайте права на управление сайтом в Яндекс.Вебмастере и пользуйтесь специальной формой обратной связи .

И еще один случай. Если Вы заметили в результатах поиска некачественный сайт, сайт с фишингом, вирусами или поисковым спамом - писать об этом мне также необязательно. Я, конечно, рад всем письмам, но для таких случаев у нас есть специальная форма .

Если у вас возникнет непонимание, куда задать вопрос или сообщить о проблеме, в любом случае вы можете просто написать через форму обратной связи - я обязательно подскажу, что делать.

На связи!

25 комментариев
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Комментарий удалён
platon
28 января 2016, 11:47

Исправил, спасибо большое :)

Евгений
28 января 2016, 11:47

К сожалению, в форме /delspam.xml нет варианта "в результатах поиска некачественный сайт". Фишинг - да, вирусы - да, ПО - да. А вот про некачественные сайты ничего нет, а их кстати немало. Потому и пишут люди в поддержку.

paulg2
28 января 2016, 11:47

Желательно как можно реже обращаться к Платону))

Валентин
28 января 2016, 11:47
Как таковой формы обратной связи по ссылке нет. Есть просто ЧаВо. В них уже надо искать форму обратной связи. Причем если вопрос не относится ни к одной из категорий, то приходится писать в любую, с надеждой на то, что вопрос не потеряется, и на него все таки ответят.
st-tarbeevo
28 января 2016, 11:47

было дело, обращались по поводу поискового спама. и не раз.  толку- 0. или может вот это не поисковый спам(запрос- мичуринск ярок расписание)? :

Описание:

Пусть будет красив он и ярок! На одном чуть ...... Но скоро праздник на носу, пятки я в Мичуринск понесу. Но,конец ему тёмный был,а мне ярок! И стихи не ...... Иду по дорожке к КАССАм, узнать обратное расписание. Мичуринск - Миша - Мишель - Мишень - Мишин - Мишлен ...... К десяти (АМ) прибыл автобус, В нём уже пятнадцать человек ; Ну, коли нас ...... Посмотреть расписание поездов и отправление автобусов Тамбов - Мичуринск. Там большой Козловский ...... В Лаврово и Ярок автобус ходит по 4 раза в день, в Кривец - раз в день.

прям в топе.может я что-то не понимаю в этой жизни? кстати скачать посмотреть не рискнул. что-то не охота вводить свой номер телефона. приведенный пример по данному запросу не еденичен, но приводить еще мне лень. уже смысла не вижу. 
devaka
28 января 2016, 11:47

Мне иногда на сайте вопросы в форму обратной связи присылают с уверенностью, что пишут в службу поддержки Яндекса... письма, действительно, часто забавные. Но чтобы Платона не перенапрягать, помогаю пользователям советами :) 

Digital User
28 января 2016, 11:47

Дайте ссылку на форму обратной связи для раздела Ранжирование сайтов.

platon
28 января 2016, 11:47

Вы можете пользоваться этими ссылками https://webmaster.yandex.ru/site/feedback.xmlhttps://feedback2.yandex.ru/search/mysite/

Максим
28 января 2016, 11:47

Добры день, не подскажите - существуют ли возможность оформить претензию/жалобу на определённого сотрудника Яндекс.Поддержки?

platon
28 января 2016, 11:47

Если Вы недовольны ответом сотрудника службы поддержки, Вы можете сообщить об этом, оставить отзыв по ссылке, которая идёт перед подписью к его письму. 

Максим
28 января 2016, 11:47

Спасибо, а то интересная ситуация сложилась, всё детаельно объяснил Платону Щукину в первый раз, он сказал ждать автоматической перепроверки сайта, которая произойдёт в течении месяца. Спустя месяц обратился повторно с той же проблемой, догадайтесь что-же мне ответили вновь? Тоже самое, ждите, только уже не один месяц, а 45 дней от текущей даты (это вообще из заоблачной серии, предположу, что после следующего обращения будет 60 дней и так до тех времен, пока не останется финансовой возможности содержать сайт). Никакой конкретики и помощи с самого первого обращения, вот собственно такая поддержка оказывается со стороны Ваших специалистов.

downloa
28 января 2016, 11:47

Не Вы один такой, жду уже год возврата сайта на прежние места в выдачи Яндекса, потеря около 80% трафа и продолжает падать, по поводу финансов вообще молчу, кого кормлю неизвестно, поддержка можно сказать не существует, так как если поддержка и ответила в чем проблема то, после устранения этой проблемы ничего не меняется и посещаемость как падал так и продолжает падать и не чувствуется никакого эффекта от поддержки, наверное лучше вообще не писать им! По поводу отзыва по ссылке в письме как пишет "platon", то этой ссылки там вообще может не оказаться, ссылка есть только тогда, когда поддержка ответила по существу хотя бы на часть одного вопроса из заданных мною двух или трёх.

Максим
28 января 2016, 11:47

Да, в моём случае к сожалению оценки ответа службы поддержки нет, но вроде добился неплохих результатов и пошла хоть какая-то конкретика, которую я ждал несколько месяцев...

downloa
28 января 2016, 11:47

Поздравляю от души, вверх и только вверх! надеюсь и кнопочка появиться для оценок поддержки...

Максим
28 января 2016, 11:47

Существует фантастическое желание пообщаться с тем С-Специалистом лично, поскольку отзыв навряд ли что-то даст.:-|

disfated
28 января 2016, 11:47
"Если у вас возникнет непонимание, куда задать вопрос или сообщить о проблеме, в любом случае вы можете просто написать через форму обратной связи"

Не можем. Её там по факту нет, т.к. она переадресует на общий хэлп. Спасибо.
fashudinova.marya
28 января 2016, 11:47

Дорогой наш Платон. вот все эти формы обратной связи и меня так же привели на общий хелпер толку от которого, как от козла молока. Ибо вопрос мой касается ситуации не совсем стандартной и в описаных вопросах его просто нет. А вопрос меня волнует прям значительно и нерешенность его беспокоит меня даже темными шведскими ночами... Может быть вы все таки есть форма обратной связи, которая позволит написать вам, а не будет меня перекидывать по страницам хэлпера ? 

 

platon
28 января 2016, 11:47

Уточните, пожалуйста, по какой именно теме Ваш вопрос.

shiginmoney
15 октября 2018, 14:47
Здравствуйте Платон! К сожалению в разделе "Обратная связь" не нашёл возможности отправить сообщение о проблеме возникшей с сайтами. Пишу сюда, но сайты не указываю, может сообщите куда нужно отправить их?


Более года тому назад пара сайтов были заражены вирусами. После обнаружения вирусной активности, была проведена процедура чистки от вредоносных кодов и приняты другие меры: перенос вылеченного сайта на другой более защищённый хостинг, на сайт установлен антивирус и т. д. Так же были приняты меры по улучшению сайта во внутренней оптимизации: перенос с http на tttps, оптимизация кода, улучшение контента, сжатие картинок и другие вещи связанные с SEO. Времени прошло много, но сайты до сих пор не приводят посетителей даже по самым низкочастотным запросам. Никаких сообщений о нарушениях в Яндекс Вебмастере нет, всё в порядке. Опыт работы с сайтами есть, поэтому вижу, что ситуация крайне странная. Подскажите, пожалуйста, как поступить в этой ситуации?! Год, всё же большой срок.
mvmakeup
13 ноября 2018, 21:04
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может сайт http://mariavishnevskaya.ru попал под фильтр? Исчезли многие запросы по выдаче, после загрузки 6 статей на сайт в раздел блог. В топ 10 входило более 250 запросов согласно данным вебмастера, а теперь осталось порядка 10... В чем причина, весь контент 100% уникален, фото тоже...
Заранее спасибо за подробный ответ
Елена Першина
14 ноября 2018, 19:09
mvmakeup,
О нарушениях лучше уточнять через поддержку, так как это персональная информация. 
mvmakeup
14 ноября 2018, 22:36
Елена Першина,
Написала, жду, почему еще могло такое произойти?
Standlastk
24 июня, 16:08
Здравствуйте, Платон, я обнаружил у одного из лидеров выдачи, большой объем ссылочной массы(более 350 ссылок)с одного сайта, который индексируется Яндексом,  однако ведет на форум,  активность в котором уже более года отсутствует более 2х лет, и похож на закупленные, каким образом можно пожаловаться на конкурента?
azartnov
31 июля, 23:33
Здравствуйте, 
Помогите пожалуйста... мой блог нагло скопировали
Владелец ресурса не отвечает
filippowataisia
15 октября, 19:03
Здравствуйте! У меня на сайте https://taiafilippova.ru вот такая картинка началась http://prntscr.com/pjn595, посещаемость падает, почти у нуля уже. Посмотрела по вебмастеру, там пишут - ошибка 337. Что это такое, почему такое случилось, в чем  причина,  и как это исправить? 