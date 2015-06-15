Как правильно спросить или сообщить о проблемах с сайтом.

В этом посте я хочу рассказать, почему при обращении в службу поддержки так важно подтверждать права на управление своим сайтом и о случаях, в которых писать мне необязательно (да-да, и такое бывает:))

Мне часто встречаются случаи, когда вебмастера хотят узнать, например, по какой причине изменились позиции их сайта по тем или иным запросам, или почему некоторые страницы сайта отсутствуют в поиске. Ответы на такие вопросы я даю только тем вебмастерам, которые подтвердили права на управление сайтом в Яндекс.Вебмастере. Это связано с тем, что мы:

хотим быть уверены, что информацию от нас получит человек, который имеет непосредственное отношение к указанному сайту. Вы же не хотите, чтобы такая информацию попала в руки ваших конкурентов?

это помогает нам быстрее разобраться в проблеме, и, соответственно, быстрее ее решить и ответить вам.

при использовании Яндекс.Вебмастера вы получаете доступ ко множеству полезной информации. В ряде случаев после анализа этой информации Вы можете найти ответ на свой вопрос и до обращения в службу поддержки.

Поэтому, при возникновении любых вопросов насчет вашего сайта, пожалуйста, подтверждайте права на управление сайтом в Яндекс.Вебмастере и пользуйтесь специальной формой обратной связи .

И еще один случай. Если Вы заметили в результатах поиска некачественный сайт, сайт с фишингом, вирусами или поисковым спамом - писать об этом мне также необязательно. Я, конечно, рад всем письмам, но для таких случаев у нас есть специальная форма .

Если у вас возникнет непонимание, куда задать вопрос или сообщить о проблеме, в любом случае вы можете просто написать через форму обратной связи - я обязательно подскажу, что делать.

На связи!