Как индексируются видеоролики в поиске Яндекс.Видео

Ранее я уже давал советы по подготовке картинок и страниц сайта для индексации. В этот раз расскажу, что необходимо для успешной индексации видеороликов.

Для индексации видео на сайте требуется наличие специальной разметки, которую обрабатывает поисковый робот. Это может быть разметка на страницах сайта (Open Graph или Schema.org) или отдельный фид (MediaRSS либо XML).

Сразу отмечу: если ваш сайт хостингом не является, а ваши видео хостятся на популярном видеохостинге, например, на Youtube, то делать фид необязательно. Стандартная разметка Youtube уже индексируется поиском автоматически. Если же у вас собственный хостинг, то рекомендую использовать XML-фиды. Именно о них я расскажу подробнее, так как это самая удобная для робота схема, позволяющая быстро получать большой объем данных о видео без необходимости посещения страниц, где публикуется ролик.

Суть схемы в том, что для каждого ролика формируется отдельный XML-фид с различной информацией: заголовком, описанием, тумбнейлом (превью-картинкой), длительностью и качеством видеоролика, датой загрузки, статистикой просмотров, лайков и другими полезными данными. Чем полнее информация о видео, тем больше шансов, что пользователи найдут нужный видеоролик в результатах поиска.

Адрес каждого фида прописывается в sitemap. Это может быть общий или отдельный видеосайтмап, главное, чтобы поисковый робот знал, где он лежит. Сообщить роботу об этом можно, указав адрес sitemap в robots.txt или, если вы хотите скрыть от всех его адрес, можно добавить его через Яндекс.Вебмастер: раздел «Настройка индексирования/Файлы sitemap».

Таким образом робот будет знать, где лежит sitemap, и обойдет по цепочке все указанные в нем фиды.

Проверить корректность разметки можно через валидаторы:

Sitemap - https://webmaster.yandex.ru/sitemaptest.xml

XML (пункт "Видео") - https://webmaster.yandex.ru/xsdtest.xml

Микроразметка для страниц сайта - https://webmaster.yandex.ru/microtest.xml

Что также следует проверить, чтобы избежать ошибок:

• Убедитесь, что в разметке есть все обязательные элементы.

• Минимально размер тумбнейла - 120х90 px, при меньшем размере видео в поиск не попадет. В идеале тумбнейл должен быть соразмерен кадру в видеоролике.

• Описание в поле ovs:description не должно превышать 10 тыс. знаков.

• Каждая страница Sitemap не должна содержать более 50 тыс. урлов. Учитывается любой урл, включая ссылки на страницы и XML-фиды.

• Если у вас крупный хостинг, где видеороликов более 100 тыс., то желательно разместить XML-фиды и тумбнейлы на домене, отличающемся от основного домена с видеороликами. Это позволит существенно ускорить обход хостинга роботами Яндекса. Например, если у вас сайт example.com, то фиды и тумбнейлы можно разместить на домене api.example.com. Фиды и тумбнейлы можно также размещать и на разных доменах. Например, api.example.com и pics.example.com.

• Обратите внимание, что параметры файлов robots.txt и настройки веб-сервера должны обеспечивать доступ и достаточную скорость скачивания фидов и тумбнейлов роботам Яндекса.

• Можно совмещать сразу несколько схем: микроразметку на страницах сайта, XML.

Остальные способы индексации подробно описаны в разделе Помощи Яндекс.Видео "Советы вебмастеру".