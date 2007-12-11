Платон Щукин

Платон Щукин

Опровержение

Здравствуйте, граждане-товарищи.

 

В последнее время участились слухи, что ваш покорный слуга сменил место работы, ушел в партизаны, навсегда женился. Ответственно заявляю, что это грязный поклёп и козни злоумышленников. Платон Щукин был, есть и будет почетный саппорт, кавалер ордена саппортов и лучший Платон XX-XXI вв. н.э. Поэтому если вы, уважаемые друзья, транслируете подобную несусветную чушь, имейте в виду, что чушь должна быть кликабельна во всех смыслах, в том числе и в смысле ссылки на мой журнал. 

 

Хоть попиарюсь лишний раз.

 

P.S. Лера, душа моя, все хорошо, курицу купил.

17 комментариев
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YakovWWW
28 января 2016, 11:51
Ух, прям от сердца отлегло. все переживал - как он там, не пропал ли куда... оказывается вполне...
platon
28 января 2016, 11:51
То ли еще будет, новый год. Вы уже оптимизировали сайт под лишний 366-й день?
YakovWWW
28 января 2016, 11:51
нет. И не буду... нечего оттягивать такое событие... подумываю о том, чтобы в ноиндекс первые несколько дней закрыть.
Константин Ермаков
28 января 2016, 11:51
О! Спасибо за подсказку! :)
bonzaza
28 января 2016, 11:51
и с курицей и с Лерой, повезло ;)
platon
28 января 2016, 11:51
Да, втроем веселее.
denbl
28 января 2016, 11:51
Так уже ж вдвоем...
Константин Ермаков
28 января 2016, 11:51
Только курица нужна незамороженная.
sonja-j
28 января 2016, 11:51
Оценила глагол в этой фразе: "Страница уже переобошлась", -- талантливо :) Вы тоже читаете Солженицына? :) Кажется он любит генерить словечки на основе родной речи? :)
platon
28 января 2016, 11:51
Даля читаю, у него все есть. Люблю без посредников.
Андрей С.
28 января 2016, 11:51
хахаха
platon
28 января 2016, 11:51
похихикайте тут
Андрей С.
28 января 2016, 11:51
=) уже хихикаем
Инна Кузьминская
28 января 2016, 11:51
Однако, бедная Лера... видимо Вы много работаете, раз о наличии курицы у неё единственная возможность узнать только из блога -)
platon
28 января 2016, 11:51
Вот уж грязный поклёп! Лера накормлена и умыта в ванне из лепестков роз. (я дико романтичный, аж самому не по себе)
BelinskiyEE
6 апреля 2021, 19:09
Да что б ты сдох, тварь. 
Dimasty
26 июля, 05:46
Так называемая "техподдержка" от Платона Щукина и его бред заебал!