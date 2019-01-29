Михаил Сливинский отвечает на популярные вопросы, часть 2.

В прошлом интервью с Михаилом Сливинским мы ответили на ряд ваших вопросов, но на деле круг вопросов оказался немного шире, поэтому сегодня мы здесь в прежнем составе.

Платон: Михаил, рад снова тебя приветствовать!

Михаил Сливинский: Спасибо, приступим?

П: Поехали. Вопрос первый: Я купил домен, ещё не наполнил его, но добавил в Яндекс.Вебмастер, а там высветилось сообщение о Дорвее, Малополезном контенте и прочих нарушениях. Это я что-то натворил или прежний владелец? Что делать, чтобы убрать ограничения?

М.С.: Да, такое действительно бывает, когда прошлый владелец использовал обманные техники для продвижения, и за это на сайт прилетели ограничения. Потом сайт был удален и продан новому обладателю. «Так сайт же пустой», скажете вы, или «он вообще закрыт от индексации, почему не снялись ограничения»! Тут всё просто — поисковые роботы не могут получить доступа к содержимому сайта, недоступного для индексации или удаленного совсем, соответственно не могут оценить его текущее состояние, поэтому нарушения никуда не уходят. Если вы не планируете следовать примеру вашего предшественника и пойдете честным путем в продвижении, будете наполнять сайт полезным, уникальным контентом, не спешите покупать новый домен. Ограничения с него в процессе автоматической проверки алгоритмами могут быть сняты.

П: Моему сайту 67 лет, столько же времени на нём ничего (или почти ничего) не менялось, при этом у него всегда были хорошие позиции в поиске, а сегодня прилетело сообщение о нарушениях. Что изменилось?

М.С.: Такое тоже может быть. И это не ваша заслуга, а наше упущение. А еще это может быть потому, что мир меняется, интернет меняется, и, соответственно, требования к сайтам тоже могут меняться.

П: Я внес изменения на сайт/устранил нарушения, как и когда Яндекс узнает об этом?

М.С.: Наши алгоритмы постоянно проверяют сайты. Изменения на них отслеживаются довольно быстро, а вот обрабатываться новые данные и приниматься решение о снятии ограничений могут в районе 2-х недель (но иногда больше, в зависимости от типа нарушения).

П: В Яндекс.Браузере и результатах поиска для моего сайта появилось предупреждение о том, что он может быть опасен. С чем это связано?

М.С.: Это может быть из-за того, что на сайте были обнаружены программы-обертки (

https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting-info/threats/dangerous-files.html), вирусы (https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting-info/threats/dangerous-sites.html), смс-мошенничество (https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting-info/threats/sms-fraud.html), фишинг, и другие типы угроз. В этом случае лучше всего зарегистрироваться в Яндекс.Вебмастере (webmaster.yandex.ru) и подтвердить права на управление сайтом (или даже несколькими) — там вы увидите информацию о конкретном нарушении, и примеры страниц, на котором оно было зафиксировано.

П: Кто проверяет сайты и принимает решение о наложении/снятии ограничений — толокеры/асессоры? Проверяете ли вы сайты вручную?

М.С.: Проверки сайтов осуществляются алгоритмами. Наши специалисты рассматривают каждое поступающее обращение, однако обычный человек не способен учесть такое количество факторов (а их сотни), которое учитывают алгоритмы при просмотре сайта. Ещё и в совокупности. Поэтому задача человека здесь — обучить алгоритм, задача алгоритма — оценить факторы и принять решение, накладывать ограничение на сайт или нет.

П: Что делать, если в топе выдачи мне попался некачественный сайт с бесполезным контентом и прочим поисковым спамом?

М.С.: Обязательно напишите нам об этом через форму https://yandex.ru/support/search/troubleshooting/delspam.html со ссылкой на это сайт. Информация, полученная через эту форму используется для улучшения алгоритмов.

П: Михаил, спасибо тебе за ответы!

М.С.: Был рад помочь!